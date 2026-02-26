Samsung lansează seria Galaxy S26: Cel mai intuitiv telefon Galaxy AI de până acum
UNIMEDIA, 26 februarie 2026 16:30
Datorită hardware-ului performant, combinat cu un sistem de camere de ultimă generație și experiențe AI intuitive, sarcinile zilnice nu au fost niciodată mai ușoare și mai rapide. Samsung Electronics a prezentat seria Galaxy S26, alimentată de cele mai proactive și adaptabile experiențe Galaxy AI de până acum și concepută pentru a simplifica sarcinile pe care oamenii le efectuează zilnic pe telefoanele lor. De la gestionarea planurilor și găsirea informațiilor până la captarea și rafinarea conținutului, Galaxy S26 reduce efortul și numărul de pași necesari pentru a realiza lucrurile.
O alertă cu bombă a fost anunțată astăzi la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru UNIMEDIA, șefa serviciului de presă a Aeroportului Chișinău, Natalia Cojocaru.
(video) Costiuc, către PAS: Von Hebel a prejudiciat reforma cu 760 mii €. De unde atâta dragoste pentru el sau a intrat în scheme și deja e omul vostru? # UNIMEDIA
Discuții aprinse au avut loc în Parlamentul în timpul dezbaterilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Deputatul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc a criticat dur candidatura, susținând că jurnaliștii au scris că Von Hebel ar fi prejudiciat în reforma anterioară aproximativ 760 mii de euro. „Cum poate un om cu astfel de probleme de integritate să-i evalueze în continuare pe cei pe care noi vrem să-i trecem prin Vetting și de unde atâta dragoste pentru el, sau a intrat în scheme și deja e omul vostru?!”, a declarat Costiuc.
(video) Ion Ceban: Toate terenurile din centrul capitalei unde puteau fi făcute parcări au fost vândute. Au ajuns în mâini private în 2007–2019 # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, declară că, „în centrul capitalei au fost vândute toate terenurile unde puteau fi făcute parcări”. „Acestea au ajuns în mâini private în anii 2007–2019”, a precizat edilul, în cadrul unei conferințe.
„Atacuri dure, nefondate, urmate de probleme financiare. Am fost marginalizați.” Cornelia Cozonac dezvăluie cum investigația despre Herman von Hebel a afectat anticoruptie.md # UNIMEDIA
Investigația care dezvăluia, în 2024, că Herman von Hebel, fostul președintele Comisiei Pre-Vetting, a activat, în perioada 2013 - 2018, ca grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, unde ar fi admis mai multe ilegalități și ar fi cauzat prejudicii în valoare de cel puțin 760.000 euro s-a lăsat cu urmări serioase pentru jurnalista care a publicat-o, dar și pentru întreaga redacție în care activa. „Ce a urmat a fost șocant: atacuri dure, nefondate, venite atât din presă, cât și din partea unor oficiali. La puțin peste o lună de la publicare, site-urile Anticoruptie.md și Investigatii.md au fost supuse unui atac cibernetic extrem de agresiv, iar specialiștii care ne-au ajutat au confirmat că a fost un atac direcționat, cu scopul de a distruge complet arhivele noastre. Apoi au apărut problemele de finanțare, astfel că în 2025 am renunțat la sediu, deoarece nu mai aveam resurse să-l achităm”, a relatat Cornelia Cozonac.
FIFA vrea să lanseze o criptomonedă proprie. Care este obiectivul acestui nou activ digital # UNIMEDIA
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat recent planurile de a lansa o monedă digitală proprie, iar odată cu acesta, apare o schimbare importantă la intersecția dintre sport și piața cripto. Prin propunerea unui „FIFA Coin”, organizația nu lansează doar un activ digital, ci încearcă să construiască un strat economic unificat pentru cel mai popular sport din lume, scrie adevarul.ro.
