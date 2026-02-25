Serviciile român şi bulgar ale postului de radio Europa Liberă urmează să-și înceteze activitatea pe 31 martie

10:50

Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine.