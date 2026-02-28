LIVE TEXT/ Bloomberg: Rusia s-ar putea retrage din discuții dacă Ucraina nu acceptă să renunțe la Donbas. Război în Ucraina, ziua 1466
Ziarul de Garda, 28 februarie 2026 18:30
UPDATE 18:20 Oficialii ruși iau în considerare posibilitatea retragerii din discuțiile de pace dacă Ucraina nu acceptă concesii teritoriale – să-și retragă trupele din întregul Donbas. Bloomberg scrie despre acest lucru cu referire la surse, citat de Hromadske. Potrivit interlocutorilor publicației, oficialii ruși consideră că nu are rost să continue discuțiile de pace cu Ucraina...
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:10
LIVE TEXT/ Nor de fum văzut în Dubai. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
Acum 2 ore
17:30
LIVE TEXT/ Consiliul de Securitate al ONU se va întruni de urgență pentru a discuta situația din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
17:10
LIVE TEXT/ Arabia Saudită susține că Iranul i-a atacat teritoriul, inclusiv capitala – Riyadh # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
Acum 4 ore
16:50
LIVE TEXT/ Rusia a atacat districtul Zaporijjea cu rachete KAB, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 O femeie în vârstă de 86 de ani a fost ucisă pe 28 februarie în districtul Zaporijjea, în urma unui atac rusesc. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a declarat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „O femeie în vârstă de 86 de ani a murit în urma atacului rus. Armata rusă...
16:10
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit după ce o rachetă iraniană a lovit o clădire din sudul Siriei # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
15:40
Europa reacționează la atacul SUA și Israelului asupra Iranului. Franța va solicita o „reuniune urgentă” a Consiliului de Securitate al ONU # Ziarul de Garda
Liderii europeni au reacționat la atacuri militare comune SUA-Israel asupra Iranului, operațiuni pe care Pentagonul le-a denumit „Operațiunea Furie Epică”, avertizând că ofensiva riscă să extindă conflictul în Orientul Mijlociu. O declarație comună a Comisiei Europene și a Consiliului UE menționează că evoluțiile din Iran sunt „foarte îngrijorătoare” și a reafirmă „angajamentul ferm al UE...
Acum 6 ore
14:40
LIVE TEXT/ În sudul Iranului, 40 de elice au murit în urma unui atac aerian asupra școlii în care se aflau # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
14:20
Celula de Criză a MAE privind situația din Orientul Mijlociu: Măsuri de siguranță pentru cetățenii R. Moldova aflați în zonele afectate # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova informează că, în contextul agravării substanțiale a situației de securitate din regiune, Celula de Criză activează și monitorizează permanent evoluțiile și coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale R. Moldova. Actualizare privind evoluțiile de securitate din regiune – 28 februarie 2026 Informații esențiale pentru cetățeni: Statul Israel: • Rămâneți în adăposturile...
14:00
Restricții în spațiul aerian din Orientul Mijlociu. AAC: „Orice zbor planificat în zonele menționate va suferi modificări esențiale pentru cel puțin următoarele 72 de ore” # Ziarul de Garda
Autoritatea Aeronautică Civilă a R. Moldova anunță că a participat la reuniunea Celulei Europene de Coordonare a Crizelor în Aviație (EACCC), organizată în dimineața zilei de 28 februarie, dedicată crizei din Orientul Mijlociu. Astfel, se confirmă că următoarele Regiuni de Informare a Zborului (FIR) sunt închise ca urmare a activității militare din regiune: Iran, Israel,...
13:30
LIVE TEXT/ Patru persoane au murit și 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 28 februarie, potrivit Kyiv Independent. Trupele rusești au lansat o rachetă balistică Iskander-M și 105 drone de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 60 de drone Shahed, au anunțat...
13:30
Cetățenii R. Moldova, expuși riscului de a fi înșelați prin escrocherii ce utilizează inteligența artificială. Ce trebuie să facă autoritățile și ce trebuie să cunoască oamenii? # Ziarul de Garda
Cazurile de escrocherii telefonice și online care utilizează inteligența artificială sunt în continuă creștere. Recent, inclusiv datele de contact ale redacției ZdG au fost utilizate într-o asemenea schemă, iar președinta R. Moldova, Maia Sandu, a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. În acest context, ZdG a vorbit...
13:10
LIVE TEXT/ Emiratele Arabe Unite anunță o persoană ucisă după interceptarea rachetelor iraniene # Ziarul de Garda
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului. La scurt timp, președintele american Donald Trump anunțat că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”. La rândul său, armata iraniană a afirmat că a lansat atacuri asupra mai...
Acum 8 ore
12:50
UPDATE/ Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Lovituri cu rachete balistice asupra teritoriului israelian sunt în desfășurare constantă” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00. UPDATE 12:45 La ora 12:00, ambasadorul R. Moldova...
