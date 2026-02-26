Socialiștii cer crearea unei comisii de anchetă privind grațierea lui Șepeli. PAS: „O fumigenă”
Radio Moldova, 26 februarie 2026 19:30
Socialiștii au cerut crearea unei comisii de anchetă în scandalul grațierii lui Nicolai Șepeli, care a fost reținut și arestat săptămâna trecută, fiind bănuit că ar fi organizatorul unui grup criminal care urma să asasineze mai multe persoane publice din Ucraina. Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară, catalogând situația drept o „fumigenă”. În același timp, fostul procuror general, deputatul Alexandr Stoianoglo a ținut să precizeze că solicitarea de grațiere a lui Șepeli a ajuns la Președinție după plecarea lui din funcție.
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
19:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:20
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene (UE). Un document în acest sens a fost votat pe 26 februarie, de Parlament, în prima lectură. O prevedere se referă la cerințele de conservare a biodiversității. Grădinile zoologice vor avea obligația de a elabora, implementa și publica propria strategie de conservare a biodiversității, care va include programe de reproducere în captivitate, activități educaționale și proiecte de cercetare științifică.
19:00
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat. Măsurile vizează și strugurii, alcoolul etilic și distilatele # Radio Moldova
Importul vinului moldovenesc în Ucraina ar putea fi restricționat semnificativ în viitorul apropiat. Cabinetul de Miniștri de la Kiev a pregătit modificări la lista bunurilor a căror import va fi supus unui control special în anul 2026, anunță presa ucraineană. Restricțiile vizează vinurile, strugurii proaspeți, alcoolul etilic și distilatele.
Acum 2 ore
18:20
Alertă cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea aeroportului a fost reluată # Radio Moldova
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-a dovedit a fi falsă, iar activitatea aerogării a fost reluată.
18:20
Audieri în Parlament: Pe teritoriul Republicii Moldova nu există laboratoare de droguri sintetice # Radio Moldova
Marijuana și hașișul rămân principalele droguri care circulă în Republica Moldova, însă traficanții se orientează tot mai mult către drogurile sintetice. Capturile de PVP, așa-numita „sare”, și mefedronă au crescut semnificativ și reflectă adaptabilitatea traficanților de a diversifica substanțele pentru a evita controlul legal. Declarațiile au fost făcute de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul audierilor parlamentare din 26 februarie.
18:10
Ședințe fără cvorum, dar cu bani pe card: Consilierii municipali, remunerați cu aproape 3.000 de lei pentru fiecare ședință eșuată # Radio Moldova
Vin la ședințe care nu mai au loc din cauza lipsei de forum, fac declarații politice fără să aprobe vreo decizie utilă pentru chișinăuieni, după care se duc acasă cu buzunarele pline. Consilierii municipali din Chișinău, care nu au aprobat bugetul capitalei de aproape doi ani și nu reușesc să ajungă la consens pentru a rezolva problemele capitalei, primesc câte circa 3.000 de lei inclusiv pentru fiecare tentativă eșuată de a organiza ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
18:00
Alertă falsă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Activitatea aeroportului a fost reluată # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă privind minarea obiectivului. Subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise, de urgență, la fața locului.
Acum 4 ore
17:30
Discuții între Kiev și Washington, la Geneva, privind „pachetul de prosperitate” și redresarea economică a Ucrainei # Radio Moldova
O întâlnire bilaterală între delegația Ucrainei și negociatorii americani va avea loc, pe 26 februarie, la Geneva, Elveția. Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Ucrainei, urmează să poarte discuții cu trimisul special al Statelor Unite (SUA), Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.
17:20
Premii și granturi de zeci de mii de euro pentru dezvoltarea învățământului dual, în R. Moldova # Radio Moldova
Unsprezece instituții de învățământ profesional-tehnic din R. Moldova au fost premiate, inclusiv financiar, pentru rezultatele obținute în dezvoltarea învățământului dual și pentru inițierea unor noi programe adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii.
