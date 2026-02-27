Limba română în școli și fond de convergență, pe agenda discuțiilor Chișinău–Tiraspol
Veridica.md, 27 februarie 2026 09:40
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului au reluat joi negocierile privind reglementarea transnistreană, după o pauză de peste 15 luni.
Infracțiunile legate de droguri cresc în R. Moldova, pe fondul extinderii drogurilor sintetice # Veridica.md
Ministra Afacerilor Interne a prezentat în Parlament raportul privind măsurile întreprinse de instituție pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri.
Aceasta urmează să aibă loc la începutul lunii martie în Emiratele Arabe Unite.
Întinsă pe patru ani, finanțarea va ajuta la stabilizarea economiei ucrainene în plin război.
Vizita vicepremierului Chiveri la Tiraspol a început cu deplasarea ambasadorului Șevcenko la Chișinău (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a făcut declarații surprinzător de curajoase la Tiraspol. Vizita delegației autorităților constituționale în capitala regiunii secesioniste a fost precedată de un decret al președintei Maia Sandu prin care a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova la nouă pretinși oficiali ai administrației separatiste. În timp ce la Tiraspol avea loc întrevederea dintre negociatorii politici ai Chișinăului și regiunii separatiste, în Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care prevede anularea scutirilor fiscale acordate unei serii de atgenți economici de pe malul stâng al Nistrului încă din perioada guvernării comuniste.
Marina suedeză a neutralizat o dronă în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle # Veridica.md
Ministrul apărării de la Stockholm, Pal Jonson, afirmă că aparatul este, cel mai probabil, de proveniență rusească.
Un tribunal kenyan a pus sub acuzare un bărbat care-a încercat să-și trimită compatrioți în Rusia, ca să lupte pe frontul din Ucraina # Veridica.md
E acuzat de traficarea victimelor „în scopul exploatării prin înșelăciune”.
În ședința de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a fost dată citirii declarația unui martor sub acoperire.
Reuniune 1+1 în problema transnistreană/ Chișinăul propune ca de la 1 septembrie 2026, toate școlile moldovenești din regiune să treacă la limba română # Veridica.md
Reprezentanții politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană s-au întâlnit la sediul Misiunii OSCE din oraşul Tiraspol.
Accelerarea construției LEA Strășeni-Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului Energiei, la Washington # Veridica.md
Ministru Energiei Dorin Junghietu, care se află la Washington, a discutat cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat al SUA despre accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și modernizarea Sistemul Electroenergetic Național.
PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență în 2026 # Veridica.md
Încasările suplimentare generate prin eliminarea scutirilor vor fi direcționate către acest fond.
O nouă moțiune a opoziției, de data aceasta împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Veridica.md
Ministra Natalia Plugaru a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament.
GHENADIE POPESCU: „Prostia nici zeii nu o înțeleg. Să o explici, cred că e ultimul lucru pe care trebuie să ți-l pui ca scop” # Veridica.md
În ultimii opt ani, artistul Ghenadie Popescu, angajat al Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, își petrece aproape tot timpul într-o încăpere îngustă, unde realizează un proiect inedit: un film de animații, după model vechi, cadru cu cadru, despre deportările staliniste din Republica Moldova. Această muncă o face doar din banii săi, refuză să „cerșească sponsorizări” și presupune că ar putea încheia filmul peste alți zece ani. Veridica.md a încercat să afle ce l-a determinat pe acest om să-și sacrifice viața pentru o astfel de idee.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat o Declarație în care condamnă agresiunea Federației Ruse în Ucraina și reafirmă sprijinul pentru Ucraina # Veridica.md
Parlamentul R. Moldova condamnă acțiunile brutale ale Federației Ruse asupra Ucrainei, solicită sancționarea statului agresor pentru crimele comise și susținerea Ucrainei în obținerea unei păci juste.
Discuțiile se concentrează pe programul nuclear iranian, SUA urmărind să împiedice Teheranul să dezvolte arme nucleare.
Trei companii au importat mărfuri „în valoare de peste patru milioane de euro”.
Doi foști șefi ai serviciilor speciale poloneze sunt acuzați că au pus în pericol informații clasificate # Veridica.md
Riscă fiecare până la trei ani de închisoare, pentru încălcarea îndatoririlor profesionale.
Atacuri ruseşti au fost înregistrate şi în estul, centrul şi sudul ţării.
Liderul de la Phenian nu exclude, în acest caz, o relaxare a relaţiilor cu Statele Unite.
Serviciile român şi bulgar ale postului de radio Europa Liberă urmează să-și înceteze activitatea pe 31 martie # Veridica.md
Programele acestora au mai fost întrerupte la începutul anilor 2000.
Maia Sandu retrage cetățenia pentru nouă persoane asociate structurilor separatiste din Transnistria # Veridica.md
Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate.
Autoritățile spun că prioritățile vizează menținerea drumurilor într-o stare bună de circulație, prevenirea degradării carosabilului și creșterea siguranței rutiere.
