Lucrătorii migranți din Moldova primesc doar jumătate din salariul mediu, spre deosebire de angajații locali
EA.md, 26 februarie 2026 07:10
Cetățenii străini care lucrează în Moldova primesc un salariu minim echivalent cu 50% din media pe economie, în timp ce lucrătorii locali nu beneficiază de astfel de garanții. Acest lucru a fost reclamat de Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în cadrul unei reuniuni a Comisiei Naționale pentru Consultare și […]
Turoperatorii trag un semnal de alarmă: majorarea TVA-ului pentru HoReCa ar putea lovi turismul din Moldova # EA.md
Asociația Națională a Turismului de Recepție și Intern din Moldova (ANTRIM) avertizează că majorarea TVA-ului pentru sectorul HoReCa va afecta negativ dezvoltarea turismului în țară. Potrivit Infotag, asociația a făcut această declarație pe rețelele de socializare, menționând că „deși există o creștere treptată a numărului de turiști, realitatea economică rămâne fragilă". „Gradul scăzut de ocupare […]
Ca răspuns la interpretările apărute în spațiul public privind formarea prețurilor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă clarificări. Aceasta pentru a informa opinia publică despre modul de calculare al prețului de achiziție al gazelor naturale, parte componentă din structura prețurilor reglementate de furnizare, transmite noi.md. Prețul de achiziție luat în calcul la […]
În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege care propune scutirea de impozitul pe proprietate pentru prima locuință a fiecărei persoane fizice. Inițiativa aparține fracțiunii Partidului Democrația Acasă, condus de deputatul Vasile Costiuc, scrie ipn.md. Potrivit proiectului opoziției, de impozit va fi scutită prima locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea cetățeanului, cu suprafața […]
R. Moldova va primi circa 6,6 milioane de lei pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina # EA.md
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va acorda R. Moldova un grant nerambursabil de 300.000 de franci elvețieni (aproximativ 6,6 milioane de lei) pentru susținerea centrelor de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru semnarea Acordului de grant dintre FICR și Ministerul […]
Un proiect de lege care ar impune supermarket-urilor să afișeze țara de origine a produselor și să promoveze drapelele țărilor respective a fost înregistrat marți, 24 februarie, a anunțat deputatul Radu Marian de la PAS, scrie zdg.md „Este o inițiativă prin care vrem să transformăm un act simplu – cumpărăturile zilnice – într-un motor […]
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în 2026. Conform unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru organizarea sezonului estival, tarifele pentru o zi de tabără vor crește în medie cu 4,7% față de anul trecut, din cauza inflației și a creșterii prețurilor la alimente și servicii. Astfel, pentru o zi […]
Autoritățile vor menține strategia de reducere a plăților în numerar și de încurajare a tranzacțiilor electronice, fără majorarea plafoanelor actuale. Deputatul Radu Marian a subliniat că Moldova rămâne pe drumul alinierii la practicile europene. Începând cu 1 aprilie 2025, achiziția imobilelor în numerar între persoane fizice este limitată la un plafon de 80.000 de […]
Badantă moldoveancă, exploatată în Italia: muncă non-stop, fără salariu. „Angajatoarele”, trimise în judecată # EA.md
O femeie din Republica Moldova susține că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze, iar salariul i-ar fi fost luat integral, scrierotalianul.com. Potrivit informațiilor, o femeie și fiica ei, originare din Republica Moldova, au fost trimise în judecată pentru fapte încadrate […]
„Adoptă un PAS-ist – adu-l în lumea reală”– Irina Vlah îi provoacă pe cetățeni să arate realitatea vieții de zi cu zi # EA.md
Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei", susține că actuala guvernare este ruptă de realitatea în care trăiesc cetățenii. Într-o postare publică, ea afirmă că mai mulți reprezentanți ai partidului de la putere au declarat sau au lăsat să se înțeleagă că moldovenii ar fi bogați și că nu ar exista o problemă nici în […]
Solistul trupei The Motans, Denis Roabeș, a vorbit deschis cu fanii despre un moment special din viața sa personală. Artistul a povestit că și-a cerut iubita în căsătorie în pandemie, la Veneția, cu un inel ales chiar de ea. „Nu m-am pus în genunchi, dar sufletul meu e îngenuncheat demult", a mărturisit Denis în emisiunea […]
Scandalul dintre familia Cuciuc și Botgros ajunge în instanță, pe fondul unor acuzații grave. Ochișanu: „Cristi vrea lumină” # EA.md
