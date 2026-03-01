/VIDEO/ Jumătate din buget pe despăgubiri, nu pe asfalt. Ministrul Bolea: „Acum vine nota de plată”

/VIDEO/ Jumătate din buget pe despăgubiri, nu pe asfalt. Ministrul Bolea: „Acum vine nota de plată”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8