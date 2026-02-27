(Foto) Daniela Costețchi, amenințată cu sicriu și cruce, trăiește acum o iubire nebună! Descoperă cine este bărbatul care i-a furat inima
EA.md, 27 februarie 2026 11:20
După un divorț și o relație eșuată, Daniela trăiește acum o nouă poveste de dragoste. Deși nu și-a prezentat partenerul, în pozele postate, acesta își arată mușchii și creții, dar își ascunde fața. Sursele CANCAN dezvăluie că misteriosul bărbat din viața Danielei ar fi moldoveanul Daniel Bostan. Tânărul nu este o persoană publică și își
• • •
11:10
Vasile Costiuc, replică acidă în Parlament: „Cine-i Vadim de pe Telegram, care umblă cu dozele pe aici?!” # EA.md
Un nou schimb tensionat de replici în plenul Parlamentului. Vasile Costiuc, deputat al Partidului „Democrația Acasă", a venit cu declarații controversate și i s-a adresat direct șefului Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Parlamentarul a cerut introducerea testelor rapide antidrog pentru deputați, afirmând că este gata să fie primul care le face. „Dumneavoastră, ca un șef adevărat,
Acum 6 ore
07:30
După ce au scos mii de lei din buzunare pentru reparații cauzate de gropile din capitală, șoferii află că autoritățile încep în sfârșit să remedieze drumurile. Dar vestea vine prea târziu pentru mulți, care au trecut deja de mai multe ori pe la vulcanizare. Până când asfaltul va fi cu adevărat reparat, service-urile rămân pline,
07:20
Transportatorii de persoane, în vizorul ANTA: Agenția lansează controale masive timp de două săptămâni # EA.md
ANTA declanșează controale ample în trafic asupra transportului rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. „Campania se va desfășura în perioada 26 februarie – 12 martie 2026 și vine ca răspuns la numeroasele petiții și sesizări recepționate din partea cetățenilor cu privire la nerespectarea cadrului legal de către unii operatori de transport rutier
07:20
O instanță din Moldova a pronunțat sentința împotriva unui pensionar care, timp de patru ani, a violat două fete. Bărbatul a ademenit la domiciliul său minorele, profitând de situația lor materială dificilă, și acum va petrece două decenii într-o colonie de tip închis, transmite rupor.md. Coșmarul celor două școlărițe a început în 2021, când
07:20
Conducerea aeroportului analizează construirea unei noi parcări, proiect aflat încă în faza inițială. Discuțiile sunt purtate cu autoritățile locale, deoarece terenul vizat aparține acestora. În ceea ce privește staționarea îndelungată a automobilelor, se analizează posibilitatea modificării taxelor de parcare, transmite realitatea.md. Directorul Sergiu Spoială a ținut să precizeze că s-a exagerat problema lipsei locurilor
07:20
Nosatîi despre tragediile din armată: Sunt luate măsuri concrete pentru prevenirea incidentelor fatale # EA.md
Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în Armata Națională se iau în mod constant măsuri pentru a preveni astfel de tragedii. „Activitatea noastră nu se limitează la reacții după incidente, ci include măsuri concrete de prevenire. Sunt planuri și activități desfășurate de specialiștii din cadrul Ministerului Apărării, precum și în colaborare cu alte organizații și
07:20
O femeie ascundea psihotrope în suplimente alimentare și le trimitea în Ucraina și la Chișinău # EA.md
O femeie din Kiev va fi judecată pentru organizarea unei rețele internaționale de trafic cu substanța psihotropă interzisă „sibutramină". Femeia a deghizat un drog periculos în capsule obișnuite de slăbit, fabricate în Rusia, și le-a trimis clienților din Ucraina și Moldova, relatează rupor.mdcu referire la zhit.gp.gov.ua. Ancheta din regiunea Jitomir a descoperit că acuzata
07:20
Alertă la școală: Elev de 8 ani a ajuns la spital cu comoție cerebrală după ce a fost împins de doi colegi # EA.md
