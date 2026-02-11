Pavel Magazeev și Maksim Makarov se află la a doua Olimpiadă din carieră

11:40

Țintașa Anna Dulce a triumfat la un turneu H&N Cup, organizat la Munchen. Eleva lui Oleg Moldovan a concurat în proba de pistol, zece metri, aer comprimat, la nivel de junioare. Cu un total de 240,9 puncte, ea a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Podiumul a fost completat de croata […] The post Țintașa Anna Dulce a cucerit prima medalie în 2026 first appeared on Sport1.