Agricultura nu e doar o ocupație. E despre rădăcini, onoare și dragoste nemărginită pentru pământ. Doar un agricultor știe câtă muncă și răbdare se cere în câmp, ca să ai un an bun, cu roade bogate. Din tată în fiu, generații întregi de agricultori cresc grâu, porumb, legume, livezi, se dedică în totalitate muncilor în câmp și ritmului fiecărei culturi, și aduc produse naturale pe mesele noastre, în pofida provocărilor. Iar ca să reușească, au nevoie de sprijin, motivație și încredere.
(live/update) Ședința Parlamentului. Șefa MAI, cu raport în fața deputaților: 36 de copii au fost vizați anul trecut în dosare privind traficul de droguri # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
(video) Declarațiile martorului sub acoperire din anturajul lui Plahotniuc, citite de procurori: Ce dezvăluiri a făcut „Maria Ursu” despre schema transferurilor internaționale și achiziția unui avion # UNIMEDIA
Au fost prezentate în ședința de astăzi, 26 februarie, declarațiile unui martor sub acoperire, identificat prin pseudonimul „Maria Ursu”, despre care procurorii susțin că făcea parte din cercul apropiat al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. „Investigatorul sub acoperire vine să confirme structura sau construcția activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate sarcinile și cum erau împărțite companiile”, a declarat procurorul de caz, Alexandru Cernei.
Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: Metode de economisire și rolul educației tinerilor # UNIMEDIA
Facturile la utilități și impactul lor asupra bugetului de familie reprezintă o preocupare majoră pentru locuitorii capitalei. În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu cetățenii din Chișinău despre costurile suportate în sezonul rece și modalitățile prin care adoptă un consum mai responsabil.
(live/update) Ședința Parlamentului: Șefa MAI, cu raport în fața deputaților pe tema drogurilor # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Scandalul biletului de la Napoli. Costiuc susține că serviciile speciale ar fi zburat cu el, „să vadă cu cine are întâlniri”. Grosu: SIS n-are ce face? Îi împrumut eu un euro, să nu se facă de râs # UNIMEDIA
Deputatul Vasile Costiuc respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi circulat fără bilet în transportul public din Napoli, după ce presa a scris că nu ar fi achitat călătoria. Parlamentarul mai susține că ar fi fost fotografiat de la mică distanță și crede că ar fi fost urmărit de persoane din serviciile speciale ale Republicii Moldova, care ar fi vrut să verifice eventuale întâlniri ale sale. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a negat orice implicare a SIS în acest caz și l-a ironizat pe Costiuc, sugerându-i „să împrumute un euro și jumătate” pentru a evita astfel de situații.
Tot mai mulți liceeni din Cehia se pregătesc pentru armată. De ce a crescut interesul tinerilor pentru cariera militară # UNIMEDIA
În Cehia, tot mai mulți liceeni sunt interesați să participe la cursurile voluntare de instruire militară. Peste 1.000 de tineri s-au înscris la cursurile de vară organizate de armată, pe cele 800 de locuri disponibile, scrie protv.ro.
Herman von Hebel nu a trecut „Vettingul” opoziției, în Parlament: Doar deputații PAS au votat candidatura acestuia în Comisia de evaluare a procurorilor # UNIMEDIA
Numirea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a eșuat, după ce proiectul nu a întrunit numărul necesar de voturi în Parlament. Doar deputați PAS au susținut inițiativa.
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS. Verșinin: Am avut o posibilitate unică să ne batem joc de voi # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Reacția lui Donald Trump, după ce actorul Robert De Niro l-a făcut „idiot”: „Un bolnav cu mintea tulburată” # UNIMEDIA
Actorul Robert De Niro este „un bolnav cu mintea tulburată”, a afirmat miercuri, 25 februarie, preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, potrivit adevarul.ro.
(video) Momentul în care două mașini sunt înghițite de asfaltul care se surpă sub ele, la semafor, într-o intersecție din Nebraska # UNIMEDIA
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care două mașini sunt înghițite de o groapă apărută brusc în asfalt, într-o intersecție din Omaha, statul american Nebraska, relatează Libertatea. Echipele de intervenție au închis imediat zona și au securizat perimetrul, din cauza riscului de noi surpări.
