Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, trimis în judecată. Dosarul, înaintat de DIICOT la Curtea de Apel București
UNIMEDIA, 27 februarie 2026 14:30
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost trimis în judecată miercuri, 25 februarie, de DIICOT, potrivit unui comunicat al instituției. Balan e acuzat oficial „de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat”, după ce a oferit, începând cu 2024, informații secrete ale României către KGB din Belarus, scrie hotnews.ro.
Acum 10 minute
14:40
(video) L-au bătut până l-au băgat în spital, unde a și murit: Doi bărbați din Cantemir, reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani # UNIMEDIA
Doi bărbați, de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani. Victima a fost transportată în stare gravă la spital, prezentând semne vizibile de violență, iar după patru zile, bărbatul a decedat, comunică oamenii legii.
Acum 30 minute
14:30
14:20
Orange Systems lansează RPA Business Analysis Academy 2026, investind în competențele care susțin transformarea digitală # UNIMEDIA
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului RPA Business Analysis Academy, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor.
Acum o oră
13:50
„Comunitatea va avea peste 9 mii de locuitori.” Consilierii din Negureni au votat pentru amalgamarea voluntară cu 7 localități vecine # UNIMEDIA
Consiliul local Negureni a votat startul procesului de amalgamare voluntară cu localitățile vecine. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Ion Popa, care a anunțat că noua comunitate va avea peste 9 mii de locuitori.
Acum 2 ore
13:40
Premieră în RM: Un examen de evaluare a competențelor de comunicare în limba română va avea loc, timp de două zile. Cine poate participa # UNIMEDIA
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026 va fi organizat examenul de evaluare a competențelor de comunicare în limba română. La testare pot participa atât persoanele adulte, cât și elevii din învățământul liceal (clasele a X-a – a XII-a), anunță Ministerul Educației și Cercetării.
13:10
(video) „S-au tras focuri de artilerie.” Alertă în Tulcea, pentru a treia zi la rând: O dronă a fost distrusă de armata ucraineană, la 100 de metri de Chilia Veche # UNIMEDIA
Ministerul Apărării de la București anunţă că, vineri dimineaţă, radarele au detectat de două ori drone în spaţiul aerian ucrainean, în evoluție către nordul judeţului Tulcea, dar acestea nu au intrat în spaţiul românesc. Prima alertă s-a dat în jurul orei 07.00, iar a doua alertă a fost declanşată în jurul orei 09.00. În ambele cazuri a fost emis mesaj RO-Alert.
13:00
Carburanții vor fi mai scumpi și în weekend. Astfel, în perioada 28 februarie - 2 martie, litrul de benzină va costa cu 8 bani mai mult, iar cel de motorină se scumpește cu 13 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Acum 4 ore
12:40
Bobby J. Brown a murit într-un incendiu îngrozitor într-un hambar: Actorul principal din „The Wire” avea 62 de ani # UNIMEDIA
Bobby J. Brown, actor cunoscut din serialul-cult „The Wire”, a murit marți, 24 februarie, după ce a fost prins într-un incendiu izbucnit într-un hambar în care intrase să pornească un vehicul. Potrivit publicației Variety, decesul a fost confirmat de familie și de autorități, scrie Libertatea.
12:40
FMI a aprobat un împrumut de 8,1 miliarde de dolari pentru Ucraina: Condițiile impuse Kievului # UNIMEDIA
Fondul Monetar Internațional (FMI) a acordat aprobarea finală pentru un împrumut de 8,1 miliarde de dolari destinat Ucrainei, în condiții mai flexibile decât cele stabilite inițial pentru țara afectată de război, scrie adevarul.ro.
12:30
(video) „Presiuni politice”: Primărița de Durlești respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul delapidărilor, investigat de CNA # UNIMEDIA
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran respinge acuzațiile care i se aduc în dosarul investigat de Centrul Național Anticorupție, ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice.
