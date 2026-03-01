Primăvara asta, machiaj fresh și irezistibil: 5 produse cu formule noi
EA.md, 1 martie 2026 08:40
Sezonul primăverii vine cu noutăți în trusa de make-up: formule inovatoare, texturi lejere și culori vibrante care promit un look fresh și natural. Iată 5 produse pe care le voi folosi pentru a-mi reîmprospăta rutina de frumusețe: Fond de ten hidratant cu efect glow – oferă pielii luminozitate naturală și uniformizează nuanța tenului fără să […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Șoferi, atenție! Evitați strada N. Testemițeanu pe 1 martie — traficul, blocat între Cașu și Vârnav pentru reabilitarea carosabilului # EA.md
Primăria Chișinău îi avertizează pe locuitorii și oaspeții capitalei să evite strada Testemițanu în data de 1 martie. Potrivit autorităților, traficul rutier va fi suspendat pe segmentul cuprins între străzile Gheorghe Cașu și Constantin Vârnav, din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Șoferii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele. „În […]
Acum 10 minute
08:50
Nașterea prematură este o preocupare majoră pentru sănătatea mamei și a copilului. Specialiștii avertizează că anumite alimente și băuturi consumate în timpul sarcinii pot crește riscul unui travaliu prematur. Iată ce să ai în vedere: Alimente bogate în zahăr și produse procesate – Prajituri, sucuri îndulcite sau snacks-uri procesate pot afecta nivelul glicemiei și pot […]
08:50
Șoc în Iran: Ali Khamenei ar fi murit. Reuters anunță că trupul liderului suprem a fost găsit # EA.md
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi murit, potrivit unei declarații făcute pentru Reuters de un oficial israelian, care susține că trupul acestuia ar fi fost identificat. Până la această oră, autoritățile de la Teheran nu au confirmat oficial informația privind decesul liderului suprem. În același timp, directorul Departamentului pentru Relații Publice al biroului […]
08:50
Durere fără margini: Mama lui Mihăiță, în lacrimi la mormânt, după condamnarea lui Ciochină — „Putea să-i acorde primul ajutor” # EA.md
Raisa Ciurel, mama lui Mihăiță, băiatul de 14 ani lovit mortal de fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a mers la mormântul fiului său cu un buchet de flori, la scurt timp după ce judecătorii au pronunțat sentința: 7 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru inculpat. Într-un mesaj cutremurător publicat online, femeia […]
Acum 30 minute
08:40
Veste proastă pentru angajați: Lansarea concediilor medicale online în Moldova a fost amânată! # EA.md
Ministerul Sănătății, împreună cu Agenția e-Guvernare, au creat conceptul sistemului informațional „Portalul certificatelor de incapacitate temporară de muncă" și au pregătit proiectele de regulamente pentru utilizarea acestuia. Portalul va asigura o tranziție completă către un format electronic pentru întocmirea și înregistrarea concediilor medicale. În prezent, acestea sunt emise pe hârtie și în diferite soluții […]
08:40
Lux și scandal! Un iaht de fițe, un hotel în Spania și un avion privat – cum ar fi fost cheltuiți „banii murdari” din frauda bancară, dezvăluiri din anturajul lui Vlad Plahotniuc # EA.md
Cercetarea judecătorească în dosarul „Frauda bancară", legat de Vlad Plahotniuc, s-a încheiat joi, 26 februarie 2026. Ședințele vor fi reluate abia pe 20 martie, când va începe etapa dezbaterilor, urmată de pronunțarea sentinței. Declarațiile martorului secret al acuzării au fost citite în ultima ședință din cadrul cercetării judecătorești. Prin depozițiile sale, depuse la sediul […]
08:40
08:40
Mulți oameni se întreabă: „Dacă testul de sarcină a ieșit negativ, înseamnă că sigur nu sunt însărcinată?" Răspunsul nu e întotdeauna simplu. Iată câteva situații în care poți fi gravidă chiar dacă testul indică altceva: Testul a fost făcut prea devreme – Hormonul hCG, responsabil de pozitivarea testului, poate fi încă prea scăzut în primele […]
08:40
Sezonul primăverii este momentul perfect să aduci un aer fresh și feminin în ținutele tale. Fustele sunt piesele vedetă care pot transforma instant orice outfit într-un look delicat și romantic. Iată 7 opțiuni must-have pentru a întâmpina primăvara cu stil: Fusta midi plisată – Fluidă și elegantă, se potrivește atât cu bluze delicate, cât și […]
08:40
