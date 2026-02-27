La USMF a avut loc misiune de audit privind implementarea standardului anti-mită
#diez, 27 februarie 2026 13:00
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova s-a desfășurat auditul extern privind implementarea cerințelor Standardului Internațional ISO 37001 anti-mită, stadiul 2 – certificare inițială. Misiunea de audit extern a avut loc în zilele de 23 și 24 februarie 2026, fiind efectuată de Alina Stoian, auditor-șef, Daniela Cara, auditor – A1, și Vlad Gheorghița, auditor – A2 din cadrul Companiei de certificare „Certind" din București, România.
• • •
Acum 15 minute
13:00
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # #diez
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc", reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei.
13:00
Patru luni în Parlamentul European, prin prisma unei tinere din Moldova. Doina Balica, despre stagiul în cabinetul unui europarlamentar # #diez
Curiozitatea Doinei Balica pentru politicile europene și dorința de a înțelege ce se întâmplă dincolo de ușile instituțiilor de la Bruxelles au prins contur încă în anii de liceu. A devenit Tânără Ambasadoare Europeană, iar datorită programului a mers într-o vizită de studiu în capitala Uniunii Europene. Întrevederile de la Comisie, Parlament, Consiliu și discuțiile cu oficialii europeni au inspirat-o să se gândească la o eventuală oportunitate de a ajunge acolo, mai devreme sau mai târziu. S-a și întâmplat. În anul 3 de facultate, Doina a devenit stagiară în cabinetul europarlamentarului român Eugen Tomac. Tânăra ne-a povestit cum i-a reușit să lucreze alături de echipa deputatului, despre principalele sarcini de care a fost responsabilă, dar și despre experiența care, spune ea, a fost cu adevărat fără cusur.
13:00
„Actualități în stomatologia pediatrică" este denumirea conferinței științifico-practice, ce a reunit studenți, medici rezidenți și specialiști dedicați promovării sănătății orale în vederea schimbului de bune practici și asimilării celor mai recente abordări diagnostice și terapeutice din domeniu.
13:00
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova s-a desfășurat auditul extern privind implementarea cerințelor Standardului Internațional ISO 37001 anti-mită, stadiul 2 – certificare inițială. Misiunea de audit extern a avut loc în zilele de 23 și 24 februarie 2026, fiind efectuată de Alina Stoian, auditor-șef, Daniela Cara, auditor – A1, și Vlad Gheorghița, auditor – A2 din cadrul Companiei de certificare „Certind" din București, România.
Acum 2 ore
12:00
200 de elevi alolingvi s-au înscris la examenul de evaluare a nivelului de cunoaștere a limbii române. Când vor avea loc probele # #diez
Peste 900 de persoane din Republica Moldova s-au înscris pentru a susține examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română. În premieră, testul va fi organizat pe 28 februarie și 1 martie. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), examenul va conține două probe: scrisă și orală.
12:00
Unde poți raporta abuzul și hărțuirea din mediul școlar dacă ești elev(ă), cadru didactic sau părinte # #diez
Dacă ești victima sau martorul unui abuz ori al unui caz de hărțuire, la școală sau în afara ei, nu îți fie teamă să vorbești și să ceri ajutor. Există mai multe modalități prin care poți raporta astfel de cazuri, inclusiv opțiuni anonime, care îți oferă siguranță și confidențialitate.
Acum 4 ore
10:00
(video) Trei filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău # #diez
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 martie.
Acum 24 ore
19:00
Ce vor învăța elevii la Limba și literatura rusă? Autoritățile lansează consultări publice asupra noii concepții a disciplinei # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat consultări publice asupra Concepției disciplinei școlare „Limba și literatura rusă" din învățământul general. Autoritățile invită profesorii, managerii instituțiilor de învățământ și specialiștii din domeniu să participe la discuții și să transmită propuneri pe acest subiect.
16:45
Maib a reunit cei mai remarcabili oameni și echipe în cadrul unei noi ediții a evenimentului maib rockstars, sărbătorind performanțele semestrului II din 2025 și contribuțiile lor esențiale la succesul băncii.
16:45
(video) În Moldova va fi lansat primul serial educativ dedicat adolescenților. Trailerul deja este online # #diez
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. Se numește „Generația ALPHA" și este o producție autohtonă care abordează subiecte precum bullyingul și discriminarea în școli.
