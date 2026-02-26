O nouă moțiune a opoziției, de data aceasta împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale
Veridica.md, 26 februarie 2026 13:20
Ministra Natalia Plugaru a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament.
Ministra Natalia Plugaru a declarat că este pregătită să se prezinte în Parlament.
Acum o oră
13:00
GHENADIE POPESCU: „Prostia nici zeii nu o înțeleg. Să o explici, cred că e ultimul lucru pe care trebuie să ți-l pui ca scop” # Veridica.md
În ultimii opt ani, artistul Ghenadie Popescu, angajat al Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău, își petrece aproape tot timpul într-o încăpere îngustă, unde realizează un proiect inedit: un film de animații, după model vechi, cadru cu cadru, despre deportările staliniste din Republica Moldova. Această muncă o face doar din banii săi, refuză să „cerșească sponsorizări” și presupune că ar putea încheia filmul peste alți zece ani. Veridica.md a încercat să afle ce l-a determinat pe acest om să-și sacrifice viața pentru o astfel de idee.
12:50
Parlamentul de la Chișinău a adoptat o Declarație în care condamnă agresiunea Federației Ruse în Ucraina și reafirmă sprijinul pentru Ucraina # Veridica.md
Parlamentul R. Moldova condamnă acțiunile brutale ale Federației Ruse asupra Ucrainei, solicită sancționarea statului agresor pentru crimele comise și susținerea Ucrainei în obținerea unei păci juste.
Acum 2 ore
12:00
Discuțiile se concentrează pe programul nuclear iranian, SUA urmărind să împiedice Teheranul să dezvolte arme nucleare.
Acum 4 ore
11:20
Trei companii au importat mărfuri „în valoare de peste patru milioane de euro”.
Acum 6 ore
09:30
Doi foști șefi ai serviciilor speciale poloneze sunt acuzați că au pus în pericol informații clasificate # Veridica.md
Riscă fiecare până la trei ani de închisoare, pentru încălcarea îndatoririlor profesionale.
08:00
Atacuri ruseşti au fost înregistrate şi în estul, centrul şi sudul ţării.
Acum 12 ore
05:40
Liderul de la Phenian nu exclude, în acest caz, o relaxare a relaţiilor cu Statele Unite.
Acum 24 ore
18:20
Serviciile român şi bulgar ale postului de radio Europa Liberă urmează să-și înceteze activitatea pe 31 martie # Veridica.md
Programele acestora au mai fost întrerupte la începutul anilor 2000.
17:30
Maia Sandu retrage cetățenia pentru nouă persoane asociate structurilor separatiste din Transnistria # Veridica.md
Procedura a fost inițiată de Agenția Servicii Publice, la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate.
16:20
Autoritățile spun că prioritățile vizează menținerea drumurilor într-o stare bună de circulație, prevenirea degradării carosabilului și creșterea siguranței rutiere.
16:20
R. Moldova a semnat declarația finală la summitul privind securitatea gazelor.
16:10
AUR (opoziţia naţionalistă) afirmă că „identitatea românească pare să-l deranjeze”.
15:10
Şapte persoane ar fi fost ucise și cel puțin zece rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra unei uzine chimice din vestul Rusiei # Veridica.md
Ruşii califică lovitura drept un act de terorism.
14:20
Două treimi din cazuri au fost înregistrate în Fâşia Gaza.
14:00
Guvernarea modifică legislația, pregătind un nou „furt al miliardului”, potrivit presei pro-ruse din Republica Moldova.
13:50
Discursul de 1 oră și 47 de minute a fost cel mai lung de acest fel din istoria SUA.
Ieri
13:00
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Ruse din Seul să dea jos enormul banner pe care scria rusește „Victoria va fi a noastră” (Pobeda budet za nami), afișat în preajma celei de-a patra aniversări a războiului din Ucraina.
12:40
Mihai Popșoi a susținut un discurs în sesiunea plenară subliniind angajamentul ferm al țării pentru promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
11:10
Ministrul Economiei va merge la Washington pentru discuții privind tarifele și cooperarea economică # Veridica.md
Vizita face parte dintr-o serie mai amplă de inițiative menite să consolideze parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA.
10:50
Sfaturile pentru Evghenia Guțul despre cum să iasă mai repede din închisoare, disputele privind modificările aduse Statutului Găgăuziei și o incursiune istorică despre modul în care URSS a pregătit anexarea Basarabiei în perioada interbelică 1920-1940, sunt temele care au fost discutate în mass-media găgăuză.
10:50
UE finanțează construcția unei fabrici de furaje în R. Moldova prin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro # Veridica.md
Unitatea va produce furaje la standarde europene, necesare pentru producția de carne de pasăre destinată pieței UE.
10:10
Carlyle Group va prelua activele Lukoil din regiune; Guvernul de la Chișinău salută tranzacția # Veridica.md
Carlyle gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari și deține în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa.
