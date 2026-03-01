Sute de locatari din țară, în beznă mâine din cauza unor lucrări de renovare: Vezi adresele care nu vor avea curent electric
UNIMEDIA, 1 martie 2026 19:40
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că luni, 2 martie 2026, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.
Trei militari SUA au fost uciși, iar alți cinci, răniți în timpul operațiunii militare din Iran: Anunțul oficial al armatei americane # UNIMEDIA
Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor, scrie hotnews.ro.
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea lui Khamenei: „Trebuia să o facă mai devreme” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să poarte discuții cu liderii iranieni - după ce aceștia i-au solicitat negocieri - fără a preciza însă când ar putea avea loc acestea. Declarațiile vin în plină ofensivă militară americană, pe care liderul de la Casa Albă o descrie drept „foarte pozitivă” și „înaintea programului”, în contextul unor pierderi confirmate de armata SUA, scrie digi24.ro.
Accidentul de la Boldurești: Ion Andronache, complicele lui Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare, a fost reținut # UNIMEDIA
Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, dat în căutare după ce a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru o perioadă de 6 luni, pentru că l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, scrie protv.md.
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic # UNIMEDIA
Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după ce Gardienii Revoluției au anunțat duminică lansarea unui atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Golful Persic. Atacul este prezentat drept o reacție directă la operațiunea militară americană și israeliană în urma căreia liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis, transmite digi24.ro.
Conform structurii anului școlar 2025/2026, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), vacanța începe pe 5 martie și va dura până în data de 8 martie inclusiv.
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns și în Abu Dhabi, Dubai și alte zone vizitate de vedetele din România, unde exploziile și alertele aeriene au creat panică în rândul localnicilor și al turiștilor, inclusiv al mai multor români aflați în vacanță sau stabiliți în zonă. Conflictul extins dintre Iran, Statele Unite și Israel a generat reacții militare în lanț, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au activat sistemele de apărare și au restricționat temporar traficul aerian. În acest context tensionat, mai multe vedete au povestit cu teamă despre momentele trăite la fața locului, dar au vorbit și despre incertitudinea privind revenirea în țară, scrie cancan.ro.
Ultima oră! Primărița din Durlești Eleonora Șaran și viceprimarul Mihai Enachi, reținuți în dosarul delapidării terenurilor publice, plasați în arest pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Primărița, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului Durlești, Mihai Enachi au fost plasați în arest pentru 30 de zile, scrie TV8. Aceaștia se află în prezent la Penitenciarul Nr. 13 din Chișinău.
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # UNIMEDIA
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citat de hotnews.ro.
(foto) Accident grav la Strășeni: Trei mașini, boțite după ce un șofer a încălcat regulile de circulație # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc astăzi în apropierea localității Greblești din raionul Strășeni. Potrivit poliției, șoferul unui Volkswagen a tamponat lateral două vehicule Volvo.
Israelul anunță un nou val de atacuri în „inima Teheranului”: Coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene # UNIMEDIA
Armata israeliană a anunțat duminică lansarea unui nou val de atacuri asupra unor obiective ale „regimului terorist iranian în inima Teheranului” și a difuzat imagini cu bombardamentele la scară largă din capitala Iranului, scrie adevărul.ro.
(video) „Kenții la distracție”: Dan Perciun, Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, surprinși dansând într-un club de noapte din capitală # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, împreună cu deputații PAS Radu Marian și Eugeniu Sinchevici, au fost surprinși dansând într-un local de noapte din Chișinău. Imaginile au fost filmate de persoane aflate în local și distribuite ulterior pe rețelele de socializare.
Cum ar putea conflictul din Orientul Mijlociu să afecteze prețurile petrolului. Primele reacții ale pieței # UNIMEDIA
Piețele energetice globale se confruntă cu unul dintre cele mai serioase șocuri din ultimele decenii, după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului și riposta cu rachete a Teheranului în statele din Golf. Regiunea vizată produce aproximativ 20% din petrolul mondial, iar simpla amenințare la adresa exporturilor este suficientă pentru a provoca turbulențe majore, scrie adevărul.ro.