15:45
Cum regimul de la Tiraspol presează școlile române din regiune: gaz mai scump și acuzații de „fascism” # #diez
Școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți serioase din cauza presiunilor exercitate de autoritățile de la Tiraspol. Despre acest lucru informează organizația pentru drepturile omului Promo-LEX în raportul său pentru anul 2025, scrie ru.diez.
15:45
Samsung Electronics a prezentat seria Galaxy S26, alimentată de cele mai proactive și adaptabile experiențe Galaxy AI de până acum și concepută pentru a simplifica sarcinile pe care oamenii le efectuează zilnic pe telefoanele lor. De la gestionarea planurilor și găsirea informațiilor până la captarea și rafinarea conținutului, Galaxy S26 reduce efortul și numărul de pași necesari pentru a realiza lucrurile. Fiind cea de-a treia generație de telefoane AI ale Samsung, Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra gestionează sarcini complexe în fundal, permițând utilizatorilor să se concentreze pe rezultate, mai degrabă decât pe modul în care funcționează tehnologia.
14:45
Parlamentul a aprobat în lectură finală mai multe modificări la Codul educației. Acestea au vizat reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV‑a, reorganizarea școlilor cu puțini elevi, autonomie financiară pentru școlile mari, extinderea sprijinului pentru copiii din diaspora și cei cu dizabilități și altele.
Ieri
12:45
Te deranjează pupicii în număr exagerat de mare oferiți copilului tău de către cei dragi, dar nu știi cum să impui limite? Sau poate deja ai zis „nu", dar te simți vinovat(ă)? Am discutat cu psihologa și psihoterapeuta integrativă Ana Niculăeș despre importanța impunerii granițelor atunci când simți (sau nu) că vrei să o faci, despre felul în care le poți explica celor apropiați că respectul pentru corpul copilului înseamnă grijă și, desigur, despre sentimentul de vinovăție, care apare atunci când crezi că nu ar trebui.
12:45
Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi o declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucraina de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut de aproape două treimi dintre deputați, inclusiv de unii parlamentari din opoziție.
11:45
Ritmul zilnic cere mai mult decât pauze scurte. Centrul comercial Convel propune soluții pentru casă și grădină, care pot transforma spațiul personal într-un proiect creativ.
11:45
Condițiile meteorologice din ultimele săptămâni au „spălat" o porțiune din asfaltul de pe strada Alexei Șciusev. Sub stratul de asfalt, din câte se pare, se află o nouă porțiune de caldarâm.
11:45
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică # #diez
Din 19 februarie 2026, maib lansează prima emisiune de obligațiuni corporative din cadrul celui de-al IV-lea program de ofertă publică. Până la 12 martie 2026, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 10.000 de obligațiuni, în valoare totală de 200.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de 6,80% , formată din rata de referință (5,80 %) + marja fixă stabilită pentru clasa VI (1,0 %).
10:45
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine partener principal al echipei țării și partener oficial FMF # #diez
Kaufland Moldova devine partener principal al echipei țării și partener oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ în Republica Moldova.
10:45
Autorii manualelor școlare din Republica Moldova sunt invitați la instruiri. Ce clase vor avea prioritate # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a invitat autorii și potențialii autori de manuale școlare la o serie de sesiuni de formare. Instruirile au loc în contextul reformei curriculare planificate pentru anul 2026, iar doritorii se pot înscrie la ele până pe 6 martie 2026.
25 februarie 2026
16:45
Inga Corlăteanu: „Superputerea mea este convingerea profundă că viitorul meu, viitorul țării noastre este acum în sala de clasă” # #diez
Care este diferența dintre o școală obișnuită și o școală care schimbă destine? Am aflat răspunsul într-o zi de februarie, la Școala Internațională Heritage, unde Inga Corlăteanu, profesoară de limba engleză, coordonatoarea Comisiei Metodice de Limbi Străine și Curriculumul Internațional pentru Învățământ Primar (IPC), îi învață pe copii nu doar să vorbească o limbă străină, ci să privească lumea cu alți ochi.
16:45
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită comunitatea educațională și factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate concepției disciplinei școlare „Limba și literatura română" în școala națională din învățământul general.
15:45
Studenții de la USM pot studia la o universitate din Spania prin programul Erasmus+. Bursa este de 850 de euro lunar # #diez
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în parteneriat cu Universitatea din Santiago de Compostela, Spania, anunță concurs de selectare a beneficiarilor pentru semestrul I al anului academic 2026/2027, în cadrul programului Erasmus+ KA171.