Trump, invitat la București pentru Summitul B9+ din 13 mai, alături de Zelenski și Rutte. România, gazda flancului estic al NATO # UNIMEDIA
România, gazda flancului estic al NATO: pe 13 mai, liderii din SUA, Ucraina și NATO se reunesc la București pentru a discuta sprijinul pentru Ucraina și noi modele de prezență militară aliată, scrie adevarul.ro.
Sondaj IMAS. Moldovenii nu-l mai cred pe Putin vinovat de războiul din Ucraina: Tot mai mulți dau vina pe „toți”, la 4 ani de conflict # UNIMEDIA
După patru ani de război în Ucraina, opiniile moldovenilor privind responsabilitatea pentru izbucnirea conflictului sunt puternic divizate. Tot mai mulți cetățeni nu îl mai consideră pe Vladimir Putin principalul vinovat, iar numărul celor care cred că sunt responsabili „toți” actorii implicați a crescut semnificativ, arată un nou sondaj realizat de IMAS.
(foto) Bomba din scandalul Marius Borg, „prinţişorul” acuzat de viol: La mijloc s-ar afla şi un copil născut în secret # UNIMEDIA
Procesul împotriva fiului Prinţesei moştenitoare Mette-Marit a Norvegiei a luat o întorsătură neașteptată, după ce s-a menționat existența unui presupus fiu nerecunoscut, scrie Okmagazine.ro.
„Ce este mai important abia urmează”. Irina Vlah împlinește astăzi 52 de ani: „Merg mai departe cu planuri noi” # UNIMEDIA
Președinta Partidului Republican „Inima Moldova”, Irina Vlah, este omagiată astăzi, 26 februarie. Politiciana împlinește 52 de ani.
Ultima oră! Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul de la Rîșcani, plasat înapoi în arest în penitenciar # UNIMEDIA
Hassan Toper, cetățeanul turc învinuit de complicitate la omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis pe 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani, a fost plasat înapoi în arest în penitenciar, potrivit Curții de Apel.
Elevii de clasa 4 vor primi note, din septembrie, școlile cu 10 copii vor fi închise, iar rectorii vor putea pretinde la al treilea mandat: CE, votat în lectură finală # UNIMEDIA
Mai multe modificări la Codul Educației, propuse de Ministerul din domeniu, au fost aprobate astăzi în lectură finală. Printre acestea se regăsește reorganizare a 73 de instituții de învățământ, dintre care 10 vor fi total închise, dar și mai multe reguli noi, cum ar fi note la principalele discipline, pentru elevii de clasa 4, începând cu septembrie 2026 sau posibilitatea rectorilor de a pretinde la al treilea mandat în fruntea universităților.
(video) „Buddharoid”, noul călugăr al Japoniei: Robotul cu AI care oferă sfaturi spirituale într-un templu din Kyoto # UNIMEDIA
Un humanoid dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea din Kyoto a debutat într-un templu istoric, unde răspunde la dileme existențiale și oferă consiliere spirituală credincioșilor, potrivit EuroNews, citat de hotnews.ro.
(video) Un patron din China le-a oferit angajaților bonusuri de 70% din profit. Modalitatea inedită prin care a împărțit sumele astronomice # UNIMEDIA
Patronul companiei chineze Henan Kuangshan Crane a decis să împartă 70% din profitul net sub formă de bonusuri, oferind angajaților posibilitatea de a pleca acasă cu atâția bani cât pot duce în brațe, scrie adevărul.ro.
