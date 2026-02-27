Mii de locuitori se confruntă cu riscuri din cauza stării locuințelor lor
Logos-Press, 27 februarie 2026 11:30
Evaluarea fondului de locuințe a identificat 767 de clădiri cu o înălțime de peste 28 de metri și 363 de clădiri cu etaje mansardate, dintre care 238 prezintă cel puțin un risc grav. Majoritatea sunt situate în Chișinău, potrivit Logos Press.
Atleții amatori suedezi Fredrik Nilsson și Emil Olsson și-au doborât propriul record pentru cel mai lung meci de tenis de masă, potrivit Logos Press.
Piața globală de revânzare a produselor de lux este în plină expansiune, schimbând regulile de joc stabilite pentru mărcile tradiționale. Potrivit analiștilor, segmentul second hand din categoria luxului crește mult mai rapid decât piața primară, alimentat de digitalizare, de schimbarea obiceiurilor de consum și de un interes tot mai mare pentru consumul durabil, informează Logos Press.
Introducerea obligatorie a caselor de marcat pentru o parte dintre micii comercianți a dus la afișarea publică a datelor cu caracter personal în chitanțele fiscale, informează Logos Press.
Un anunț de vânzare a satului Veselukha cu trei curți a fost publicat pe una dintre platformele de vânzare a proprietăților din Belarus, informează Logos Press.
Deputații opoziției propun eliminarea ratei minime a impozitului pe proprietate stabilită pentru apartamente, case de locuit, garaje și parcele de teren adiacente, a informat Logos Press.
Importurile de vin moldovenesc, struguri proaspeți și alte produse vinicole în Ucraina ar putea fi restricționate semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a pregătit amendamente la lista mărfurilor al căror import este supus unui control special în 2026, a raportat Logos Press.
American Bitcoin (ABTC), o companie minieră de bitcoin (BTC) susținută de familia președintelui Donald Trump, a raportat o pierdere de 59 de milioane de dolari în trimestrul al patrulea, pe fondul unei scăderi puternice a prețului celei mai mari criptomonede, ceea ce a dus la scăderea valorii activelor sale, a raportat Logos Press.
Niciun club din Moldova, începând cu sezonul 2027/28, nu va primi o cotă de participare în Europa League, al doilea cel mai important turneu continental, informează Logos Press.
Creșterea explozivă a prețului aurului nu se bazează pe factori fundamentali, spune Ruchir Sharma. Președintele consiliului de administrație al Fundației Rockefeller a declarat că, în opinia sa, investitorii inventează povești despre motivele unei creșteri atât de semnificative a valorii acțiunilor. El recomandă investitorilor să își diversifice portofoliile prin investiții în alte active de bază, relatează Logos Press.
Agenția de investiții a primit mai mulți bani și intenționează să desfășoare mai multe activități # Logos-Press
În 2025, Agenția de Investiții (Invest Moldova) a atras 17 investitori străini în sectoarele energetic, IT și BPO, servicii financiare, electronică și automotive, agroalimentar și textil. Investiția totală s-a ridicat la 46,14 milioane de dolari și au fost create 263 de noi locuri de muncă.
Ministrul de Interne: Contrabanda cu droguri în Moldova devine din ce în ce mai sofisticată # Logos-Press
Contrabanda cu droguri în Moldova devine din ce în ce mai sofisticată: substanțele sintetice sunt deghizate în colete, aparate electrocasnice și chiar în cutii de conserve sigilate, care, atunci când sunt scuturate, imită sunetul unui lichid, relatează Logos Press.
Cifra de afaceri din comerțul alimentar UE-Ucraina a scăzut în detrimentul exporturilor ucrainene # Logos-Press
În 2025, cifra de afaceri din comerțul exterior cu produse agricole și alimentare dintre Ucraina și Uniunea Europeană a scăzut cu 9% față de cifra record din anul precedent – la 15,7 miliarde de dolari, potrivit Logos Press.
Parlamentul a aprobat astăzi în a doua lectură, cu votul a 62 de deputați, mecanismele actualizate de contestare a deciziilor în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, precum și al concesiunilor, informează Logos Press.
Armenia este pregătită să deschidă o frontieră terestră cu Turcia și să stabilească relații diplomatice cu aceasta. Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan a declarat că aceste două chestiuni sunt nomade în dialogul dintre țări, precum și cu Uniunea Europeană, potrivit Logos Press.