13:45
Dacă ai vârsta între 16 și 35 de ani și îți plac quiz-urile, competiția, distracția și lucrul în echipă, atunci participă pe 28 februarie la concursul „Night Quiz" și vei avea șansa să câștigi cu echipa ta 1.000 de lei.
13:45
Moldmediacard – 25 de ani de profesionalism și inovație. Compania fiică a maib a celebrat succesele și parteneriatele # #diez
Sunt zile în care cifrele capătă sens, iar performanța devine emoție. Într-o astfel de zi, compania fiică a maib, moldmediacard, a celebrat 25 de ani de activitate.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:45
În anul 2026, Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima zi de duminică din luna martie, adică în noaptea de 28 spre 29 martie, când vom da, din nou, ceasurile înainte cu 60 de minute. Astfel, ultima zi de duminică din luna martie va avea doar 23 de ore.
11:45
Evoluția plăților digitale marchează un nou pas pentru micii comercianți și afacerile mobile din Republica Moldova. Maib anunță extinderea funcționalităților soluției Smart POS, care include acum și opțiunea de plată prin QR MIA. Prin această actualizare, un smartphone Android cu tehnologie NFC devine un instrument complet de acceptare a plăților: atât prin card contactless, cât și prin scanarea unui cod QR.
11:45
BUY DIASPORA: 14 companii vor promova produsele moldovenești în țări precum Suedia, Elveția, Germania, Franța și India # #diez
14 companii fondate de antreprenori moldoveni peste hotare au fost selectate în cadrul programului BUY Diaspora – o inițiativă a Agenției de Investiții, implementată în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu sprijinul financiar al Programului Multilateral pentru Migrație al ONU.
11:45
În ultimul deceniu, educația din România a trecut printr-o succesiune rapidă de miniștri, reforme începute și abandonate, dar și câteva momente-cheie care au influențat direcția sistemului. Analizând perioada 2015-2025, observăm nu doar o rotație anuală a miniștrilor, ci și trei etape definitorii: criza plagiatelor, pandemia și adoptarea noilor legi ale educației. În continuare îți spunem cine au fost miniștri ai educației din țara vecină în ultimii zece ani și cu ce s-au remarcat perioadele mandatelor lor.
24 februarie 2026
17:30
La patru ani de la începutul războiului din Ucraina, UNICEF lansează în Republica Moldova campania „Culorile Păcii", prin care invită copiii să-și exprime emoțiile și gândurile despre pace, siguranță și solidaritate prin desen. Inițiativa este deschisă tuturor copiilor din țară, indiferent de vârstă. Pot participa inclusiv copiii refugiați, cei cu necesități speciale sau cei din comunități etnice minoritare.
16:30
A fost lansat un nou concurs pentru producătorii de film din Moldova. Bugetul total alocat este de 20 de milioane de lei # #diez
Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova lansează o nouă ediție a conc
15:30
Elevii din întreaga țară sunt invitați să participe la concursul de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” # #diez
Ești elev(ă) într-o instituție de învățământ din Republica Moldova? Vorbește cu prietenii sau colegii tăi și formați o echipă pentru a putea participa la cea de-a V-a ediție a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”. Concursul vă va oferi oportunitatea să vă transformați cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator. Сообщение Elevii din întreaga țară sunt invitați să participe la concursul de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” появились сначала на #diez.
13:30
O clasă de elevi a realizat „valize ale memoriei” și vagoane ale deportărilor inspirate din romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija # #diez
Elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” au creat produse manuale în baza romanului „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija. Lucrările au fost realizate în cadrul atelierelor de lectură și de analiză la inițiativa profesoarei de limba și literatura română Maria Butuc-Brigai. Сообщение O clasă de elevi a realizat „valize ale memoriei” și vagoane ale deportărilor inspirate din romanul „Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija появились сначала на #diez.