Un elev de 8 ani din clasa I a Liceului „Natalia Gheorghiu" din Chișinău a fost internat cu comoție cerebrală după ce, pe 24 februarie 2026, ar fi fost împins de doi colegi și s-a lovit cu capul de podeaua de beton. Familia susține că administrația școlii ar fi avut cunoștință despre comportamentele agresive
07:20
Schimbare de oră în martie: Republica Moldova trece la ora de vară, după ce Guvernul a aprobat noile reguli # EA.md
Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din martie, revenirea la ora standard urmând să se facă în ultima duminică din octombrie, în aliniere cu Uniunea Europeană. Hotărârea a fost aprobată de Guvern în ședința din 25 februarie. Potrivit documentului, ora oficială pe teritoriul Republicii Moldova este Timpul Universal Coordonat
07:20
Persoanele care își țin economiile în numerar pentru perioade lungi pot întâmpina dificultăți în justificarea provenienței banilor, mai ales dacă sumele sunt mari, chiar dacă au fost obținute legal. Avertismentul a fost făcut de Andrian Gavriliță în cadrul ședinței Guvernului din 25 februarie. Declarațiile au fost făcute în contextul avizului negativ emis de Executiv
07:20
La 80 de ani, Victor Golan din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, își începe fiecare dimineață cu exerciții fizice. Pentru el, iarna nu e un motiv să stea în casă, ci o ocazie de a-și întări sănătatea. Pentru el, sportul nu are vârstă. Încă din perioada serviciului militar a practicat exercițiile fizice, iar de-a lungul
07:20
Legături controversate: De ce și cum a fost Șepeli sancționat pentru conexiunile cu Ilan Șor? # EA.md
După grațierea din 2022, Nicolae Șepeli a lucrat în mediul privat, obținând venituri de la mai multe companii din domeniul call-center și marketing. Investigațiile arată însă că ulterior a intrat în cercuri legate de rețeaua politică și financiară a lui Ilan Șor, inclusiv prin conexiuni financiare cu banca rusă PSB. Potrivit ZdG, Șepeli a
07:10
Moldovenii devin tot mai sceptici: aderarea la UE până în 2028 sau 2030 nu mai pare realistă, arată cel mai recent sondaj IMAS # EA.md
Majoritatea moldovenilor rămân rezervați față de aderarea Republicii Moldova la UE în următorii ani. Un nou sondaj realizat de IMAS arată că 68,2% dintre respondenți nu cred că țara va deveni stat membru până în 2028. Scepticismul persistă și pentru anul 2030: 48,1% spun că nu văd posibilă aderarea nici până la începutul următorului deceniu.
07:10
„Este o mincinoasă” – Adriana Ochișanu explodează și o atacă dur pe Diana Cuciuc, după scandalul izbucnit între cele două familii # EA.md
Adriana Ochișanu lansează acuzații dure la adresa familiei Cuciuc, afirmând că ar fi ascuns informații despre starea fetiței și ar fi încercat să transfere responsabilitatea asupra altora. „Le spune tuturor că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, a fost toată viața și continuă să mintă", a declarat aceasta.
Acum 24 ore
14:20
Din septembrie: note pentru elevii de clasa a 4-a, școlile cu doar 10 copii se închid, iar rectorii pot candida pentru al treilea mandat! # EA.md
Astăzi, Parlamentul a aprobat, în lectură finală, mai multe modificări la Codul Educației, propuse de Ministerul Educației. Printre noutăți: Reorganizarea a 73 de școli, dintre care 10 vor fi închise complet. Note pentru elevii de clasa a IV-a la principalele discipline, începând cu 1 septembrie 2026. Rectorii universităților vor putea candida pentru al treilea mandat.
13:20
„Cât costă o duzină de ouă!” – Revoltă după ce ministra Muncii anunță că pensiile se vor majora cu doar 68 de lei la fiecare 1000 de lei # EA.md
Ministra Muncii, Natalia Plugaru, anunță: pensiile vor crește cu 6,8% în acest an – adică 68 de lei la fiecare 1000 de lei, în funcție de valoarea pensiei fiecăruia, scrie UNIMEDIA. „În dependență de care este valoarea pensiei, se indexează cu 6,8%, în funcție de valoarea individuală a pensiei fiecărei persoane", a menționat Natalia Plugaru.
