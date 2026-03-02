Bursa cerealelor: Tensiunea din Orientul Mijlociu amplifică volatilitatea. Grâul și porumbul recâștigă pragul de 200 euro/tonă
Acum 2 ore
10:20
Piața globală a perelor traversează o perioadă de tranziție, în care emisfera nordică se apropie de finalul sezonului de depozitare, iar emisfera sudică își intensifică exporturile. Deși în majoritatea regiunilor oferta rămâne suficientă, comerțul este influențat tot mai mult de segmentarea pe criterii de calitate, de un comportament de achiziție mai selectiv și de disponibilitatea […]
09:50
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026. Astfel, a fost majorată baza de calcul utilizată la determinarea sumei TVA pasibile rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026, prin includerea, în algoritmul de determinare, a sumei aferente impozitului […]
Acum 4 ore
09:10
Importatorii chinezi reduc volumul noilor contracte de achiziție pentru ulei de rapiță din Rusia și Kazahstan, pe fondul procedurilor vamale tot mai complicate și al controalelor sporite privind organismele modificate genetic (OMG). Participanții la piață afirmă că cumpărătorii adoptă o poziție prudentă, de tip „așteptăm și vedem”, în contextul creșterii riscurilor de reglementare. La data […]
Ieri
16:40
UE începe aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur după ratificarea de către Uruguay și Argentina # Agrobiznes
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur a intrat în aplicare provizorie, după ce parlamentele din Uruguay și Argentina l-au ratificat. „Uruguay și Argentina au devenit primele țări care au ratificat acordul UE–Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt așteptate să facă același lucru în curând. Este o veste foarte bună, deoarece demonstrează încrederea și angajamentul partenerilor […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Producția globală agricolă din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 13,8% în anul 2025 față de 2024, în prețuri comparabile. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), evoluția a fost determinată de majorarea semnificativă a producției vegetale, în timp ce sectorul animalier a consemnat o diminuare, notează știri.md. Conform BNS, producția vegetală […]
14:50
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. În spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții. Subliniem că aceste discuții tehnice nu reprezintă o interdicție efectivă […]
12:30
Natalia Rotari din satul Hăsnășenii Noi, raionul Drochia, este mamă a cinci copii și o femeie activă profesional, care a avut curajul să o ia de la capăt, notează locuri.md. Împreună cu mama, sora, cumnata și alte femei din familie, ea a readus la viață prisaca părinților – locul unde și-a petrecut copilăria printre albine. […]
10:20
Andrei Gumovschi – sute de articole dedicate fermierilor și o viață în slujba agriculturii # Agrobiznes
Comunitatea agricolă din Republica Moldova a pierdut ieri un profesionist care și-a dedicat activitatea formării, informării și sprijinirii producătorilor agricoli. Andrei Gumovschi, doctor în științe agricole și conferențiar universitar, a fost unul dintre colaboratorii activi ai platformei Agrobiznes, contribuind constant cu analize, explicații tehnice și materiale aplicate pentru fermieri. De-a lungul carierei sale, domnul Andrei […]
09:50
China și-a intensificat importurile de șroturi furajere din țările din regiunea Mării Negre – Rusia, Ucraina și Kazahstan – pe fondul schimbărilor de pe piața globală și al unei orientări strategice spre asigurarea unor surse stabile de ingrediente proteice pentru nutrețuri. Potrivit statisticilor vamale, volumele importurilor au crescut semnificativ în 2025, pe măsură ce Beijingul […]
26 februarie 2026
19:20
Corteva Learning Day 2026 – de la hibrid la protecție: Fermierii trebuie să fie pregătiți corect pentru un sezon cu potențial ridicat # Agrobiznes
