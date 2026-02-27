Moldova U-19 învinge Azerbaidjanul cu 1-0 într-un meci amical. Ce fotbalist a marcat golul
UNIMEDIA, 27 februarie 2026 20:40
Naționala de juniori U19 a Moldovei a încheiat cu o victorie dubla amicală disputată împotriva selecționatei similare a Azerbaidjanului. În cel de-al doilea meci, programat pe 27 februarie, echipa condusă de Simion Bulgaru s-a impus cu scorul de 1-0, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
• • •
(video) Marijuana și hașișul, cele mai consumate narcotice în Moldova. Șefa MAI: „Numărul dosarelor pe trafic de droguri a crescut semnificativ”. Cum explică fenomenul # UNIMEDIA
Numărul dosarelor privind traficul de droguri a înregistrat o creștere semnificativă, de la 994 în 2023 la 1.347 în 2025. Totodată, în anul trecut au fost documentate 50 de cazuri de contrabandă cu substanțe narcotice, ceea ce reprezintă o majorare de 22% față de anul 2024, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a prezentat raport în cadrul ședinței plenare din 27 februarie.
Întreruperi de energie electrică, în această noapte, în mai multe localități din țară: Lista adreselor vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy Distribution anunţă că sâmbătă, 28 februarie 2026, în intervalul de timp 01:00-05:00 pot avea loc întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică pe adresele indicate mai jos. Întreruperile sunt cauzate de lucrări de manevră necesare pentru operarea în siguranță a rețelelor electrice și vor avea o durată care nu va depăși 30 de minute.
După ce ambasadorul SUA în Israel și-a sfătuit angajații să plece din țară, Marea Britanie își retrage acum personalul ambasadei din Iran. Și China și Franța își avertizează cetățenii # UNIMEDIA
Guvernul britanic a decis să retragă personalul ambasadei sale din Teheran, invocând „informații privind riscurile regionale”. Anunțul autorităților din Marea Britanie vine după ce dimineață ambasada Statelor Unite în Israel a recomandat angajaților să părăsească cât mai repede teritoriul israelian. În cursul serii de vineri, China și Franța au transmis, de asemenea mesaje de avertizare pentru cetățenii lor aflați în Israel, scrie hotnews.ro.
(video) Au încărcat două mașini cu lemne de 30 mii de lei și au plecat: Trei bărbați, arestați după ce au „golit” pădurea de lângă satul Cărbuna # UNIMEDIA
Trei bărbați din Răzeni, cu vârstele de 31, 39 și 40 de ani, sunt cercetați penal pentru că ar fi tăiat și sustras ilegal lemne din pădurea din extravilanul satului Cărbuna, din raionul Ialoveni, anunță oamenii legii.
(video) Tragedie la Milano. Un tramvai deraiat s-a izbit de o clădire: Un mort și 39 de răniți # UNIMEDIA
Un tramvai a deraiat vineri după-amiază în zona Porta Venezia din Milano. Un om a murit iar alți 39 sunt răniți, conform primelor informații. Victima confirmată decedată nu era pasager și ar fi fost lovită de tramvaiul care venea din piazza della Repubblica și se îndrepta spre Porta Venezia, scrie adevărul.ro.
Târg de artizanat, mărțișoare, fructe și legume: Vezi unde în capitală vor avea loc iarmaroace cu produse autohtone, în weekend # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali.
USMF, în doliu. Daniel Balea, student în anul VI, a decedat la doar 25 de ani: „Lumină vie” # UNIMEDIA
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este în doliu. Daniel Balea, student în anul VI, a decedat la vârsta de 25 de ani.
Celebra statuie a lui Churchill din Londra, vandalizată cu mesaje politice și rasiste: „Criminal de război sionist”. Un bărbat a fost arestat # UNIMEDIA
Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată cu graffiti, a anunțat Poliția Metropolitană. Pe statuie au fost scrise cu vopsea roșie cuvinte care îl califică pe fostul prim-ministru drept „criminal de război sionist”, scrie adevărul.ro.
Alertă de călătorie în Israel, din cauza situației de securitate: Moldovenii, îndemnați să evite deplasările în această țară # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statul Israel asupra deteriorării potențiale a situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare.
(stop cadru) Perciun câștigă 39 de mii de lei lunar, la MEC: „Trăiesc singur, îmi ajunge bine-mersi” # UNIMEDIA
Salariul ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, depășește 39 de mii de lei lunar. Oficialul afirmă că suma este suficientă pentru a-și acoperi necesitățile și spune că „îi ajunge bine-mersi”. Declarațiile au fost făcute la Podcastul Lorenei de la protv.
(video) „Deschide ușa! La pământ!” Un bărbat, pus cu fața la podea în propriul apartament, de mascați Fulger, după ce a amenințat o femeie cu arma # UNIMEDIA
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 50 de ani din Chișinău, suspectat de comiterea unui huliganism cu aplicarea armei de foc, anunță oamenii legii.
Nicanor Ciochină va contesta sentința. Avocatul său: „El a fost condamnat neîntemeiat. Așa nu se face justiția” # UNIMEDIA
Avocatul lui Nicanor Ciochină, Dumitru Buliga, susține că sentința pronunțată astăzi, 27 ianuarie, este „ilegală și neîntemeiată” și, prin urmare, o vor contesta. „Așa nu se face justiția”, a declarat acesta pentru tvrmoldova.
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi la Washington cu preşedintele american Donald Trump, căruia îi va prezenta o „poziţie europeană comună” privind taxele vamale şi tensiunile comerciale cu SUA, a declarat vineri un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin, citat de Bloomberg și preluată de digi24.ro.
„O sentință ilegală”. Reacția avocatului lui Nicanor Ciochină, după ce acesta a fost condamnat la 7 ani de închisoare: „S-au făcut presiuni pe judecători” # UNIMEDIA
Avocatul lui Nicanor Ciochină, Dumitru Buliga, susține că sentința pronunțată astăzi, 27 ianuarie, este „ilegală și neîntemeiată” și, prin urmare, o vor contesta. „Așa nu se face justiția”, a declarat acesta pentru tvrmoldova.
Profesorii vor lucra de la distanță în vacanțe. Prezența fizică, limitată la maxim două zile pe săptămână # UNIMEDIA
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la distanță. Directorul instituției de învățământ va putea dispune, prin ordin, organizarea unor activități cu prezență fizică doar pentru acele sarcini care nu pot fi realizate online și fără a depăși două zile pe săptămână, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Peste 5,5 milioane de țigarete descoperite într-un TIR cu mere, la Sculeni: 14 percheziții într-un dosar de contrabandă # UNIMEDIA
Funcționarii postului vamal de frontieră Postul Vamal Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, documentează o tentativă de scoatere ilicită din Republica Moldova a unei cantități considerabile de țigarete. În cauză sunt desfășurate 14 percheziții.
După carnea de pasăre, și laptele în vrac din Ucraina intră sub control total la frontieră: Fiecare lot va fi testat la medicamente # UNIMEDIA
Toate loturile de lapte în vrac importate din Ucraina vor fi supuse controalelor la punctele de trecere a frontierei. Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 94, emis la 23 februarie de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
(video) A vrut să schimbe cryptomonede, dar a fost jefuit: Doi bărbați, arestați după ce au fugit cu peste 32.000 de lei # UNIMEDIA
Polițiștii din sectorul Ciocana și ai Direcției de Poliție Chișinău au reținut doi bărbați de 28 și 43 de ani, originari din stânga Nistrului, suspectați de comiterea unui jaf în capitală, după ce ar fi sustras peste 32.000 de lei de la o victimă.
(video) „Nu am cedat.” Raisa Ciurel, primele declarații după pronunțarea sentinței lui Nicanor Ciochină: S-a făcut lumină în cazul lui Mihăiță # UNIMEDIA
Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul de 14 ani lovit mortal de ex-primarul satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a făcut primele declarații după ce instanța a pronunțat sentința pe caz, astăzi. „S-a făcut lumină în cazul lui Mihăiță. Voi merge să-i aprind o lumânare, să-i duc un buchețel de flori și să-i spun că nu am cedat”, a spus femeia, care s-a prezentat la judecată ținând în mâini fotografia fiului său.
Preoții catolici își scriu predicile cu ChatGPT. Ce spune Papa Leon despre astfel de practici # UNIMEDIA
Papa Leon al XIV-lea a lansat un avertisment cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în pregătirea predicilor, subliniind că tehnologia nu poate înlocui autenticitatea credinței, scrie adevărul.ro.
(video) Scene înfiorătoare cu un atac al rușilor cu muniție incendiară: „Nu e AI. Vor să șteargă orașul de pe hartă” # UNIMEDIA
Rușii au atacat orașul Kostiantînivka, din regiunea Donețk, cu bombe incendiare și bombe FAB-1500 cu planare. Scenele surprinse în orașul care avea în trecut 70.000 de locuitori sunt devastatoare. Imaginile au fost publicate după ce Rusia și Ucraina au convenit, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistițiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, pentru a permite reparații la liniile electrice de rezervă. În plan diplomatic, președintele Volodimir Zelenski a declarat că există o fereastră de oportunitate pentru pace înainte de alegerile pentru Congres din SUA, din noiembrie, scrie observatornews.ro.