Gaudi a așteptat 100 de ani: Barcelona a finalizat partea superioară a Sagrada Familia # Logos-Press
La aproape un secol și jumătate de la punerea pietrei de temelie, exteriorul celei mai înalte biserici de pe planetă a fost în sfârșit finalizat. Este vorba despre Sagrada Familia din Barcelona, o bazilică grandioasă care a fost mult timp un simbol al orașului și un sit al patrimoniului mondial UNESCO, potrivit Logos Press.
În ciuda recoltei relativ ridicate de anul trecut a legumelor de larg consum, stocurile din depozite ale unora dintre acestea se vor epuiza în următoarele două săptămâni. Nu pentru că cererea va crește, ci pentru că calitatea se va degrada rapid, relatează Logos Press.
Agenția de Investiții a realizat un studiu care arată că din cele 120 de hoteluri din Moldova, doar cinci au categoria 5 stele, iar alte 32 au categoria 4 stele, informează Logos Press.
O lege care anulează statutul special pentru ucraineni, care a fost în vigoare de la începutul războiului din Ucraina, va intra în vigoare la 5 martie. De la această dată, ei vor fi supuși normelor generale ale legislației poloneze privind principiile și normele de protecție temporară a străinilor, a informat Logos Press.
Începând cu 2 martie 2026, cetățenii moldoveni care intră în UE vor fi supuși unei proceduri speciale de identificare la încă cinci puncte de trecere a frontierei moldo-române, informează Logos Press.
Franța pierde teren pe harta mondială a investițiilor. La sfârșitul lunii februarie, piața bursieră a țării a coborât pe locul zece în lume în ceea ce privește capitalizarea, în urma Coreei de Sud, o economie care era percepută ca un actor regional în urmă cu doar câțiva ani.
Un alt lot de biscuiți de import de calitate inferioară a fost confiscat de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) înainte de a fi vândut comercianților cu amănuntul. Motivul este că „conținutul de grăsimi trans este mai mare decât norma admisă”, informează Logos Press.
Tesla Corporation a trecut oficial la contraatac împotriva Departamentului de Vehicule Motorizate din California (DMV). Procesul, intentat la 13 februarie 2026 la Curtea Supremă a statului, ar putea stabili un precedent care va determina viitorul sistemelor de conducere autonome și limitele promisiunilor de marketing în era IA, potrivit Logos Press.
Moldova se numără printre țările care vor beneficia de reducerea taxelor comerciale americane, a declarat Beata Javorczyk, economist șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru agenția de presă AFP, potrivit Logos Press.
Cancelaria de Stat va avea nevoie de 20 de milioane de lei pentru a-și mări personalul # Logos-Press
Guvernul a pregătit un proiect de decret care prevede o creștere a personalului Cancelariei de Stat de la 323 la 379 de persoane. Autoritățile explică această necesitate prin volumul mare de muncă al instituției, informează Logos Press.
Banca Centrală Europeană (BCE) se așteaptă ca inflația alimentară, esențială pentru percepția consumatorilor asupra stabilității prețurilor, să se stabilizeze puțin peste ținta sa de 2% până la sfârșitul acestui an, relatează Logos Press.
Aproximativ 30-40% din fermele specializate intenționează să își extindă plantațiile de fructe de pădure în acest an, în special căpșuni. Acest lucru se datorează parțial iernii anormal de aspre, începutului târziu al sezonului și creșterii prețurilor la fructe de pădure, în special la fructele timpurii, în Europa Centrală și de Sud, informează Logos Press.
Ministerul Sănătății și Agenția e-Guvernare au elaborat conceptul sistemului informațional „Portalul certificatelor de incapacitate temporară de muncă” și proiectele de regulamente privind utilizarea acestuia, informează Logos Press.
Budapesta și Belgradul au decis să nu mai aștepte reluarea Druzhba și au trecut la faza activă a unui proiect energetic comun pentru construirea unui oleoduct care să pompeze petrol rusesc pentru a ocoli Ucraina, potrivit Logos Press.
Aeroportul Internațional Chișinău va investi aproximativ 180 de milioane de lei în prima etapă de modernizare și extindere a principalului port aerian al țării, informează Logos Press.
Un nou post de consilier economic (atașat vamal) este introdus în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, informează Logos Press.
Guvernul României a adoptat două ordonanțe de urgență care includ reduceri de personal în administrația publică și reduceri de cheltuieli, precum și un pachet de măsuri fiscale și de sprijin menite să stimuleze redresarea economică, informează Logos Press.
