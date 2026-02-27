„Moldovagaz” transferă relațiile cu clienții către „Energocom”

14:30

Aproximativ 30-40% din fermele specializate intenționează să își extindă plantațiile de fructe de pădure în acest an, în special căpșuni. Acest lucru se datorează parțial iernii anormal de aspre, începutului târziu al sezonului și creșterii prețurilor la fructe de pădure, în special la fructele timpurii, în Europa Centrală și de Sud, informează Logos Press.