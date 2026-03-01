Haos în Golful Persic după atacurile Iranului: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră

TV8, 1 martie 2026 21:00

Acum 5 minute
21:30
/FOTO/ Măsuri de securitate luate de autoritățile de la Abu Dhabi: Cazările pentru turiști vor fi prelungite gratuit TV8
Acum 30 minute
21:00
Haos în Golful Persic după atacurile Iranului: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră TV8
Acum 2 ore
20:20
/VIDEO/ Lucrările pentru „Curtea Europeană” frânează? Vladimir Bolea: „Am ajuns la fundul sacului la companii” TV8
19:50
Donald Trump susține că a eliminat 48 de lideri iranieni: „Totul este mai avansat decât graficul programat” TV8
Acum 4 ore
19:30
Atenționare pentru cetățenii moldoveni din Israel: Pericolul poate dura mai multe zile. Punctele de frontieră disponibile TV8
19:20
Atenționare pentru cetățenii moldoveni din Israel: Situația poate dura mai multe zile. Punctele de frontieră disponibile TV8
18:30
Riposta Iranului în Israel: 9 morți după ce o rachetă a lovit o clădire cu civili TV8
18:00
/ULTIMA ORĂ/ Primărița de Durlești, Eleonora Șaran, va sta 30 de zile în arest: Ce se va întâmpla cu viceprimarul Mihai Enachi TV8
Acum 6 ore
17:30
Accident fatal la Telenești: Un tânăr a murit după ce automobilul s-a izbit de un parapet metalic TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1467: Belgia confiscă un petrolier rus. Oficialii de la Moscova ar putea renunța la negocierile de pace TV8
16:30
/VIDEO/ Jumătate din buget pe despăgubiri, nu pe asfalt. Ministrul Bolea: „Acum vine nota de plată” TV8
16:00
Atac devastator asupra unei școli primare din sudul Iranului: Peste 140 de eleve au murit TV8
Acum 8 ore
15:10
/VIDEO/ „Marșul Păcii” la Comrat: Un grup de găgăuzi s-au unit pentru a condamna războiul din Ucraina TV8
14:30
/VIDEO/ Maestrul Eugen Doga ar fi împlinit astăzi 89 de ani: Cum a fost comemorat marele compozitor TV8
13:40
Iranul amenință SUA după moartea lui Khamenei. Un oficial promite represalii „în inima Americii” TV8
Acum 12 ore
13:10
/VIDEO/ Momentul în care un tânăr e salvat de pe acoperișul unui bloc din Chișinău: 5 echipe de pompieri au intervenit TV8
12:40
Fără victime din Moldova în Orientul Mijlociu: Unde se pot adresa cetățenii pentru ajutor TV8
12:10
Aplicația de rugăciuni din Iran, compromisă în atac cibernetic: Militarii primeau mesaje care îi îndemnau să dezerteze TV8
11:20
Crimă în sectorul Botanica al Capitalei: Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament TV8
10:50
Iranul confirmă moartea lui Ali Khamenei: Mii de oameni au ieșit în stradă la Teheran și scandează TV8
10:40
/VIDEO/ 1 martie - Mărțișor. Legendă, tradiții și superstiții la început de primăvară pentru un an îmbelșugat TV8
10:20
1 martie - Mărțișor. Legendă, tradiții și superstiții la început de primăvară pentru un an îmbelșugat TV8
09:40
Horoscop 1 martie 2026 de la ChatGPT: Racii sunt mai sensibili, Leii sunt în centrul atenției, iar Săgetătorii vor o schimbare TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 1 martie: Prima zi de primăvară va fi cu cer senin și fără precipitații TV8
Acum 24 ore
00:10
/VIDEO/ Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă: Pasagerii au fost evacuați, iar zborurile sunt suspendate TV8
28 februarie 2026
22:40
/VIDEO/ A 30-a ediție de Expo Beauty: O mie de branduri de produse cosmetice, sub un singur acoperiș TV8
22:30
Ali Khamenei este mort? „Semnele sunt tot mai clare”, spune Benjamin Netanyahu TV8
22:00
/VIDEO/ Pomana din prima sâmbătă a Postului Mare: Campania „Dăruim pentru ei”, organizată în 52 de magazine din țară TV8
Ieri
21:10
/VIDEO/ Forfotă la mărțișoare în ajun de 1 martie: Care sunt cele mai cumpărate anul acesta TV8
21:00
/VIDEO/ Ambasadorul Moldovei în Israel, la adăpost într-un buncăr: „Atacurile continuă consecutiv” TV8
21:00
Rusia condamnă atacul asupra Iranului: „SUA și Israelul vor duce regiunea spre o catastrofă umanitară” TV8
20:40
/VIDEO/ Ambasadorul Republicii Moldova în Israel discută cu TV8 dintr-un buncăr: „Atacurile continuă consecutiv” TV8
19:40
/VIDEO/ Explozie în Dubai, lângă Burj Khalifa: O rachetă iraniană a căzut în zona hotelurilor luxoase cu turiști TV8
19:10
/VIDEO/ Are 21 de ani și vorbește 8 limbi: Valeria Rența, tânăra care și-a creat o proprie metodă de învățare TV8
19:10
/VIDEO/ Primele drumuri din Moldova care intră în reparație capitală: Ar putea fi finalizate în 2026 TV8
17:50
Plimbare cu urmări penale în Tiraspol: Un antrenor de biliard a fost prins cu o substanță interzisă în buzunar TV8
17:20
Ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran: A fost lichidată? Ce spun ultimele informații TV8
17:20
Replică la atacurile SUA și Israel: Iranul susține că a lovit o bază navală din Bahrain TV8
16:50
/VIDEO/ Războiul din Ucraina: Diplomație epuizată sau abandonată deliberat? TV8
16:20
O stradă din Chișinău va fi blocată pe 1 martie: Care este motivul TV8
16:10
Ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran: A supraviețuit? Ce spun ultimele informații TV8
15:50
A revenit la locul de muncă, sărind gardul: Bărbat din Dubăsari, prins în timp ce și-ar fi jefuit fostul angajator TV8
15:20
Celula de Criză a MAE monitorizează situația din Orient: Avertizări pentru moldovenii din Israel, Qatar și alte state din regiune TV8
15:10
Modificări în circulația autobuzelor din Chișinău: Trei rute vor avea orare și itinerare ajustate TV8
14:20
/VIDEO/ 800 de biserici istorice ar putea reveni statului: Ministerul Culturii recunoaște că nu le-ar putea administra TV8
13:30
/FOTO/ Cinci lingouri de aur, confiscate pe Aeroportul Chișinău: Doi pasageri străini, prinși cu metalul prețios nedeclarat TV8
13:00
Primăvara și muzica plutesc în aer: În pași de dans seniorii din Capitală se adună pentru a se distra TV8
12:30
/VIDEO/ Războiul din Iran s-a extins în Orientul Mijlociu: Explozii puternice în mai multe state din regiune TV8
12:20
„Operațiunea furie epică”: Riscurile războiului SUA în Iran explică avertismentul dramatic al lui Trump pentru americani TV8
11:50
/VIDEO/ Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit: Oamenii au dat năvală să strângă bancnotele împrăștiate TV8