Desenele animate nu sunt doar pentru divertisment – ele pot fi un instrument educativ valoros, care dezvoltă imaginația, abilitățile sociale și înțelegerea lumii înconjurătoare. Iată cum să alegi ce e potrivit și câteva exemple concrete: Verifică conținutul și mesajele Alege producții care transmit valori pozitive. De exemplu: Paw Patrol – promovează cooperarea și rezolvarea problemelor. […]
Acum 24 ore
13:00
Interpretul moldovean Ionel Istrati a anunțat că își anulează concertul programat pentru 1 martie, în orașul Ashdod, pe fondul operațiunii militare lansate astăzi de autoritățile din Tel Aviv împotriva Iran, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. „Gândurile mele sunt alături de toți moldovenii stabiliți în această regiune", a transmis artistul pe rețelele de socializare. […]
13:00
A sărit din autobuzul aflat în mers, în încercarea disperată de a fugi din Ucraina în Moldova! Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiștii de frontieră din Tudora # EA.md
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1, după ce a sărit dintr-un autobuz aflat în mers, încercând să treacă ilegal din Ucraina în Republica Moldova. Cazul a fost depistat la aproximativ 1000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Maiaki […]
Ieri
08:30
Vrei să arăți impecabil la evenimentele de seară, dar fără să petreci ore întregi alegând și combinând haine? Secretul stă în bluzele potrivite! Iată 3 piese versatile care pot ridica instant orice outfit: Bluza cu umeri bufanți – O piesă statement care adaugă volum și eleganță. Perfectă pentru fuste midi sau pantaloni eleganți, oferind un […]
08:30
Dacă ai părul brunet, știi cât de mult contează nuanțele hainelor pentru a-ți pune în valoare trăsăturile și tenul. Culorile potrivite pot face minuni: te fac să pari mai luminoasă, evidențiază ochii și creează contraste elegante. Iată 7 nuanțe pe care să le porți mai des dacă ești brunetă: Roșu intens – Sexy și îndrăzneț, […]
08:30
Când vine vorba de cadouri, parfumul rămâne unul dintre cele mai elegante și apreciate gesturi. Dacă vrei să fii sigur că alegerea ta va fi pe placul celui drag, iată 5 parfumuri clasice și moderne care nu dau greș: Chanel Coco Mademoiselle – un mix sofisticat de flori și note orientale, perfect pentru femeia elegantă […]
08:30
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, producția naturală de colagen scade, iar pielea își pierde elasticitatea. Vestea bună? Există metode simple și eficiente prin care poți să-i dai un boost și să obții un ten mai ferm și luminos. Iată 7 trucuri esențiale: Hidratare corespunzătoare – Bea suficientă apă și folosește creme hidratante cu acid […]
08:20
Igor Dodon lansează acuzații: „Maia Sandu și PAS transformă războiul din Ucraina în armă politică” # EA.md
Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, susține că Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate folosesc războiul din Ucraina în scop politic. Potrivit acestuia, în ultimii patru ani, guvernarea ar fi justificat prin contextul războiului eșecurile din politica internă, economie și domeniul social, dar și acțiunile împotriva opoziției, inclusiv presupuse presiuni, cenzură […]
08:20
Surpriză de la Dan Balan! Artistul a lansat o nouă afacere – Ma Ya Hi. Află ce proiect misterios pregătește! # EA.md
Dan Balan dezvăluie în sfârșit proiectul la care a lucrat ani de zile – și nu e doar muzică! Artistul anunță cu entuziasm lansarea noii sale companii, Ma Ya Hi Studios, și primul produs care va ieși de sub umbrela acesteia. Dan Balan este producătorul general al unei companii de conținut pentru întreaga familie, […]
08:20
Ana, 21 de ani, din Transnistria, s-a mutat la Moscova acum trei ani. Tânăra a închiriat o cameră în Ziablikovo, împărțindu-și timpul între studii universitare și muncă, în timp ce îi sprijinea pe cei rămași acasă. Totul a decurs bine, până când Ana l-a cunoscut pe un cetățean moldovean pe nume Cristian, care locuiește […]
08:20
Ucraina lovește vinul moldovenesc! Embargo asupra alcoolului etilic, vinului și strugurilor din Moldova! # EA.md
Guvernul Ucrainei a pregătit săptămâna aceasta un proiect de hotărâre „Cu privire la modificarea Hotărârii Cabinetului de Miniștri din 31 decembrie 2025, nr. 1795". Documentul prevede că importurile de produse vitivinicole din Republica Moldova vor fi supuse regimului de licențiere până când se vor încheia acțiunile considerate discriminatorii față de Ucraina. Măsura vizează strugurii […]
08:20
Semnele tăcute ale iubirii pierdute: Ce face un bărbat când nu te mai iubește, dar nu are curaj să plece # EA.md
