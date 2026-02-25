UE finanțează construcția unei fabrici de furaje în R. Moldova prin Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro
Veridica.md, 25 februarie 2026 10:50
Unitatea va produce furaje la standarde europene, necesare pentru producția de carne de pasăre destinată pieței UE.
Sfaturile pentru Evghenia Guțul despre cum să iasă mai repede din închisoare, disputele privind modificările aduse Statutului Găgăuziei și o incursiune istorică despre modul în care URSS a pregătit anexarea Basarabiei în perioada interbelică 1920-1940, sunt temele care au fost discutate în mass-media găgăuză.
Carlyle Group va prelua activele Lukoil din regiune; Guvernul de la Chișinău salută tranzacția # Veridica.md
Carlyle gestionează la nivel global active de peste 400 de miliarde de dolari și deține în portofoliu inclusiv active de petrol și gaze în Europa.
Drujba și vrajba
Ministrul Energiei a discutat cu Banca Mondială despre proiectele energetice strategice ale R. Moldova # Veridica.md
Dorin Junghietu, a avut la Washington discuții cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale privind progresele și provocările proiectelor energetice finanțate în Republica Moldova, inclusiv Linia Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău și noile capacități de cogenerare pe gaz.
Dosarul fostului șef SIS, în cazul expulzării profesorilor turci, trimis la rejudecare # Veridica.md
Curtea de Apel anulează amenda derizorie. Decizia marchează un pas important în combaterea impunității și asigurarea unui remediu efectiv pentru victimele operațiunii extra-legale de expulzare din septembrie 2018.
Se-ntorc în țară sud-africanii recrutați cu forța, ca să lupte alături de trupele rusești de invazie din Ucraina # Veridica.md
Au fost păcăliți și trimiși pe frontul din Donbas.
Peste 30 de meşteri populari din diferite zone etnografice din România şi Republica Moldova participă, la Iași, la ediţia a noua a evenimentului „Mărţişor - simbol şi tradiţie” # Veridica.md
Mărţişorul e inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii – UNESCO.
Felul cum se va încheia acest război va influența viitorul securității europene pentru generații întregi. O pace nedreaptă astăzi riscă să devină premisa unui nou conflict mâine # Veridica.md
Organizațiile societății civile din Republica Moldova au semnat o declarație comună pentru „Pentru o pace justă și durabilă cu protecția oamenilor, a dreptului internațional și de solidaritate cu poporul ucrainean”.
Miniștrii Irineu Darău și Eugen Osmochescu au discutat despre consolidarea cooperării economice, extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor românești în R. Moldova.
Avocații fostului președinte au depus marți, 24 februarie, o cerere de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul, invocând îndoieli privind imparțialitatea magistraților.
O întreagă campanie informaţională, prin care se încearcă a pune la îndoială politica tarifară din sistemul energetic şi gazier, poate fi observată, începând cu sfârșitul anului trecut.
Kremlinul recunoaşte că nu şi-a atins obiectivele și ameninţă că „operațiunea militară specială” va continua.
DEZINFORMARE: Bruxellesul proclamă „al Patrulea Reich” și transformă UE într-un proiect militar după modelul Ucrainei # Veridica.md
Ucraina a fost folosită într-un experiment sângeros de către Bruxelles, iar europenii sunt forțați să lupte pentru construirea unui „euro-reich”, potrivit presei pro-Kremlin.
Artișii din CSI vor fi aprobați de Ministerul Culturii: Libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate # Veridica.md
Instituțiile culturale și companiile de impresariat vor trebui să informeze în prealabil Ministerul Culturii atunci când intenționează să invite artiști din străinătate, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități culturale.
Premierul Alexandru Munteanu: Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor. Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii # Veridica.md
Republica Moldova condamnă în termenii cei mai duri războiul dus de Federația Rusă în Ucraina.
Cristian Leon-Țurcanu: La patru ani de la începutul războiului, România rămâne în sprijinul Ucrainei și al Republicii Moldova # Veridica.md
România va rămâne un partener de încredere pentru Ucraina și Republica Moldova, ferm angajat în sprijinirea securității, stabilității și viitorului european al regiunii noastre, a transmis Ambasadorul României la Chișinău.
Președinta R. Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
Pe 24 februarie 2022, trupele ruse au declanşat o invazie la scară largă asupra teritoriului ucrainean.
Parlamentul Republicii Moldova iluminat în culorile drapelului Ucrainei, la patru ani de război # Veridica.md
Președintele Legislativului, Igor Grosu ,a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean.
Tensiunile Kievului cu Budapesta și Bratislava se amplifică.
E triplu față de Produsul Intern Brut pe anul trecut al țării invadate de armata rusă.