(video) Guzun explică, după o săptămână de tăcere, de ce s-a abținut de la vot, când a fost grațiat Șepeli: Motivul ar fi o declarație de a sa despre ambasadorul rus # UNIMEDIA
Membrul CSM, Ion Guzun, fost președinte al Comisiei pentru grațieri, a oferit explicații, după o săptămână de tăcere, privind abținerea sa de la votul în cazul grațierii lui Nicolai Șepeli, precizând că decizia a fost luată pentru a evita eventuale riscuri în dosarele ce vizează cetățenii moldoveni condamnați în Federația Rusă.
ME respinge zvonurile că Sandu i-ar fi transmis informal lui Rubio că Moldova e gata să vândă activele Lukoil din țară: „Statul nu e proprietarul lor. E un proces inițiat la nivel internațional” # UNIMEDIA
Ministerul Energiei respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora, în cadrul unei întrevederi recente dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, partea moldoveană ar fi transmis informal că Republica Moldova este pregătită să vândă activele Lukoil din țară. Într-o reacție oferită pentru UNIMEDIA, reprezentanții instituției au precizat că statul nu are competența legală de a dispune de activele companiei, acestea fiind proprietate privată.
(video) CSP a respins contestația Inspecției Procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de disciplină ce-l viza pe ex-șeful PA Viorel Morari: Au supt din deget tot ce a fost posibil # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 9 subiecte, printre care și 3 contestații. În urma deliberării, CSP a respins contestația Inspecției Procurorilor împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-50/2021 din 22.12.2021, în privința ex-procurorului șef al PA Viorel Morari.
(video) Igor Grosu apără revenirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting: „A fost sub un val de atacuri concertate” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat susținerea pentru juristul olandez, Herman von Hebel, propus ca membru al Comisiei de evaluare a procurorilor, în pofida criticilor dure venite din partea opoziției, care contestă numirea sa. „Fiind sub un val de atacuri de concertate, a rezistat și a trecut peste toate intimidările”, a spus speakerul.
„Cât pentru o deseatkă de ouă”. Indignări după ce ministra Muncii a anunțat că pensia se va indexa cu 68 de lei la fiecare o mie de lei # UNIMEDIA
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că în acest an, pensia va fi indexată cu peste 6%. „Se indexează cu 6,8%, în funcție de valoarea individuală a pensiei fiecărei persoane - 68 de lei la fiecare 1000 de lei”, a menționat ministra.
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS: Codul Educației, votat în lectura a doua. Deputații și-au luat pauză # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Sondaj IMAS: Guvernul Munteanu a trecut la limită examenul în fața cetățenilor. Aprope 40% din moldoveni i-au pus note de la 1 la 4 ori # UNIMEDIA
Guvernul Munteanu s-a ales cu note dure din partea cetățenilor, în ultimul sondaj, realizat de IMAS pe parcursul lunii februarie și prezentat astăzi. Aproape 40 la sută dintre respondenți i-au acordat note de la 1 la 4. Totodată, moldovenii consideră, în mare parte (61%) că, noul Cabinet de miniștri nu a adus nicio schimbare în țară.
(foto/video) „De astăzi - noi”. Nuntă în showbiz: Interpreta Olga Verbițchi s-a căsătorit. Primele imagini de la ceremonia civilă # UNIMEDIA
Interpreta Olga Verbițchi trăiește una dintre cele mai frumoase zile din viața sa. Artista s-a căsătorit astăzi, 26 februarie, iar ceremonia civilă a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați.
(live) CSP, în ședință. Ex-șeful PA, Viorel Morari, în fața plenului Consiliului: Au supt din deget tot ce a fost posibil # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Și Partidul Nostru este împotriva votării lui Herman von Hebel la Comisia de vetting: Cine va asigura „voturile de aur”?! # UNIMEDIA
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte.
Scumpiri fără oprire la carburanți: Prețul motorinei crește cu încă 5 bani, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 26 februarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 4 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 5 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
(video) Theo Rose nu pleacă de la Vocea României. Clarificările artistei după zvonurile din mediul online: „Mă veți vedea pentru că îmi place foarte tare” # UNIMEDIA
Îndrăgita cântăreață Theo Rose a venit recent cu clarificări care pun capăt speculațiilor apărute în ultima perioadă. Mesajele publicate pe rețelele sociale au fost interpretate greșit, iar artista a explicat ce s-a întâmplat cu adevărat, scrie adevarul.ro.