La finalul anului trecut, familia Botgros a fost zguduită de acuzații extrem de grave. Diana și Igor Cuciuc susțin că fiul Adrianei Ochișanu și al lui Corneliu Botgros ar fi implicat în moartea tragică a Andreei, pretinzând că instrumentistul i-ar fi pus substanțe interzise în paharul tinerei la Balul Bobocilor. Acum, cele două familii se […]
„Cererea a fost de mult timp.” Pasha Parfeni și Anastasia Gutium rup tăcerea: de ce s-au grăbit cu logodna și adevărul despre zvonurile de sarcină # EA.md
Interpretul Pasha Parfeni și logodnica sa, Anastasia Gutium, au împărtășit detalii emoționante despre cererea în căsătorie. Cuplul a mărturisit că aceasta a avut loc mult înainte de 14 februarie și a fost păstrată secret o perioadă. Anastasia a confirmat că momentul special nu s-a întâmplat de Ziua Îndrăgostiților, scrie UNIMEDIA. „Erau foarte multe hinturi, care […]
Contrar speculațiilor despre o împăcare, influencerii Katy Black și Cristian Cebotari și-au urmat drumuri separate, păstrând legătura doar pentru cei patru fii ai lor. După luni de tăcere, Cristian a decis să rupă misterul și a spus cum stau lucrurile între el și fosta soție. Cei doi continuă să împartă responsabilitățile față de copiii […]
Sancțiunile fiscale pentru companii ar putea fi înlocuite cu amenzi fixe – schimbare majoră pentru mediul de afaceri! # EA.md
Sancțiunile pentru încălcări fiscale ar putea fi simplificate: amenzile procentuale ar urma să fie înlocuite cu sume fixe între 1.000 și 10.000 de lei, pentru mai multă previzibilitate pentru companii. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat recent în Parlament, relatează ipn.md. Inițiativa legislativă a fost elaborată de fostul ministru al Finanțelor, actualmente […]
Lemnul de foc va avea preț unic în toată țara – decizie care aduce claritate pentru consumatori! # EA.md
Lemnul de foc va fi vândut la preț unic în toată țara, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, măsura are ca scop creșterea previzibilității pentru cetățeni și eliminarea intermediarilor care majorează nejustificat prețurile, relatează rupor.md. Ministrul a menționat că noul mecanism va aduce mai multă transparență pe piața masei lemnoase și va proteja […]
În Moldova, criteriile pentru clasificarea întreprinderilor ca entități impozabile vor fi actualizate până la sfârșitul anului 2026. Acestea vor fi utilizate pentru contabilitate și raportare financiară în sectorul corporativ, relatează logos-pres.md. Ministerul Finanțelor a redactat proiectul de amendamente la Legea privind contabilitatea și raportarea financiară. Acestea prevăd o revizuire sau, mai degrabă, o creștere […]
Se apropie 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii, iar odată cu ea vine și clasica întrebare: „Ce cadou să aleg anul acesta?". Fie că este vorba despre mama, soția, iubita sau o colegă pe care o apreciezi, florile rămân cel mai sincer și rafinat mod de a transmite emoții. Dar cum tendințele se schimbă de […]
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă", a fost implicat într-un incident în Napoli, după ce ar fi refuzat să plătească călătoria cu autobuzul. Pentru a evita sancțiunile, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Evenimentul s-a petrecut pe 15 februarie. Pe adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o scrisoare semnată de o […]
Alarmă într-un liceu din capitală: un elev s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise. MEC s-a autosesizat și anchetează cazul # EA.md
Un elev dintr-un liceu din capitală s-ar fi intoxicat cu substanțe interzise, potrivit canalului de Telegram Ungureanu 112. Ministerul Educației și Cercetării a confirmat pentru UNIMEDIA că s-a autosesizat după apariția informațiilor în spațiul public. Sursele menționează că elevul ar fi lipsit mai multe zile de la cursuri. Totodată, reprezentanții instituției au anunțat că Direcția […]
(Foto) „Sunt fericită că am ajuns până în ziua de astăzi.” Bunica lui Dan Balan a emoționat publicul la ultimul concert al artistului # EA.md
Interpretul Dan Balan a susținut un concert incendiar zilele acestea, la Chișinău. În sală s-a aflat și bunica artistului, Alexandra, care a trăit fiecare clipă cu lacrimi de bucurie în ochi. „Sunt tare fericită, mă mândresc cu nepotul meu", a menționat aceasta pentru protv. Vizibil impresionată de atmosfera din sală și de succesul nepotului său, […]
Vladimir Plahotniuc a fost audiat luni în dosarul „Frauda bancară", în care este acuzat de organizarea și coordonarea unei grupări criminale, precum și de scheme de spălare de bani și escrocherii. Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova a adus la ședință mai multe diagrame, susținând că procesul are încălcări procedurale. Procurorii afirmă însă că […]