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a fost numit reprezentant pentru reconstrucția Ucrainei, a anunțat ambasadorul ucrainean, afirmând că R. Moldova ar putea deveni un hub regional.
Ministrul Dorin Junghietu se află într-o vizită de lucru în Statele Unite, unde participă la Transatlantic Gas Security Summit și are întâlniri cu oficiali americani.
România a adoptat declaraţia ministerială privind un coridor care-o leagă de Italia, prin Balcani # Veridica.md
Acesta îmbunătăţeşte mobilitatea militară, contribuind la eforturile de consolidare a Flancului Estic şi la cooperarea NATO – Uniunea Europeană.
Coreea de Sud a cerut îndepărtarea acestuia și a condamnat, încă o dată, invazia din Ucraina.
Senatul României dezbate și votează o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu # Veridica.md
Inițiatorii spun că diplomația de la București e ruptă de realitatea economică a țării.
DEZINFORMARE: UE finanțează ONG-urile din Republica Moldova pentru ca acestea să acționeze împotriva Rusiei # Veridica.md
Uniunea Europeană oferă granturi societății civile pentru a pregăti o armată de rezervă de activiști gata să iasă în stradă în orice moment ca să protesteze și să acționeze împotriva Rusiei, susține propaganda pro-Kremlin.
Inițiatorii spun că nu e un gest simbolic, ci un proiect instituţional concret, orientat spre cooperare efectivă.
La scurt timp după Forumul de la Davos, a avut loc o nouă întrunire a elitei politice globale pe o altă platformă, neoficială – Conferința de securitate de la Munchen. Această reuniune urma să consemneze începutul schimbării ordinii internaționale, căruia i s-a dat start la Davos, dar și să testeze încă o dată relația transatlantică, una foarte complicată în ultimul an. Subiectului războiului din Ucraina i s-a atribuit un rol important în cadrul discuțiilor conferinței, dar nu central cum s-a întțmplat în anii precedenți. În acest an relațiile dintre SUA și Europa și viitorul Uniunii Europene la nivel global au dominat agenda conferinței.
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi va participa la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și la reuniunea OSCE # Veridica.md
R. Moldova va prezenta la OSCE prioritățile mandatului său la Consiliul Europei
Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine.
Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor? - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.md
Ministerul Culturii invită mitropoliile la consultări după violențele de la o biserică din Dereneu # Veridica.md
Autoritățile caută soluții legale după conflictul dintre mitropolii.
Mai multe persoane au fost rănite de loviturile rusești în regiunile Zaporojie și Odesa din sudul țării, și Harkov, Herson și Dnepropetrovsk din est.
Un bărbat grațiat în 2022 pe motiv că ar fi fost victimă a traficului de persoane a rămas fără clemență prezidențială, după ce autoritățile au invocat informații noi privind o posibilă implicare într-un complot.
Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în insula arctică, teritoriu pe care a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia.
Budapesta acuză oprirea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul ucrainean Drujba.
Moldova și Cipru pregătesc un acord de securitate socială, care să garanteze dreptul la pensie și la prestații sociale # Veridica.md
Semnarea unui astfel de acord va permite cetățenilor moldoveni care muncesc în Cipru cumularea perioadelor de muncă la stabilirea pensiei.
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței, când sunt omagiați eroii care au luptat în războiul ruso-moldav din 1992.
Diplomația de la București le-ar fi cerut autorităţilor din Ucraina să menţină actuala reţea de şcoli şi licee cu predare în limba română # Veridica.md
Românii din nordul Bucovinei apreciază că „e un demers foarte bun”.
Autoturismele au prioritate faţă de traficul greu.
Rugăciuni speciale pentru pace în Ucraina au fost înălţate în toate unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române # Veridica.md
Marți se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei rusești.
A fost declarată alertă aeriană generală.
Limba ucraineană, promovată în comunitățile de ucraineni și de refugiați în R. Moldova # Veridica.md
Acțiuni de promovare a limbii și integrare a comunității ucrainene și a refugiaților de război în R. Moldova sunt prevăzute în planul de acțiuni, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul 2026.
Liderul de la Tiraspol, decorat de Patriarhul Kirill, cel care a binecuvântat războiul Rusiei în Ucraina # Veridica.md
Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a primit o distincție a Bisericii Ortodoxe Ruse „pentru dezvoltarea relațiilor dintre stat și biserică”.
Aceasta e situată la aproximativ 1400 kilometri de Ucraina.
Forţele Kievului ar fi încercat să atace cu drone instalații de producție din regiunea Tatarstan.
Serbia și Suedia și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul, de teama unor posibile atacuri aeriene americane # Veridica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că-și va acorda puţin timp înainte de a decide dacă va recurge la forță contra regimului islamic de la Teheran.
