Rata criminalității a scăzut
Logos-Press, 28 februarie 2026 09:15
Rata criminalității continuă să scadă. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 23,1 mii de infracțiuni au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în 2025, ceea ce reprezintă cu 6% mai puțin în comparație cu 2024 și cu 14,9% mai puțin în comparație cu 2021.
Hoteluri evaluate de investitori: Top 5 lanțuri hoteliere în funcție de creșterea cotei # Logos-Press
Compania de analiză Bernstein a publicat o nouă analiză a celor mai mari lanțuri hoteliere din lume și a numit acțiunile care au cel mai mare potențial de creștere. Estimările se bazează pe previziunile până în 2027 și pe indicatorii financiari ai companiilor.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a prezentat un rating al celor mai buni angajatori # Logos-Press
Angajatori din toate regiunile țării – de la Găgăuzia la Fălești, inclusiv companii create de persoane din Ucraina, au fost incluse în topul celor mai buni angajatori în 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
La Chișinău, în perioada 6-7 martie 2026, va avea loc un turneu pe cele mai neobișnuite și imprevizibile reguli de șah – „șahul lui Fischer”.
Începând de luni, 2 martie 2026, Centrul Relații cu Consumatorii al SA „Moldovagaz”, cu sediul în Chișinău, strada Pușkin 64, își va suspenda activitatea.
Piața mondială a pesticidelor ecologice a fost estimată de comunitatea experților la 5,3 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2025. Până în 2033, se preconizează că aceasta va crește la 13,1 miliarde de dolari, cu o rată medie anuală de creștere de 9,7%.
Operând în China de un an și jumătate, echipamentul Lovere demonstrează modul în care tehnologia monetizează fluxurile de deșeuri, ajutând la trecerea de la o abordare pasivă a reciclării la participarea activă a oamenilor în procesele economiei circulare.
Guvernul Kazahstanului a aprobat un plan ambițios de dezvoltare a creșterii animalelor domestice pentru perioada 2026-30. Acesta prevede o creștere de două treimi până la două ori a performanței în majoritatea ramurilor acestui sector.
OpenAI, dezvoltator american de inteligență artificială, a anunțat o extindere majoră în Regatul Unit, Londra urmând să devină cel mai mare centru de cercetare al companiei din afara SUA.
Statul schimbă regulile de calculare a remunerației pentru drepturile de autor pentru o mai mare transparență # Logos-Press
Mecanismul de calculare și armonizare a remunerației pentru drepturile de autor va fi revizuit. Guvernul intenționează să modifice Legea privind dreptul de autor. Inițiativa a fost pregătită de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și vizează creșterea transparenței pentru întreprinderi și asigurarea unor venituri mai stabile pentru titularii de drepturi.
Atunci când președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru crearea unei rezerve strategice de bitcoin în 2025, companiile private, băncile de investiții și experții au început imediat să îndemne principalele bănci centrale ale lumii să ia în considerare o măsură similară. Kevin Warsh, nominalizat de Trump pentru funcția de președinte al Rezervei Federale a SUA, a susținut ideea într-un interviu acordat anul trecut, numind bitcoin „noul aur”.
După o lungă pauză de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, implementarea proiectelor din cadrul programului „Yard european” va continua. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat astăzi consultări cu antreprenorii implicați în implementarea acestora.
Petrolul brut pe piețele mondiale s-a tranzacționat în cotații multidirecționale toată săptămâna, dar menținând prețuri destul de ridicate și reacționând nervos la provocările geopolitice. Înainte de sfârșitul săptămânii, prețul mărcii principale Brent s-a consolidat peste 71 de dolari pe baril și a indicat intenții clare de creștere în continuare.
Statistici privind producția agricolă în 2025: creștere a producției vegetale, scădere a producției animale # Logos-Press
Produsul agrar brut (în prețuri comparabile) pentru anul 2025 a crescut cu 13,8 la sută față de indicatorul corespunzător al anului precedent, a anunțat Biroul Național de Statistică (BNS) al Republicii Moldova.
La venituri egale, un angajat standard plătește de 4 ori mai multe prime de asigurare de sănătate decât un liber profesionist. Ambii utilizează serviciile de sănătate în aceeași măsură, ceea ce nu este în conformitate cu principiile de echitate și neutralitate a impozitării.
În Țările de Jos, o colecție privată de grafică din secolul al XVII-lea intră în spațiul public și ar putea deveni un eveniment notabil atât pentru mediul muzeal, cât și pentru piața vechilor maeștri.