Glume în Parlament în timpul votului asupra modificării legii privind circulația substanțelor stupefiante. „Domnule Tarlev, eu nu am înțeles. Nu ați fost împotrivă, dar de votat nu ați votat. Ce-i cu variatele acestea?”, a ironizat Igor Grosu.
Fiul unui interlop milionar ucrainean, răpit în Bali: Tânărul ar fi fost găsit dezmembrat # UNIMEDIA
Mai multe părți ale unui corp uman au fost descoperite pe populara plajă Ketewel din districtul Sukawati, Bali. Poliția investighează dacă acestea aparțin cetățeanului ucrainean Igor Komarov, care a dispărut în urmă cu câteva zile, scrie presa ucraineană.
„Zborul a fost anulat, iar la moment nu putem reveni acasă”: Dorin Galben și Violeta Scrișu, blocați în Dubai după atacurile din Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Dorin Galben și Violeta Scrișu au rămas blocați în Dubai, după anularea zborului spre Moldova, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Cei doi au transmis că sunt în siguranță, dar nu știu când vor putea reveni în țară.
„Nu este deloc un semn bun”: Steagul roşu a fost ridicat peste cupola Moscheei Jamkaran din Iran # UNIMEDIA
Lumea întreagă este cu sufletul la gură. Un gest încărcat de o semnificație terifiantă a avut loc în inima Iranului. Steagul roșu a fost înălțat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom, scrie spynews.ro.
„O crimă cinică”. Putin transmite condoleanţe după uciderea lui Ali Khamenei: „Va fi amintit ca un om de stat remarcabil” # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian și a familiei sale, calificând-o drept „cinică” și contrară normelor morale și dreptului internațional, şi a transmis condoleanţe omologului său, scrie adevărul.ro.
(video) Accident fatal la Telenești: Un pasager de 27 de ani a decedat, după ce șoferul unui BMW a intrat cu mașina într-un parapet # UNIMEDIA
Un pasager de 27 de ani a murit într-un accident rutier produs la Telenești, după ce șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un parapet. Poliția investighează circumstanțele tragediei.
Iranul declară 40 de zile de doliu după moartea lui Ali Khamenei. Gărzile Revoluției acuză SUA și Israel de terorism # UNIMEDIA
Gărzile Revoluţiei iraniene au promis duminică o „pedeapsă severă” pentru „ucigaşii” liderului suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a fost confirmată de televiziunea de stat, scrie protv.ro.
(video) „A fost și rămâne o inimă care a bătut în ritmul orașului”: Primăria Chișinău l-a comemorat pe Eugen Doga. Maestrul ar fi împlinit astăzi 89 de ani # UNIMEDIA
Responsabilii de la Primăria Chișinău l-au comemorat astăzi pe Eugen Doga. „Astăzi, 1 martie, ne amintim cu dor și recunoștință de Maestrul Eugen Doga. Muzica lui face parte din viața noastră, din copilărie, din marile sărbători, din momentele în care am simțit mândrie”, a scris Ion Ceban.
„Îmi este frică”. Andreea Bostanica, speriată la maximum de exploziile din Dubai: Influencerița se teme pentru viața ei # UNIMEDIA
Andreea Bostănică se numără printre influencerii care se află în Dubai. Din păcate, situația din Orientul Mijlociu a scăpat de sub control, iar cei aflați acolo nu au idee ce pot face pentru a se întoarce acasă, scrie spynews.ro.
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran # UNIMEDIA
Marile companii petroliere, case de trading și armatori internaționali au suspendat transporturile de țiței, produse rafinate și GNL prin Strâmtoarea Ormuz, după atacurile SUA și Israelului asupra Iran și anunțul Teheranului privind închiderea navigației. Mișcarea amplifică riscurile pentru una dintre cele mai strategice rute energetice ale lumii, prin care trece aproape 20% din petrolul global, scrie digi24.ro.