10:00
Drujba și vrajba
09:40
Ministrul Energiei a discutat cu Banca Mondială despre proiectele energetice strategice ale R. Moldova # Veridica.md
Dorin Junghietu, a avut la Washington discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale privind progresele și provocările proiectelor energetice finanțate în Republica Moldova, inclusiv Linia Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău și noile capacități de cogenerare pe gaz.
24 februarie 2026
21:00
Dosarul fostului șef SIS, în cazul expulzării profesorilor turci, trimis la rejudecare # Veridica.md
Curtea de Apel anulează amenda derizorie. Decizia marchează un pas important în combaterea impunității și asigurarea unui remediu efectiv pentru victimele operațiunii extra-legale de expulzare din septembrie 2018.
19:30
Se-ntorc în țară sud-africanii recrutați cu forța, ca să lupte alături de trupele rusești de invazie din Ucraina # Veridica.md
Au fost păcăliți și trimiși pe frontul din Donbas.
17:00
Peste 30 de meşteri populari din diferite zone etnografice din România şi Republica Moldova participă, la Iași, la ediţia a noua a evenimentului „Mărţişor - simbol şi tradiţie” # Veridica.md
Mărţişorul e inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii – UNESCO.
16:50
Felul cum se va încheia acest război va influența viitorul securității europene pentru generații întregi. O pace nedreaptă astăzi riscă să devină premisa unui nou conflict mâine # Veridica.md
Organizațiile societății civile din Republica Moldova au semnat o declarație comună pentru „Pentru o pace justă și durabilă cu protecția oamenilor, a dreptului internațional și de solidaritate cu poporul ucrainean”.
16:40
Miniștrii Irineu Darău și Eugen Osmochescu au discutat despre consolidarea cooperării economice, extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor românești în R. Moldova.
15:40
Avocații fostului președinte au depus marți, 24 februarie, o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul, invocând îndoieli privind imparțialitatea magistraților.
14:10
13:50
O întreagă campanie informaţională, prin care se încearcă a pune la îndoială politica tarifară din sistemul energetic şi gazier, poate fi observată, începând cu sfârșitul anului trecut.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Kremlinul recunoaşte că nu şi-a atins obiectivele și ameninţă că „operațiunea militară specială” va continua.
13:00
DEZINFORMARE: Bruxellesul proclamă „al Patrulea Reich” și transformă UE într-un proiect militar după modelul Ucrainei # Veridica.md
Ucraina a fost folosită într-un experiment sângeros de către Bruxelles, iar europenii sunt forțați să lupte pentru construirea unui „euro-reich”, potrivit presei pro-Kremlin.
12:50
Artișii din CSI vor fi aprobați de Ministerul Culturii: Libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate # Veridica.md
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități culturale.
12:40
Premierul Alexandru Munteanu: Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii # Veridica.md
Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina.
11:40
Cristian Leon-Țurcanu: La patru ani de la începutul războiului, România rămâne în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova # Veridica.md
România va rămâne un partener de încredere pentru Ucraina și Republica Moldova, ferm angajat în sprijinirea securității, stabilității și viitorului european al regiunii noastre, a transmis Ambasadorul României la Chișinău.
09:50
Președinta R. Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
05:40
Pe 24 februarie 2022, trupele ruse au declanşat o invazie la scară largă asupra teritoriului ucrainean.
23 februarie 2026
22:00
Parlamentul Republicii Moldova iluminat în culorile drapelului Ucrainei, la patru ani de război # Veridica.md
Președintele Legislativului, Igor Grosu ,a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean.
21:20
Tensiunile Kievului cu Budapesta și Bratislava se amplifică.
16:00
E triplu față de Produsul Intern Brut pe anul trecut al țării invadate de armata rusă.
16:00
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a fost numit reprezentant pentru reconstrucția Ucrainei, a anunțat ambasadorul ucrainean, afirmând că R. Moldova ar putea deveni un hub regional.
15:40
Ministrul Dorin Junghietu se află într-o vizită de lucru în Statele Unite, unde participă la Transatlantic Gas Security Summit și are întâlniri cu oficiali americani.
15:20
România a adoptat declaraţia ministerială privind un coridor care-o leagă de Italia, prin Balcani # Veridica.md
Acesta îmbunătăţeşte mobilitatea militară, contribuind la eforturile de consolidare a Flancului Estic şi la cooperarea NATO – Uniunea Europeană.
14:10
Coreea de Sud a cerut îndepărtarea acestuia și a condamnat, încă o dată, invazia din Ucraina.
14:00
Senatul României dezbate și votează o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu # Veridica.md
Inițiatorii spun că diplomația de la București e ruptă de realitatea economică a țării.
13:40
DEZINFORMARE: UE finanțează ONG-urile din Republica Moldova pentru ca acestea să acționeze împotriva Rusiei # Veridica.md
Uniunea Europeană oferă granturi societății civile pentru a pregăti o armată de rezervă de activiști gata să iasă în stradă în orice moment ca să protesteze și să acționeze împotriva Rusiei, susține propaganda pro-Kremlin.
13:20
Inițiatorii spun că nu e un gest simbolic, ci un proiect instituţional concret, orientat spre cooperare efectivă.