Relațiile nu se termină întotdeauna cu un „la revedere" clar. Uneori, un bărbat rămâne în relație nu pentru că mai simte dragoste, ci din obișnuință, frică de singurătate sau vinovăție. Semnalele lui pot fi subtile, dar grăitoare: 1. Distanța emoțională Când iubirea scade, comunicarea profundă dispare. Conversațiile devin superficiale, lipsite de implicare, iar poveștile sau […]
08:10
Tatăl lui Dan Bălan, bărbatul discret din spatele celebrității: Cine este și cu ce se ocupă Mihai Bălan? # EA.md
Dan Balan este cunoscut de toată lumea, însă puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă tatăl artistului. Dacă mama lui, Ludmila, apare constant în atenția publicului larg, tatăl său preferă să păstreze discreția, scrie protv.ro. Pe Dan Balan îl știe toată lumea: artist internațional, fost membru al trupei O-Zone, autorul […]
08:10
Teroare la Strășeni: Atacată în propria casă de trei tineri mascați și forțată să le dea bani în miez de noapte! # EA.md
Doi tineri, de 21 și 23 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați că ar fi comis o tâlhărie în 2024, în localitatea Micleușeni, raionul Strășeni. Un al treilea bănuit, în vârstă de 25 de ani, este căutat la nivel internațional. Potrivit poliției, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, […]
27 februarie 2026
18:30
Ion Andronache, complicele fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Potrivit sentinței, șase luni le va executa în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat parțial. Anchetatorii au stabilit că Andronache l-a ajutat pe Ciochină să ascundă implicarea automobilului său în accidentul produs în februarie 2024, tragedie în […]
14:40
Zece evenimente de excepție vor avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac", în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", ediția a 60-a. „Moldova-Concert" a pregătit un program divers, astfel încât fiecare spectator să găsească opțiunea potrivită. Deschiderea Festivalului „Mărțișor" va avea loc pe 1 martie, la ora 18:00, în cadrul musicalului „Maria Mirabela – Povestea […]
12:10
Un profesor a fost suspendat din funcție, fiind suspectat de abuz sexual asupra unei eleve, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Autorităţile au dispus suspendarea imediată a cadrului didactic din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe durata anchetei și i-a interzis accesul în instituțiile de învățământ unde activează. MEC au cerut, de asemenea, asigurarea protecției elevei […]
11:40
Scandal la Durlești! Primărița Eleonora Șaran și viceprimarul, reținuți într-un dosar de escrocherie – iată primele declarații! # EA.md
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi, împreună cu alte șase persoane, au fost reținuți pentru 72 de ore, potrivit surselor TV8. Toți sunt vizați într-un dosar de escrocherie legat de terenuri publice. Oamenii legii au efectuat percheziții atât la domiciliile, cât și la birourile suspecților. Primăriția acuză presiuni politice, iar viceprimarul se […]
11:20
(Foto) Daniela Costețchi, amenințată cu sicriu și cruce, trăiește acum o iubire nebună! Descoperă cine este bărbatul care i-a furat inima # EA.md
După un divorț și o relație eșuată, Daniela trăiește acum o nouă poveste de dragoste. Deși nu și-a prezentat partenerul, în pozele postate, acesta își arată mușchii și creții, dar își ascunde fața. S
11:10
Vasile Costiuc, replică acidă în Parlament: „Cine-i Vadim de pe Telegram, care umblă cu dozele pe aici?!” # EA.md
Un nou schimb tensionat de replici în plenul Parlamentului. Vasile Costiuc, deputat al Partidului „Democrația Acasă”, a venit cu declarații controversate și i s-a adresat direct șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Parlamentarul a cerut introducerea testelor rapide antidrog pentru deputați, afirmând că este gata să fie primul care le face. „Dumneavoastră, ca un șef adevărat, […] Articolul Vasile Costiuc, replică acidă în Parlament: „Cine-i Vadim de pe Telegram, care umblă cu dozele pe aici?!” apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
După ce au scos mii de lei din buzunare pentru reparații cauzate de gropile din capitală, șoferii află că autoritățile încep în sfârșit să remedieze drumurile. Dar vestea vine prea târziu pentru mulți, care au trecut deja de mai multe ori pe la vulcanizare. Până când asfaltul va fi cu adevărat reparat, service-urile rămân pline, […] Articolul Gropile din asfalt dau peste cap bugetul șoferilor: mii de lei cheltuiți la vulcanizări apare prima dată în ea.md.
07:20
Transportatorii de persoane, în vizorul ANTA: Agenția lansează controale masive timp de două săptămâni # EA.md
ANTA declanșează controale ample în trafic asupra transportului rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. „Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca răspuns la numeroasele petiții și sesizări recepționate din partea cetățenilor cu privire la nerespectarea cadrului legal de către unii operatori de transport rutier […] Articolul Transportatorii de persoane, în vizorul ANTA: Agenția lansează controale masive timp de două săptămâni apare prima dată în ea.md.
07:20
O instanță din Moldova a pronunțat sentința împotriva unui pensionar care, timp de patru ani, a violat două fete. Bărbatul a ademenit la domiciliul său minorele, profitând de situația lor materială dificilă, și acum va petrece două decenii într-o colonie de tip închis, transmite rupor.md. Coșmarul celor două școlărițe a început în 2021, când […] Articolul Un pensionar, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat două minore apare prima dată în ea.md.
07:20
Conducerea aeroportului analizează construirea unei noi parcări, proiect aflat încă în faza inițială. Discuțiile sunt purtate cu autoritățile locale, deoarece terenul vizat aparține acestora. În ceea ce privește staționarea îndelungată a automobilelor, se analizează posibilitatea modificării taxelor de parcare, transmite realitatea.md. Directorul Sergiu Spoială a ținut să precizeze că s-a exagerat problema lipsei locurilor […] Articolul Aeroportul plănuiește extinderea: În discuție construcția unei noi parcări apare prima dată în ea.md.
07:20
Nosatîi despre tragediile din armată: Sunt luate măsuri concrete pentru prevenirea incidentelor fatale # EA.md
Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în Armata Națională se iau în mod constant măsuri pentru a preveni astfel de tragedii. „Activitatea noastră nu se limitează la reacții după incidente, ci include măsuri concrete de prevenire. Sunt planuri și activități desfășurate de specialiștii din cadrul Ministerului Apărării, precum și în colaborare cu alte organizații și […] Articolul Nosatîi despre tragediile din armată: Sunt luate măsuri concrete pentru prevenirea incidentelor fatale apare prima dată în ea.md.
07:20
O femeie ascundea psihotrope în suplimente alimentare și le trimitea în Ucraina și la Chișinău # EA.md
O femeie din Kiev va fi judecată pentru organizarea unei rețele internaționale de trafic cu substanța psihotropă interzisă „sibutramină”. Femeia a deghizat un drog periculos în capsule obișnuite de slăbit, fabricate în Rusia, și le-a trimis clienților din Ucraina și Moldova, relatează rupor.mdcu referire la zhit.gp.gov.ua. Ancheta din regiunea Jitomir a descoperit că acuzata […] Articolul O femeie ascundea psihotrope în suplimente alimentare și le trimitea în Ucraina și la Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
Alertă la școală: Elev de 8 ani a ajuns la spital cu comoție cerebrală după ce a fost împins de doi colegi # EA.md
Un elev de 8 ani din clasa I a Liceului „Natalia Gheorghiu” din Chișinău a fost internat cu comoție cerebrală după ce, pe 24 februarie 2026, ar fi fost împins de doi colegi și s-a lovit cu capul de podeaua de beton. Familia susține că administrația școlii ar fi avut cunoștință despre comportamentele agresive […] Articolul Alertă la școală: Elev de 8 ani a ajuns la spital cu comoție cerebrală după ce a fost împins de doi colegi apare prima dată în ea.md.
07:20
Schimbare de oră în martie: Republica Moldova trece la ora de vară, după ce Guvernul a aprobat noile reguli # EA.md
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din martie, revenirea la ora standard urmând să se facă în ultima duminică din octombrie, în aliniere cu Uniunea Europeană. Hotărârea a fost aprobată de Guvern în ședința din 25 februarie. Potrivit documentului, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este Timpul Universal Coordonat […] Articolul Schimbare de oră în martie: Republica Moldova trece la ora de vară, după ce Guvernul a aprobat noile reguli apare prima dată în ea.md.
07:20
Persoanele care își țin economiile în numerar pentru perioade lungi pot întâmpina dificultăți în justificarea provenienței banilor, mai ales dacă sumele sunt mari, chiar dacă au fost obținute legal. Avertismentul a fost făcut de Andrian Gavriliță în cadrul ședinței Guvernului din 25 februarie. Declarațiile au fost făcute în contextul avizului negativ emis de Executiv […] Articolul Dacă ții banii acasă, riști să nu poți explica de unde provin apare prima dată în ea.md.
07:20
La 80 de ani, Victor Golan din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, își începe fiecare dimineață cu exerciții fizice. Pentru el, iarna nu e un motiv să stea în casă, ci o ocazie de a-și întări sănătatea. Pentru el, sportul nu are vârstă. Încă din perioada serviciului militar a practicat exercițiile fizice, iar de-a lungul […] Articolul 80 de ani și în formă maximă: Flotări, gantere și băi în zăpadă – secretele longevității apare prima dată în ea.md.
07:20
Legături controversate: De ce și cum a fost Șepeli sancționat pentru conexiunile cu Ilan Șor? # EA.md
După grațierea din 2022, Nicolae Șepeli a lucrat în mediul privat, obținând venituri de la mai multe companii din domeniul call-center și marketing. Investigațiile arată însă că ulterior a intrat în cercuri legate de rețeaua politică și financiară a lui Ilan Șor, inclusiv prin conexiuni financiare cu banca rusă PSB. Potrivit ZdG, Șepeli a […] Articolul Legături controversate: De ce și cum a fost Șepeli sancționat pentru conexiunile cu Ilan Șor? apare prima dată în ea.md.
07:10
Moldovenii devin tot mai sceptici: aderarea la UE până în 2028 sau 2030 nu mai pare realistă, arată cel mai recent sondaj IMAS # EA.md
Majoritatea moldovenilor rămân rezervați față de aderarea Republicii Moldova la UE în următorii ani. Un nou sondaj realizat de IMAS arată că 68,2% dintre respondenți nu cred că țara va deveni stat membru până în 2028. Scepticismul persistă și pentru anul 2030: 48,1% spun că nu văd posibilă aderarea nici până la începutul următorului deceniu. […] Articolul Moldovenii devin tot mai sceptici: aderarea la UE până în 2028 sau 2030 nu mai pare realistă, arată cel mai recent sondaj IMAS apare prima dată în ea.md.
07:10
„Este o mincinoasă” – Adriana Ochișanu explodează și o atacă dur pe Diana Cuciuc, după scandalul izbucnit între cele două familii # EA.md
Adriana Ochișanu lansează acuzații dure la adresa familiei Cuciuc, afirmând că ar fi ascuns informații despre starea fetiței și ar fi încercat să transfere responsabilitatea asupra altora. „Le spune tuturor că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, a fost toată viața și continuă să mintă”, a declarat aceasta. […] Articolul „Este o mincinoasă” – Adriana Ochișanu explodează și o atacă dur pe Diana Cuciuc, după scandalul izbucnit între cele două familii apare prima dată în ea.md.