R. Moldova a semnat declarația finală la summitul privind securitatea gazelor.
AUR (opoziţia naţionalistă) afirmă că „identitatea românească pare să-l deranjeze”.
Şapte persoane ar fi fost ucise și cel puțin zece rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra unei uzine chimice din vestul Rusiei # Veridica.md
Ruşii califică lovitura drept un act de terorism.
Două treimi din cazuri au fost înregistrate în Fâşia Gaza.
Guvernarea modifică legislația, pregătind un nou „furt al miliardului”, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
Discursul de 1 oră și 47 de minute a fost cel mai lung de acest fel din istoria SUA.
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Ruse din Seul să dea jos enormul banner pe care scria rusește „Victoria va fi a noastră” (Pobeda budet za nami), afișat în preajma celei de-a patra aniversări a războiului din Ucraina.
Mihai Popșoi a susținut un discurs în sesiunea plenară subliniind angajamentul ferm al țării pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Ministrul Economiei va merge la Washington pentru discuții privind tarifele și cooperarea economică # Veridica.md
Vizita face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative menite să consolideze parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA.
Sfaturile pentru Evghenia Guțul despre cum să iasă mai repede din închisoare, disputele privind modificările aduse Statutului Găgăuziei și o incursiune istorică despre modul în care URSS a pregătit anexarea Basarabiei în perioada interbelică 1920-1940, sunt temele care au fost discutate în mass-media găgăuză.
UE finanțează construcția unei fabrici de furaje în R. Moldova prin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro # Veridica.md
Unitatea va produce furaje la standarde europene, necesare pentru producția de carne de pasăre destinată pieței UE.
Carlyle Group va prelua activele Lukoil din regiune; Guvernul de la Chișinău salută tranzacția # Veridica.md
Carlyle gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari și deține în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa.
Drujba și vrajba
Ministrul Energiei a discutat cu Banca Mondială despre proiectele energetice strategice ale R. Moldova # Veridica.md
Dorin Junghietu, a avut la Washington discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale privind progresele și provocările proiectelor energetice finanțate în Republica Moldova, inclusiv Linia Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău și noile capacități de cogenerare pe gaz.
Dosarul fostului șef SIS, în cazul expulzării profesorilor turci, trimis la rejudecare # Veridica.md
Curtea de Apel anulează amenda derizorie. Decizia marchează un pas important în combaterea impunității și asigurarea unui remediu efectiv pentru victimele operațiunii extra-legale de expulzare din septembrie 2018.
Se-ntorc în țară sud-africanii recrutați cu forța, ca să lupte alături de trupele rusești de invazie din Ucraina # Veridica.md
Au fost păcăliți și trimiși pe frontul din Donbas.
Peste 30 de meşteri populari din diferite zone etnografice din România şi Republica Moldova participă, la Iași, la ediţia a noua a evenimentului „Mărţişor - simbol şi tradiţie” # Veridica.md
Mărţişorul e inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii – UNESCO.
Felul cum se va încheia acest război va influența viitorul securității europene pentru generații întregi. O pace nedreaptă astăzi riscă să devină premisa unui nou conflict mâine # Veridica.md
Organizațiile societății civile din Republica Moldova au semnat o declarație comună pentru „Pentru o pace justă și durabilă cu protecția oamenilor, a dreptului internațional și de solidaritate cu poporul ucrainean”.
Miniștrii Irineu Darău și Eugen Osmochescu au discutat despre consolidarea cooperării economice, extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor românești în R. Moldova.
Avocații fostului președinte au depus marți, 24 februarie, o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul, invocând îndoieli privind imparțialitatea magistraților.
O întreagă campanie informaţională, prin care se încearcă a pune la îndoială politica tarifară din sistemul energetic şi gazier, poate fi observată, începând cu sfârșitul anului trecut.
Kremlinul recunoaşte că nu şi-a atins obiectivele și ameninţă că „operațiunea militară specială” va continua.
DEZINFORMARE: Bruxellesul proclamă „al Patrulea Reich” și transformă UE într-un proiect militar după modelul Ucrainei # Veridica.md
Ucraina a fost folosită într-un experiment sângeros de către Bruxelles, iar europenii sunt forțați să lupte pentru construirea unui „euro-reich”, potrivit presei pro-Kremlin.
Artișii din CSI vor fi aprobați de Ministerul Culturii: Libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate # Veridica.md
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități culturale.
Premierul Alexandru Munteanu: Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii # Veridica.md
Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina.
Cristian Leon-Țurcanu: La patru ani de la începutul războiului, România rămâne în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova # Veridica.md
România va rămâne un partener de încredere pentru Ucraina și Republica Moldova, ferm angajat în sprijinirea securității, stabilității și viitorului european al regiunii noastre, a transmis Ambasadorul României la Chișinău.
Președinta R. Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