17:10
Un lot de biscuiți de import, periculoși pentru sănătate, distrus de inspectorii ANSA # Radio Moldova
Jumătate de tonă de biscuiți de import au fost retrași de pe piață și distruși de Inspectorii Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Rezultatele de laborator au arătat că produsele depășeau limita maximă admisă de acizi grași trans, fapt ce poate duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare.
17:00
Atenție, notificări FALSE! Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu ia în seamă informațiile despre pretinse rețineri de bani # Radio Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu expediază cetățenilor notificări privind pretinse rețineri temporare de mijloace financiare, semnate de directoarea instituției, Olga Golban. Imaginea SFS este utilizată ilegal cu scopul de a reduce încrederea cetățenilor în activitatea instituției, atenționează responsabilii de la fisc.
17:00
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Pasagerii și personalul, evacuați # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost vizat, în după-amiaza zilei de joi, 26 februarie, de o alertă de minare. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră.
16:40
Voturi insuficiente în Parlament pentru Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși în Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Moldova
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși pentru a face parte din Comisia de evaluare externă a procurorilor, nu au acumulat suficiente voturi în plenul Parlamentului pentru a fi numiți în funcție. Pentru cele două candidaturi au votat 53 de deputați, în condițiile în care era necesară susținerea a trei cincimi dintre parlamentari, adică 61 de voturi „pentru”.
16:40
Valeriu Chiveri a anunțat, la Tiraspol, crearea unui fond de „convergență” pentru stimularea procesului de reintegrare # Radio Moldova
Guvernul R. Moldova va promova soluționarea conflictului transnistrean exclusiv prin negocieri pașnice, politice și diplomatice, având ca bază respectarea suveranității și integrității teritoriale a țării, în granițele sale recunoscute internațional, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 26 februarie, la întâlnirea în formatul „1+1”, care a avut loc la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol.
16:20
Doi membri noi în Comisia de evaluare a procurorilor: Bernard Lavigne și Herman von Hebel # Radio Moldova
Experții internaționali Bernard Lavigne și Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, vor completa componența Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor începând cu 1 mai. Candidaturile au fost aprobate de Parlament în ședința din 26 februarie, cu 53 de voturi. Opoziția a votat împotrivă.
16:20
Declarațiile martorului secret în dosarul lui Plahotniuc: Confirmă mecanismele de ascundere a fondurilor, spun procurorii # Radio Moldova
Un investigator sub acoperire a documentat activitatea financiară gestionată de Vladimir Plahoniuc, iar declarațiile acestuia au fost citite, pe 26 februarie, în ședința de judecată. În timp ce procurorii consideră informațiile prezentate de martorul secret relevante, apărarea a contestat valoarea lor probatorie și a solicitat expertize și audieri suplimentare.
16:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: „Tiraspolul este dependent sută la sută, în ultima vreme, de Republica Moldova” # Radio Moldova
Reluarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol are loc într-un context regional complicat, în care presiunea economică, războiul din Ucraina și aspirațiile europene ale Republicii Moldova se intersectează. „Important este că există un dialog”, a remarcat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, la jurnalul amiezii de la Moldova 1.
Acum 6 ore
15:40
Veste surprinzătoare în fotbalul mondial! Celebrul Cristiano Ronaldo, acționar la un club spaniol # Radio Moldova
Cristiano Ronaldo revine în fotbalul spaniol, dar nu ca fotbalist, ci ca investitor. Portughezul a achiziționat 25 la sută din acțiunile clubului Unión Deportiva Almería, aflat în prezent pe locul trei în a doua divizie valorică a fotbalului spaniol.
15:20
Avocat: Tranzacțiile ce depășesc suma de 1.000 de lei trebuie consemnate în formă scrisă # Radio Moldova
Legislația R. Moldova recunoaște trei forme de contracte: autentificate notarial, în formă scrisă și verbale. Toate au, în principiu, aceeași forță juridică, însă diferă condițiile de formă și modalitatea de probare. Doar anumite contracte, în special cele ce țin de bunuri imobile, trebuie în mod obligatoriu autentificate notarial pentru a fi valabile, atenționează avocații.
