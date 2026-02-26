Aeroportul Chișinău începe modernizarea pe scară largă
Logos-Press, 26 februarie 2026 13:30
Aeroportul Internațional Chișinău va investi aproximativ 180 de milioane de lei în prima etapă de modernizare și extindere a principalului port aerian al țării, informează Logos Press.
Un nou post de consilier economic (atașat vamal) este introdus în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, informează Logos Press.
Guvernul României a adoptat două ordonanțe de urgență care includ reduceri de personal în administrația publică și reduceri de cheltuieli, precum și un pachet de măsuri fiscale și de sprijin menite să stimuleze redresarea economică, informează Logos Press.
Fracțiunea PSRM, în numele opoziției parlamentare, a inițiat un vot de neîncredere împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, informează Logos Press.
Trump nu se bucură de prea multă încredere în ceea ce privește utilizarea forței militare în străinătate # Logos-Press
Potrivit unui sondaj realizat în SUA de Associated Press (AP) și NORC Centre for Public Affairs Research în perioada 19-23 februarie, 56% dintre respondenți se îndoiesc că președintele Donald Trump va lua decizia corectă cu privire la utilizarea forței militare în afara țării, informează Logos Press.
Astăzi, 26 februarie, la sediul Misiunii OSCE în Moldova de la Tiraspol are loc prima ședință de lucru a reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din ultima perioadă, informează Logos Press.
Aproximativ 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la o reuniune extinsă a Consiliului Director al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), împreună cu experți în domeniul autonomiei locale, reprezentanți ai comunității academice și ai Cancelariei de Stat.
Sectorul de microfinanțare (organizații de credit nebancare) din Moldova și-a menținut profitabilitatea ridicată la sfârșitul anului trecut, în ciuda cerințelor mai stricte, informează Logos Press.
Principalele companii chineze de tehnologie intenționează să intensifice producția de cipuri de 7 nanometri (nm) de 25 de ori până în 2030 și să stăpânească procesul de dezvoltare a cipurilor de 5 nm, potrivit Logos Press.
Moldova a exportat 73,7 mii tone de cereale în valoare de 276,8 milioane de lei în ianuarie 2026. Aceasta este puțin mai puțin decât cu un an mai devreme, dar experții numesc un astfel de început „o activitate comercială destul de stabilă pentru perioada de iarnă”, potrivit Logos Press.
Prima fabrică ucraineană pentru producția de drone de atac și-a început activitatea în Marea Britanie, informează Logos Press citând DW.
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde „legături frățești” cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană.
Datorită lucrărilor de renovare la scară largă efectuate într-una dintre cele mai mari instituții preșcolare din UTA Găgăuzia, aproape 300 de copii și 36 de profesori se pot bucura acum de un mediu educațional modern, sigur și eficient din punct de vedere energetic, informează Logos Press.
ODA Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului poate deveni o bancă de dezvoltare # Logos-Press
Banca germană de dezvoltare KfW va ajuta Moldova să reformeze Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu posibilitatea de a crea o bancă sau o agenție de dezvoltare, informează Logos Press.
Operațiune majoră a Europol împotriva rețelelor infracționale din industria farmaceutică # Logos-Press
Între aprilie și noiembrie 2025, autoritățile de aplicare a legii, judiciare, vamale, medicale și antidoping din 30 de țări, inclusiv Moldova, și-au unit forțele în cadrul operațiunii SHIELD VI, coordonată de agenția europeană Europol, informează Logos Press.
Clubul de fotbal „Real Sireți” (raionul Strășeni) în meciul final cu „Stăuceni”, care s-a încheiat la egalitate în timpul regulamentar (0:0), s-a impus la loviturile de departajare cu scorul de 9:8 și a devenit învingător al „Cupei de Iarnă a Moldovei”, informează Logos Press.
Oamenii de știință turci au cultivat roșii într-un sol care imită regolitul de pe Lună și Marte # Logos-Press
Oamenii de știință turci au cultivat cu succes roșii în substraturi speciale care imită regolitul lunar și marțian. Acesta este un pas important către dezvoltarea unei agriculturi durabile dincolo de Pământ, informează Logos Press.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat la 20 februarie crearea unui fond de pensii facultative „ARAGONN”. Fondul este administrat de societatea ARAGONN GRUP SA, care a fost înființată de societatea de asigurări ASTERRA GRUP SA.
Deputații propun extinderea scutirii care implică amânarea impozitului pe venit primit pentru perioadele fiscale 2023-2026, în conformitate cu articolul 87 din Codul fiscal, la rapoartele fiscale modificate, informează Logos Press.
Piețele criptomonedelor continuă să fie febrile, cu o volatilitate ridicată și incertitudine în tendințe pentru majoritatea monedelor și pozițiilor, potrivit Logos Press.
Creșterea cererii interne în China schimbă raportul de forțe pe piața mondială a luxului # Logos-Press
Industria de lux din China se afirmă din ce în ce mai mult pe piața globală – și nu mai este o poveste despre o fabrică de imitații, ci despre forjarea propriilor ambiții și mărci de clasă mondială, potrivit Logos Press.
Piața imobiliară din Moldova: Criza despre care nu se vorbește prea des. Partea finală. # Logos-Press
Încercările de a reglementa piața imobiliară prin cerințe pentru intermediari, înăsprirea procedurilor de tranzacționare și controlul fluxurilor financiare nu au distrus intermedierea. Ele au schimbat natura acesteia. Numărul „brokerilor negri” a crescut. Profesia imobiliară s-a degradat de la funcția de reducere a riscului unei tranzacții la funcția de asistență tehnică pentru eludarea barierelor de reglementare. Valoarea socială a intermedierii profesionale a scăzut la un nivel minim – nu pentru că piața a devenit mai transparentă, ci pentru că a devenit mai adaptabilă la opacitate.
