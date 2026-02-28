Țara unde casele se vând cu 4.000 de euro și fără restricții, chiar și pentru străini

10:40

Vera Ursu a trăit coșmarul oricărui părinte: fiul ei a început să consume droguri la doar 12 ani. Timp de 17 ani, a luptat ca să-l salveze, fiind martora dependenței: furturi, supradoze, reabilitări fără rezultat și zilele în care băiatul ei părea pierdut pentru totdeauna. „Nu mai era copilul meu, ci un fel de ființă, un animal. Se contorsiona atât de mult, încât niciun gimnast nu ar fi putut face asta - brațele și picioarele în toate direcțiile”, a mărturisit femeia într-un monolog pentru Dorin Galben. Fiul Verei a murit din cauza unei supradoze, iar ceea ce a simțit atunci, spune ea, nu a fost durere, dar mai degrabă o ușurare.