15:00
Începutul anului 2026 a fost marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică, inclusiv la nivelul vârfurilor de sarcină, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării sporite a sistemelor electrice de încălzire, anunță Premier Energy Distribution. În ianuarie curent, consumul total a înregistrat o creștere cu aproximativ 17.6% față de aceeași perioadă din 2025 și cu aproape 15% comparativ cu ianuarie 2024.
14:40
Dosarul bisericilor-monument: Cine va gestiona lăcașurile sfinte după anularea contractelor din 2003 și 2008 # Radio Moldova
Peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric ar putea reveni în posesia statului după anularea, în instanță, a contractelor prin care acestea au fost date în folosință gratuită și pe termen nelimitat Mitropoliei Moldovei, pe timpul guvernării comuniste. În așteptarea deciziei finale a Curții Supreme de Justiție (CSJ), autoritățile recunosc că nu au capacitatea administrativă de a gestiona un număr atât de mare de monumente.
14:20
Omorul la comandă din sectorul Râșcani | Curtea de Apel îl trimite din nou în penitenciar pe presupusul organizator al crimei # Radio Moldova
Presupusul complice la omorul la comandă al unui cetățean turc, comis în vara anului 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei, revine în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
14:00
Mihai Popșoi, la Reuniunea Consiliului Permanent al OSCE: „R. Moldova pledează pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean” # Radio Moldova
R. Moldova pledează ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și a reiterat, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), desfășurată la Viena pe 26 februarie, obligația Federației Ruse de retragere a trupelor și munițiilor de pe teritoriul țării noastre, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate.
14:00
Premiul a ajuns la destinație! Claudia Chiper a primit trofeul pentru cea mai bună fotbalistă a anului trecut # Radio Moldova
Premiul pentru cea mai bună fotbalistă a țării din 2025 i-a fost înmânat în cantonamentul echipei naționale care se pregătește de debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2027. Claudia Chiper este componentă a clubului Farul Constanța din 2023, iar în ultimii doi ani a cucerit titlul de campioană a României. Ea este fotbalista cu cele mai multe meciuri jucate la prima reprezentativă a Republicii Moldova și totodată golgheterul all-time al selecționatei.
Acum 8 ore
13:50
Schimbări în sistemul de învățământ: Parlamentul votează în lectură finală modificările la Codul Educației # Radio Moldova
Parlamentul a votat în lectură finală, pe 26 februarie, modificările la Codul Educației, care prevăd reorganizarea rețelei școlare și posibilitatea ca rectorii care gestionează procese de integrare a altor comunități universitare să candideze pentru un al treilea mandat. Prevederile contestate de opoziție au rămas în vigoare.
13:40
Creșterea nivelului de educație digitală a populației, esențială pentru prevenirea fraudelor online, susțin experții # Radio Moldova
Escrocheriile online se concentrează în marile orașe, iar recuperarea banilor depinde și de rapiditatea intervenției. Cele mai multe cazuri de escrocherii sunt înregistrate la Chișinău, Bălți și Cahul, acolo unde utilizarea serviciilor de internet și mobile banking este mai intensă, anunță oamenii legii. Experții susțin că un element esențial în prevenirea fraudelor online este creșterea nivelului de educație digitală a populației, care rămâne insuficient de dezvoltată în Republica Moldova.
12:50
Parlamentul aprobă încetarea mandatului Saskiei de Vries în Comisia de evaluare a procurorilor # Radio Moldova
Experta internațională în domeniul justiției, Saskia de Vries, își încheie activitatea în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor. Parlamentul a luat act, pe 26 februarie, de cererea de demisie a expertei și a aprobat încetarea calității de membru începând cu data de 1 mai.
12:50
Real Madrid și Paris Saint Germain s-au calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor # Radio Moldova
Real Madrid a învins-o pe Benfica Lisabona cu 2-1 în cea de-a doua manșă a play-off-ului. În tur, a fost 1-0 pentru gruparea spaniolă. Echipa portugheză a început curajos meciul de pe "Bernabeu" și în minutul 14 a deschis scorul prin Rafa Silva. Echipa-gazdă nu s-a lăsat intimidată și după doar 2 minute a egalat, prin Aurelien Tchouameni. Mai târziu Arda Guler a marcat, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid la Gonzalo Garcia.