(video) „O mârșăvenie FSB-istă”. Scandal în Parlament după ce Batrîncea a cerut anchetă pe grațierea traficanților de droguri. Gherman: „Гглавное не выйти на самих себя” # UNIMEDIA
Schimb dur de replici în plenul Parlamentului după ce vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, a solicitat din nou crearea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru a investiga circumstanțele care au dus la eliberarea unor persoane condamnate pe viață. „Recent am văzut cum și traficanții de droguri sunt eliberați prin decretul președintelui Republicii Moldova”, a declarat deputatul PSRM. Replica a venit din partea vicepreședintei Parlamentului, Doina Gherman, care a precizat că fracțiunea PAS nu va susține crearea Comisiei de anchetă, calificând propunerea drept „prostească”.
(live) CSP, în ședință. Ex-șeful PA, Viorel Morari, în fața plenului Consiliului: Inspecția Procurorilor insistă pe prostia sa în continuare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Se anunță primăvara protestelor în România: Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului # UNIMEDIA
România trece printr-o perioadă tot mai tensionată. După valul de măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, mai multe categorii profesionale au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Contactați în exclusivitate de Gândul cu privire la acest aspect, mai mulți lideri sindicali dau de înțeles un singur lucru: protestele nu s-au încheiat.
(video) Se clatină fotoliul ministrei Muncii și Protecției Sociale. PSRM, cu moțiune de cenzură în Parlament: „A eșuat în misiunea sa” # UNIMEDIA
Fracțiunea Patidului Socialiștilor din Republica Moldova a înaintat, în Parlament, o moțiune de cenzură împotriva ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Depuații au invocat trei eșecuri majore ale ministerului condus de aceasta și anume: ignorarea crizei demografice, creșterea sărăciei și refuzul acordării compensațiilor pentru cetățeni.
(live) CSP, în ședință. Ex-șeful PA, Viorel Morari, în fața plenului Consiliului, cu întrebări la Inspecția Procurorilor # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde "legături frățești" cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană.
Ultima oră! Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, demis de Parlament, în baza cererii # UNIMEDIA
Parlamentul a acceptat cererea de demisie a președintelui Plenului Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați PAS. Ce motive a invocat Gherțescu în cererea sa.
(video) Parlamentul a votat Declarația de sprijin pentru Ucraina, la 4 ani de la declanșarea invaziei militare ruse # UNIMEDIA
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre a fost votat de 65 de deputați.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Moldovenii nu mai cred că țara noastră va adera la UE până în 2028 și nici până în 2030: Datele ultimul sondaj IMAS # UNIMEDIA
Marea majoritate a moldovenilor privesc cu rezervă perspectivele de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în următorii ani. Potrivit unui nou sondaj realizat de IMAS, 68,2% dintre respondenți nu cred că țara va deveni stat membru al UE până în 2028.
(live) CSP, în ședință. Ex-procuror, în fața membrilor Consilului: Nu am zis-o eu, au zis-o oameni mai deștepți ca mine. Rog să păstrăm albia legalității # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
„Este o mincinoasă”. Adriana Ochișanu a răbufnit și o atacă dur pe Diana Cuciuc, după scandalul dintre cele două familii # UNIMEDIA
Adriana Ochișanu a făcut acuzații grave la adresa familiei Cuciuc, susținând că aceștia au mușamalizat informații legate de starea fetiței lor și au încercat să arunce vina asupra altor persoane. „Spune la toată lumea că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, toată viața a fost o mincinoasă şi minte în continuare”, a declarat Adriana Ochișanu.
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal pe grațierea traficanților de droguri. PAS a refuzat și audieri pe „otkaturile” din fondurile europene în dosarul Satul European # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
