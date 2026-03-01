Haos în Golful Persic după atacurile Iranului: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră
TV8, 1 martie 2026 21:00
Haos în Golful Persic după atacurile Iranului: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
21:30
Acum 30 minute
21:00
Acum 2 ore
20:20
19:50
Acum 4 ore
19:30
19:20
18:00
Acum 6 ore
17:30
17:00
16:30
16:00
Acum 8 ore
15:10
14:30
13:40
Acum 12 ore
13:10
12:40
12:10
10:50
10:40
10:20
09:40
09:10
Acum 24 ore
00:10
28 februarie 2026
22:40
22:00
Ieri
21:10
21:00
21:00
20:40
19:40
19:10
19:10
17:50
17:20
16:10
15:50
15:20
15:10
14:20
13:30
13:00
12:30
12:20
11:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.