12:30
Soluții pentru ambuteiajele din Chișinău: Patru parcări mari, construite la intrările în oraș # Radio Moldova
Cetățenii care vin zilnic la Chișinău din alte localități își vor putea lăsa autoturismele la intrările în oraș, în parcări speciale, urmând să-și continue deplasarea cu transportul public. Municipalitatea anunță construirea a patru parcări de captare („park & ride”), însă fără să avanseze un termen concret de începere a lucrărilor.
12:10
Moțiunea simplă privind politicile Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), inițiată de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a fost prezentată pe 26 februarie în plenul Parlamentului.
12:00
Mandatul lui Alexei Gherțescu la conducerea Consiliului Concurenței se va încheia pe 1 martie # Radio Moldova
Mandatul președintelui Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, va înceta începând cu 1 martie. Parlamentul a aprobat, pe 26 februarie, cererea de demisie depusă de Gherțescu, invocând „motive personale”.
Acum 12 ore
11:50
Parlamentul a adoptat o declarație în susținerea Ucrainei: „Condamnăm ferm acțiunile criminale ale Federației Ruse” # Radio Moldova
La patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, la inițiativa fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
11:50
Comitetul de siguranță al EMA recomandă retragerea de pe piață a medicamentelor ce conțin levamisol, utilizate pentru tratarea parazitozelor # Radio Moldova
Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) recomandă retragerea de pe piață a substanțelor ce conțin levamisol, în urma unei reevaluări a siguranței la nivelul Uniunii Europene (UE). Două tipuri de astfel de medicamente sunt comercializate și în R. Moldova și pot afecta creierul.
11:40
„Rușii încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”: Avertismentul lansat de Zelenski la un post de televiziune apropiat lui Trump # Radio Moldova
Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump.
11:10
Chișinăul demarează procesul de retragere a scutirilor de taxe pentru agenții economici din stânga Nistrului # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău vor începe eliminarea treptată a facilităților fiscale și vamale de care beneficiază agenții economici din stânga Nistrului și vor institui un fond special de convergență destinat procesului de reintegrare.
11:00
Șepeli, care ar fi recrutat persoane pentru a ucide lideri ucraineni, conexiuni cu Șor: Bani din Rusia pentru a corupe alegători din R. Moldova # Radio Moldova
Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova.
11:00
Micuțe de opt ani, abuzate sexual ani de zile: Făptașul le ademenea cu dulciuri, haine și telefoane # Radio Moldova
Un bărbat de 67 de ani a violat două fetițe timp de patru ani. Acțiunile cu caracter sexual au început când copilele aveau doar câte opt ani și au continuat până ce acestea au împlinit vârsta de 12 ani. Făptașul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.
10:50
Două momente de reculegere în Parlament: Pentru eroii căzuți la Nistru și victimele războiului din Ucraina # Radio Moldova
Deputații Parlamentului Republicii Moldova s-au ridicat de două ori în picioare, în ședința din 26 februarie, pentru a păstra momente de reculegere în memoria celor care și-au sacrificat viața pentru suveranitatea Republicii Moldova, precum și a victimelor războiului din Ucraina.
10:20
Revista presei | SUA mediază noi negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean și pentru limitarea programului nuclear al Iranului # Radio Moldova
Presa internațională este dominată de articole care scriu despre pregătirile noilor negocieri pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, programate azi la Geneva. Publicațiile occidentale analizează rezervele europene privind trimiterea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, precum și acuzațiile Kremlinului privind presupuse livrări de arme nucleare Kievului de către Franța și Marea Britanie. În paralel, atenția presei rămâne concentrată asupra negocierilor indirecte dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului.
09:50
Statul neutru Elveția se aliniază sancțiunilor UE și interzice importul de GNL rusesc # Radio Moldova
Guvernul elvețian a anunțat interdicție totală pentru achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat rusesc, aliniindu-se, astfel, la cel mai recent pachet de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.