12:40
„Un dosar din supoziții”. Vlad Plahotniuc respinge acuzațiile și spune că nu există nicio probă că ar fi condus o organizație criminală # EA.md
Vlad Plahotniuc denunță o bază juridică „extrem de șubredă" a dosarului în care este vizat, afirmând că nu există probe concludente privind presupusa creare a unei organizații criminale sau implicarea în escrocherii. Fostul lider PDM susține că rechizitoriul conține aluzii, supoziții și erori juridice, incluse, potrivit lui, intenționat pentru a „umfla" dosarul sub presiunea declarațiilor
11:40
Descoperă modul în care aminoacizii esențiali contribuie la maximizarea capacității de efort fizic și la regenerarea eficientă a mușchilor după antrenamente intense. Aminoacizii esențiali joacă un rol crucial în viața oricărui sportiv, influențând direct performanța și recuperarea. Acești compuși îmbunătățesc nu doar capacitatea de efort, ci și viteza de refacere a fibrelor musculare după antrenamente.
Ieri
07:20
Turoperatorii trag un semnal de alarmă: majorarea TVA-ului pentru HoReCa ar putea lovi turismul din Moldova # EA.md
Asociația Națională a Turismului de Recepție și Intern din Moldova (ANTRIM) avertizează că majorarea TVA-ului pentru sectorul HoReCa va afecta negativ dezvoltarea turismului în țară. Potrivit Infotag, asociația a făcut această declarație pe rețelele de socializare, menționând că „deși există o creștere treptată a numărului de turiști, realitatea economică rămâne fragilă". „Gradul scăzut de ocupare
07:20
Ca răspuns la interpretările apărute în spațiul public privind formarea prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă clarificări. Aceasta pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare, transmite noi.md. Prețul de achiziție luat în calcul la
07:20
În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care propune scutirea de impozitul pe proprietate pentru prima locuință a fiecărei persoane fizice. Inițiativa aparține fracțiunii Partidului Democrația Acasă, condus de deputatul Vasile Costiuc, scrie ipn.md. Potrivit proiectului opoziției, de impozit va fi scutită prima locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea cetățeanului, cu suprafața
07:20
R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina # EA.md
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va acorda R. Moldova un grant nerambursabil de 300.000 de franci elvețieni (aproximativ 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul
07:20
Un proiect de lege care ar impune supermarket-urilor să afișeze țara de origine a produselor și să promoveze drapelele țărilor respective a fost înregistrat marți, 24 februarie, a anunțat deputatul Radu Marian de la PAS, scrie zdg.md „Este o inițiativă prin care vrem să transformăm un act simplu – cumpărăturile zilnice – într-un motor
07:20
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în 2026. Conform unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru organizarea sezonului estival, tarifele pentru o zi de tabără vor crește în medie cu 4,7% față de anul trecut, din cauza inflației și a creșterii prețurilor la alimente și servicii. Astfel, pentru o zi
07:20
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de încurajare a tranzacțiilor electronice, fără majorarea plafoanelor actuale. Deputatul Radu Marian a subliniat că Moldova rămâne pe drumul alinierii la practicile europene. Începând cu 1 aprilie 2025, achiziția imobilelor în numerar între persoane fizice este limitată la un plafon de 80.000 de
07:10
Badantă moldoveancă, exploatată în Italia: muncă non-stop, fără salariu. „Angajatoarele”, trimise în judecată # EA.md
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral, scrierotalianul.com. Potrivit informațiilor, o femeie și fiica ei, originare din Republica Moldova, au fost trimise în judecată pentru fapte încadrate
07:10
„Adoptă un PAS-ist – adu-l în lumea reală”– Irina Vlah îi provoacă pe cetățeni să arate realitatea vieții de zi cu zi # EA.md