(video) „A expirat termenul de prescripție.” Ciochină scapă de pedeapsa penală pentru părăsirea locului accidentului în care a murit Mihai # UNIMEDIA
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de pușcărie pentru că l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, un adolescent de 14 ani, în februarie 2024 a fost eliberat de răspunderea penală pe un capăt de acuzare și anume, pe faptul că a părăsit locul accidentului.
(video) Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, și-a aflat astăzi sentința, după ce l-a lovit mortal cu mașina pe Mihăiță, acum 2 ani # UNIMEDIA
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, și-a aflat astăzi sentința, după ce l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul accidentului.
(video) Complicele lui Ciochină, găsit vinovat că l-a ajutat să ascundă urmele accidentului: Medicul Andronache, condamnat la 2 ani de închisoare, a fost dat în căutare # UNIMEDIA
Ion Andronache, complice al lui Nicanor Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului în urma căruia a decedat Mihăiță, un băiat de 14 ani, a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu executarea pedepsei pentru o perioadă de 6 luni.
Ultima oră! Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani în pușcărie de tip deschis, pentru că l-a lovit mortal pe Mihai, de 14 ani, și a fugit de la locul accidentului # UNIMEDIA
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, anchetat după ce l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, un adolescent de 14 ani și a fugit de la locul accidentului, și-a aflat sentința astăzi. Acesta a fost condamnat la 7 ani de pușcărie.
(live) Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, și-a aflat astăzi sentința, după ce l-a lovit mortal cu mașina pe Mihăiță, acum 2 ani # UNIMEDIA
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, își află astăzi sentința, după ce l-ar fi lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, un adolescent de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Ex-primarul de Boldurești, Nicanor Ciochină, anchetat după ce l-ar fi lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihăiță, una dolescent de 14 ani și ar fi fugit de la locul accidentului, și-a aflat sentința astăzi. Acesta a fost condamnat la ani de pușcărie
Mesaj urgent al ambasadorului SUA în Israel: „Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi” # UNIMEDIA
Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului. Mesajul a fost trimis vineri de ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, într-un e-mail obținut și verificat de The New York Times, scrie adevarul.ro.
(video) L-au bătut până l-au băgat în spital, unde a și murit: Doi bărbați din Cantemir, reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani # UNIMEDIA
Doi bărbați, de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani. Victima a fost transportată în stare gravă la spital, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile, bărbatul a decedat, comunică oamenii legii.
Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, trimis în judecată. Dosarul, înaintat de DIICOT la Curtea de Apel București # UNIMEDIA
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Balan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete ale României către KGB din Belarus, scrie hotnews.ro.
Orange Systems lansează RPA Business Analysis Academy 2026, investind în competențele care susțin transformarea digitală # UNIMEDIA
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului RPA Business Analysis Academy, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor.
„Comunitatea va avea peste 9 mii de locuitori.” Consilierii din Negureni au votat pentru amalgamarea voluntară cu 7 localități vecine # UNIMEDIA
Consiliul local Negureni a votat startul procesului de amalgamare voluntară cu localitățile vecine. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Ion Popa, care a anunțat că noua comunitate va avea peste 9 mii de locuitori.
Premieră în RM: Un examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română va avea loc, timp de două zile. Cine poate participa # UNIMEDIA
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din învățământul liceal (clasele a X-a – a XII-a), anunță Ministerul Educației și Cercetării.
(video) „S-au tras focuri de artilerie.” Alertă în Tulcea, pentru a treia zi la rând: O dronă a fost distrusă de armata ucraineană, la 100 de metri de Chilia Veche # UNIMEDIA
Ministerul Apărării de la București anunţă că, vineri dimineaţă, radarele au detectat de două ori drone în spaţiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul judeţului Tulcea, dar acestea nu au intrat în spaţiul românesc. Prima alertă s-a dat în jurul orei 07.00, iar a doua alertă a fost declanşată în jurul orei 09.00. În ambele cazuri a fost emis mesaj RO-Alert.