Tariful la energia electrică ar putea rămâne stabil în perioada următoare, fără scumpiri majore, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului administrativ al Energocom. Invitat la emisiunea „Новая неделя" de la TV8, Slusari a declarat că datele publice disponibile, inclusiv posibilele devieri tarifare, nu indică în prezent premise clare pentru o majorare a prețului la electricitate. […]
„Voi îngheța ovule”: Natalia Morari vorbește deschis despre dorința de a deveni din nou mamă # EA.md
După ce a recunoscut că a mințit în privința procedurii de fertilizare in vitro folosite pentru a concepe primul copil — al cărui tată s-a dovedit a fi controversatul om de afaceri Veaceslav Platon — jurnalista Natalia Morari spune că este acum hotărâtă să apeleze cu adevărat la această metodă. Declarația a fost făcută într-un […]
Oligarhul Vladimir Plahotniuc afirmă că s-a întâlnit cu Ilan Șor de doar două ori până în anul 2019. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei audieri în dosarul „Fraudei Bancare", în care Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, relatează agora.md. La ședința de judecată, Plahot
În Moldova a fost aprobat pentru prima dată constituirea unui fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare. Decizia deschide, în sfârșit, calea lansării mecanismului, după mai multe încercări nereușite. Potrivit instituției, apariția fondurilor de pensii facultative oferă o alternativă suplimentară la pensia de stat și deschide un nou capitol în sistemul […] Articolul Primul pas spre pensii flexibile: Moldova are acum un fond facultativ apare prima dată în ea.md.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reacționat după perchezițiile efectuate într-un dosar de corupție și delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură prin programul „Satul European”. În urma perchezițiilor din 23 februarie, cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore, relatează newtv.md. “Detest corupția și salut acțiunile CNA. Programele de infrastructură […] Articolul „Corupția ucide, onestitatea construiește” – Bolea despre infrastructura Moldovei apare prima dată în ea.md.
Primăvara bate la ușă: Temperaturile în Moldova urcă până la +10°C până la sfârșitul săptămânii # EA.md
Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi care ar putea ajunge până la +10°C în weekend. Totuși, instabilitatea vremii va persista. În special, precipitațiile sunt posibile în noaptea de marți spre miercuri, motiv pentru care șoferii ar trebui să fie mai atenți – pe drumuri este posibil formarea poleiului, relatează tv8.md. Dacă în […] Articolul Primăvara bate la ușă: Temperaturile în Moldova urcă până la +10°C până la sfârșitul săptămânii apare prima dată în ea.md.
Fostul procuror general și actual deputat Alexandr Stoianoglo a depus o solicitare oficială la Procuratura Generală, cerând informații despre decesul militarilor Potrivit acestuia, în baza informațiilor publice, doar în ultimii doi ani au fost semnalate cel puțin 8 decese în rândul militarilor din Forțele Armate. În același timp, despre aceste tragedii aflăm aproape exclusiv […] Articolul Stoianoglo cere Procuraturii Generale detalii despre moartea militarilor apare prima dată în ea.md.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a evitat să spună dacă va participa la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, unde apare ca martor. Cauza îl vizează pe fostul său coleg de partid, Igor Dodon. În cadrul unei conferințe de presă susținute pe 24 februarie, liderul Mișcării Alternativa Națională a declarat că nu are legătură cu […] Articolul Ceban clarifică: Va fi sau nu martor în dosarul „Kuliok” împotriva lui Dodon? apare prima dată în ea.md.
Crescut într-un sat bulgar din sudul Moldovei, Mihai Peicov era convins că viitorul lui este în străinătate și că liderul de la Kremlin reprezintă un model. Astăzi, el promovează integrarea minorităților etnice și se implică activ în lupta împotriva dezinformării. Originar din satul Corten, raionul Taraclia, Mihai Peicov a învățat într-o școală cu predare […] Articolul De la admirator al lui Putin la luptător anti-propagandă: Povestea unui moldovean apare prima dată în ea.md.
În trei școli din Chișinău au fost descoperite produse alimentare expirate. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), controalele au fost efectuate în urma unei solicitări oficiale transmise de un consilier municipal către ANSA. Produsele au fost găsite în depozitele școlilor, iar specialiștii precizează că nu pot confirma dacă acestea au fost utilizate la […] Articolul Alertă în Chișinău: Produse alimentare expirate găsite în trei școli apare prima dată în ea.md.
