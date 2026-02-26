(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS. Verșinin: Am avut o posibilitate unică să ne batem joc de voi

13:20

Mai multe modificări la Codul Educației, propuse de Ministerul din domeniu, au fost aprobate astăzi în lectură finală. Printre acestea se regăsește reorganizare a 73 de instituții de învățământ, dintre care 10 vor fi total închise, dar și mai multe reguli noi, cum ar fi note la principalele discipline, pentru elevii de clasa 4, începând cu septembrie 2026 sau posibilitatea rectorilor de a pretinde la al treilea mandat în fruntea universităților.