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei", susține că actuala guvernare este ruptă de realitatea în care trăiesc cetățenii. Într-o postare publică, ea afirmă că mai mulți reprezentanți ai partidului de la putere au declarat sau au lăsat să se înțeleagă că moldovenii ar fi bogați și că nu ar exista o problemă nici în
07:10
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a vorbit deschis cu fanii despre un moment special din viața sa personală. Artistul a povestit că și-a cerut iubita în căsătorie în pandemie, la Veneția, cu un inel ales chiar de ea. „Nu m-am pus în genunchi, dar sufletul meu e îngenuncheat demult", a mărturisit Denis în emisiunea
07:10
Scandalul dintre familia Cuciuc și Botgros ajunge în instanță, pe fondul unor acuzații grave. Ochișanu: „Cristi vrea lumină” # EA.md
La finalul anului trecut, familia Botgros a fost zguduită de
07:10
„Cererea a fost de mult timp.” Pasha Parfeni și Anastasia Gutium rup tăcerea: de ce s-au grăbit cu logodna și adevărul despre zvonurile de sarcină # EA.md
Interpretul Pasha Parfeni și logodnica sa, Anastasia Gutium, au împărtășit detalii emoționante despre cererea în căsătorie. Cuplul a mărturisit că aceasta a avut loc mult înainte de 14 februarie și a fost păstrată secret o perioadă. Anastasia a confirmat că momentul special nu s-a întâmplat de Ziua Îndrăgostiților, scrie UNIMEDIA. „Erau foarte multe hinturi, care […] Articolul „Cererea a fost de mult timp.” Pasha Parfeni și Anastasia Gutium rup tăcerea: de ce s-au grăbit cu logodna și adevărul despre zvonurile de sarcină apare prima dată în ea.md.
07:10
Contrar speculațiilor despre o împăcare, influencerii Katy Black și Cristian Cebotari și-au urmat drumuri separate, păstrând legătura doar pentru cei patru fii ai lor. După luni de tăcere, Cristian a decis să rupă misterul și a spus cum stau lucrurile între el și fosta soție. Cei doi continuă să împartă responsabilitățile față de copiii […] Articolul Cristian Cebotari dezvăluie adevărul: cum stau lucrurile între el și fosta soție apare prima dată în ea.md.
07:10
Sancțiunile fiscale pentru companii ar putea fi înlocuite cu amenzi fixe – schimbare majoră pentru mediul de afaceri! # EA.md
Sancțiunile pentru încălcări fiscale ar putea fi simplificate: amenzile procentuale ar urma să fie înlocuite cu sume fixe între 1.000 și 10.000 de lei, pentru mai multă previzibilitate pentru companii. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat recent în Parlament, relatează ipn.md. Inițiativa legislativă a fost elaborată de fostul ministru al Finanțelor, actualmente […] Articolul Sancțiunile fiscale pentru companii ar putea fi înlocuite cu amenzi fixe – schimbare majoră pentru mediul de afaceri! apare prima dată în ea.md.
07:10
Lemnul de foc va avea preț unic în toată țara – decizie care aduce claritate pentru consumatori! # EA.md
Lemnul de foc va fi vândut la preț unic în toată țara, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, măsura are ca scop creșterea previzibilității pentru cetățeni și eliminarea intermediarilor care majorează nejustificat prețurile, relatează rupor.md. Ministrul a menționat că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja […] Articolul Lemnul de foc va avea preț unic în toată țara – decizie care aduce claritate pentru consumatori! apare prima dată în ea.md.
07:10
Lucrătorii migranți din Moldova primesc doar jumătate din salariul mediu, spre deosebire de angajații locali # EA.md
Cetățenii străini care lucrează în Moldova primesc un salariu minim echivalent cu 50% din media pe economie, în timp ce lucrătorii locali nu beneficiază de astfel de garanții. Acest lucru a fost reclamat de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul unei reuniuni a Comisiei Naționale pentru Consultare și […] Articolul Lucrătorii migranți din Moldova primesc doar jumătate din salariul mediu, spre deosebire de angajații locali apare prima dată în ea.md.