12:30
Cititorul de gardă/ Comisioanele pentru achitarea facturilor la „Poșta Moldovei” s-au majorat de peste patru ori # Ziarul de Garda
„Nu am datorii către nimeni. Și mă stărui să nu intru în datorii. Toate facturile le plătesc regulat și în termenii stabiliți. Așa fac de fiecare dată, în fiecare lună, an de an. Cu ceva timp în urmă, am plătit facturile pentru energia electrică și serviciile de Internet, oferit de Compania «Moldtelecom». În premieră, pentru...
12:20
Armata Iranului anunță că a lansat mai multe atacuri asupra bazelor militare americane # Ziarul de Garda
Armata iraniană a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că a lansat atacuri asupra a patru baze militare americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, ca represalii pentru atacurile comune americano-israeliene lansate în cursul dimineții asupra Iranului, transmite dpa, citat de Agerpres. Între țintele vizate s-au numărat baza aeriană Al Udeid din Qatar, baza aeriană...
12:00
Un cetățean ucrainean a fost reținut de Poliția de Frontieră pentru trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova, utilizând sistemele moderne de monitorizare și intervenție, anunță Poliția de Frontieră pe 28 februarie. Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de...
11:30
Pe 23 februarie a început Postul Mare, înainte de Paște, care se va încheia pe 11 aprilie, marcând o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru creștinii ortodocși, această perioadă nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre curățarea gândurilor, întărirea voinței și apropierea de Dumnezeu. Preotul paroh Ion Tîrgoală afirmă că...
11:20
VIDEO/ VOX: Raziile antidrog ale poliției. Soluții pentru combaterea traficului și consumului de droguri # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, Poliția a anunțat descinderi și razii antidrog în mai multe localuri din Chișinău, inclusiv într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, fapt care a provocat un val de reacții și nemulțumiri în spațiul public. Am întrebat câțiva locuitori ai capitalei ce părere au despre controalele antidrog ale Poliției și cum...
11:00
Donald Trump confirmă „operațiuni militare majore” în Iran: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian” # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă, 28 februarie, că armata americană a început „operațiuni de luptă majore în Iran” pentru a elimina „amenințările iminente din partea regimului iranian”, la scurt timp după ce Israelul a anunțat lansarea unei lovituri preventive asupra Iranului, în coordonare cu SUA, au consemnat Reuters, AFP și dpa, citate de...
Acum 12 ore
10:40
Video/ Tăcerea nu este o soluție pe timp de război vs. Când politicienii „își schimbă chipiul” după cum bate vântul # Ziarul de Garda
„Iarăși se schimbă puterea” (Опять власть меняется) – cunoscuta expresie din filmul sovietic „Nunta în Malinovka”, este actuală și astăzi, cu mici nuanțe. Dacă în fragmentul din film eroul își schimbă chipiul în funcție de cine vine la putere, astăzi, „eroii” (mai ales politici) nu-și schimbă chipiul, dar discursurile. Însă, pentru a o face mai...
10:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk, un mecanic de locomotivăa fost rănit. Război în Ucraina, ziua 1466 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:20 Forțele ruse au atacat o gară din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, rănind un mecanic de locomotivă electrică. Viceprim-ministrul pentru Restaurarea Ucrainei și ministrul pentru Dezvoltarea Comunităților și Teritoriilor, Oleksii Kuleba, a declarat acest lucru într-o postare pe Telegram, potrivit Ukrinform. „În timpul nopții, Rusia a atacat una dintre gările din regiunea Dnipropetrovsk cu...
10:10
Pe Vitali Gavrouc l-am cunoscut în ajunul zilei de 21 februarie, când este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne. Am insistat să aflu ce relație poate avea cu limba sa maternă un om care vorbește 12 limbi ale lumii. Da, Vitali Gavrouc, muzician, politician, profesor, cunoaște 12 limbi, limba română fiind limba sa maternă. „Celelalte...
09:50
Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Ambasada recomandă să vă aflați în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă” # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00. Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează...
09:20
Israelul a declarat că a lansat sâmbătă, 28 februarie, un atac preventiv împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele pentru o soluție diplomatică la lunga dispută nucleară dintre Teheran și Occident, potrivit Reuters. New York Times, citând un oficial american, a relatat că atacurile americane asupra Iranului...
09:00
VIDEO/ Nicanor Ciochină și complicele său și-au aflat sentința | Dosarul unui fost șef al SIS se întoarce în prima instanță | Exporturile moldovenești în SUA, taxate cu suprataxă de 10% și noutăți din dosarul „Frauda bancară” | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Începând cu 24 februarie, exporturile moldovenești către SUA se taxează cu 10% suprataxă și...
