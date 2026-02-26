„Cât costă o duzină de ouă!” – Revoltă după ce ministra Muncii anunță că pensiile se vor majora cu doar 68 de lei la fiecare 1000 de lei

07:20

Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de violul unei copile de doar 7 ani, într-un sat din centrul țării. Cazul a ieșit la iveală după ce micuța le-a povestit părinților prin ce a trecut, […] Articolul „O cresc să-mi fie femeie”. Un individ de 77 de ani, condamnat la închisoare după ce a violat copila vecinilor, de 7 ani apare prima dată în ea.md.