Campionatul Mondial de judo printre cadeți din 2027 va avea loc la Arena Chișinău
Sport1, 28 februarie 2026 21:00
Campionatul Mondial de judo printre cadeți din 2027 va avea loc la Arena Chișinău! Decizia vine după succesul organizării Campionatului European U23 din 2025, competiție care a demonstrat că infrastructura, logistica și nivelul de organizare au fost la standarde înalte. Drept urmare, Federația Moldovenească de Judo primește o nouă competiție de anvergură mondială. The post Campionatul Mondial de judo printre cadeți din 2027 va avea loc la Arena Chișinău first appeared on Sport1.
• • •
Alte ştiri de Sport1
Acum 2 ore
21:00
Campionatul Mondial de judo printre cadeți din 2027 va avea loc la Arena Chișinău! Decizia vine după succesul organizării Campionatului European U23 din 2025, competiție care a demonstrat că infrastructura, logistica și nivelul de organizare au fost la standarde înalte. Drept urmare, Federația Moldovenească de Judo primește o nouă competiție de anvergură mondială. The post Campionatul Mondial de judo printre cadeți din 2027 va avea loc la Arena Chișinău first appeared on Sport1.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Naționala masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite a câștigat Jocurile Olimpice după o pauză de 46 de ani! SUA a dispus în prelungiri cu 2-1 de Canada, de la care a pierdut în finalele din 2002 și 2010. Americanii au ajuns la 3 titluri olimpice, lideri fiind canadienii cu 9 medalii de aur. […] The post SUA s-a impus la hochei la Jocurile Olimpice după o pauză de 46 de ani first appeared on Sport1.
18:20
Real Sireți a câştigat turneul “Cupa de Iarnă”. În finalǎ, echipa antrenatǎ de Alexandr Bezimov a dispus la seria penalty-urilor de FC Stǎuceni cu 9-8. Ultimul penalty a fost executat de portarul Iulian-Sebastian Agachi. Podiumul a fost completat de Dacia Buiucani, care a trecut de Sheriff-2 cu 4-2 în finala micǎ. The post Real Sireți a câştigat turneul “Cupa de Iarnă” first appeared on Sport1.
21 februarie 2026
11:00
Echipa feminină de tir cu arcul a Moldovei a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală. În finală, echipa formată din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan a dispus de Georgia cu 5-4 la shoot-off. Elevii antrenoarei Irina Cecanova au mai cucerit o medalie de aur la Europenele în sală în 2016, […] The post Moldova a devenit campioană europeană la tir cu arcul în sală first appeared on Sport1.
20 februarie 2026
10:50
După doisprezece ani de activitate în cadrul Școlii Sportive Specializate de Judo „Oleg Crețul”, în care am antrenat sportivi de la nivel începător până la performanţă, am constatat că succesul în judo se obţine prin metodă şi sistem. Sportivii pe care îi antrenez au câştigat titluri naţionale şi a reprezentat Moldova la turnee internaţionale. În […] The post De la tatami la podium: cum se formează campionii în judo-ul modern first appeared on Sport1.
19 februarie 2026
11:20
Norvegia a câștigat încă un aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, prin echipa masculină de sprint în stil liber, avându-i la start pe Johannes Klaebo și pe Einar Hedegart. Acesta este cel de-al cincilea trofeu suprem pentru Klaebo la actuala ediție a Olimpiadei și cel de-al zecelea în total, consolidându-i astfel poziția de […] The post Johannes Klaebo a ajuns la 10 medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă first appeared on Sport1.
15 februarie 2026
10:50
Biatlonista Alina Stremous nu a reușit să se califice în cursa de urmărire la Milano Cortina 2026 # Sport1
Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 73 în proba 7,5 km sprint din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. Ea a înregistrat rezultatul 24:04.2, având trei tururi de penalitate. Campioanǎ olimpicǎ a devenit norvegianca Maren Kirkeeide (20:40.7), fiind urmatǎ de reprezentantele Franței, Oceane Michelon (20:44.6) şi Lou Jeanmonnot (21:04.5). (foto: Oleg Bilsagaev) The post Biatlonista Alina Stremous nu a reușit să se califice în cursa de urmărire la Milano Cortina 2026 first appeared on Sport1.
13 februarie 2026
22:00
Naționala de fotbal a Moldovei va evolua într-o grupă cu Slovacia, Kazahstan și Insulele Feroe în cadrul Ligii Națiunilor, sezonul 2026-2027. 26 septembrie: Slovacia – Moldova 29 septembrie: Moldova – Insulele Feroe 2 octombrie: Kazahstan – Moldova 6 octombrie: Moldova – Slovacia 13 noiembrie: Moldova – Kazahstan 16 noiembrie: Insulele Feroe – Moldova foto: fmf.md The post Moldova va evolua într-o grupă cu Slovacia, Kazahstan și Insulele Feroe first appeared on Sport1.