Acum 24 ore
22:20
Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din R. Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum...
22:00
LIVE TEXT/ Patru morți și doi răniți în urma unor noi atacuri cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 Patru persoane au fost ucise, iar alte două au fost rănite în urma unor noi atacuri cu drone rusești în regiunea Sumî, potrivit procurorilor ucraineni. Conform anchetatorilor, în jurul orei 15:00, trupele ruse au lovit cu trei drone o întreprindere agricolă din comunitatea Iampl, din raionul Șostka. De sub dărâmături au fost scoase...
21:20
Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău, suspendați din funcție, au fost sancționați disciplinar # Ziarul de Garda
Judecătorii suspendați Valentina Garabagiu și Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, au fost sancționați disciplinar cu „mustrare”. Decizia a fost adoptată în ședința de vineri, 27 februarie, a Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, în privința ex-judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, care a decedat, plenul Colegiului...
20:00
LIVE TEXT/ Ghana afirmă că cel puțin 55 dintre cetățenii săi au fost uciși după ce Rusia i-a „ademenit” să lupte împotriva Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:59 Cel puțin 55 de ghanezi au fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina după ce au fost „atrași în luptă”, a declarat ministrul de externe al Ghanei după o vizită la Kiev, în cadrul căreia oficialii au semnalat problema recrutării de africani de către Rusia, relatează The Guardian. În ultimele luni, au...
19:40
Autorii din R. Moldova vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 # Ziarul de Garda
Autorii din R. Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare, anunță Ministerul Culturii. Prevederea se regăsește în acordul semnat de către ministrul Culturii...
19:10
Alertă de călătorie în Israel. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel sunt informați asupra deteriorării situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare, se arată într-un comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă,...
Ieri
18:40
VIDEO/ „Îi doresc ca în acești 7 ani, măcar pentru un minut, să se roage la Mihăiță să-l ierte, pentru că eu nu știu dacă îl voi ierta vreodată”. Detalii de la ședința de condamnare a lui Ciochină # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip DESCHIS. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să...
18:20
Energocom își deschide propriul Centru de relații cu clienții în municipiul Chișinău. Centrul Moldovagaz își va sista activitatea din 2 martie # Ziarul de Garda
Centrul relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat în municipiul Chișinău, strada Alexandru Pușkin nr. 64, își va sista activitatea. Începând cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” își deschide propriul Centru de relații cu clienții, destinat consumatorilor din municipiul Chișinău. Odată cu lansarea acestuia, oficiul de pe strada Alexandr Pușkin 64 își încetează activitatea, iar...
17:50
Profesorii vor putea lucra la distanță cât elevii sunt în vacanță. Prezența fizică va putea fi solicitată pentru cel mult două zile # Ziarul de Garda
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit noilor modificări, directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două...
17:20
Captură de 5,5 milioane de țigarete la frontieră. Procurorii anunță 14 percheziții: „Autocamionul se deplasa spre Federația Rusă” # Ziarul de Garda
Organele de drept documentează o tentativă de scoatere ilicită din R. Moldova a unei cantități considerabile de produse din tutun. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță vineri, 27 februarie, că sunt puse în aplicare 14 mandate de percheziție pe teritoriul municipiului Chișinău și în alte localități ale țării, acțiunile fiind desfășurate...
17:10
LIVE TEXT/ Un „armistițiu local” a fost convenit între Rusia și Ucraina în zona Centralei Nucleare Zaporijiea, pentru ca să poate fi efectuate lucrări de reparație. Război în Ucraina, ziua 1465 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:04 Un „armistițiu local” a fost convenit între Rusia și Ucraina în zona Centralei Nucleare Zaporijiea ocupate de armata rusă, pentru ca o sursă de alimentare de rezervă să fie restabilită, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe 27 februarie, scrie Kyiv Independent. Instalația – cea mai mare centrală nucleară din Europa...
17:10
Reforma administrației publice locale, consultată în 26 de raioane ale R. Moldova. Conceptul reformei ar urma să fie prezentat în luna martie # Ziarul de Garda
În săptămâna 23-27 februarie 2026, conceptul reformei administrației publice locale a fost discutată cu aleșii locali și cetățenii din 10 raioane, iar în total, de la începutul perioadei de consultări – în 26 de raioane, anunță Cancelaria de Stat. În ultima săptămână a lunii februarie au avut loc consultări în raioanele Criuleni, Dubăsari, Cimișlia, Basarabeasca,...
17:00
Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare în penitenciar de tip DESCHIS: Poate munci în afara pușcăriei, iar în anumite condiții, poate locui cu familia, în afara penitenciarului # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul privind accidentarea mortală a unui copil de 14 ani, își va ispăși pedeapsa în penitenciar de tip DESCHIS. Aceasta prevede mai multe facilități pentru condamnați, inclusiv dreptul de a munci în afara închisorii și chiar posibilitatea de a nu dormi...