09:30
ÎN CONTEXT | Peste 60% din primării sunt prea mici pentru a fi sustenabile și necesită o reformă administrativă # Radio Moldova
Reforma administrației publice locale prin mecanismul amalgamării voluntare va viza, în mare parte, localitățile rurale, în condițiile în care peste 60% din primării gestionează comunități extrem de mici, iar pentru o funcționalitate eficientă e necesară consolidarea autonomiei locale și ajustarea cadrului legal. Unii aleși locali consideră că perioada destinată amalgamării voluntare a fost suficientă și solicită trecerea la o etapă normativă a reformei.
08:40
ANSA anunță focare de rabie și pestă porcină africană în Dondușeni, Hîncești, Leova și Chișinău # Radio Moldova
Alertă sanitar-veterinară în raionul Dondușeni. În satul Boroseni au fost confirmate trei focare de rabie: la un câine, o bovină și o vulpe, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
08:40
Vouchere digitale pentru zilierii din agricultură: „Nu suntem siguri că vor avea mari beneficii” # Radio Moldova
Autoritățile iau în calcul implementarea unui mecanism de vouchere digitale în agricultură, pentru remunerarea muncitorilor zilieri. Sindicatele din domeniul agriculturii și fermierii se arată sceptici vizavi de schimbările pe care ar urma să le genereze inițiativa.
08:00
Peste 80 de refugiați ucraineni trăiesc de patru ani în căminul unei școli din Criuleni: „Mi-am făcut prieteni, dar îmi lipsește familia” # Radio Moldova
Republica Moldova a devenit refugiu și adăpost pentru zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea războiului. 85 de refugiați locuiesc de patru ani în căminul Școlii Profesionale din orașul Criuleni. În acest cămin s-au născut doi copii, semn că speranța nu moare niciodată. Ucrainenii spun că au îndrăgit Republica Moldova, dar tot ce-și doresc mai mult este să se întoarcă în țara lor și să trăiască în pace.
08:00
Camerele agricole, instituite prin legea intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, continuă să provoace controverse în rândul reprezentanților sectorului agricol. Unii fermieri și lideri ai organizațiilor de profil susțin că obligativitatea aderării riscă să compromită proiectul încă de la început, afirmând că „tot ce este făcut forțat este vremelnic”, în timp ce alți reprezentanți ai ramurii consideră că noua structură ar putea contribui la consolidarea agriculturii și la facilitarea accesului la fonduri europene.
07:50
Revista Presei | Adevărul istoric se cere legiferat și apărat. Cinci puncte pentru a închide cercul traumelor istorice ale poporului nostru # Radio Moldova
Retragerea cetățeniei Republicii Moldova a nouă funcționari din zona separatistă; rejudecarea dosarului expulzării profesorilor turci și comentariul experților despre majorarea TVA pentru HoReCa, sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:30
Forțele ruse au lansat în noaptea de joi, 26 februarie, un nou atac asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone și rachete balistice, au anunțat autoritățile ucrainene. Lovituri și pagube au fost raportate la Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog, iar numărul victimelor este în curs de actualizare.
Acum 24 ore
06:50
Corespondență Dan Alexe | Belgia: Noi reguli foarte stricte pentru obținerea cetățeniei # Radio Moldova
Începând de săptămâna aceasta, Belgia a introdus reguli noi, mult mai stricte decât până acum, pentru naturalizare, implementând o serie de măsuri în domeniul imigrației care afectează procesul de obținere a cetățeniei sau de reîntregire a familiei. Propuse deja în vara anului 2025, aceste noi reguli impun criterii mai stricte și costuri crescute pentru solicitanții care doresc să obțină cetățenia belgiană.
25 februarie 2026
23:40
Trump a discutat cu Zelenski la telefon, înaintea unor negocieri joi la Geneva, anunță Casa Albă # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut pe 25 februarie o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump, înaintea unor discuții planificate între oficiali de rang înalt ai celor două țări la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
