(video) Alertă în centrul capitalei: Un bărbat amenință că sare de pe o clădire. Au intervenit salvatorii
UNIMEDIA, 1 martie 2026 10:00
Un bărbat a pus pe jar autoritățile, după ce a urcat pe acoperișul unei clădiri din centrul capitalei și a amenințat că se va arunca în gol. La fața locului au intervenit de urgență salvatorii.
Acum 5 minute
10:30
„Colegii tăi știu adevărul”. Mesajul lui Igor Cuciuc după atacul Adrianei Ochișanu la adresa soției sale: „Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute” # UNIMEDIA
Igor Cuciuc a reacționat public după declarațiile făcute de Adriana Ochișanu la adresa soției sale. Artistul susține că toți colegii și prietena Andreei știu adevărul despre cum s-a întâmplat tragedia. „Într-o bună zi vom ieși cu toții să facem dreptate. Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit”, a scris Cuciuc.
Acum 15 minute
10:20
Hotelul de 321 de metri de 5 stele din Dubai, Burj Al Arab, construit din 1994, a fost lovit de o dronă iraniană. Este al doilea mare hotel din Dubai care este lovit în urma atacurilor iraniene de sâmbătă, scrie presa română.
Acum o oră
10:00
10:00
(video) Aeroportul din Dubai, lovit de o dronă iraniană: Patru persoane au fost rănite, iar zborurile, suspendate # UNIMEDIA
Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Patru persoane au fost rănite. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf, scrie digi24.ro.
09:50
09:40
La 1 martie, evenimente istorice au marcat transformări semnificative.
Acum 2 ore
09:30
Taurii se simt inspirați, iar Balanțele vor avea parte de provocări: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări subtile, dar semnificative. Fiecare semn zodiacal va resimți această influență într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice specifice. Ce revelații personale vă pot aduce horoscoapele zilnice în această zi de 1 martie 2026? Descoperiți cum să navigați prin aceste energii cosmice pentru a vă îmbunătăți viața.
09:20
Ali Khamenei a fost ucis: Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă # UNIMEDIA
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă în atacurile Israelului şi al Statelor Unite împotriva Iranului, a anunţat Donald Trump şi ulterior presa iraniană de stat, în timp ce regiunea se afundă în haos, Teheranul ripostând cu rachete împotriva Israelului şi statelor din Golf. Operațiunile Epic Fury a SUA și Roaring Lion a Israel continuă pentru a doua zi, la fel și atacurile iraniene asupra țintelor SUA din zona Golfului persic, scrie digi24.ro.
09:10
Vremea în Moldova va fi astăzi în general senină, cu condiții meteo favorabile pentru începutul lunii martie, iar temperaturile se vor menține la un nivel moderat.
Acum 12 ore
22:20
Ultima oră! Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi murit. Reuters: Trupul său a fost găsit # UNIMEDIA
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi murit. Trupul acestuia ar fi fost identificat, a declarat pentru Reuters un oficial israelian.
Acum 24 ore
20:20
(video) Scene ca din filme de acțiune la Rîșcani: Mai multe echipaje de poliție, pe urmele unei mașini. Un automobil al oamenilor legii, grav avariat # UNIMEDIA
Scene ca din filmele de acțiune au fost surprinse, vineri noapte, în sectorul Rîșcani al capitalei. Mai multe mașini ale Poliției au fost filmate în timp ce erau pe urmele unui automobil, în încercarea de a-l opri.
20:10
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel: Ministrul apărării și comandatul Gărzilor Revoluțioare, printre ei # UNIMEDIA
Decesele au fost confirmate în rândul unor persoane din guvernul de la Teheran și de la vârful armatei, dar informații despre soarta liderului suprem ayatollahul Ali Khamenei și a președintelui Masoud Pezeshkian sunt încă puține, scrie HotNews.ro.
19:50
(foto/video) O școală de fete din Iran, distrusă într-un atac israelian: Teheranul anunță că sunt 85 de persoane decedate # UNIMEDIA
Cel puţin 85 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un atac care a vizat o școală de fete din sudul Iranului, au anunțat autoritățile de la Teheran, potrivit AFP, citată de HotNews.ro.
