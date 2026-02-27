Euro crește, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar afișat de BNM pentru weekend

15:40

Deputatul Vasile Costiuc respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi circulat fără bilet în transportul public din Napoli, după ce presa a scris că nu ar fi achitat călătoria. Parlamentarul mai susține că ar fi fost fotografiat de la mică distanță și crede că ar fi fost urmărit de persoane din serviciile speciale ale Republicii Moldova, care ar fi vrut să verifice eventuale întâlniri ale sale. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a negat orice implicare a SIS în acest caz și l-a ironizat pe Costiuc, sugerându-i „să împrumute un euro și jumătate” pentru a evita astfel de situații.