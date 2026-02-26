(video) Odnostalco: Câte dosare au fost inițiate privind implicarea angajaților MAI, SV și CNA în traficul de droguri? Ministra de Interne: Niciunul

16:00

Investigația care dezvăluia, în 2024, că Herman von Hebel, fostul președintele Comisiei Pre-Vetting, a activat, în perioada 2013 - 2018, ca grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, unde ar fi admis mai multe ilegalități și ar fi cauzat prejudicii în valoare de cel puțin 760.000 euro s-a lăsat cu urmări serioase pentru jurnalista care a publicat-o, dar și pentru întreaga redacție în care activa. „Ce a urmat a fost șocant: atacuri dure, nefondate, venite atât din presă, cât și din partea unor oficiali. La puțin peste o lună de la publicare, site-urile Anticoruptie.md și Investigatii.md au fost supuse unui atac cibernetic extrem de agresiv, iar specialiștii care ne-au ajutat au confirmat că a fost un atac direcționat, cu scopul de a distruge complet arhivele noastre. Apoi au apărut problemele de finanțare, astfel că în 2025 am renunțat la sediu, deoarece nu mai aveam resurse să-l achităm”, a relatat Cornelia Cozonac.