17:00
CSM urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău. Detalii despre magistrați. Consiliul va examina și „eliberarea din funcție a unor judecători” # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) urmează să examineze cererile de demisie ale trei judecători de la Judecătoria Chișinău: Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji. La fel, pe agenda ședinței CSM din 3 martie figurează și subiectul privind „eliberarea din funcție a unor judecători”, fără a fi specificate numele magistraților. Anterior, Comisia de evaluare a...
16:50
Ministerul Justiției anunță progrese în construcția noilor sedii ale judecătoriilor în patru orașe # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției a anunțat vineri, 27 februarie, că „avansează” în procesul de construire a unor sedii noi pentru instanțele de judecată din patru regiuni ale țării: Orhei, Cahul, Căușeni și Edineț. Astfel, conform autorităților, „infrastructura învechită va fi înlocuită cu spații adaptate cerințelor actuale”. Studiile de fezabilitate pentru aceste locații au fost finalizate „recent”, se...
16:20
Zona de Securitate/ Detalii noi despre omorul lui Nicolae Andronati, fost prim-viceprim-ministru al R. Moldova # Ziarul de Garda
Surse ale redacție Zona de Securitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Bender au declarat că Nicolae Andronati a fost găsit cu semne de moarte violentă. „Este examinată versiunea jafului, întrucât victima prezenta urme de strangulare și avea mâinile legate la spate. Ancheta presupune că agresorii l-ar fi putut tortura pentru a obține informații despre bani...
16:10
„Unele detalii care arată că «temperatura» negocierilor s-a schimbat”. Concluzii după prima întâlnire dintre Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev la Tiraspol # Ziarul de Garda
Ieri, 26 februarie, la Tiraspol a avut loc prima întâlnire dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa-zisul „ministru de externe” din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, în formatul 1+1. Întâlnirea a avut loc în cadrul misiunii OSCE. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat că „singura utilitate a discuțiilor în formatul 1+1, la această...
16:00
Poliția atenționează privind informațiile distribuite online, care cheamă cetățenii la protest: „Materialele promovează scenarii de destabilizare” # Ziarul de Garda
În mediul online au fost distribuite, în ultimele zile, mai multe informații potrivit cărora, pe 25 martie 2026, cetățenii sunt îndemnați să iasă la protest. În acest context, Inspectoratul General al Poliției (IGP) menționează că materialele promovează scenarii de destabilizare și că autoritățile nu au fost notificate de către organizator despre desfășurarea unor asemenea acțiuni....
15:20
CtEDO: Rusia a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol. Promo-LEX anunță despăgubirile acordate # Ziarul de Garda
Federația Rusă a încălcat drepturile a șase persoane din regiunea transnistreană care au participat la o întrunire pașnică la Tiraspol, a constatat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pe 19 februarie. Potrivit unui comunicat al Asociației Promo-LEX, Federația Rusă a fost obligată la plata următoarelor sume cu titlu de prejudiciu moral: câte 15 000 de...
15:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat la 7 ani de închisoare în primă instanță. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el...
14:40
Orange Systems lansează RPA Business Analysis Academy 2026, investind în competențele care susțin transformarea digitală # Ziarul de Garda
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului RPA Business Analysis Academy, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor. După ediția anterioară dedicată dezvoltării RPA, Orange Systems continuă investiția în formarea specialiștilor din domeniul automatizării și aduce în prim-plan o etapă...
14:30
Scriitoarea Paula Erizanu, printre finaliștii Premiului European pentru Literatură 2026 # Ziarul de Garda
Scriitoarea Paula Erizanu se numără printre cei 14 finaliști nominalizați pentru Premiul Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL). Premiul reunește cele 41 de state implicate în programul Uniunii Europene „Europa Creativă” și pune în valoare, în cadrul unui ciclu trienal, 41 de noi talente literare remarcabile, potrivit comunicatului EUPL. Consorțiul EUPL a anunțat vineri, 27 februarie,...
14:20
Zece evenimente de excepție vor avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac”, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a. „Moldova-Concert” a pregătit un program divers, astfel încât fiecare spectator să găsească opțiunea potrivită. Deschiderea Festivalului „Mărțișor” va avea loc pe 1 martie, la ora 18:00, în cadrul musicalului „Maria Mirabela – Povestea...
14:10
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989 ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026, declară viceprimara capitalei, Irina Gutnic # Ziarul de Garda
Lucrările de reabilitare a străzii 31 August 1989, tronsonul de pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut de viceprimara capitalei, Irina Gutnic, scrie Primăria Chișinău. Potrivit acesteia, caietul de sarcini a fost elaborat, iar în săptămânile următoare urmează să...
