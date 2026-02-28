Israelul a lansat un atac „preventiv” asupra Iranului
Veridica.md, 28 februarie 2026 10:30
Atacul este coordonat cu forțele Statelor Unite.
Acum o oră
10:30
Acum 4 ore
08:50
Ideologul principal al Kremlinului vorbește deschis despre planurile Moscovei de a purta război împotriva Europei. Ministrul rus de externe își exprimă iritarea față de Donald Trump. Iar consilierul lui Putin amenință cu o nouă escaladare în regiunea baltică. Coincidență? Sau o linie de presiune deliberată? În acest episod examinăm semnalele, amenințările și strategia reală a Moscovei.
08:50
Verificat - Moldova 1, Ediția din 27 februarie 2026
08:10
Isărescu și secretul crypto-sarmalei - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
Acum 24 ore
21:10
Vicepremierul Cristina Gherasimov a discutat lcu Comisara pentru Extindere, Marta Kos, despre progresele R. Moldova în implementarea reformelor.
20:40
Autoritățile de la Chișinău avertizează asupra unei posibile agravări a situației de securitate.
16:10
Poliția din Republica Moldova avertizează asupra unor posibile acțiuni de destabilizare promovate online # Veridica.md
Autoritățile spun că monitorizează informațiile apărute pe rețelele sociale privind posibile acțiuni ilegale și avertizează că orice încălcare a legii va fi sancționată.
15:50
Albița: cartuşe ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Republica Moldova – Italia # Veridica.md
Șoferul spune că nu știa ce conţine coletul.
14:50
Ambasada SUA la Ierusalim invocă riscuri de siguranţă majore, pe fondul tensiunilor în creștere în regiunea Orientului Mijlociu.
14:20
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova Alexandru Bălan a fost trimis în judecată în România # Veridica.md
E acuzat că spiona pentru poliția politică a dictaturii pro-ruse din Belarus, KGB, care și-a păstrat sinistrul acronim din epoca sovietică.
13:50
Cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern # Veridica.md
Propaganda rusă, flancată de reprezentanții săi de la Chișinău și Tiraspol, a pus rapid în mișcare un întreg arsenal de procedee de dezinformare, ironizare și deturnare a atenției, pentru a estompa gravitatea unui caz de securitate fără precedent - reținerea a 11 persoane, cetățeni moldoveni, în Ucraina și Republica Moldova, care pregăteau asasinarea la comandă a unor persoane publice și oficialități ucrainene. Cazul în sine a fost persiflat, au fost lansate știri false sau dezinformări și, în mod special, s-a încercat (și, în mare parte, s-a reușit) redirecționarea discuțiilor pe o altă direcție.
13:40
Opoziția de dreapta organizează frecvent demonstrații violente la Tirana, pentru a cere demisia premierului Edi Rama, la putere din 2013.
13:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu a recepționat nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind eventuale limitări comerciale.
13:00
Basarabia Profundă: Transnistria își devorează „eroii”. Cazul „părintelui spiritual al republicii moldovenești nistrene”, Vasili Iakovlev # Veridica.md
Evgheni Șevciuk nu este primul exponent al administrației separatiste de la Tiraspol care, după ce a servit interesele Rusiei și ale grupării criminale din stânga Nistrului, și-a denunțat ortacii instituțiilor de drept din Republica Moldova și celor internaționale.
12:40
Marea Britanie: laburiștii premierului Keir Starmer au suferit o înfrângere electorală stânjenitoare, într-o zonă muncitorească pe care o dominau de un secol # Veridica.md
Au câștigat ecologiștii, urmați de populiști.
12:30
Deputat în Primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova, Nicolae Andronati, a fost găsit ucis în locuința sa din Caragaș.
11:20
El îi asigură pe judecători și procurori că munca lor este respectată.
11:10
Bucureștiul consideră integrarea europeană a Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar un exerciţiu tehnic, ci și o nevoie strategică a regiunii.
11:10
În zilele anterioare, ministerul Apărării Naţionale a confirmat că drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian național.
Ieri
10:30
Alexandru Arcuș e unul din muzicienii de prim rang, dar care dincolo de amprenta calității, o mai are și pe cea de rebel. Și-a abandonat studiile la Conservator, pentru că Anatol Ștefăneț, care l-a pescuit de foarte tânăr, l-a îmbolnăvit de jazz, oferindu-i altă perspectivă asupra viitorului. Și mai departe (de școala clasică) a mers alături de Alex Calancea în nebuniile muzicale propuse de acesta. A venit apoi o zi când a pus subit un punct și a trecut Prutul. De atunci, pentru scena de acasă Arcuș a rămas un saxofonist și flautist râvnit, dar cumva pierdut.
10:00
Infracțiunile legate de droguri cresc în R. Moldova, pe fondul extinderii drogurilor sintetice # Veridica.md
Ministra Afacerilor Interne a prezentat în Parlament raportul privind măsurile întreprinse de instituție pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri.
09:50
Aceasta urmează să aibă loc la începutul lunii martie în Emiratele Arabe Unite.
09:40
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului au reluat joi negocierile privind reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni.
09:20
Întinsă pe patru ani, finanțarea va ajuta la stabilizarea economiei ucrainene în plin război.
