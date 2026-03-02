Mesajul Președintei Maia Sandu la ceremonia dedicată Zilei Memoriei și Recunoștinței

Stimați veterani, Doamnelor și domnilor, Marcăm astăzi Ziua Memoriei și Recunoștinței — ziua în care ne înclinăm cu gândul la cei care, în 1992, au apărat suveranitatea și independența Republicii Moldova. Este o zi a durerii și a demnității. Este o zi în care ne amintim nu doar faptele celor care au luptat, ci mai ales sacrificiul pe care l-au făcut.