Potrivit Logos Press, piața inteligenței artificiale continuă să crească cu rate de două cifre, însă în spatele fațadei de optimism tehnologic se ridică semne de întrebare cu privire la calitatea soluțiilor, practicile de marketing și eficiența reală a implementărilor.
Piața ucraineană a muncii dă dovadă de o rezistență surprinzătoare – potrivit Logos Press, șomajul din țară este doar puțin peste nivelurile de dinainte de război.
Azerbaidjanul pregătește schimbări la scară largă în sfera securității cibernetice: statul va consolida controlul asupra prelucrării datelor în sistemele de inteligență artificială și va limita utilizarea soluțiilor cloud în sectorul public, informează Logos Press.
Ministerul Finanțelor va reevalua sistemul fiscal și va prezenta propuneri privind cota de TVA în sectorul HoReCa, dar deocamdată este prematur să se vorbească despre cota exactă de impozitare, potrivit Logos Press.
Prelucrarea costisitoare a cerealelor reduce competitivitatea agrobusinessului moldovenesc # Logos-Press
Tarifele actuale de uscare a cerealelor oferite de multe elevatoare fermierilor moldoveni nu favorizează păstrarea calității cerealelor și exportul activ, a raportat Logos Press.
Ilon Musk vrea să își sporească influența în politică, pe fondul problemelor din afaceri # Logos-Press
Antreprenorul american Ilon Musk își extinde influența nu numai în sectorul tehnologic, ci și în arena politică, în special în Europa, potrivit Logos Press.
Noi focare de pestă porcină africană și de rabie au fost confirmate în țară, informează Logos Press.
Înregistrarea zilierilor și a muncii prestate de aceștia se va face prin intermediul unei platforme electronice de contabilizare a bonurilor valorice, a informat Logos Press.
Prețurile mondiale ale aurului s-au stabilizat miercuri dimineață, după o scădere puternică în ziua precedentă. Investitorii sunt ambivalenți cu privire la noua politică tarifară a SUA, relatează Logos Press.
Președintele american Donald Trump a ținut discursul despre Starea Uniunii în fața Congresului, doborându-și recordul pentru cel mai lung discurs – a durat 108 minute, potrivit Logos Press.
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilică, a reamintit cetățenilor că păstrarea de numerar până la 10.000 de euro este considerată sigură și respectă standardele internaționale. Sumele care depășesc această limită „mai devreme sau mai târziu creează probleme”, a relatat Logos Press.
O cafenea situată pe o stâncă abruptă din provincia Fujian din China a atras atenția utilizatorilor de social media în timpul sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, a raportat Logos Press.
Potrivit Logos Press, ponderea medie a sectorului agricol în țările UE va ajunge la 1,2% din PIB în 2024, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de 2009.
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Banca Națională (BNM) au elaborat și înaintat Ministerului Finanțelor, în vederea promovării ulterioare, un nou proiect de lege privind depozitarii centrali de valori mobiliare, modificând fundamental infrastructura existentă a pieței interne de capital, informează Logos Press.
Știință într-un pahar: cum Bodegas Ysios transformă Rioja într-un laborator de vinuri premium # Logos-Press
O companie vinicolă spaniolă din regiunea Rioja Alavesa pariază pe agronomia de precizie, monitorizarea digitală și microzonarea podgoriilor, informează Logos Press.
Guvernul a aprobat un program de construcție și întreținere a drumurilor naționale pentru anul 2026 în cadrul Fondului rutier în valoare de 1,82 miliarde de lei, informează Logos Press.
Moscova va deveni primul oraș din lume în care inteligența artificială va reglementa traficul dintr-un cartier, potrivit Logos Press.
Casa de modă franceză Hermès își extinde linia de ceasuri Cape Cod cu o nouă interpretare în miniatură a modelului iconic, Cape Cod Mini, potrivit Logos Press.
Moldova intenționează să adere la Fondul european Eurimages pentru sprijin cultural, care are un buget de 27,5 milioane de euro, a raportat Logos Press.
Moldova și alte 11 țări din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat la Washington o declarație comună cu Statele Unite privind consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și asigurarea unor prețuri accesibile în regiune, informează Logos Press.
Cifra de afaceri pentru pasageri în creștere, cifra de afaceri pentru marfă în scădere # Logos-Press
Volumul transportului de pasageri prin toate modurile de transport a crescut cu 18,8%, ajungând la 7 505,5 milioane de pasageri-kilometri în 2025, potrivit Logos Press.
Informațiile despre potențialul import de floarea soarelui din Argentina în Republica Moldova sunt completate cu detalii importante. Într-adevăr, Trans Oil Group este cumpărătorul a aproximativ 55.000 de tone din această materie primă, care a ajuns în portul Constanța cu două nave, informează Logos Press.
Tronsonul străzii 31 August 1989 dintre strada Alexandra Pușkin și strada Benulescu Bodoni va fi reconstruit în termen de șase luni, informează Logos Press.
Meta, gigantul american de tehnologie al lui Mark Zuckerberg, intenționează să intre pe piața stablecoin în cursul acestui an, potrivit Logos Press.
Moldova suspendă elaborarea unei legi privind inteligența artificială la recomandarea Comisiei Europene, informează Logos Press.
În timpul vizitei sale la Washington, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Băncii Mondiale (BM) și ai Grupului Carlyle, informează Logos Press.
Afacerile ucrainene în Letonia au înflorit în ultimii ani: numărul de companii a crescut pe fondul unor investiții de 137 de milioane de euro, potrivit Logos Press.
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat rezultatele concursului „Capitala Sportivă a Moldovei”, care în acest an a fost câștigat de orașul Nisporeni, informează Logos Press.