(video) Crimă teribilă la Moscova: Un moldovean și-ar fi înjunghiat fosta iubită în timp ce aceasta vorbea cu familia la telefon # UNIMEDIA
Un cetățean al Republicii Moldova este acuzat că a ucis o tânără de 21 de ani la Moscova, după ce aceasta a pus capăt relației dintre ei, aflând că bărbatul este căsătorit și are un copil în Irlanda. Suspectul a părăsit Rusia imediat după crimă, scrie presa rusă.
Putin a convocat Consiliul de Securitate după atacurile din Iran: Reuniunea prin videoconferință, confirmată de Peskov # UNIMEDIA
Vladimir Putin a reunit Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a analiza escaladarea situației din jurul Iranului, după atacurile SUA și Israelului. Kremlinul a denunțat operațiunea drept un „act de agresiune” și a transmis că susține o soluție diplomatică în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, scrie digi24.ro.
Statele Unite vor lovi Iranul „cu o forță nemaiîntâlnită până acum”, a amenințat duminică președintele american Donald Trump, în cazul în care această țară din Orientul Mijlociu va riposta la atacurile americane, scrie hotnews.ro.
Blocaj total pe șoseaua Muncești: Circulația în zona străzilor Valea Crucii și Băcioii Noi va fi sistată timp de patru zile # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță că începând cu ziua de luni și până joi, circulația pe șos. Muncești va fi sistată integral în perimetrul străzilor Valea Crucii și Băcioii Noi.
Horia Brenciu, blocat în Malaezia din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Avionul s-a întors din drum” # UNIMEDIA
Vacanța lui Horia Brenciu s-a prelungit neplanificat, după ce zborul cu care urma să revină în România a fost întors din drum. Artistul a explicat pe rețelele de socializare că aeronava a decolat din Kuala Lumpur către Doha, însă a revenit la punctul de plecare după aproximativ trei ore de zbor, fără ca pasagerilor să li se ofere o explicație clară, scrie presa română.
„Evitați deplasările și respectați instrucțiunile”: MAE, noi informații de ultimă oră pentru moldovenii din Israel, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Azerbaidjan # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.
(video) Explozie puternică în capitala Iranului şi proteste violente în Pakistan, în faţa consulatului SUA: Cel puţin 6 persoane au fost ucise # UNIMEDIA
O explozie puternică a zguduit duminică Teheranul, în timp ce proteste masive și violente sunt în desfăşurare în Pakistan și Kashmir, ca reacție la moartea liderului suprem iranian, ayatollah Ali Khamenei, ucis în atacul coordonat de Statele Unite și Israel,scrie adevărul.ro.
(live) „A fost și rămâne o inimă care a bătut în ritmul orașului”: Primăria Chișinău îl comemorează pe Eugen Doga. Maestrul ar fi împlinit astăzi 89 de ani # UNIMEDIA
Responsabilii de la Primăria Chișinău îl comemorează astăzi pe Eugen Doga. „Astăzi, 1 martie, ne amintim cu dor și recunoștință de Maestrul Eugen Doga. Muzica lui face parte din viața noastră, din copilărie, din marile sărbători, din momentele în care am simțit mândrie”, a scris Ion Ceban. Urmărește live pe UNIMEDIA!
Fostul șef de stat, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sosirii primăverii și al sărbătorii Mărțișorului, dorindu-le oamenilor bucurie, căldură și momente frumoase alături de cei dragi.
Primăria Municipiului Chișinău informează că astăzi, duminică, începând cu ora 8:00 până la ora 22:00 va fi sistată circulația rutieră pe strada Nicolae Testemițeanu, în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav, astfel ca lucrările de reabilitare a carosabilului să fie realizate cât mai operativ.
Macron, Starmer şi Merz cer SUA şi Iranului să reia negocierile şi „condamnă atacurile iraniene” în O.Mijlociu, fără să comenteze atacurile americano-israeliene în Iran # UNIMEDIA
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer condamnă atacurile iraniene împotriva unor ţări din Orientul Mijlociu, după ce Republica islamică a ripostat prin salve de rachete unor atacuri desfăşurate sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, relatează AFP, citat de news.ro.