12:20
În baza studiilor Oficiului Național al Turismului (ONT) și IATA, Valentina-Tur, agenție de turism din Moldova informează că turiștii moderni sunt tot mai orientați spre valoare reală în vacanță, nu doar spre cel mai mic preț afișat. Această tendință este confirmată și de rapoarte de referință precum Booking.com Travel Predictions și Skyscanner Trends, care indică o creștere a rezervărilor informate, cu accent pe transparență, siguranță și experiență turistică de calitate
12:20
Pasagerii de la Aeroport vor avea acces spre Gara Feroviară Revaca și alte destinații. Ceban: Semnăm un acord cu ASD și CFM, pentru a începe lucrările # UNIMEDIA
Direcția Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău va semna, astăzi, acordul cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova, privind construirea unui sens giratoriu și a unei platforme pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor care merg spre, sau de la Aeroportul Chișinău. Anunul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.
12:10
Fost deputat și vicepremier al RM, găsit mort în casa sa din Caragaș: Ar fi fost ucis de trei indivizi # UNIMEDIA
Fostul vicepremier al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență, Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani, a fost omorât în propria casă din localitatea Caragaș, regiunea transnistreană.
12:00
Opt persoane, reținute după perchezițiile de la Primăria Durlești: Ar fi cumpărat terenuri cu 5 mii de Euro și le-au revândut cu 39 mii € # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție vine cu detalii privind perchezițiile de la Primăria Durelești. Astfel, în cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor. Ulterior, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore.
12:00
Cancerul și fumatul. Cum a reușit Suedia să reducă numărul deceselor cauzate de cancerul pulmonar # UNIMEDIA
În luna februarie, în lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. În Europa, cancerul este responsabil pentru 1 din 4 decese și reprezintă a doua cauză de mortalitate prematură, iar în Republica Moldova, bolile oncologice constituie a doua cauză principală de deces, după maladiile cardiovasculare, scrie Infotag.md
11:50
(video) Guzun, despre grațierea lui Nicolai Șepeli: „Nu am văzut nicio insistență de la PG. Dacă cineva spune acum că responsabilitatea cade pe Comisie, este o absurditate” # UNIMEDIA
Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, fost președinte al Comisiei de Grațiere, a oferit mai multe detalii pe cazul lui Nicolai Șepeli, explicând și modul în care condidatura acestuia a fost selectată pentru eliberare. „Am avut documente de la instituțiile de stat, am avut dosarul personal al persoanei. Nu putem să zicem că am venit într-o zi, am examinat totul și am luat o decizie. Nicidecum nu. Chiar și la data când am avut discuția cu reprezentanții Procuraturii, ai Ministerului Justiției și ai organizației La Strada, până când s-a examinat acest dosar în final, a durat mai multe luni. Deci nu am luat o decizie pripită”, a spus Guzun la „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
11:30
Fostul star al boxului Ruben Castillo a murit la 68 de ani. Sportivul a dus o lungă luptă cu cancerul # UNIMEDIA
Fosta vedetă a boxului Ruben Castillo, care a luptat în patru meciuri de campionat mondial, a decedat după o luptă lungă cu cancerul, scrie cancan.ro.
11:30
O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor, într-o școală din nordul țării: Cadrul didactic a fost suspendat, iar MEC a dispus o anchetă # UNIMEDIA
O elevă dintr-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova ar fi fost abuzată de un profesor. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a cerut suspendarea imediată a cadrului didactic, precum și interzicerea accesului acestuia în școli până la clarificarea situației.
11:30
Ultima oră! Primarița de Durlești, Eleonora Șaran, printre persoanele reținute de CNA, în dosarul pe delapidarea terenurilor publice # UNIMEDIA
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, se numără printre persoanele reținute de Centrul Național Anticorupție în dosarul ce vizează presupusa delapidare și înstrăinare ilegală a terenurilor publice.
11:10
Bomboane cu „aromă” explozivă: 50 de cartușe ascunse într-o pungă cu dulciuri, descoperite la vama Albița # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în cooperare cu lucrători vamali, au descoperit 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, în jurul orei 05:00.
11:10
10:50
Irina Vlah, adresare în contextul creșterii numărului de migranți muncitori: Haideţi să întreprindem măsuri pentru a putea ţine situaţia sub control # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „în Republica Moldova vin tot mai mulți muncitori străini. Mediul de afaceri obține anumite beneficii, însă societatea se poate confrunta și cu riscuri serioase”. Astfel, ea s-a adresat conducerii țării cu apelul de a elabora reguli clare și de a asigura reglementarea de stat a acestui domeniu, or, „Moldova nu trebuie să repete greșelile altor țări, unde astfel de procese au scăpat de sub control”.