09:00
Vizita vicepremierului Chiveri la Tiraspol a început cu deplasarea ambasadorului Șevcenko la Chișinău (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a făcut declarații surprinzător de curajoase la Tiraspol. Vizita delegației autorităților constituționale în capitala regiunii secesioniste a fost precedată de un decret al președintei Maia Sandu prin care a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova la nouă pretinși oficiali ai administrației separatiste. În timp ce la Tiraspol avea loc întrevederea dintre negociatorii politici ai Chișinăului și regiunii separatiste, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care prevede anularea scutirilor fiscale acordate unei serii de atgenți economici de pe malul stâng al Nistrului încă din perioada guvernării comuniste.
09:00
Marina suedeză a neutralizat o dronă în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle # Veridica.md
Ministrul apărării de la Stockholm, Pal Jonson, afirmă că aparatul este, cel mai probabil, de proveniență rusească.
26 februarie 2026
20:10
Un tribunal kenyan a pus sub acuzare un bărbat care-a încercat să-și trimită compatrioți în Rusia, ca să lupte pe frontul din Ucraina # Veridica.md
E acuzat de traficarea victimelor „în scopul exploatării prin înșelăciune”.
17:00
În ședința de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a fost dată citirii declarația unui martor sub acoperire.
16:10
Reuniune 1+1 în problema transnistreană/ Chișinăul propune ca de la 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din regiune să treacă la limba română # Veridica.md
Reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană s-au întâlnit la sediul Misiunii OSCE din oraşul Tiraspol.
16:10
Accelerarea construției LEA Strășeni-Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului Energiei, la Washington # Veridica.md
Ministru Energiei Dorin Junghietu, care se află la Washington, a discutat cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat al SUA despre accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și modernizarea Sistemul Electroenergetic Național.
16:10
PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență în 2026 # Veridica.md
Încasările suplimentare generate prin eliminarea scutirilor vor fi direcționate către acest fond.
13:20
O nouă moțiune a opoziției, de data aceasta împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Veridica.md
Ministra Natalia Plugaru a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament.
13:00
GHENADIE POPESCU: „Prostia nici zeii nu o înțeleg. Să o explici, cred că e ultimul lucru pe care trebuie să ți-l pui ca scop” # Veridica.md
În ultimii opt ani, artistul Ghenadie Popescu, angajat al Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, își petrece aproape tot timpul într-o încăpere îngustă, unde realizează un proiect inedit: un film de animații, după model vechi, cadru cu cadru, despre deportările staliniste din Republica Moldova. Această muncă o face doar din banii săi, refuză să „cerșească sponsorizări” și presupune că ar putea încheia filmul peste alți zece ani. Veridica.md a încercat să afle ce l-a determinat pe acest om să-și sacrifice viața pentru o astfel de idee.
12:50
Parlamentul de la Chișinău a adoptat o Declarație în care condamnă agresiunea Federației Ruse în Ucraina și reafirmă sprijinul pentru Ucraina # Veridica.md
Parlamentul R. Moldova condamnă acțiunile brutale ale Federației Ruse asupra Ucrainei, solicită sancționarea statului agresor pentru crimele comise și susținerea Ucrainei în obținerea unei păci juste.
12:00
Discuțiile se concentrează pe programul nuclear iranian, SUA urmărind să împiedice Teheranul să dezvolte arme nucleare.
11:20
Trei companii au importat mărfuri „în valoare de peste patru milioane de euro”.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Doi foști șefi ai serviciilor speciale poloneze sunt acuzați că au pus în pericol informații clasificate # Veridica.md
Riscă fiecare până la trei ani de închisoare, pentru încălcarea îndatoririlor profesionale.
08:00
Atacuri ruseşti au fost înregistrate şi în estul, centrul şi sudul ţării.
05:40
Liderul de la Phenian nu exclude, în acest caz, o relaxare a relaţiilor cu Statele Unite.
25 februarie 2026
18:20
Serviciile român şi bulgar ale postului de radio Europa Liberă urmează să-și înceteze activitatea pe 31 martie # Veridica.md
Programele acestora au mai fost întrerupte la începutul anilor 2000.
17:30
Maia Sandu retrage cetățenia pentru nouă persoane asociate structurilor separatiste din Transnistria # Veridica.md
Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate.
16:20
Autoritățile spun că prioritățile vizează menținerea drumurilor într-o stare bună de circulație, prevenirea degradării carosabilului și creșterea siguranței rutiere.
16:20
R. Moldova a semnat declarația finală la summitul privind securitatea gazelor.
16:10
AUR (opoziţia naţionalistă) afirmă că „identitatea românească pare să-l deranjeze”.
15:10
Şapte persoane ar fi fost ucise și cel puțin zece rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra unei uzine chimice din vestul Rusiei # Veridica.md
Ruşii califică lovitura drept un act de terorism.
14:20
Două treimi din cazuri au fost înregistrate în Fâşia Gaza.
14:00
Guvernarea modifică legislația, pregătind un nou „furt al miliardului”, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
13:50
Discursul de 1 oră și 47 de minute a fost cel mai lung de acest fel din istoria SUA.
13:00
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Ruse din Seul să dea jos enormul banner pe care scria rusește „Victoria va fi a noastră” (Pobeda budet za nami), afișat în preajma celei de-a patra aniversări a războiului din Ucraina.
12:40
Mihai Popșoi a susținut un discurs în sesiunea plenară subliniind angajamentul ferm al țării pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
