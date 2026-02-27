Familia lui Trump a pierdut 59 de milioane de dolari din cauza prăbușirii bitcoin

18:15

Încercările de a reglementa piața imobiliară prin cerințe pentru intermediari, înăsprirea procedurilor de tranzacționare și controlul fluxurilor financiare nu au distrus intermedierea. Ele au schimbat natura acesteia. Numărul „brokerilor negri” a crescut. Profesia imobiliară s-a degradat de la funcția de reducere a riscului unei tranzacții la funcția de asistență tehnică pentru eludarea barierelor de reglementare. Valoarea socială a intermedierii profesionale a scăzut la un nivel minim – nu pentru că piața a devenit mai transparentă, ci pentru că a devenit mai adaptabilă la opacitate.