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat marți, 24 februarie, că Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) propune un referendum național împotriva închiderii arbitrare a 600 de primării din Moldova. În replică, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că Ceban răspândește acuzații false despre reforma administrației publice locale. Primarul de Chișinău și liderul Partidului […] Articolul Ceban propune „referendum” pentru reforma administrației locale. Alexei Buzu: „populism” apare prima dată în ea.md.
Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat # EA.md
Un tânăr din capitală a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de pușcărie pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice, scrie UNIMEDIA. „Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani. […] Articolul Caz șocant în Moldova: Doi copii, bătuți și filmați în timp ce erau abuzați sexual de un tânăr. Individul, condamnat apare prima dată în ea.md.
CSJ ia decizia în cazul Rogac: Avocatul lui Plahotniuc, obligat să-și justifice banii în instanță # EA.md
Pe 18 februarie, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea lui Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Rogac ceruse anularea integrală a actului prin care inspectorul de integritate a constatat o diferență de 539.824 de lei între veniturile sale declarate și averea acumulată între 19 martie și 13 mai […] Articolul CSJ ia decizia în cazul Rogac: Avocatul lui Plahotniuc, obligat să-și justifice banii în instanță apare prima dată în ea.md.
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a dezvăluit pentru prima dată buncărul aflat sub biroul său de pe strada Bankova din Kiev, arătând totodată și cabinetul său de lucru. În discursul său cu ocazia celei de-a patra aniversări a invaziei de amploare a Rusiei în Ucraina, Vladimir Zelenski a prezentat buncărul în care și-a petrecut primele luni […] Articolul Imagini exclusive: Zelenski prezintă buncărul de pe strada Bankova apare prima dată în ea.md.
„Băiețelul nostru scump…”: Trei ani de dor și durere pentru familia Coșcodan, după pierderea lui Valerian # EA.md
La trei ani de la moartea tragică a lui Valerian, ciclistul lovit mortal de un automobil, familia retrăiește durerea pierderii. Mama tânărului a publicat un mesaj sfâșietor în memoria fiului său: „În această zi, inima ta a încetat să mai bată. Scumpul nostru…”, a scris ea. „Pe data de 24.02.2023 a încetat să mai bată […] Articolul „Băiețelul nostru scump…”: Trei ani de dor și durere pentru familia Coșcodan, după pierderea lui Valerian apare prima dată în ea.md.
Președinția a anunțat luni că grațierea lui Nicolae Șepeli a fost acordată la solicitarea Procuraturii Generale, depusă în 2021, în timpul mandatului lui Alexandr Stoianoglo. Stoianoglo a susținut că inculpatul și alte persoane condamnate în Rusia ar fi fost victime ale traficului de ființe umane. În urmă cu un an, deputatul Lilian Carp l-a acuzat […] Articolul Stoianoglo, implicat în grațierea lui Șepeli, suspect în planificarea crimelor din Ucraina apare prima dată în ea.md.
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe pe 25 februarie trecerea la ora de vară, păstrând actualul sistem de schimbare sezonieră a ceasului, în linie cu practica statelor membre ale Uniunii Europene. Conform proiectului, ora de vară va începe în ultima duminică din martie, la ora 03:00, când ceasurile vor fi date înainte, devenind ora 04:00, […] Articolul Ora de vară 2026: când schimbăm ceasul și de ce nu renunțăm la această practică? apare prima dată în ea.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Casa Albă, în Washington, tradiționala cină dedicată guvernatorilor americani, un eveniment care reunește lideri politici și invitați din mediul cultural. Printre artiștii prezenți s-a aflat și violonista de origine moldoveană Rusanda Panfili, stabilită în Austria. Evenimentul, organizat la Casa Albă, face parte din seria întâlnirilor oficiale dintre […] Articolul Artistă din Republica Moldova urcă pe scena unui eveniment oficial la Casa Albă apare prima dată în ea.md.
Sergiu Lazărencu, deputat PAS, explică că facturile mari la energie nu trebuie analizate doar prin prisma prețurilor, ci și a consumului crescut într-un ianuarie geroase, scrie UNIMEDIA. „În ultimii patru ani, Guvernul a oferit miliarde de lei pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, iar anul acesta, doar prin măsuri de îndurare, ajutăm peste 600 de familii și […] Articolul Facturi mari în ianuarie? Deputat PAS: „Nu doar prețurile contează, ci și măsurile luate” apare prima dată în ea.md.
