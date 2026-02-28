Modificări în circulația autobuzelor din Chișinău: Trei rute vor avea orare și itinerare ajustate
TV8, 28 februarie 2026 15:10
Modificări în circulația autobuzelor din Chișinău: Trei rute vor avea orare și itinerare ajustate
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Acum 2 ore
14:20
Acum 4 ore
13:30
13:00
12:30
12:20
11:50
Acum 6 ore
11:20
10:50
10:30
10:20
10:00
Acum 8 ore
09:20
Acum 12 ore
07:10
Acum 24 ore
23:00
22:50
22:50
22:30
22:00
21:00
20:10
20:00
19:30
19:10
18:40
18:30
17:40
17:10
16:20
16:10
15:50
Ieri
15:40
15:40
15:20
15:10
15:10
14:50
14:50
14:50
14:40
14:40
14:10
13:50
13:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.