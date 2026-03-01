Președinta Republicii Moldova a participat la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”
Președinția Republicii Moldova, 1 martie 2026 21:00
Șefa statului, Maia Sandu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, care a avut loc la 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău.
• • •
Președinta Republicii Moldova a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 9 persoane # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992.
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a parlamentului Lituaniei # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Lituaniei, aflată în vizită oficială la Chișinău, din care fac parte deputații Remigijus Motuzas și Audronius Ažubali, membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe.
Președinta Maia Sandu, la patru ani de la începutul războiului Rusiei în Ucraina: „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În context, șefa statului a evocat curajul ucrainenilor de a rezista în fața agresiunii: „În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă”, a punctat Președinta.
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău. Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Ida Auken, Helle Bonnesen și Mette Kierkgaard, membri ai Comisiei pentru afaceri externe.
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.
Revocarea Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022 privind acordarea unei grațieri # Președinția Republicii Moldova
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu un grup de senatori americani # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București;
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european.
Președinta Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
Președinta Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul de celebrare a activității Universității de Stat din Comrat # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule rector, Stimați profesori, Dragi studenți, Onorați oaspeți, Felicitări tuturor celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea Universității de Stat din Comrat.
Președinta Maia Sandu, la evenimentul dedicat celebrării activității Universității de Stat din Comrat: „Una din prioritățile universității - și ale întregii autonomii - trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Președinta a evidențiat aportul instituției în formarea generațiilor de profesioniști și în consolidarea identității culturale a regiunii: „Universitatea de Stat din Comrat este una dintre instituțiile pe care se sprijină autonomia, o instituție care a evoluat constant, s-a dezvoltat și s-a modernizat.
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.
Întrevederea șefei statului cu Președinții parlamentelor țărilor baltice: Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei confirmă beneficiile aderării la UE # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.