19:40
Mama lui Mihăiță, cu flori la mormântul fiului, după condamnarea lui Ciochină: „Putea să-i acorde primul ajutor. A ales să fugă, să ascundă crima” # UNIMEDIA
Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul de 14 ani lovit mortal de ex-primarul satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a mers cu flori la mormântul fiului său, după ce ieri instanța a pronunțat sentința pe caz și l-a condamnat pe inculpat la 7 ani de pușcărie în penitenciar de tip deschis. „Nu-l costa nimic dacă se oprea, dacă încerca să-i acorde primul ajutor, dacă îi acorda dreptul de a trăi lui Mihăiță, însă el a ales să fugă, să ascundă crima și să încerce să mă cumpere, să-și ascundă crima spunând că Mihăiță era beat, că a vrut să se sinucidă, ceea ce nu este adevărat”, a scris femeia într-un mesaj plin de durere, distribuit pe rețele.
19:30
(video) Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Ce au spus martorii. Imagini cu urmările # UNIMEDIA
O explozie a fost auzită și o coloană mare de fum a putut fi observată, sâmbătă seară, ridicându-se deasupra emblematicei insule artificiale din Dubai, Palm Jumeirah, în momentul în care Iranul riposta în regiunea Golfului Persic la atacurile americane și israeliene, relatează agenția France Presse, citată de HotNews.ro.
19:10
„Ocoliți strada N. Testemițeanu pe 1 martie”. Circulația rutieră în perimetrul Cașu – Vârnav, sistată pentru lucrări de reabilitare a carosabilului # UNIMEDIA
Locuitorii și oaspeții capitalei sunt îndemnați să ocolească strada Testemițanu, mâine, 1 martie. Primăria Chișinău anunță că, circulația rutieră în perimetrul străzilor Gheorghe Cașu – Constantin Vârnav va fi sistată, în contextul efecturării lucrărilor de reabilitare a carosabilului.
18:50
(video) Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din Bahrain: Resturi de clădiri, proiectate în aer # UNIMEDIA
În mediul online au apărut mai multe videoclipuri care surprind loviturile de represalii lansate de Iran în Orientul Mijlociu, după atacul SUA–Israel. Autoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra centrului de servicii al Flotei a Cincea a Statelor Unite. În regiune există baze aeriene americane, considerate posibile ținte ale atacurilor, relatează digi24.ro, cu referire la BBC.
18:40
Sunt sau nu cetățeni moldoveni în Iran? A solicitat cineva ajutorul autorităților RM? Ce spune MAE # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a venit cu informații actualizate, în contextul în care, în această dimineață, Israelul, în coordonare cu SUA, a lansat un atac împotriva Iranului, conflict care a escaladat în mai multe state din Orientul Mijlociu. Solicitat de UNIMEDIA, MAE a comunicat că deocamdată, nu a recepționat solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni moldoveni care s-ar afla în Iran.
18:20
Exploziile din Teheran au declanșat o reacție rapidă la Kiev. Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis că nu va uita niciodată atacurile cu drone iraniene asupra orașelor ucrainene și a pus responsabilitatea pentru escaladare pe regimul de la Teheran, scrie Libertatea.
18:00
O asistentă socială din Călărași, agresată: A avut nevoie de îngrijiri medicale, iar colegii săi au alertat Poliția # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță despre un caz de violență asupra unei asistene sociale din cadrul Primăriei Călărași. „Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Vest a sesizat Poliția din Călărași să ia măsurile corespunzătoare asupra agresorului”, comunică MMPS.
17:40
(foto/video) Chișinăul, în reparație și în weekend: Drumarii reabilitează asfaltul pe bd. Dacia și Muncești. Autobuzul 18 și-a modificat itinerarul # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că sâmbătă și duminică este sistată parțial, pe benzi, circulația rutieră pe șoseaua Muncești, tronsonul: bd. Dacia (intrarea dinspre or. Sîngera) și intersecția cu str. Băcioii Noi, în legătură cu intervențiile pentru reabilitarea părții carosabile. Totodată, drumarii intervin cu un efectiv sporit de utilaje pe bd. Dacia, pe porțiunea spre Aeroport.
17:10
(foto/video) Neil Sedaka a murit: Autorul hiturilor „Oh, Carol”, „Calendar Girl” și „Breaking Up Is Hard to Do” a fost o legendă a muzicii anilor ’50-’70 # UNIMEDIA
Neil Sedaka, unul dintre cei mai importanți cântăreți ai ultimului secol, care a avut primul hit la finalul anilor ’50, adică în epoca rock’n’roll-ului dominată de Elvis Presley, Chuck Berry și Little Richard, a murit vineri, 27 februarie, a relatat presa internațională, citată de Libertatea.
