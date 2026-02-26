Proteste în educație: elevii și cadrele didactice cer implicarea președintelui Nicușor Dan

11:50

Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de violarea unei minore. Sentința vine după un proces în care inculpatul a negat cu vehemență acuzațiile, în ciuda probelor și a mărturiilor șocante administrate de […] Articolul „O cresc să-mi fie femeie”: Declarația șocantă a unui bărbat de 77 de ani, condamnat pentru că a violat o copilă de 7 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.