Un bărbat de 49 de ani, găsit mort într-un apartament de la Botanica: Suspectul care l-ar fi înjunghiat, reținut de polițiști # UNIMEDIA
Un bărbat de 49 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei, după ce ar fi fost înjunghiat în urma unui conflict spontan. Un suspect de 31 de ani a fost identificat și reținut de polițiști.
Trei înalți responsabili, printre care președintele Massoud Pezeshkian, vor asigura tranziția în Iran după moartea liderului suprem Ali Khamenei, a anunțat duminică unul dintre consilierii acestuia, Mohammad Mokhber, citat de televiziunea de stat, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe pierderi de vieți omenești ale soldaților americanilor. De ce au făcut-o, totuși, într-un moment în care atacatorii au fost și ei vulnerabili? Atât israelieni, cât și americani au mărturisit presei internaționale că atunci au avut „o fereastră de oportunitate”. În ce a constat aceasta, scrie hotnews.ro.
„Colegii tăi știu adevărul”. Mesajul lui Igor Cuciuc după atacul Adrianei Ochișanu la adresa soției sale: „Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute” # UNIMEDIA
Igor Cuciuc a reacționat public după declarațiile făcute de Adriana Ochișanu la adresa soției sale. Artistul susține că toți colegii și prietena Andreei știu adevărul despre cum s-a întâmplat tragedia. „Într-o bună zi vom ieși cu toții să facem dreptate. Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit”, a scris Cuciuc.
Hotelul de 321 de metri de 5 stele din Dubai, Burj Al Arab, construit din 1994, a fost lovit de o dronă iraniană. Este al doilea mare hotel din Dubai care este lovit în urma atacurilor iraniene de sâmbătă, scrie presa română.
(video) Alertă în centrul capitalei: Un bărbat amenință că sare de pe o clădire. Au intervenit salvatorii # UNIMEDIA
Un bărbat a pus pe jar autoritățile, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri din centrul capitalei și a amenințat că se va arunca în gol. La fața locului au intervenit de urgență salvatorii.
(video) Aeroportul din Dubai, lovit de o dronă iraniană: Patru persoane au fost rănite, iar zborurile, suspendate # UNIMEDIA
Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Patru persoane au fost rănite. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf, scrie digi24.ro.
La 1 martie, evenimente istorice au marcat transformări semnificative.
Taurii se simt inspirați, iar Balanțele vor avea parte de provocări: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări subtile, dar semnificative. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice specifice. Ce revelații personale vă pot aduce horoscoapele zilnice în această zi de 1 martie 2026? Descoperiți cum să navigați prin aceste energii cosmice pentru a vă îmbunătăți viața.
Ali Khamenei a fost ucis: Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă # UNIMEDIA
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion a Israel continuă pentru a doua zi, la fel și atacurile iraniene asupra țintelor SUA din zona Golfului persic, scrie digi24.ro.
Vremea în Moldova va fi astăzi în general senină, cu condiții meteo favorabile pentru începutul lunii martie, iar temperaturile se vor menține la un nivel moderat.
Ultima oră! Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi murit. Reuters: Trupul său a fost găsit # UNIMEDIA
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi murit. Trupul acestuia ar fi fost identificat, a declarat pentru Reuters un oficial israelian.
(video) Scene ca din filme de acțiune la Rîșcani: Mai multe echipaje de poliție, pe urmele unei mașini. Un automobil al oamenilor legii, grav avariat # UNIMEDIA
Scene ca din filmele de acțiune au fost surprinse, vineri noapte, în sectorul Rîșcani al capitalei. Mai multe mașini ale Poliției au fost filmate în timp ce erau pe urmele unui automobil, în încercarea de a-l opri.
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel: Ministrul apărării și comandatul Gărzilor Revoluțioare, printre ei # UNIMEDIA
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține, scrie HotNews.ro.