16:40
(video) Vasile Grădinaru vrea reglementări pentru rețelele sociale: „Online-ul e o junglă. Fondatorii nu sunt deschiși cu noi”. „Dvs guvernați al 6-lea an” # UNIMEDIA
Deputatul PAS Vasile Grădinari consideră că Parlamentul trebuie să reglementeze strict conținutul de pe rețelele sociale, în Republica Moldova. „Online-ul e o junglă, în care fiecare își permite să facă ce vrea - să respecte sau să nu respecte legea. Dacă fondatorii acestor rețele ar fi deschiși la conlucrare cu entitățile statului, nu ar fi nevoie de reglementări suplimentare”, a declarat parlamentarul, la emisiunea Bună seara cu Mircea Surdu, de la Moldova 1. „Dvs guvernați al 6-lea an și ei nu sunt deschiși”, i-a spus, în replică, prezentatorul.
16:40
„Mă dă-n călduri…” nici mâna ruptă nu-l oprește. Marin Madan anunță premiera online a stand-up spectacolului IUBIM după 30?!” # UNIMEDIA
Comediantul Marin Madan anunță că, spectacolul de Stand Up „IUBIM după 30?!” care a decurs cu solt out de Ziua Îndrăgostiților, va putea fi vizionat și online. Premiera va avea loc pe YouTube, pe 8 martie, ora 20:00.
16:30
Rusia denunță atacul asupra Iranului: Trump și Israelul împing Orientul Mijlociu în prăpastie. „Pacifistul” și-a arătat adevărata față # UNIMEDIA
Rusia a criticat sâmbătă Israelul și pe președintele SUA Donald Trump, pentru că s-au lansat într-un „atac periculos și iresponsabil” asupra Iranului, despre care Moscova spune că împinge întregul Orient Mijlociu într-un abis, scrie HotNews.ro citând Reuters. „Pacifistul și-a arătat din nou fața”, a transmis Medvedev, fost președinte rus.
16:10
(video) „Nu credeți tot ce vedeți pe TikTok și Telegram.” Tany Vander, din Dubai, după ce ar fi răsunat explozii: „Lumea mă întreabă care e situația” # UNIMEDIA
Influencerița Tany Vander, care s-a mutat în toamna anului 2025 cu traiul în Dubai, a relatat, într-un stories pe Instagram, care e starea de spirit a oamenilor din Dubai, în contextul contextul operațiunii militare lansate de autoritățile din Tel Aviv astăzi, împotriva Iranului, în coordonare cu SUA, dar și a escaladăriin conflictului în mai multe state din Orientul Mijlociu.
15:40
Scade ponderea Rusiei și a SUA, crește cea a UE: Pe cine văd moldovenii drept cel mai important partener economic și de securitate al RM # UNIMEDIA
Moldovenii se distanțează de Rusia, comparativ cu anul precedent, potrivit ultimului sondaj, realizat de IMAS pe parcursul lunii februarie. Astfel, întrebați pe cine văd drept cel mai important partener economic și cel mai important partener de securitate pentru R. Moldova, respondenții au poziționat în prim plan Occidentul - UE, România și SUA.
15:30
Război în Iran și Orientul Mijlociu: Noi actualizări de la companiile aeriene. Ce zboruri au fost anulate # UNIMEDIA
Orientul Mijlociu este baza mai multor noduri de legătură între Europa și Asia, unele intens folosite și de pasagerii români: Dubai, Doha sau Abu Dhabi. În zonă, Israel, Iran, Emiratele Arabe Unite și Qatar au anunțat că și-au închis spațiul aerian civil, scrie HotNews.ro. Vezi în știre ce au anunțat companii precum Wizz Air, Air France, Lufthansa, Tarom,British Airways, Turkish Airlines și altele.
15:10
Cum rămâi fără mașină cu „ajutorul” computerului de bord: Metoda inedită a hoților care te lasă pieton # UNIMEDIA
Mașinile lui 2026 nu mai sunt doar mașini, ci sisteme informatice complexe pe roți. Are conexiune la internet, comunică permanent cu servere externe, primește actualizări software și integrează zeci de module electronice care controlează totul, de la frâne la sistemul multimedia. Iar exact această complexitate o transformă într-o țintă, scrie playtech.ro.