13:30
Participă la un program de instruire în domeniul alfabetizării media și beneficiază de o bursă de 100 de euro. Cum te poți înscrie # #diez
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează înscrierile la programul de formare pentru tinerii jurnaliști „De pe teren, la ecran. Transformăm educația media în istorii care contează”. Acesta își propune să ajute tinerii jurnaliști și creatori de conținut să devină promotori responsabili ai educației media. Instruirea se va desfășura în perioada 20-22 martie 2026, la Complexul Turistic „Costești”. Сообщение Participă la un program de instruire în domeniul alfabetizării media și beneficiază de o bursă de 100 de euro. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
13:30
Invazia rusă, la scară largă, din Ucraina durează de patru ani. În această perioadă, Kremlinul a înregistrat aproape 1,2 milioane de victime, inclusiv peste 150.000 de morți confirmați din date deschise. În realitate, acest număr poate fi cu mult mai mare. Pierderile umane ale Ucrainei sunt de aproape două ori mai mici. Сообщение Cum Moscova caută „carne de tun” în Republica Moldova prin intermediul Meta появились сначала на #diez.
12:30
Câți copii și tineri din Ucraina învață în grădinițele, școlile și universitățile din Republica Moldova # #diez
De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a implementat o serie de măsuri pentru asigurarea accesului la educație pentru copiii și tinerii refugiați. Printre acestea se regăsesc: scutirea de autentificare notarială și traducere a documentelor, acceptarea copiilor actelor sau a declarației pe propria răspundere, modificarea metodologiei de admitere astfel încât 10 % din locuri în clasa I și în învățământul liceal să fie rezervate copiilor refugiați. Drept urmare, mii de copii și tineri refugiați din Ucraina au reușit să se integreze în sistemul nostru educațional. Сообщение Câți copii și tineri din Ucraina învață în grădinițele, școlile și universitățile din Republica Moldova появились сначала на #diez.
11:30
Ai un scurtmetraj cu o durată de până la 30 de minute? Te poți înscrie la festivalul FeKK 2026 din Slovenia # #diez
Cineaștii din Republica Moldova pot aplica la cea de-a 12-a ediție a Festivalului de Scurtmetraje FeKK din Ljubljana, Slovenia, care se va desfășura în perioada 17-22 august 2026. Pentru producătorii și regizorii moldoveni interesați de extinderea prezenței pe piața regională și europeană, FeKK reprezintă o oportunitate solidă de promovare, networking și acces la noi parteneriate profesionale. Termenul-limită pentru înscrieri este 1 mai 2026. Сообщение Ai un scurtmetraj cu o durată de până la 30 de minute? Te poți înscrie la festivalul FeKK 2026 din Slovenia появились сначала на #diez.
10:30
Șase filme românești, subtitrate în franceză, vor fi prezentate în Moldova în contextul Zilelor Francofoniei. Programul proiecțiilor # #diez
În contextul Zilelor Francofoniei în Republica Moldova, în mai multe localități din țară vor fi proiectate o serie de filme românești, subtitrate în limba franceză. Mai exact, proiecțiile se vor desfășura în perioada 2-24 martie 2026, la Bălți, Cahul și Chișinău. Сообщение Șase filme românești, subtitrate în franceză, vor fi prezentate în Moldova în contextul Zilelor Francofoniei. Programul proiecțiilor появились сначала на #diez.
23 februarie 2026
18:30
Împreună pentru viitorul USM: experiență, performanță și viziune pentru o Universitate-lider # #diez
Interviu cu candidatul la funcția de rector al USM, profesorul universitar Florentin Paladi, doctor habilitat în științe fizico-matematice, doctor în filosofie. Сообщение Împreună pentru viitorul USM: experiență, performanță și viziune pentru o Universitate-lider появились сначала на #diez.
18:30
Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național # #diez
Maib și Mastercard își reconfirmă angajamentul față de dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova. Parteneriatul strategic cu Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a fost prelungit pentru doi ani consecutivi, consolidând o colaborare dedicată susținerii și promovării fotbalului la nivel național. Сообщение Maib și Mastercard anunță continuarea parteneriatului cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținând fotbalul la nivel național появились сначала на #diez.
18:30
Dacă ești antreprenor și vrei să-ți perfecționezi abilitățile sau să înveți altele noi, participă la programul Mini MBA # #diez
Pe măsură ce companiile cresc și echipele devin mai complexe, rolul de lider se schimbă. Nu mai este vorba doar despre execuție, ci despre direcție și despre capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu fără a pierde din vedere detaliile care susțin creșterea. În acest context, programele executive practice devin tot mai relevante pentru antreprenori și manageri. Un astfel de exemplu este Mini MBA pentru Antreprenori și Fondatori, ediția 2026, un program acreditat dedicat profesioniștilor care caută claritate în gândire, structură în decizii și instrumente reale de leadership. Сообщение Dacă ești antreprenor și vrei să-ți perfecționezi abilitățile sau să înveți altele noi, participă la programul Mini MBA появились сначала на #diez.
