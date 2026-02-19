Revocarea Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022 privind acordarea unei grațieri
Președinția Republicii Moldova, 19 februarie 2026 15:40
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente.
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința comună cu Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Președinte Begaj (BÉ-gai), Bine ați venit la Chișinău. Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație specială pentru relațiile dintre Republica Moldova și Republica Albania.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl găzduiește la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj,aflat într-o vizită oficială în țara noastră în perioada 18-20 ianuarie. Este prima astfel de vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de ani și vine în contextul intensificării relației bilaterale, ambele țări fiind candidate pentru aderare la Uniunea Europeană.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu un grup de senatori americani # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons.
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București;
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european.
Președinta Maia Sandu, discuții la München pentru consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova # Președinția Republicii Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
Președinta Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul de celebrare a activității Universității de Stat din Comrat # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule rector, Stimați profesori, Dragi studenți, Onorați oaspeți, Felicitări tuturor celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea Universității de Stat din Comrat.
Președinta Maia Sandu, la evenimentul dedicat celebrării activității Universității de Stat din Comrat: „Una din prioritățile universității - și ale întregii autonomii - trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze” # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Președinta a evidențiat aportul instituției în formarea generațiilor de profesioniști și în consolidarea identității culturale a regiunii: „Universitatea de Stat din Comrat este una dintre instituțiile pe care se sprijină autonomia, o instituție care a evoluat constant, s-a dezvoltat și s-a modernizat.
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.
Președinta Maia Sandu l-a primit pe Ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat în vizită oficială la Chișinău.
Întrevederea șefei statului cu Președinții parlamentelor țărilor baltice: Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei confirmă beneficiile aderării la UE # Președinția Republicii Moldova
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și Președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas.
Apărarea democrației în Republica Moldova în centrul discuțiilor Președintei Maia Sandu la Strasbourg # Președinția Republicii Moldova
În cadrul vizitei efectuate la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Consiliului Europei/
Maia Sandu la Strasbourg: „Astăzi, Europa se confruntă cu două războaie – unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile” # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, cu ocazia exercitării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Discursul Președintei Maia Sandu în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei # Președinția Republicii Moldova
Doamnă Președintă a Adunării, doamnă Petra Bayr, felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră, Domnule Secretar General Alain Berset, Stimați membri ai parlamentelor, Distinși invitați,
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului: „Niciodată din nou este o responsabilitate zilnică, a fiecăruia dintre noi” # Președinția Republicii Moldova
Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în memoria celor care au avut de suferit în urma acestei tragedii inimaginabile.
Cooperarea moldo-poloneză, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și securitatea regională, discutate de șefa statului la Varșovia # Președinția Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki. Vizita a reconfirmat soliditatea parteneriatului moldo-polonez, sprijinul constant al Poloniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și angajamentul comun pentru consolidarea securității regionale.
Discursul Președintei Maia Sandu la conferința de presă comună cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Președinția Republicii Moldova
Stimate domnule Președinte Nawrocki, Este o plăcere să mă aflu astăzi la Varșovia. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră cordială. Polonia și Moldova împărtășesc un parteneriat peste de trei decenii. Un parteneriat fundamentat pe încredere, solidaritate și o înțelegere comună a regiunii noastre.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde o vizită oficială în Republica Polonă și la Consiliul Europei # Președinția Republicii Moldova
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki. Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va o avea o întrevedere cu Președintele polonez, iar cei doi șefi de stat vor susține declarații de presă.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat astăzi prioritățile Președinției pentru anul 2026. Șefa statului a reafirmat cele două obiective fundamentale care ghidează întreaga sa activitate: menținerea păcii și apărarea libertății.
Mesajul Președintei Maia Sandu la conferința de presă la început de an # Președinția Republicii Moldova
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la această conferință de presă. Azi vreau să prezint prioritățile Președinției pentru anul 2026. Pornind de la împuternicirile constituționale ale Președintelui, domeniile principale despre care voi vorbi sunt, evident, politica externă și securitatea. Dar sunt și alte domenii, pe care, împreună cu colegii mei, vrem să ne concentrăm în acest an. Înainte să trecem la priorități, trebuie să vorbim puțin despre situația la nivel global, care este tot mai incertă.