20:00
Iulian Luchin a debutat la Jocurile Olimpice. Sportivul de 21 de ani s-a clasat pe locul 96 la proba schi fond 10 km. Campion olimpic a devenit norvegianul Johannes Klaeb (20:36.2), fiind urmat de francezul Mathis Desloges şi norvegianul Einar Hedegart. (foto: Oleg Bilsagaev) The post Iulian Luchin, locul 96 la debutul la Jocurile Olimpice first appeared on Sport1.
20:00
Biatloniştii Pavel Magazeev şi Maksim Makarov (foto) nu au reuşit clasarea în Top 60 în proba 10 km sprint şi nu s-au calificat în cursa de urmǎrire din 15 februarie, unde şanse sǎ ajungǎ le are Alina Stremous. Biatlonista de 30 de ani va evolua mâine în proba 7,5 km sprint. La Anterselva Biathlon Arena, […] The post Pavel Magazeev şi Maksim Makarov nu au reuşit clasarea în Top 60 la sprint first appeared on Sport1.
11:00
Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba schi fond 10 km. Campioanǎ olimpicǎ a devenit suedeza Frida Karlsson (22:49.2). ”Am fost afectată de știrile din ultimele zile. Nu știu cine ce a vrut să demonstreze. Mă bucur că m-am liniștit în ziua concursului și […] The post Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 18 ani first appeared on Sport1.
12 februarie 2026
09:10
Țintașul Climentii Ursu a devenit campion european printre tineret în proba de pistol cu aer comprimat, pe distanța de 10 metri. În Bulgaria deținătorul a trei medalii de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European de anul trecut a fost urmat în clasament de Islam Shamsutdinov, născut în Rusia, și italianul Francesco Rutigliani. The post Țintașul Climentii Ursu a devenit campion european printre tineret first appeared on Sport1.
11 februarie 2026
23:10
Biatlonistul Pavel Magazeev (foto) s-a clasat pe locul 45, iar Maksim Makarov pe 84 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 20 km individual. Campion olimpic a devenit norvegianul Johan Botn (foto: olympic.md). The post Pavel Magazeev și Maksim Makarov se află la a doua Olimpiadă din carieră first appeared on Sport1.
23:00
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în proba 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde. Campioană olimpică a devenit franțuzoaica Julia Simon (41:15.6), fiind urmatǎ de o altǎ reprezentantǎ a Franței, Lou Jeanmonnot (42:08.7) şi Lora […] The post Alina Stremous a debutat cu un loc 14 la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina first appeared on Sport1.
5 februarie 2026
19:10
Petrocub a obținut victorie în primul amical din cantonamentul din Turcia, 1-0 cu Obolon Kiev (locul 12 în campionatul Ucrainei). Singurul gol a fost marcat în minutul 2 din penalty de Vladimir Ambros. Echipa antrenată de Shota Makharadze va juca pe 8 februarie cu vicecampioana Uzbekistanului, Pakhtakor Tashkent. (video: ФК Оболонь Київ) video: https://www.facebook.com/share/v/1StJYFHm4w/ The post Petrocub a obținut victorie în primul amical din cantonamentul din Turcia first appeared on Sport1.
19:00
Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice, pe 12 și 13 februarie. Până atunci, ei vor fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere din 6 februarie. ”Sunt emoții foarte mari pentru că acum 20 de ani mama mea a fost la fel portdrapel la Jocurile Olimpice”, a […] The post Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice first appeared on Sport1.
4 februarie 2026
20:10
Câștigătorul Cupei Europei printre cadeți de acum trei luni, Nelu Malic a devenit astăzi campion național U18 la judo. În finală, elevul lui Igor Neagu a dispus de Alexandru Tuzlucov. Campioni naționali U18 au devenit: Bogdan Midrigan (50 kg), Alvian Țurcanu (55 kg), Nelu Malic (60 kg), Vlad Moga (66 kg), Marcu Sîrghi (73 kg), […] The post Nelu Malic a devenit campion național U18 la judo first appeared on Sport1.
2 februarie 2026
12:00
Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open, care s-a desfǎşurat la Sofia. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 81 kg, cu grecul Aris Zaragkas, georgianul Giorgi Sherazadishvili, bulgarii Georgi Gramatikov și Hristo Valkov. Ciprian a fost învins în semifinale de spaniolul Jose Izquieta. (video: Judo TV) video: https://www.facebook.com/share/v/1APCkiSMSB/ The post Judocanul Ciprian Gribineț a cucerit medalia de bronz la European Open first appeared on Sport1.
31 ianuarie 2026
11:00
Atacantul Nicky Cleşcenco (24 de ani) s-a transferat la echipa Kilmarnock, locul 11 în campionatul Scoției. În Moldova el a evoluat pentru Petrocub și Zimbru. The post Atacantul Nicky Cleşcenco s-a transferat la echipa Kilmarnock first appeared on Sport1.
30 ianuarie 2026
11:00
Vasile Arlet (49 de ani) este noul selecționer al naționalei Moldovei la futsal. El l-a înlocuit pe Vladimir Vusatîi (71 de ani), care a condus selecționata din martie 2010. The post Vasile Arlet este noul selecționer al naționalei Moldovei la futsal first appeared on Sport1.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.