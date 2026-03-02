Bursa cerealelor: Tensiunea din Orientul Mijlociu amplifică volatilitatea. Grâul și porumbul recâștigă pragul de 200 euro/tonă

18:40

Grădinarii sunt curioși să testeze culturi mai puțin obișnuite, care să aducă diversitate în grădină și pe masă. Printre aceste se numără și Melothria scabra, cunoscută popular drept cucamelon, mini-castravete mexican sau pepenele șoarecelui. Deși la prima vedere seamănă cu un pepene verde în miniatură, acesta nu este nici pepene, nici castravete, ci o specie aparte din familia Cucurbitaceae, care începe […]