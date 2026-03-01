„După fiecare iarnă vine un nou început”: Igor Dodon, mesaj de felicitare de 1 Martie

19:40

Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul de 14 ani lovit mortal de ex-primarul satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a mers cu flori la mormântul fiului său, după ce ieri instanța a pronunțat sentința pe caz și l-a condamnat pe inculpat la 7 ani de pușcărie în penitenciar de tip deschis. „Nu-l costa nimic dacă se oprea, dacă încerca să-i acorde primul ajutor, dacă îi acorda dreptul de a trăi lui Mihăiță, însă el a ales să fugă, să ascundă crima și să încerce să mă cumpere, să-și ascundă crima spunând că Mihăiță era beat, că a vrut să se sinucidă, ceea ce nu este adevărat”, a scris femeia într-un mesaj plin de durere, distribuit pe rețele.