Ambițiile și riscurile lui Ilon Musk: va reuși SpaceX să îndeplinească așteptările investitorilor? # Logos-Press
Directorul general al SpaceX, Ilon Musk, s-a declarat foarte încrezător în reutilizarea completă a sistemului de rachete Starship V3.
AllUnity, un joint venture între DWS, Galaxy și Flow Traders, și-a extins lista de monede stabile cu un nou jeton legat de francul elvețian, care a devenit un activ de acoperire favorit pentru marile bănci și analiști.
Berlinul despre posibila unificare a Moldovei și României: „întrebarea este ipotetică” # Logos-Press
Guvernul german, ca răspuns la o solicitare din partea deputaților Bundestagului, și-a clarificat succint poziția cu privire la unificarea Republicii Moldova cu România, informează Logos Press.
Autoritățile au elaborat un proiect de lege privind ajustarea cadrului normativ în domeniul relațiilor locative, potrivit căruia cetățenii – chiriași ai spațiilor rezidențiale oferite de stat – prelungesc perioada de aplicare a dreptului la privatizare cu încă trei ani, până la 31 mai 2029, informează Logos Press.
Municipalitatea intenționează să aloce 70 de milioane de lei pentru construcția a patru parcări de interceptare la intrările în capitală. Câte o parcare va fi construită în Cecani și Rîșniovca, iar două în Buiucani, informează Logos Press.
Țările din Asia Centrală și de Sud și din Africa Subsahariană vor fi cele mai afectate de inflația alimentară în acest an, potrivit Logos Press.
Autoritatea Națională a Porturilor Maritime Constanța intenționează să acopere achiziția Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (Moldova), prin strângerea unui total de 281,6 milioane de lei românești (65,41 milioane de dolari) de la acționari, informează Logos Press.
Evaluarea fondului de locuințe a identificat 767 de clădiri cu o înălțime de peste 28 de metri și 363 de clădiri cu etaje mansardate, dintre care 238 prezintă cel puțin un risc grav. Majoritatea sunt situate în Chișinău, potrivit Logos Press.
Atleții amatori suedezi Fredrik Nilsson și Emil Olsson și-au doborât propriul record pentru cel mai lung meci de tenis de masă, potrivit Logos Press.
Piața globală de revânzare a produselor de lux este în plină expansiune, schimbând regulile de joc stabilite pentru mărcile tradiționale. Potrivit analiștilor, segmentul second hand din categoria luxului crește mult mai rapid decât piața primară, alimentat de digitalizare, de schimbarea obiceiurilor de consum și de un interes tot mai mare pentru consumul durabil, informează Logos Press.
Introducerea obligatorie a caselor de marcat pentru o parte dintre micii comercianți a dus la afișarea publică a datelor cu caracter personal în chitanțele fiscale, informează Logos Press.
Un anunț de vânzare a satului Veselukha cu trei curți a fost publicat pe una dintre platformele de vânzare a proprietăților din Belarus, informează Logos Press.
Deputații opoziției propun eliminarea ratei minime a impozitului pe proprietate stabilită pentru apartamente, case de locuit, garaje și parcele de teren adiacente, a informat Logos Press.
Importurile de vin moldovenesc, struguri proaspeți și alte produse vinicole în Ucraina ar putea fi restricționate semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a pregătit amendamente la lista mărfurilor al căror import este supus unui control special în 2026, a raportat Logos Press.
American Bitcoin (ABTC), o companie minieră de bitcoin (BTC) susținută de familia președintelui Donald Trump, a raportat o pierdere de 59 de milioane de dolari în trimestrul al patrulea, pe fondul unei scăderi puternice a prețului celei mai mari criptomonede, ceea ce a dus la scăderea valorii activelor sale, a raportat Logos Press.
Niciun club din Moldova, începând cu sezonul 2027/28, nu va primi o cotă de participare în Europa League, al doilea cel mai important turneu continental, informează Logos Press.
Creșterea explozivă a prețului aurului nu se bazează pe factori fundamentali, spune Ruchir Sharma. Președintele consiliului de administrație al Fundației Rockefeller a declarat că, în opinia sa, investitorii inventează povești despre motivele unei creșteri atât de semnificative a valorii acțiunilor. El recomandă investitorilor să își diversifice portofoliile prin investiții în alte active de bază, relatează Logos Press.
Agenția de investiții a primit mai mulți bani și intenționează să desfășoare mai multe activități # Logos-Press
În 2025, Agenția de Investiții (Invest Moldova) a atras 17 investitori străini în sectoarele energetic, IT și BPO, servicii financiare, electronică și automotive, agroalimentar și textil. Investiția totală s-a ridicat la 46,14 milioane de dolari și au fost create 263 de noi locuri de muncă.