Carburanții vor fi mai scumpi și în weekend. Astfel, în perioada 28 februarie - 2 martie, litrul de benzină va costa cu 8 bani mai mult, iar cel de motorină se scumpește cu 13 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Bobby J. Brown a murit într-un incendiu îngrozitor într-un hambar: Actorul principal din „The Wire” avea 62 de ani # UNIMEDIA
Bobby J. Brown, actor cunoscut din serialul-cult „The Wire”, a murit marți, 24 februarie, după ce a fost prins într-un incendiu izbucnit într-un hambar în care intrase să pornească un vehicul. Potrivit publicației Variety, decesul a fost confirmat de familie și de autorități, scrie Libertatea.
FMI a aprobat un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina: Condițiile impuse Kievului # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional (FMI) a acordat aprobarea finală pentru un împrumut de 8,1 miliarde de dolari destinat Ucrainei, în condiții mai flexibile decât cele stabilite inițial pentru țara afectată de război, scrie adevarul.ro.
(video) „Presiuni politice”: Primărița de Durlești respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul delapidărilor, investigat de CNA # UNIMEDIA
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul investigat de Centrul Național Anticorupție, ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice.
În baza studiilor Oficiului Național al Turismului (ONT) și IATA, Valentina-Tur, agenție de turism din Moldova informează că turiștii moderni sunt tot mai orientați spre valoare reală în vacanță, nu doar spre cel mai mic preț afișat. Această tendință este confirmată și de rapoarte de referință precum Booking.com Travel Predictions și Skyscanner Trends, care indică o creștere a rezervărilor informate, cu accent pe transparență, siguranță și experiență turistică de calitate
Pasagerii de la Aeroport vor avea acces spre Gara Feroviară Revaca și alte destinații. Ceban: Semnăm un acord cu ASD și CFM, pentru a începe lucrările # UNIMEDIA
Direcția Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău va semna, astăzi, acordul cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova, privind construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor care merg spre, sau de la Aeroportul Chișinău. Anunul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.
Fost deputat și vicepremier al RM, găsit mort în casa sa din Caragaș: Ar fi fost ucis de trei indivizi # UNIMEDIA
Fostul vicepremier al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani, a fost omorât în propria casă din localitatea Caragaș, regiunea transnistreană.
Opt persoane, reținute după perchezițiile de la Primăria Durlești: Ar fi cumpărat terenuri cu 5 mii de Euro și le-au revândut cu 39 mii € # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție vine cu detalii privind perchezițiile de la Primăria Durelești. Astfel, în cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Ulterior, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # UNIMEDIA
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În Europa, cancerul este responsabil pentru 1 din 4 decese și reprezintă a doua cauză de mortalitate prematură, iar în Republica Moldova, bolile oncologice constituie a doua cauză principală de deces, după maladiile cardiovasculare, scrie Infotag.md
(video) Guzun, despre grațierea lui Nicolai Șepeli: „Nu am văzut nicio insistență de la PG. Dacă cineva spune acum că responsabilitatea cade pe Comisie, este o absurditate” # UNIMEDIA
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, fost președinte al Comisiei de Grațiere, a oferit mai multe detalii pe cazul lui Nicolai Șepeli, explicând și modul în care condidatura acestuia a fost selectată pentru eliberare. „Am avut documente de la instituțiile de stat, am avut dosarul personal al persoanei. Nu putem să zicem că am venit într-o zi, am examinat totul și am luat o decizie. Nicidecum nu. Chiar și la data când am avut discuția cu reprezentanții Procuraturii, ai Ministerului Justiției și ai organizației La Strada, până când s-a examinat acest dosar în final, a durat mai multe luni. Deci nu am luat o decizie pripită”, a spus Guzun la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul # UNIMEDIA
Fosta vedetă a boxului Ruben Castillo, care a luptat în patru meciuri de campionat mondial, a decedat după o luptă lungă cu cancerul, scrie cancan.ro.
O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor, într-o școală din nordul țării: Cadrul didactic a fost suspendat, iar MEC a dispus o anchetă # UNIMEDIA
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a cerut suspendarea imediată a cadrului didactic, precum și interzicerea accesului acestuia în școli până la clarificarea situației.
Ultima oră! Primarița de Durlești, Eleonora Șaran, printre persoanele reținute de CNA, în dosarul pe delapidarea terenurilor publice # UNIMEDIA
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, se numără printre persoanele reținute de Centrul Național Anticorupție în dosarul ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice.
Bomboane cu „aromă” explozivă: 50 de cartușe ascunse într-o pungă cu dulciuri, descoperite la vama Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, în jurul orei 05:00.