14:50
Aceasta este ținta numărul unu a atacului masiv lansat de SUA și Israel în Iran: A supraviețuit? Ce spun ultimele informații # UNIMEDIA
SUA și Israelul l-au amenințat în mod repetat pe liderul suprem iranian cu eliminarea. Primul val de atacuri lansate sâmbătă dimineața i-a vizat, potrivit informațiilor, chiar pe liderii regimului de la Teheran, scriu Al Jazeera și Reuters, citate de HotNews.ro.
14:30
MAE, informații de ultimă oră pentru moldovenii din Israel, Emiratele Arabe, Turcia și Azerbaijan: Atacuri cu rachete, frontiere închise și zboruri sistate # UNIMEDIA
Celula de Criză a MAE monitorizează situația din Orientul Mijlociu. În acest context, Ministerul de Externe a publicat o actualizare privind evoluțiile de securitate din regiune și vine cu recomandări pentru moldovenii aflați în Israel, Emiratele Arabe Unite, Iran, Turcia, Azerbaijan, Qatar.
14:20
13:50
Spațiul aerian din mai multe state, închis după ce SUA și Israelul au atacat Iranul, iar ultimul a ripostat: Anunțul Autorității Aeronautice Civile a RM # UNIMEDIA
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Drept urmare, AIC a făcut publică lista statelor în care spațiul aerian a fost închis astăzi
13:40
(video) „Cu Irina Rimes am avut o relație foarte apropiată, iar Carla's e artistul pe care îl iubesc.” The Motans, despre prieteniile cu artiștii moldoveni # UNIMEDIA
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a dat cărțile pe față și a povestit în ce relație este cu alți artiști moldoveni stabiliți în România. „Cu Irina Rimes am avut o relație foarte apropiată, am rămas prieteni, iar Carla's e artistul pe care îl iubesc eu cel mai mult, așa, frățește. E un om genial, am marea onoare să zic că suntem prieteni”, a dezvăluit Denis în cadrul emisiunii „Acasă la Măruță”.
13:30
(video) Un avion plin cu bani s-a prăbușit în Bolivia: Cel puțin 15 morți, iar polițiștii au folosit gaze să alunge populația care aduna bancnote # UNIMEDIA
Un avion militar care transporta bancnote către Banca Centrală a Boliviei s-a prăbușit vineri seară în orașul El Alto. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 31 au fost rănite. Potrivit BBC, incidentul s-a produs la ora locală 18.15, în timp ce aeronava se apropia de aeroportul internațional El Alto, venind din Santa Cruz, scrie Libertatea.
13:00
(video) A sărit din autobuzul în mers, ca să evadeze din Ucraina în Moldova: Un bărbat de 31 de ani, reținut de polițiștii de frontieră de la Tudora # UNIMEDIA
Un bărbat a fost reținut de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1, după ce a sărit dintr-un autobuz în timpul deplasării, încercând astfel să evadeze din Ucraina în Republica Moldova. Acesta s-a dovedit a fi un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani.
12:50
(stop cadru) Vladimir Bolea: „Pentru mine, ca Ministerul Infrastructurii, care oferă o resursă financiară extrem de importantă” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și-a atribuit rolul de „minister”. „Pentru mine, ca Ministerul Infrastructurii, care oferă o resursă financiară extrem de importantă, calitatea executării lucrărilor și calitatea materialelor care sunt folosite este prioritatea zero”, a declarat Bolea, într-o discuție cu subalternii, pe tema Curților Europene.
12:40
(video) Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu: Explozii puternice în mai multe state din regiune. Baze militare SUA sunt sub atac # UNIMEDIA
O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Kuwait și chiar în Riad – Arabia Saudită, potrivit Reuters, Al Jazeera și AFP, citate de HotNews.ro.
12:20
12:10
În Japonia, străinii pot cumpăra case și terenuri fără restricții, cu doar câteva mii de euro, iar în zonele rurale unele locuințe abandonate, cunoscute sub numele de „akiya”, sunt oferite gratuit celor care sunt interesați să le ocupe, scrie Libertatea.
12:00
Ayatollahul Ali Khamenei, mutat într-o „locație sigură” după ce Israelul a atacat Iranul: Ar fi fost una dintre principalele ținte # UNIMEDIA
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran, informează surse oficiale citate de Reuters, după ce Israelul a atacat Iranul sâmbătă dimineaţă, într-un atac care, potrivit unor surse israeliane din domeniul apărării, ar fi fost planificat de luni de zile în coordonare cu Washingtonul, scrie digi24.ro.