Evenimentele Corteva Learning Day 2026 au reunit, și în acest an, sute de fermieri din toate regiunile Moldovei. Concepute ca sesiuni tehnice dedicate pregătirii noului sezon agricol, cu accent pe alegerea hibrizilor, tehnologie, gestionarea bolilor și integrarea produselor biologice, discuțiile au pus în prim-plan deciziile care influențează direct costul pe hectar și producția obținută la […]
18:40
Grădinarii sunt curioși să testeze culturi mai puțin obișnuite, care să aducă diversitate în grădină și pe masă. Printre aceste se numără și Melothria scabra, cunoscută popular drept cucamelon, mini-castravete mexican sau pepenele șoarecelui. Deși la prima vedere seamănă cu un pepene verde în miniatură, acesta nu este nici pepene, nici castravete, ci o specie aparte din familia Cucurbitaceae, care începe […]
16:20
Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Membrii Consiliului au examinat dinamica volumelor importate, efectele asupra producătorilor autohtoni și necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și raportare, în vederea menținerii unui echilibru funcțional al pieței interne. De la începutul anului curent, […]
15:40
Agricultorii care doresc să se organizeze și să constituie Camere agricole regionale au la dispoziție Ghidul practic privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Inițiativa este reglementată de noua Lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026. Camerele […]
14:20
REALCHIMIE & CC SRL este o companie cu peste 10 ani de activitate pe piața din Republica Moldova, importator și distribuitor oficial de produse pentru protecția plantelor, fertilizanți și material semincer de înaltă calitate. Compania oferă agricultorilor soluții eficiente pentru obținerea unor recolte bogate și optimizarea costurilor de producție, punând la dispoziție consultanță profesionistă, produse […]
13:20
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]
11:40
Pe 3 martie, comunitatea agribusiness-ului din Republica Moldova se reunește la Tekwill la o nouă ediție a Conferinței AgTech, eveniment pe care îl organizăm de ani buni și care a devenit un reper pentru fermieri, antreprenori și furnizori de tehnologie. Agenda din acest an este construită în jurul digitalizării, automatizării, eficienței operaționale și sustenabilității cu […]
10:00
Competitivitate redusă pentru grâul rusesc: estimările de export sunt diminuate. Creșteri pentru orz și porumb # Agrobiznes
Compania de analiză SovEcon și-a revizuit în scădere estimarea privind exporturile de grâu ale Rusiei în sezonul 2025–2026 cu 0,3 milioane tone, până la 45,4 milioane tone. Ajustarea reflectă pierderea avantajului tradițional de preț al Rusiei pe piața globală, în special în raport cu livrările din Uniunea Europeană. Potrivit consultanței, grâul rusesc cu 12,5% proteină […]
06:00
În export, diferența dintre un contract profitabil și unul influențat de costuri suplimentare nu stă doar în preț. Stă în timp, în claritate și în documentele care confirmă, independent, ce calitate și cantitate de marfă s-a livrat. În situațiile când sunt termene limitate de încărcare, un port aglomerat și presiune pe deadline, un singur blocaj […]
25 februarie 2026
16:20
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai riguroase, transmite moldpres.md. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de […]
15:20
Comisia Europeană a actualizat limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru mai multe pesticide prezente în alimente. Noile reguli, prevăzute în Regulamentul (UE) 2026/215, publicat la 30 ianuarie 2026, modifică anexele Regulamentului (CE) nr. 396/2005, în special în ceea ce privește dimoxistrobin, etefon și propamocarb. Regulamentul va intra în vigoare la 19 august 2026 și va […]
13:20
Orange Business devine partener AgTech 2026. Mihai Bejenari: „Tehnologia trebuie să susțină decizia agricolă, nu să o complice” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 aduce în prim-plan companiile care pot accelera digitalizarea agriculturii din Republica Moldova. În acest context, Orange Business se alătură evenimentului în calitate de partener, asumându-și rolul de furnizor de soluții tehnologice pentru fermele și companiile agricole care urmăresc eficiență operațională și competitivitate. În cadrul conferinței, Mihai Bejenari, Head of Innovations and B2B […]
12:50
Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, înregistrate în Moldova # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 11 – 23 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA). Potrivit instituției, un focar de PPA a fost depistat la un mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși, iar un alt focar – la porci domestici în […]
09:50
După creșterea puternică de la sfârșitul săptămânii trecute, piața grâului se consolidează pe Euronext, în așteptarea unor noi informații. Operatorii urmăresc ceea ce par a fi negocieri tensionate în cadrul licitației în curs pentru achiziția de grâu de panificație de către OAIC (Oficiul Algerian Interprofesional al Cerealelor), deoarece prețurile internaționale au crescut față de ultima […]
06:20
AgroForum 2026: tehnologie completă pentru cereale, porumb și floarea-soarelui, prezentată de partenerii Fertilitatea Chișinău # Agrobiznes
Fertilitatea-Chișinău, alături de Lidea, Libra Agro și BASF, a organizat evenimentul AgroForum 2026, reunind fermieri din țară pentru o analiză aplicată a tehnologiilor la porumb, floarea-soarelui, sorg și cereale păioase. Evenimentul a fost construit pe ideea integrării celor trei verigi decisive din fermă: genetică, nutriție și protecție aplicate în momentul optim. În deschidere, Roman Chetruș, […]
24 februarie 2026
20:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite ale Americii privind politica tarifară. Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026. Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă […]
18:10
UE suspendă taxele vamale la importurile de îngrășăminte, cu excepția Rusiei și Belarusului # Agrobiznes
Uniunea Europeană a confirmat marți suspendarea, pentru o perioadă de un an, a taxelor vamale la importurile de îngrășăminte, măsură care nu se aplică produselor provenite din Rusia și Belarus. Decizia vine în contextul creșterii accentuate a costurilor de producție suportate de fermierii europeni și are ca obiectiv reducerea presiunii financiare asupra sectorului agricol. Suspendarea […]
17:00
Ferma „Gifis-Farm” modernizată prin robotizare și energie verde va fi prezentată la AgTech 2026 # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 va aduce în fața publicului și exemple aplicate din teren. Printre speakeri se va afla Marian Bîtiu, administratorul SRL „Gifis-Farm” din satul Năvîrneț, raionul Fălești, care va prezenta procesul de transformare a fermei sale și lecțiile învățate în etapa de modernizare. Exploatația pe care o conduce a trecut, în ultimul an, printr-un […]
15:30
Bioprotect încheie seria celor 7 seminare tehnice dedicate sezonului 2026: soluții integrate pentru un an agricol sub presiune climatică # Agrobiznes
Seria întâlnirilor tehnice organizate de Bioprotect pentru pregătirea sezonului agricol 2026 a ajuns la final, după un parcurs care a inclus 7 seminare de informare desfășurate în diferite regiuni ale țării. Evenimentele au reunit fermieri, consultanți, parteneri internaționali și experți în domeniu, într-un dialog fundamentat agronomic și orientat spre eficiență economică. Ultima etapă a consolidat […]
15:10
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală invită producătorii agricoli interesați de cultura cânepei la seminarul „Cânepa industrială – o soluție reală pentru un viitor sustenabil”, organizat în trei regiuni ale țării, după cum urmează: – 27 februarie 2026 – Chișinău – 28 februarie 2026 – Bălți – 2 martie 2026 – Comrat În cadrul seminarului […]
13:30
În prezent, Portul Constanța indică un reper de 616 USD/t, iar în piața internă din Drochia nivelul de tranzacționare a urcat la 10,60 lei/kg, după ce anterior s-au înregistrat 10,35 lei/kg. Cursul dolarului este de 17,1241 lei/USD, într-o ușoară corecție, ceea ce înseamnă că mișcarea în lei este influențată direct de raportul valutar. Raportat la […]
12:30
Brutăria Bardar: „Gustul tradiției – de la noi, pentru voi”. 20 de ani de muncă dusă mai departe prin parteneriatul cu Kaufland # Agrobiznes
În satul Bardar, la câțiva kilometri de Chișinău, pâinea are o istorie care se coace în fiecare dimineață. De peste 20 de ani, la Brutăria Bardar, cuptoarele pornesc înainte de răsărit, iar mirosul de aluat dospit și coajă rumenă adună în jurul lui o comunitate întreagă. Pentru echipa de aici, panificația înseamnă a devenit tradiția […]
