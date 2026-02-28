Rata criminalității a scăzut

15:45

Un alt lot de biscuiți de import de calitate inferioară a fost confiscat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) înainte de a fi vândut comercianților cu amănuntul. Motivul este că „conținutul de grăsimi trans este mai mare decât norma admisă”, informează Logos Press.