Fracțiunea PSRM, în numele opoziției parlamentare, a inițiat un vot de neîncredere împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, informează Logos Press.
Trump nu se bucură de prea multă încredere în ceea ce privește utilizarea forței militare în străinătate # Logos-Press
Potrivit unui sondaj realizat în SUA de Associated Press (AP) și NORC Centre for Public Affairs Research în perioada 19-23 februarie, 56% dintre respondenți se îndoiesc că președintele Donald Trump va lua decizia corectă cu privire la utilizarea forței militare în afara țării, informează Logos Press.
Astăzi, 26 februarie, la sediul Misiunii OSCE în Moldova de la Tiraspol are loc prima ședință de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din ultima perioadă, informează Logos Press.
Aproximativ 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la o reuniune extinsă a Consiliului Director al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), împreună cu experți în domeniul autonomiei locale, reprezentanți ai comunității academice și ai Cancelariei de Stat.
Sectorul de microfinanțare (organizații de credit nebancare) din Moldova și-a menținut profitabilitatea ridicată la sfârșitul anului trecut, în ciuda cerințelor mai stricte, informează Logos Press.
Principalele companii chineze de tehnologie intenționează să intensifice producția de cipuri de 7 nanometri (nm) de 25 de ori până în 2030 și să stăpânească procesul de dezvoltare a cipurilor de 5 nm, potrivit Logos Press.
Moldova a exportat 73,7 mii tone de cereale în valoare de 276,8 milioane de lei în ianuarie 2026. Aceasta este puțin mai puțin decât cu un an mai devreme, dar experții numesc un astfel de început „o activitate comercială destul de stabilă pentru perioada de iarnă”, potrivit Logos Press.
Prima fabrică ucraineană pentru producția de drone de atac și-a început activitatea în Marea Britanie, informează Logos Press citând DW.
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde „legături frățești” cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană.
Datorită lucrărilor de renovare la scară largă efectuate într-una dintre cele mai mari instituții preșcolare din UTA Găgăuzia, aproape 300 de copii și 36 de profesori se pot bucura acum de un mediu educațional modern, sigur și eficient din punct de vedere energetic, informează Logos Press.
ODA Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului poate deveni o bancă de dezvoltare # Logos-Press
Banca germană de dezvoltare KfW va ajuta Moldova să reformeze Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu posibilitatea de a crea o bancă sau o agenție de dezvoltare, informează Logos Press.
Operațiune majoră a Europol împotriva rețelelor infracționale din industria farmaceutică # Logos-Press
Între aprilie și noiembrie 2025, autoritățile de aplicare a legii, judiciare, vamale, medicale și antidoping din 30 de țări, inclusiv Moldova, și-au unit forțele în cadrul operațiunii SHIELD VI, coordonată de agenția europeană Europol, informează Logos Press.
Clubul de fotbal „Real Sireți” (raionul Strășeni) în meciul final cu „Stăuceni”, care s-a încheiat la egalitate în timpul regulamentar (0:0), s-a impus la loviturile de departajare cu scorul de 9:8 și a devenit învingător al „Cupei de Iarnă a Moldovei”, informează Logos Press.
Oamenii de știință turci au cultivat roșii într-un sol care imită regolitul de pe Lună și Marte # Logos-Press
Oamenii de știință turci au cultivat cu succes roșii în substraturi speciale care imită regolitul lunar și marțian. Acesta este un pas important către dezvoltarea unei agriculturi durabile dincolo de Pământ, informează Logos Press.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat la 20 februarie crearea unui fond de pensii facultative „ARAGONN”. Fondul este administrat de societatea ARAGONN GRUP SA, care a fost înființată de societatea de asigurări ASTERRA GRUP SA.
Deputații propun extinderea scutirii care implică amânarea impozitului pe venit primit pentru perioadele fiscale 2023-2026, în conformitate cu articolul 87 din Codul fiscal, la rapoartele fiscale modificate, informează Logos Press.
Piețele criptomonedelor continuă să fie febrile, cu o volatilitate ridicată și incertitudine în tendințe pentru majoritatea monedelor și pozițiilor, potrivit Logos Press.
Creșterea cererii interne în China schimbă raportul de forțe pe piața mondială a luxului # Logos-Press
Industria de lux din China se afirmă din ce în ce mai mult pe piața globală – și nu mai este o poveste despre o fabrică de imitații, ci despre forjarea propriilor ambiții și mărci de clasă mondială, potrivit Logos Press.