07:10
În Moldova, criteriile pentru clasificarea întreprinderilor ca entități impozabile vor fi actualizate până la sfârșitul anului 2026. Acestea vor fi utilizate pentru contabilitate și raportare financiară în sectorul corporativ, relatează logos-pres.md. Ministerul Finanțelor a redactat proiectul de amendamente la Legea privind contabilitatea și raportarea financiară. Acestea prevăd o revizuire sau, mai degrabă, o creștere […] Articolul Din 2027, întreprinderile vor fi incluse în noi categorii de contribuabili apare prima dată în ea.md.
25 februarie 2026
17:20
Se apropie 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, iar odată cu ea vine și clasica întrebare: „Ce cadou să aleg anul acesta?”. Fie că este vorba despre mama, soția, iubita sau o colegă pe care o apreciezi, florile rămân cel mai sincer și rafinat mod de a transmite emoții. Dar cum tendințele se schimbă de […] Articolul Top 5 Buchete de Flori pentru 8 Martie în 2026 apare prima dată în ea.md.
14:30
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a fost implicat într-un incident în Napoli, după ce ar fi refuzat să plătească călătoria cu autobuzul. Pentru a evita sancțiunile, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Evenimentul s-a petrecut pe 15 februarie. Pe adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o scrisoare semnată de o […] Articolul (Foto) Costiuc, dat afară dintr-un autobuz în Italia: ar fi refuzat să plătească biletul! apare prima dată în ea.md.
13:30
Alarmă într-un liceu din capitală: un elev s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise. MEC s-a autosesizat și anchetează cazul # EA.md
Un elev dintr-un liceu din capitală s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise, potrivit canalului de Telegram Ungureanu 112. Ministerul Educației și Cercetării a confirmat pentru UNIMEDIA că s-a autosesizat după apariția informațiilor în spațiul public. Sursele menționează că elevul ar fi lipsit mai multe zile de la cursuri. Totodată, reprezentanții instituției au anunțat că Direcția […] Articolul Alarmă într-un liceu din capitală: un elev s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise. MEC s-a autosesizat și anchetează cazul apare prima dată în ea.md.
13:20
(Foto) „Sunt fericită că am ajuns până în ziua de astăzi.” Bunica lui Dan Balan a emoționat publicul la ultimul concert al artistului # EA.md
Interpretul Dan Balan a susținut un concert incendiar zilele acestea, la Chișinău. În sală s-a aflat și bunica artistului, Alexandra, care a trăit fiecare clipă cu lacrimi de bucurie în ochi. „Sunt tare fericită, mă mândresc cu nepotul meu”, a menționat aceasta pentru protv. Vizibil impresionată de atmosfera din sală și de succesul nepotului său, […] Articolul (Foto) „Sunt fericită că am ajuns până în ziua de astăzi.” Bunica lui Dan Balan a emoționat publicul la ultimul concert al artistului apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Vladimir Plahotniuc a fost audiat luni în dosarul „Frauda bancară”, în care este acuzat de organizarea și coordonarea unei grupări criminale, precum și de scheme de spălare de bani și escrocherii. Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova a adus la ședință mai multe diagrame, susținând că procesul are încălcări procedurale. Procurorii afirmă însă că […] Articolul „Totul e frumos, dar fără probe”: Plahotniuc povestește cum ar fi fost furat miliardul apare prima dată în ea.md.
08:00
Tariful la energia electrică ar putea rămâne stabil în perioada următoare, fără scumpiri majore, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului administrativ al Energocom. Invitat la emisiunea „Новая неделя” de la TV8, Slusari a declarat că datele publice disponibile, inclusiv posibilele devieri tarifare, nu indică în prezent premise clare pentru o majorare a prețului la electricitate. […] Articolul Lumina, mai scumpă? Slusari: „Impactul va fi minim” apare prima dată în ea.md.
