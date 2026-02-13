Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 18 ani

Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba schi fond 10 km. Campioanǎ olimpicǎ a devenit suedeza Frida Karlsson (22:49.2). ”Am fost afectată de știrile din ultimele zile. Nu știu cine ce a vrut să demonstreze. Mă bucur că m-am liniștit în ziua concursului și […] The post Elisaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 18 ani first appeared on Sport1.