26 februarie 2026
14:20
Din septembrie: note pentru elevii de clasa a 4-a, școlile cu doar 10 copii se închid, iar rectorii pot candida pentru al treilea mandat! # EA.md
Astăzi, Parlamentul a aprobat, în lectură finală, mai multe modificări la Codul Educației, propuse de Ministerul Educației. Printre noutăți: Reorganizarea a 73 de școli, dintre care 10 vor fi închise complet. Note pentru elevii de clasa a IV-a la principalele discipline, începând cu 1 septembrie 2026. Rectorii universităților vor putea candida pentru al treilea mandat. […] Articolul Din septembrie: note pentru elevii de clasa a 4-a, școlile cu doar 10 copii se închid, iar rectorii pot candida pentru al treilea mandat! apare prima dată în ea.md.
13:20
„Cât costă o duzină de ouă!” – Revoltă după ce ministra Muncii anunță că pensiile se vor majora cu doar 68 de lei la fiecare 1000 de lei # EA.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, anunță: pensiile vor crește cu 6,8% în acest an – adică 68 de lei la fiecare 1000 de lei, în funcție de valoarea pensiei fiecăruia, scrie UNIMEDIA. „În dependență de care este valoarea pensiei, se indexează cu 6,8%, în funcție de valoarea individuală a pensiei fiecărei persoane”, a menționat Natalia Plugaru. […] Articolul „Cât costă o duzină de ouă!” – Revoltă după ce ministra Muncii anunță că pensiile se vor majora cu doar 68 de lei la fiecare 1000 de lei apare prima dată în ea.md.
12:40
„Un dosar din supoziții”. Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile și spune că nu există nicio probă că ar fi condus o organizație criminală # EA.md
Vlad Plahotniuc denunță o bază juridică „extrem de șubredă” a dosarului în care este vizat, afirmând că nu există probe concludente privind presupusa creare a unei organizații criminale sau implicarea în escrocherii. Fostul lider PDM susține că rechizitoriul conține aluzii, supoziții și erori juridice, incluse, potrivit lui, intenționat pentru a „umfla” dosarul sub presiunea declarațiilor […] Articolul „Un dosar din supoziții”. Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile și spune că nu există nicio probă că ar fi condus o organizație criminală apare prima dată în ea.md.
11:40
Descoperă modul în care aminoacizii esențiali contribuie la maximizarea capacității de efort fizic și la regenerarea eficientă a mușchilor după antrenamente intense. Aminoacizii esențiali joacă un rol crucial în viața oricărui sportiv, influențând direct performanța și recuperarea. Acești compuși îmbunătățesc nu doar capacitatea de efort, ci și viteza de refacere a fibrelor musculare după antrenamente. […] Articolul Rolul aminoacizilor esențiali în optimizarea performanței sportive și recuperarea musculară apare prima dată în ea.md.
07:20
Turoperatorii trag un semnal de alarmă: majorarea TVA-ului pentru HoReCa ar putea lovi turismul din Moldova # EA.md
Asociația Națională a Turismului de Recepție și Intern din Moldova (ANTRIM) avertizează că majorarea TVA-ului pentru sectorul HoReCa va afecta negativ dezvoltarea turismului în țară. Potrivit Infotag, asociația a făcut această declarație pe rețelele de socializare, menționând că „deși există o creștere treptată a numărului de turiști, realitatea economică rămâne fragilă”. „Gradul scăzut de ocupare […] Articolul Turoperatorii trag un semnal de alarmă: majorarea TVA-ului pentru HoReCa ar putea lovi turismul din Moldova apare prima dată în ea.md.
07:20
Ca răspuns la interpretările apărute în spațiul public privind formarea prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă clarificări. Aceasta pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare, transmite noi.md. Prețul de achiziție luat în calcul la […] Articolul ANRE explică cum se stabilește prețul de achiziție al gazelor naturale apare prima dată în ea.md.
07:20
În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care propune scutirea de impozitul pe proprietate pentru prima locuință a fiecărei persoane fizice. Inițiativa aparține fracțiunii Partidului Democrația Acasă, condus de deputatul Vasile Costiuc, scrie ipn.md. Potrivit proiectului opoziției, de impozit va fi scutită prima locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea cetățeanului, cu suprafața […] Articolul Deputatul Costiuc propune: prima locuință să fie scutită de impozit! apare prima dată în ea.md.
07:20
R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina # EA.md
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va acorda R. Moldova un grant nerambursabil de 300.000 de franci elvețieni (aproximativ 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul […] Articolul R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina apare prima dată în ea.md.