Ministrul de Interne: Contrabanda cu droguri în Moldova devine din ce în ce mai sofisticată # Logos-Press
Contrabanda cu droguri în Moldova devine din ce în ce mai sofisticată: substanțele sintetice sunt deghizate în colete, aparate electrocasnice și chiar în cutii de conserve sigilate, care, atunci când sunt scuturate, imită sunetul unui lichid, relatează Logos Press.
Cifra de afaceri din comerțul alimentar UE-Ucraina a scăzut în detrimentul exporturilor ucrainene # Logos-Press
În 2025, cifra de afaceri din comerțul exterior cu produse agricole și alimentare dintre Ucraina și Uniunea Europeană a scăzut cu 9% față de cifra record din anul precedent – la 15,7 miliarde de dolari, potrivit Logos Press.
Parlamentul a aprobat astăzi în a doua lectură, cu votul a 62 de deputați, mecanismele actualizate de contestare a deciziilor în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, precum și al concesiunilor, informează Logos Press.
Armenia este pregătită să deschidă o frontieră terestră cu Turcia și să stabilească relații diplomatice cu aceasta. Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat că aceste două chestiuni sunt nomade în dialogul dintre țări, precum și cu Uniunea Europeană, potrivit Logos Press.
Gaudi a așteptat 100 de ani: Barcelona a finalizat partea superioară a Sagrada Familia # Logos-Press
La aproape un secol și jumătate de la punerea pietrei de temelie, exteriorul celei mai înalte biserici de pe planetă a fost în sfârșit finalizat. Este vorba despre Sagrada Familia din Barcelona, o bazilică grandioasă care a fost mult timp un simbol al orașului și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, potrivit Logos Press.
În ciuda recoltei relativ ridicate de anul trecut a legumelor de larg consum, stocurile din depozite ale unora dintre acestea se vor epuiza în următoarele două săptămâni. Nu pentru că cererea va crește, ci pentru că calitatea se va degrada rapid, relatează Logos Press.
Agenția de Investiții a realizat un studiu care arată că din cele 120 de hoteluri din Moldova, doar cinci au categoria 5 stele, iar alte 32 au categoria 4 stele, informează Logos Press.
O lege care anulează statutul special pentru ucraineni, care a fost în vigoare de la începutul războiului din Ucraina, va intra în vigoare la 5 martie. De la această dată, ei vor fi supuși normelor generale ale legislației poloneze privind principiile și normele de protecție temporară a străinilor, a informat Logos Press.
Începând cu 2 martie 2026, cetățenii moldoveni care intră în UE vor fi supuși unei proceduri speciale de identificare la încă cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, informează Logos Press.
Franța pierde teren pe harta mondială a investițiilor. La sfârșitul lunii februarie, piața bursieră a țării a coborât pe locul zece în lume în ceea ce privește capitalizarea, în urma Coreei de Sud, o economie care era percepută ca un actor regional în urmă cu doar câțiva ani.
Un alt lot de biscuiți de import de calitate inferioară a fost confiscat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) înainte de a fi vândut comercianților cu amănuntul. Motivul este că „conținutul de grăsimi trans este mai mare decât norma admisă”, informează Logos Press.
Tesla Corporation a trecut oficial la contraatac împotriva Departamentului de Vehicule Motorizate din California (DMV). Procesul, intentat la 13 februarie 2026 la Curtea Supremă a statului, ar putea stabili un precedent care va determina viitorul sistemelor de conducere autonome și limitele promisiunilor de marketing în era IA, potrivit Logos Press.
Moldova se numără printre țările care vor beneficia de reducerea taxelor comerciale americane, a declarat Beata Javorczyk, economist șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru agenția de presă AFP, potrivit Logos Press.
Cancelaria de Stat va avea nevoie de 20 de milioane de lei pentru a-și mări personalul # Logos-Press
Guvernul a pregătit un proiect de decret care prevede o creștere a personalului Cancelariei de Stat de la 323 la 379 de persoane. Autoritățile explică această necesitate prin volumul mare de muncă al instituției, informează Logos Press.
Banca Centrală Europeană (BCE) se așteaptă ca inflația alimentară, esențială pentru percepția consumatorilor asupra stabilității prețurilor, să se stabilizeze puțin peste ținta sa de 2% până la sfârșitul acestui an, relatează Logos Press.
Aproximativ 30-40% din fermele specializate intenționează să își extindă plantațiile de fructe de pădure în acest an, în special căpșuni. Acest lucru se datorează parțial iernii anormal de aspre, începutului târziu al sezonului și creșterii prețurilor la fructe de pădure, în special la fructele timpurii, în Europa Centrală și de Sud, informează Logos Press.