11:00
Întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar care aleg să se asocieze pentru a dezvolta inițiative comune pot accesa granturi de până la 50 000 EUR. Sprijinul financiar susține proiecte realizate în parteneriat pentru producerea, multiplicarea, prelucrarea și comercializarea semințelor, cu accent pe consolidarea lanțurilor valorice sustenabile. Au prioritate inițiativele din sectorul semințelor de porumb, sorg, […]
09:30
Sectorul de soia din Republica Moldova traversează o perioadă de transformări accelerate, marcată de schimbări climatice, concurență regională intensificată, volatilitatea piețelor agricole și necesitatea alinierii la politicile și standardele Uniunii Europene. În acest context, Donau Soja organizează masa rotundă „Context regional și perspective de dezvoltare a sectorului de soia în Republica Moldova”, eveniment dedicat evaluării […]
09:00
O nouă ediție a Programului „BRIDGE Export”: Granturi pentru consolidarea prezenței produselor moldovenești pe piețele externe # Agrobiznes
Agenția de Investiții a deschis o nouă etapă de recepționare a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, instrument financiar destinat implementării strategiilor și activităților sectoriale de promovare a exportatorilor din Republica Moldova. Programul vizează eficientizarea eforturilor de promovare a exporturilor prin facilitarea accesului la resurse financiare nerambursabile, acoperind până la 60% din costurile eligibile ale proiectelor […]
23 februarie 2026
17:20
DR GREEN AMIN-ACTIVE – biostimulator foliar cu 30% aminoacizi și peptide pentru intervenții rapide în condiții de stres # Agrobiznes
Agricultura modernă impune intervenții rapide și bine fundamentate atunci când plantele sunt expuse la stres termic, hidric sau nutrițional. În astfel de situații, de eficiența tehnologiei aplicate depinde mult recolta. DR GREEN AMIN-ACTIVE este un biostimulator lichid, organic, conceput pentru a susține plantele în perioadele dificile și pentru a optimiza procesele metabolice. Formulat pe bază […]
16:20
Corteva prezintă soluții pentru vița de vie 2026: control avansat al bolilor, dăunătorilor și susținerea potențialului de producție # Agrobiznes
Recent, Corteva Agriscience Moldova a organizat un seminar dedicat producătorilor de struguri de masă și pentru vin, cu participarea specialiștilor din Republica Moldova și România. Evenimentul a fost axat pe analiza sezonului precedent, pe principalele presiuni fitosanitare și pe soluțiile tehnologice care pot susține stabilitatea producției și calitatea strugurilor într-un context climatic tot mai dificil. […]
15:20
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat al cincilea apel de granturi în cadrul proiectului AGGRI, iar una dintre cele mai importante modificări este includerea culturilor horticole de nișă. Pentru mulți fermieri mici și mijlocii, aceasta poate fi o oportunitate de a intra pe segmente de piață cu valoare adăugată mai mare, pe suprafețe reduse. […]
14:20
Învățământul superior veterinar din Moldova se aliniază la standardele europene prin implementarea proiectului EDUVET # Agrobiznes
Învățământul superior veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „Modernisation of Higher Veterinary Education to ensure Food Safety and Public Health in Moldova” – EDUVET, proiect care integrează standardele europene în formarea specialiștilor responsabili de sănătatea animalelor și siguranța alimentelor. La reuniunea de lansare a proiectului, desfășurată în perioada 19–20 […]
14:10
Asociația „Moldova Fruct”, în parteneriat cu Agenția de Investiții anunță selectarea companiilor interesate să participe, în calitate de co-expozant la standul de țară expus în cadrul Expoziției Internaționale SIAL 2026, care se va desfășura în perioada 17-21 Octombrie 2026, la Paris, Franța. SIAL este una dintre cele mai importante expoziții specializate în industria Food&Beverages, un important loc de […]
12:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 16 – 20 februarie 2026. Pe parcursul săptămânii precedente, AIPA a autorizat spre plată 29,29 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 3 mecanisme […]
11:20
Propunerea recentă a UE privind clasificarea uleiului de soia amenință producția sustenabilă de proteine în Europa # Agrobiznes
Donau Soja își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la recenta propunere a Comisiei Europene de a clasifica uleiul de soia ca materie primă cu risc ridicat de schimbare indirectă a destinației terenurilor (iLUC) în conformitate cu Directiva privind energia din surse regenerabile (RED). Dacă va fi adoptată, această clasificare ar însemna că uleiul de soia […]
10:20
În perioada 23–24 ianuarie am avut ocazia să vizitez a XVI-a ediție a expoziției Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW) din orașul Kielce, Polonia. Decizia de a participa la acest târg s-a bazat pe faptul că Polonia este un jucător major pe piața fructelor, legumelor și pomușoarelor, iar evenimentul în sine este cel mai mare din […]
09:40
Uscarea rahisului sau a ciorchinelui poate fi cauzat de agenţi patogeni, precum: putregaiul cenuşiu, fomopsisul, mana viţei de vie, antractnoza viţei de vie, etc. Deseori, însă, este o problemă fiziologică frecventă la strugurii de masă, care duce la uscarea parțială sau totală a rahisului, cu efecte directe asupra aspectului comercial, fermității boabelor și duratei de […]
06:00
Într-un lot semănat cu rapiță aflat în faza de creștere peste 1 m, utilizarea unei tehnologii tradiționale terestre pentru aplicarea automată a tratamentelor poate afecta mult potențialul de recoltă. Acest articol realizat în baza unui audit prezintă în detaliu „pierderile directe prin impact mecanic” și „taxa ascunsă” a tehnicii terestre, explică amenințările biologice generate de […]
22 februarie 2026
17:20
Președintele SUA, Donald Trump, a majorat tarifele vamale temporare de la 10 la 15% pentru toate țările, inclusiv pentru Republica Moldova. Noile măsuri americane, aprobate vineri și modificate sâmbătă, intră în vigoare de marți, 24 februarie. Canada și Mexic sunt scutite de taxe, în baza pactului comercial nord-american, transmite IPN. Într-o postare pe rețele de […]
16:40
Peste 870 ha de teren agricol vor fi irigate în 2026 prin 10 noi obiective finanțate de IFAD # Agrobiznes
Dezvoltarea sistemelor de irigare este o prioritate pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), mai ales în condițiile schimbărilor climatice și al secetelor frecvente. Politicile instituției vizează modernizarea infrastructurii de irigare, utilizarea eficientă a resurselor de apă și creșterea competitivității sectorului agricol. Un rol important în acest proces îl are Unitatea Consolidată de Implementarea Programelor […]
20 februarie 2026
14:50
Moldova Fruct facilitează dialogul între producătorii de fructe și instituțiile statului: cerințele și utilizarea apei pentru irigare # Agrobiznes
Peste 25 de pomicultori, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția de Mediu și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, au participat la seminarul practic dedicat etapelor obținerii Autorizației de Mediu pentru Folosința Specială a Apei (AMFSA) și aplicării legislației apelor actualizate în 2025-2026. „La cultivarea fructelor […]
14:00
ONVV a instruit 90 de viticultori privind tăierea viței-de-vie în condițiile anului 2026 # Agrobiznes
În perioada 4–12 februarie 2026, ONVV a organizat patru ateliere regionale cu tema „Particularitățile tăiatului viței-de-vie în condițiile anului 2026”. Evenimentele au avut loc în patru locații din țară. Instruirea a fost susținută de expertul ONVV Valerii Cebotari și de Mariana Godoroja, specialist principal în cercetare, dezvoltare și sustenabilitate în sectorul viticol. Au participat aproximativ […]
13:20
Asigurarea activităților agricole este un instrument de protecție a muncii și a capitalului investit. Mecanismul de asigurare subvenționată este reglementat prin Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cadrul normativ stabilește că statul subvenționează o parte din prima de asigurare achitată de producătorii agricoli, în baza contractelor încheiate cu societățile de asigurare pentru riscurile […]