17:30
Participă la programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” la Școala de Formare Continuă ASEM # #diez
Școala de Formare Continuă a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) lansează programul de instruire-perfecționare „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare”, destinat cadrelor didactice care predau discipline economice în licee, școli profesionale, colegii și centre de excelență. Сообщение Participă la programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” la Școala de Formare Continuă ASEM появились сначала на #diez.
16:15
De ce în Moldova se discută despre limitarea accesului la rețelele sociale în rândul adolescenților # #diez
Tot mai multe guverne încearcă să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale, iar unul dintre principalele motive invocate este dauna asupra sănătății. Pe fondul creșterii utilizării platformelor online în rândul adolescenților, Australia și Franța au implementat măsuri de restricționare a accesului copiilor sub 16 ani. În paralel, tot mai multe state, inclusiv Republica Moldova, iau în calcul implementarea unor reglementări similare, fie prin interdicții directe, fie prin sisteme stricte de verificare a vârstei. Сообщение De ce în Moldova se discută despre limitarea accesului la rețelele sociale în rândul adolescenților появились сначала на #diez.
16:15
Susții bacalaureatul la matematică în acest an? Participă la cursuri gratuite de pregătire pentru examen # #diez
Dacă urmează să susții examenul de bacalaureat la matematică în acest an, poți urma cursuri de pregătire organizate de profesorii de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova. Lecțiile au loc în cadrul Școlii duminicale de matematică. Сообщение Susții bacalaureatul la matematică în acest an? Participă la cursuri gratuite de pregătire pentru examen появились сначала на #diez.
15:15
Produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat au fost depistate în trei instituții de învățământ din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru #diez de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, controalele au fost realizate în urma unei solicitări oficiale transmise de către un consilier al municipiului Chișinău către ANSA. Сообщение Alimente alterate în trei școli din Capitală? Cu ce precizări vine ANSA și ce spune DGETS появились сначала на #diez.
13:15
Una dintre modificările la Codul educației este introducerea notelor în clasa a IV-a la disciplinele de examen – limba și literatura română și matematică. În ultimii 10 ani, în clasele primare învățătorii au utilizat un sistem de descriptori și de calificative. Decizia fost luată după consultări publice și după o perioadă de pilotare în mai multe instituții de învățământ. Сообщение De ce elevii din clasa a IV-a vor primi note la matematică și limba română появились сначала на #diez.
12:15
A fost lansată SiriusConta, prima platformă online din Republica Moldova dedicată antreprenorilor care doresc să găsească, să compare și să aleagă rapid contabilul potrivit pentru afacerea lor. Сообщение SiriusConta – prima platformă din Republica Moldova pentru găsirea contabililor появились сначала на #diez.
12:15
Invitați din IT, stomatologie sau business. Cum au loc orele de orientare în carieră la Liceul „Prometeu-Prim” # #diez
Elevii Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” au participat la o activitate de orientare în carieră. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unor ateliere interactive, la care au fost invitați specialiști din diverse domenii. Acestea au fost organizate pentru elevii din clasele a IX-a – a XII-a. Сообщение Invitați din IT, stomatologie sau business. Cum au loc orele de orientare în carieră la Liceul „Prometeu-Prim” появились сначала на #diez.
12:15
Consiliul UE oferă stagii de practică plătite. Tinerii au ocazia să lucreze în echipele Secretariatului General de la Bruxelles # #diez
Consiliul Uniunii Europene lansează o nouă rundă de stagii plătite la Bruxelles. Timp de cinci luni ai ocazia să înveți mai multe despre activitatea Uniunii Europene și să dobândești experiență directă privind modul în care funcționează Consiliul. Următorul semestru de stagiu va avea loc în perioada 1 septembrie 2026 – 31 ianuarie 2027. Сообщение Consiliul UE oferă stagii de practică plătite. Tinerii au ocazia să lucreze în echipele Secretariatului General de la Bruxelles появились сначала на #diez.
11:15
Trei studenți-doctoranzi ai Școlii Doctorale în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vor primi Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova, pentru anul 2026. Lista doctoranzilor desemnați câștigători în urma concursului de dosare a fost publicată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Сообщение Trei studenți-doctoranzi de la USMF au câștigat Bursa de excelență a Guvernului появились сначала на #diez.
