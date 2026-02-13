Pavel Magazeev şi Maksim Makarov nu au reuşit clasarea în Top 60 la sprint

Biatloniştii Pavel Magazeev şi Maksim Makarov (foto) nu au reuşit clasarea în Top 60 în proba 10 km sprint şi nu s-au calificat în cursa de urmǎrire din 15 februarie, unde şanse sǎ ajungǎ le are Alina Stremous. Biatlonista de 30 de ani va evolua mâine în proba 7,5 km sprint. La Anterselva Biathlon Arena, […] The post Pavel Magazeev şi Maksim Makarov nu au reuşit clasarea în Top 60 la sprint first appeared on Sport1.

