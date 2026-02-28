/VIDEO/ Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă: Pasagerii au fost evacuați, iar zborurile sunt suspendate

TV8, 1 martie 2026 00:10

/VIDEO/ Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă: Pasagerii au fost evacuați, iar zborurile sunt suspendate

Acum 2 ore
00:10
/VIDEO/ Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă: Pasagerii au fost evacuați, iar zborurile sunt suspendate TV8
Acum 4 ore
22:40
/VIDEO/ A 30-a ediție de Expo Beauty: O mie de branduri de produse cosmetice, sub un singur acoperiș TV8
22:30
Ali Khamenei este mort? „Semnele sunt tot mai clare”, spune Benjamin Netanyahu TV8
22:00
/VIDEO/ Pomana din prima sâmbătă a Postului Mare: Campania „Dăruim pentru ei”, organizată în 52 de magazine din țară TV8
Acum 6 ore
21:10
/VIDEO/ Forfotă la mărțișoare în ajun de 1 martie: Care sunt cele mai cumpărate anul acesta TV8
21:00
/VIDEO/ Ambasadorul Moldovei în Israel, la adăpost într-un buncăr: „Atacurile continuă consecutiv” TV8
21:00
Rusia condamnă atacul asupra Iranului: „SUA și Israelul vor duce regiunea spre o catastrofă umanitară” TV8
20:40
/VIDEO/ Ambasadorul Republicii Moldova în Israel discută cu TV8 dintr-un buncăr: „Atacurile continuă consecutiv” TV8
19:40
/VIDEO/ Explozie în Dubai, lângă Burj Khalifa: O rachetă iraniană a căzut în zona hotelurilor luxoase cu turiști TV8
Acum 8 ore
19:10
/VIDEO/ Are 21 de ani și vorbește 8 limbi: Valeria Rența, tânăra care și-a creat o proprie metodă de învățare TV8
19:10
/VIDEO/ Primele drumuri din Moldova care intră în reparație capitală: Ar putea fi finalizate în 2026 TV8
17:50
Plimbare cu urmări penale în Tiraspol: Un antrenor de biliard a fost prins cu o substanță interzisă în buzunar TV8
17:20
Ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran: A fost lichidată? Ce spun ultimele informații TV8
17:20
Replică la atacurile SUA și Israel: Iranul susține că a lovit o bază navală din Bahrain TV8
Acum 12 ore
16:50
/VIDEO/ Războiul din Ucraina: Diplomație epuizată sau abandonată deliberat? TV8
16:20
O stradă din Chișinău va fi blocată pe 1 martie: Care este motivul TV8
16:10
Ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran: A supraviețuit? Ce spun ultimele informații TV8
15:50
A revenit la locul de muncă, sărind gardul: Bărbat din Dubăsari, prins în timp ce și-ar fi jefuit fostul angajator TV8
15:20
Celula de Criză a MAE monitorizează situația din Orient: Avertizări pentru moldovenii din Israel, Qatar și alte state din regiune TV8
15:10
Modificări în circulația autobuzelor din Chișinău: Trei rute vor avea orare și itinerare ajustate TV8
14:20
/VIDEO/ 800 de biserici istorice ar putea reveni statului: Ministerul Culturii recunoaște că nu le-ar putea administra TV8
13:30
/FOTO/ Cinci lingouri de aur, confiscate pe Aeroportul Chișinău: Doi pasageri străini, prinși cu metalul prețios nedeclarat TV8
13:00
Primăvara și muzica plutesc în aer: În pași de dans seniorii din Capitală se adună pentru a se distra TV8
12:30
/VIDEO/ Războiul din Iran s-a extins în Orientul Mijlociu: Explozii puternice în mai multe state din regiune TV8
12:20
„Operațiunea furie epică”: Riscurile războiului SUA în Iran explică avertismentul dramatic al lui Trump pentru americani TV8
Acum 24 ore
11:50
/VIDEO/ Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit: Oamenii au dat năvală să strângă bancnotele împrăștiate TV8
11:20
Mărțișoarele și suvenirele de primăvară au inundat Chișinăul: Unde se desfășoară în acest weekend târgurile de sezon TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1466: Zelenski, optimist privind sfârșitul conflictului. Atacuri cu fosfor alb și un nou împrumut FMI TV8
10:30
Horoscop 28 februarie 2026 de la ChatGPT: Vărsătorii ies din rutină, iar Berbecii sunt plini de curaj. Fecioarele caută ordine TV8
10:20
/VIDEO/ Trump anunță că a început o operațiune militară în Iran: „Obiectivul este să apărăm poporul american” TV8
10:00
Stare de urgență în Israel: Moldovenii, îndemnați să rămână în adăposturi. Spațiul aerian a fost închis TV8
09:30
/VIDEO/ Israelul a atacat Iranul: Explozii și coloane de fum la Teheran TV8
09:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 28 februarie 2026: Zi fără precipitații, iar soarele revine pe cer TV8
07:10
/INFOGRAFIC/ TV8.md, lider absolut în topul credibilității presei online din Republica Moldova TV8
Ieri
23:20
/VIDEO/ Străzile din Japonia, colorate în roz: Florile de prun au fermecat locuitorii TV8
23:00
/VIDEO/ Noua colecție Georgette primăvară-vară: Croieli delicate, țesături fine și culori calde care celebrează feminitatea /P/ TV8
22:50
/VIDEO/ Farmacia Felicia la Expo Beauty 2026: Frumusețe, sănătate și oferte speciale într-un singur loc /P/ TV8
22:50
/VIDEO/ Plîngău vrea modificări la Codul Penal după sentința lui Ciochină: „Crima a fost mult mai gravă” TV8
22:30
Federația Rusă, condamnată din nou la CEDO: Ar fi încălcat drepturile a șase locuitori din stânga Nistrului TV8
22:00
/VIDEO/ Prima reacție a mamei lui Mihăiță după condamnarea lui Nicanor Ciochină: Ce va face după sentință TV8
21:00
/VIDEO/ Tragedie la Milano: Cel puțin doi morți și 39 de răniți după ce un tramvai a deraiat și s-a oprit într-o clădire TV8
20:10
/LIVE/ Tensiuni și proteste la Parlament: Ce a stârnit valul de nemulțumiri - acum, la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
/VIDEO/ Imunitate pentru infractorii străini? Rusia nu-i va extrăda dacă acceptă să lupte pe frontul din Ucraina TV8
19:30
/FOTO/ Milioane de țigări printre mere, descoperite la vamă: Autoritățile au pornit mai multe percheziții TV8
19:10
Polonia vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: Platformele riscă amenzi TV8
18:40
/VIDEO/ Haos în Puerto Rico: Lionel Messi a fost pus la pământ de suporteri în timpul meciului TV8
18:30
Alertă de călătorie pentru moldoveni în Israel. MAE: Situația de securitate este imprevizibilă TV8
18:10
Ucraina pregătește embargo la vinul din Moldova? Guvernul de la Chișinău face precizări TV8
17:40
/FOTO/ Proteste anunțate pe TikTok, dar fără organizator? Poliția: Orice tentativă de destabilizare va fi sancționată TV8
17:10
Profesor din nordul Moldovei, suspectat că ar fi abuzat sexual o elevă: Ministerul Educației s-a autosesizat TV8