„O cresc să-mi fie femeie”. Un individ de 77 de ani, condamnat la închisoare după ce a violat copila vecinilor, de 7 ani # EA.md
Un bărbat de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis, după ce instanța l-a găsit vinovat de violul unei copile de doar 7 ani, într-un sat din centrul țării. Cazul a ieșit la iveală după ce micuța le-a povestit părinților prin ce a trecut, […] Articolul „O cresc să-mi fie femeie”. Un individ de 77 de ani, condamnat la închisoare după ce a violat copila vecinilor, de 7 ani apare prima dată în ea.md.
Un bărbat din Fălești a fost reținut după ce, într-un conflict izbucnit din gelozie, și-a ucis vecinul și și-a agresat soția, care a ajuns la spital. Incidentul a avut loc pe 21 februarie, iar autoritățile l-au plasat pe suspect în arest. „La 21 februarie, în jurul orei 23:50, Poliția din Fălești a fost sesizată […] Articolul Crimă din gelozie la Fălești: bărbatul și-a bătut soția și a ucis un vecin apare prima dată în ea.md.
Igor Cobileanski, regizorul cunoscut pentru serialul „Plaha”, a povestit cum l-a întâlnit pe fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Cobileanski a precizat că întâlnirile au avut loc în perioada în care lucra la Prime TV, interacționând de mai multe ori cu ex-parlamentarul, scrie UNIMEDIA. „Modalitatea lui de a convinge era de nota 10”, a declarat […] Articolul Regizorul „Plaha” recunoaște: a colaborat la un proiect media finanțat de Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
Trotinetele electrice, interzise în trafic? Șeful IGP îi trimite indirect mesaj primarului Ceban # EA.md
Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale, consideră că trotinetele electrice reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră și nu ar trebui permise în trafic. „Să vedem ce spune și primarul general, că și el circulă cu ele”, a declarat acesta în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea. Potrivit acestuia, trotinetele ar trebui să fie reglementate strict, […] Articolul Trotinetele electrice, interzise în trafic? Șeful IGP îi trimite indirect mesaj primarului Ceban apare prima dată în ea.md.
Salariul mediu al unui angajat de la Energocom depășește 40.000 de lei, a anunțat Eugeniu Buzatu, directorul general interimar al companiei, în cadrul unei ședințe a Parlamentului. Problema salariilor angajaților întreprinderii a fost ridicată de deputatul din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Adrian Domentiuc, scrie point.md „Am o întrebare interesantă, la Energocom în […] Articolul Salariile de la Energocom depășesc 40.000 de lei pe lună apare prima dată în ea.md.
Se discută implementarea unui mecanism prin care amenzile aplicate șoferilor moldoveni în străinătate să fie recunoscute și executate și în Republica Moldova. Potrivit șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, există deja solicitări din alte state pentru furnizarea datelor, iar ajustarea acestui compartiment este necesară inclusiv în contextul procesului de aderare europeană, transmite realitatea.md. În ultimii ani s-a […] Articolul Amendă garantată: șoferii moldoveni nu scapă dacă încalcă regulile în UE apare prima dată în ea.md.
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată reprezenta „taxa” pentru facilitarea și urgentarea procesului de vămuire la Punctul Vamal Căușeni. Astfel, circa 135.000 de dolari (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost transmiși brokerului vamal Anastasiei Arșinova, pentru achitarea „serviciilor” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire, prin intermediul […] Articolul Dosar de corupție la vamă: 50 $ pentru fiecare metru cub de marfă importată apare prima dată în ea.md.
Costul vizei de intrare în Egipt va crește de la 1 martie, ajungând la 30 de dolari. Viza este necesară turiștilor care sosesc pe aeroporturile din Cairo și Hurghada. Anul trecut, autoritățile țării au intenționat sămajoreze această taxă până la 45 de dolari, însă ulterior au renunțat la această decizie, a anunțatpublicația Cairo 24, […] Articolul Atenție călători: costul vizei pentru Egipt crește de la 1 martie apare prima dată în ea.md.
„Krîșa” de la Biroul Vamal Centru: 2,4 milioane lei pentru „servicii” de urgentare a vămuirii # EA.md
50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată reprezentau „taxa” pentru facilitarea și accelerarea procesului de vămuire la Punctul Vamal Căușeni. În total, aproximativ 135.000 de dolari (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost plătiți brokerului vamal Anastasia Arșinova pentru aceste „servicii”, care erau puse în aplicare prin intermediul funcționarilor de la […] Articolul „Krîșa” de la Biroul Vamal Centru: 2,4 milioane lei pentru „servicii” de urgentare a vămuirii apare prima dată în ea.md.