11:50
„Sper ca pacea să revină cât mai curând.” Ionel Istrati și-a anulat concertul din Israel: Gândurile mele sunt la moldovenii stabiliți acolo # UNIMEDIA
Interpretul moldovean Ionel Istrati anunță că și-a anulat concertul programat pe 1 martie, în orașul Ashdod din Israel, în contextul operațiunii militare lansate de autoritățile din Tel Aviv astăzi, împotriva Iranului, în coordonare cu SUA. „Gândurile mele sunt alături de toți moldovenii stabiliți în această regiune”, a scris artistul, pe rețele.
11:40
„A început al Treilea Război Mondial.” Ionel Istrati și-a anulat concertul din Israel: Mă gândesc cu îngrijorare la moldovenii stabiliți acolo # UNIMEDIA
Interpretul moldovean Ionel Istrati anunță că și-a anulat concertul programat pe 1 martie, în orașul Ashdod din Israel, în contextul operațiunii militare lansate de autoritățile din Tel Aviv astăzi, împotriva Iranului, în coordonare cu SUA. „Mi s-a spus că a început cel de-al Treilea Război Mondial”, a relatat artistul, pe rețele.
11:30
11:00
(video) „Mergea ca o rachetă!”: Vatmanul tramvaiului scăpat de sub control la Milano spune că i s-a făcut rău. Doi oameni au murit și 50 de pasageri sunt răniți # UNIMEDIA
Un grav accident de tramvai a avut loc la Milano, în zona Porta Venezia, în apropierea Grădinilor Montanelli, vineri, 27 februarie 2026. Potrivit martorilor, tramvaiul numărul 9 „mergea ca o rachetă” înainte de a deraia și a se izbi de fereastra unui restaurant japonez, scrie Libertatea.
10:40
(video) „Am trecut iadul”: Mărturia mamei unui copil narcoman, despre droguri de la 12 ani, dependență, reabilitări și supradoză: „După ce a murit, am simțit o eliberare” # UNIMEDIA
Vera Ursu a trăit coșmarul oricărui părinte: fiul ei a început să consume droguri la doar 12 ani. Timp de 17 ani, a luptat ca să-l salveze, fiind martora dependenței: furturi, supradoze, reabilitări fără rezultat și zilele în care băiatul ei părea pierdut pentru totdeauna. „Nu mai era copilul meu, ci un fel de ființă, un animal. Se contorsiona atât de mult, încât niciun gimnast nu ar fi putut face asta - brațele și picioarele în toate direcțiile”, a mărturisit femeia într-un monolog pentru Dorin Galben. Fiul Verei a murit din cauza unei supradoze, iar ceea ce a simțit atunci, spune ea, nu a fost durere, dar mai degrabă o ușurare.
Ieri
10:30
(video) SUA și Israelul au atacat „coordonat” Iranul: Explozii în Teheran și mai multe orașe. Trump: „Vor fi bombe peste tot. E poate singura voastră șansă” # UNIMEDIA
Israelul a lansat sâmbătă un atac „preventiv” împotriva Iranului, cu lovituri inclusiv în capitala Teheran, unde au apărut nori de fum în mai multe zone. La scurt timp, un oficial american a declarat pentru New York Times că sunt în desfășurare și lovituri ale SUA în Iran. Atacul vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri regimul de la Teheran că vor lovi Iranul dacă acesta va continua programele sale balistice, scrie HotNews.ro.
10:30
(video) Trump, primele declarații despre atacul asupra Iranului: Industria lor de rachete va fi făcută una cu pământul și le vom anihila marina # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a spus sâmbătă, într-un clip distribuit pe conturile sale de pe rețelele de socializare, că Statele Unite au început „operațiuni de luptă majore” în Iran, scrie HotNews.ro.
10:10
Israelul a instituit stare de urgență imediată, în contextul războiului cu Iranul: Spațiul aerian e închis. Unde pot cere ajutor moldovenii aflați în acest stat # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului.
10:00
Pe 28 februarie, execuția lui Horea și Cloșca și vizita astronauților Apollo 12 la București subliniază diversitatea evenimentelor istorice marcante.