07:50
„Voi îngheța ovule”: Natalia Morari vorbește deschis despre dorința de a deveni din nou mamă # EA.md
După ce a recunoscut că a mințit în privința procedurii de fertilizare in vitro folosite pentru a concepe primul copil — al cărui tată s-a dovedit a fi controversatul om de afaceri Veaceslav Platon — jurnalista Natalia Morari spune că este acum hotărâtă să apeleze cu adevărat la această metodă. Declarația a fost făcută într-un […] Articolul „Voi îngheța ovule”: Natalia Morari vorbește deschis despre dorința de a deveni din nou mamă apare prima dată în ea.md.
07:50
Oligarhul Vladimir Plahotniuc afirmă că s-a întâlnit cu Ilan Șor de doar două ori până în anul 2019. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri în dosarul „Fraudei Bancare”, în care Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, relatează agora.md. La ședința de judecată, Plahotniuc […] Articolul Plahotniuc recunoaște legături mai strânse cu Șor după plecarea din țară apare prima dată în ea.md.
07:50
În Moldova a fost aprobat pentru prima dată constituirea unui fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare. Decizia deschide, în sfârșit, calea lansării mecanismului, după mai multe încercări nereușite. Potrivit instituției, apariția fondurilor de pensii facultative oferă o alternativă suplimentară la pensia de stat și deschide un nou capitol în sistemul […] Articolul Primul pas spre pensii flexibile: Moldova are acum un fond facultativ apare prima dată în ea.md.
07:50
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat după perchezițiile efectuate într-un dosar de corupție și delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură prin programul „Satul European”. În urma perchezițiilor din 23 februarie, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, relatează newtv.md. “Detest corupția și salut acțiunile CNA. Programele de infrastructură […] Articolul „Corupția ucide, onestitatea construiește” – Bolea despre infrastructura Moldovei apare prima dată în ea.md.
07:50
Primăvara bate la ușă: Temperaturile în Moldova urcă până la +10°C până la sfârșitul săptămânii # EA.md
Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi care ar putea ajunge până la +10°C în weekend. Totuși, instabilitatea vremii va persista. În special, precipitațiile sunt posibile în noaptea de marți spre miercuri, motiv pentru care șoferii ar trebui să fie mai atenți – pe drumuri este posibil formarea poleiului, relatează tv8.md. Dacă în […] Articolul Primăvara bate la ușă: Temperaturile în Moldova urcă până la +10°C până la sfârșitul săptămânii apare prima dată în ea.md.
07:50
Fostul procuror general și actual deputat Alexandr Stoianoglo a depus o solicitare oficială la Procuratura Generală, cerând informații despre decesul militarilor Potrivit acestuia, în baza informațiilor publice, doar în ultimii doi ani au fost semnalate cel puțin 8 decese în rândul militarilor din Forțele Armate. În același timp, despre aceste tragedii aflăm aproape exclusiv […] Articolul Stoianoglo cere Procuraturii Generale detalii despre moartea militarilor apare prima dată în ea.md.
07:50
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a evitat să spună dacă va participa la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, unde apare ca martor. Cauza îl vizează pe fostul său coleg de partid, Igor Dodon. În cadrul unei conferințe de presă susținute pe 24 februarie, liderul Mișcării Alternativa Națională a declarat că nu are legătură cu […] Articolul Ceban clarifică: Va fi sau nu martor în dosarul „Kuliok” împotriva lui Dodon? apare prima dată în ea.md.
07:50
Crescut într-un sat bulgar din sudul Moldovei, Mihai Peicov era convins că viitorul lui este în străinătate și că liderul de la Kremlin reprezintă un model. Astăzi, el promovează integrarea minorităților etnice și se implică activ în lupta împotriva dezinformării. Originar din satul Corten, raionul Taraclia, Mihai Peicov a învățat într-o școală cu predare […] Articolul De la admirator al lui Putin la luptător anti-propagandă: Povestea unui moldovean apare prima dată în ea.md.