10:50
Dmitri Torner: Amnistia capitalurilor - unica soluție reală în situația ce s-a creat în Republica Moldova # UNIMEDIA
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI - Noua Opțiune Istorică”, a declarat că, în condițiile actuale de pe piața moldovenească, amnistia capitalului reprezintă singura soluție reală capabilă să prevină declinul continuu al unor sectoare economice importante.
10:50
Oamenii din spatele unui Angajator de Top. Ce spune Tatiana Lazareva despre cultura organizațională de la Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova a obținut certificarea de Angajator de Top pentru a cincea oară, o recunoaștere care vine într-un moment simbolic: în acest an, compania marchează 30 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. Dincolo de criterii și standarde internaționale, acest titlu reflectă, înainte de toate, experiențele oamenilor care lucrează în această companie.
Acum 6 ore
10:40
(video) Un copil de 15 ani, spulberat de o mașină la Ciocana, în timp ce traversa strada neregulamentar: A fost transportat cu ambulanța la spital # UNIMEDIA
Un adolescent de 15 ani a fost lovit de o mașină pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare, copilul traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.
10:40
(galerie foto) Ea este considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume în acest moment: Ana Maria „aprinde” internetul cu fiecare fotografie postată # UNIMEDIA
Ana Maria Markovic a început fotbalul când avea 14 ani, la FC Zurich, iar după mai multe sezoane acolo și la Grasshopper, a decis să schimbe țara. Născută în Elveția, din părinți croați, cea mai frumoasă fotbalistă din lume „aprinde” internetul de fiecare dată când urcă fotografii pe contul de instagram, scrie prosport.ro.
10:30
(video) Vladimir Putin și-ar fi vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi: Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă # UNIMEDIA
Fundația Rusă Anticorupție (FBK) a publicat o nouă investigație despre faimosul palat al președintelui rus Vladimir Putin, situat lângă pe malul Mării Negre. Potrivit anchetei, imobilul are acum un nou proprietar, scrie adevarul.ro.
10:30
10:20
Percheziții CNA la Primăria Durlești: Primarul și viceprimarul, vizați într-un dosar pe „delapidarea terenurilor publice” # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție desfășoară mai multe percheziții la Primăria orașului Durlești, în dosare pornite pe fapte de delapidarea terenurilor publice.
10:00
Generația ALPHA: În Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți # UNIMEDIA
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă care apare într-un context în care violența, bullyingul și discriminarea rămân fenomene alarmante în viața copiilor și adolescenților.
09:20
(video) Pakistanul a bombardat peste noapte Kabulul și marile orașe din Afganistan: „Acum este război deschis între noi și voi” # UNIMEDIA
Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict a devenit un „război deschis”, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
09:10
Pe 27 februarie, Ștefan cel Mare a incendiat Brăila și Ciprian Porumbescu a prezentat prima operetă românească, "Crai nou".
08:50
(video) „Nu pot să cred, nici nu mai seamănă”: Dan Balan, absolut schimbat la concertul de la Chișinău. Cum arată artistul # UNIMEDIA
Dan Balan a susținut recent un concert la Chișinău, atrăgând atenția publicului și a fanilor printr-o schimbare vizibilă în aspectul său fizic. Mulți au observat că artistul pare mai slab și cu un look diferit față de aparițiile sale anterioare, stârnind discuții și îngrijorări pe rețelele sociale cu privire la starea sa de sănătate.
Acum 8 ore
08:40
(video) Probleme majore cu drumurile naționale. Bolea: 3.000 din cei 6.000 km sunt în stare foarte proastă # UNIMEDIA
Ministrul Infrastruscturii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” că, din cei 6.000 de km de drumuri naționale din Republica Moldova, aproximativ 3.000 sunt într-o stare foarte proastă.
08:40
În 2025, Dacia marchează o premieră chiar și la nivelul industriei auto globale: lansează primul sistem din lume care combină propulsia hibridă, tracțiunea integrală, transmisia automată și alimentarea benzină–GPL.
