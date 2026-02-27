(Foto) Daniela Costețchi, amenințată cu sicriu și cruce, trăiește acum o iubire nebună! Descoperă cine este bărbatul care i-a furat inima

07:30

După ce au scos mii de lei din buzunare pentru reparații cauzate de gropile din capitală, șoferii află că autoritățile încep în sfârșit să remedieze drumurile. Dar vestea vine prea târziu pentru mulți, care au trecut deja de mai multe ori pe la vulcanizare. Până când asfaltul va fi cu adevărat reparat, service-urile rămân pline, […] Articolul Gropile din asfalt dau peste cap bugetul șoferilor: mii de lei cheltuiți la vulcanizări apare prima dată în ea.md.