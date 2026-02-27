(video) Marijuana și hașișul, cele mai consumate narcotice în Moldova. Șefa MAI: „Numărul dosarelor pe trafic de droguri a crescut semnificativ”. Cum explică fenomenul

11:50

Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, fost președinte al Comisiei de Grațiere, a oferit mai multe detalii pe cazul lui Nicolai Șepeli, explicând și modul în care condidatura acestuia a fost selectată pentru eliberare. „Am avut documente de la instituțiile de stat, am avut dosarul personal al persoanei. Nu putem să zicem că am venit într-o zi, am examinat totul și am luat o decizie. Nicidecum nu. Chiar și la data când am avut discuția cu reprezentanții Procuraturii, ai Ministerului Justiției și ai organizației La Strada, până când s-a examinat acest dosar în final, a durat mai multe luni. Deci nu am luat o decizie pripită”, a spus Guzun la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.