08:30
Alinierile planetare importante ne oferă astăzi oportunități de vindecare și creativitate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența acestor evenimente cosmice într-un mod unic.
08:20
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, va prezida o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU pe 2 martie, în cadrul președinției rotative deținute de SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Reuniunea va fi dedicată temei „Copiii, tehnologia și educația în conflict”, scrie digi24.ro.
08:10
(video) Un șofer cu BMW „zbura” cu 200 km/h pe bd. Renașterii din capitală: S-a filmat și a postat imaginile pe rețele # UNIMEDIA
Un șofer de BMW s-a filmat în timp ce circula cu 200 km/h pe Bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău. Ulterior, acesta a publicat imaginile pe rețelele sociale.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Instagram îi va avertiza pe părinţi dacă un adolescent vorbeşte de sinucidere: Când va fi implementat sistemul de alerte # UNIMEDIA
Instagram va notifica părinţii care au activat supravegherea contului pentru adolescentul lor dacă acesta caută în mod repetat informaţii despre sinucidere sau automutilare, a anunţat reţeaua, potrivit digi24.ro.
07:30
„Patriotul European”: O companie din Germania, cu succes în Ucraina, a lansat un nou sistem antiaerian, capabil să lovească ținte la 100 km # UNIMEDIA
Compania germană Diehl Defence a prezentat oficial cea mai nouă variantă a familiei de sisteme antiaeriene IRIS-T. Denumit IRIS-T SLM/X, noul sistem extinde semnificativ raza de acțiune și introduce un lansator universal, oferind Europei o alternativă proprie și extrem de performantă în fața sistemelor americane Patriot, scrie publicația Army Recognition, citată de hotnews.ro.
07:20
Moldova va avea astăzi o zi relativ stabilă din punct de vedere meteorologic, cu cer predominant noros și fără precipitații semnificative.
07:10
Acum 24 ore
00:50
Putin și Lukașenko au convocat Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Statale Rusia-Belarus: Despre ce au discutat # UNIMEDIA
Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au discutat despre modul în care Uniunea Statală Rusia-Belarus va răspunde la noile amenințări din partea țărilor ostile, au transmis cei doi dictatori după o ședință comună, scrie digi24.ro.
26 februarie 2026
22:40
(video) Directorul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică a fost schimbat din suspiciuni de corupție? Bolea: Absolut # UNIMEDIA
Ministrul Infrastruscturii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a explicat ce a stat la baza schimbării directorului Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST).
22:30
(video) Odnostalco: Câte dosare au fost inițiate privind implicarea angajaților MAI, SV și CNA în traficul de droguri? Ministra de Interne: Niciunul # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, în perioada 2020–2025, funcționari ai MAI, Serviciului Vamal și CNA din Republica Moldova nu au fost documentați penal pentru implicare în traficul sau distribuirea drogurilor.
22:10
Accidente tragice în Chișinău și Bălți: Un pieton a fost lovit mortal de un camion, iar un bărbat, strivit de un tren # UNIMEDIA
În această seară, Poliția a fost sesizată despre producerea a două accidente, unul rutier și altul feroviar, ambele soldate cu decesul a doi pietoni.
22:00
Ucraina vrea să introducă embargo asupra vinului, alcoolului etilic și strugurilor din Moldova: Care este motivul # UNIMEDIA
Ucraina pregătește un proiect de lege prin care importul de vinuri, alcool etilic și struguri din Republica Moldova ar putea fi supus licențierii începând cu 2026. Măsura vine ca răspuns la un conflict comercial legat de interdicția impusă de Moldova asupra importurilor de carne de pui din Ucraina, ceea ce a generat tensiuni între cele două țări, scrie presa ucraineană.
21:40
(video) Ex-șeful PA Viorel Morari, în fața CSP. Inspecția Procurorilor a cerut să fie anchetat, Consiliul a refuzat: „Au supt din deget totul” # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor a respins, în ședința de astăzi, contestația Inspecției Procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-50/2021 din 22.12.2021, care a dispus încetarea procedurilor disciplinare în privința ex-procurorului șef al PA Viorel Morari.
21:30
Deconectări de lumină, mâine, în capitală și în mai multe localități din țară: Care sunt adresele vizate # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că vineri, 27 februarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
