(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS. Verșinin: Am avut o posibilitate unică să ne batem joc de voi
UNIMEDIA, 26 februarie 2026 15:00
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS. Verșinin: Am avut o posibilitate unică să ne batem joc de voi
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal și propuneri respinse de PAS: Codul Educației, votat în lectura a doua. Deputații și-au luat pauză
(video) „O mârșăvenie FSB-istă”. Scandal în Parlament după ce Batrîncea a cerut anchetă pe grațierea traficanților de droguri. Gherman: „Гглавное не выйти на самих себя” # UNIMEDIA
Schimb dur de replici în plenul Parlamentului după ce vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, a solicitat din nou crearea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru a investiga circumstanțele care au dus la eliberarea unor persoane condamnate pe viață. „Recent am văzut cum și traficanții de droguri sunt eliberați prin decretul președintelui Republicii Moldova”, a declarat deputatul PSRM. Replica a venit din partea vicepreședintei Parlamentului, Doina Gherman, care a precizat că fracțiunea PAS nu va susține crearea Comisiei de anchetă, calificând propunerea drept „prostească”.
12:00
(live) CSP, în ședință. Ex-șeful PA, Viorel Morari, în fața plenului Consiliului: Inspecția Procurorilor insistă pe prostia sa în continuare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Se anunță primăvara protestelor în România: Profesorii amenință cu greva generală, iar polițiștii și militarii își strigă nemulțumirile în fața Guvernului # UNIMEDIA
România trece printr-o perioadă tot mai tensionată. După valul de măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, mai multe categorii profesionale au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Contactați în exclusivitate de Gândul cu privire la acest aspect, mai mulți lideri sindicali dau de înțeles un singur lucru: protestele nu s-au încheiat.
(video) Se clatină fotoliul ministrei Muncii și Protecției Sociale. PSRM, cu moțiune de cenzură în Parlament: „A eșuat în misiunea sa” # UNIMEDIA
Fracțiunea Patidului Socialiștilor din Republica Moldova a înaintat, în Parlament, o moțiune de cenzură împotriva ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Depuații au invocat trei eșecuri majore ale ministerului condus de aceasta și anume: ignorarea crizei demografice, creșterea sărăciei și refuzul acordării compensațiilor pentru cetățeni.
(live) CSP, în ședință. Ex-șeful PA, Viorel Morari, în fața plenului Consiliului, cu întrebări la Inspecția Procurorilor # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Relațiile comerciale externe dintre Moldova și Ucraina au devenit în ultimii ani subiectul unor discuții economice aprinse. Și aceasta în contextul în care Chișinăul subliniază constant sprijinul necondiționat al Kievului în războiul cu Rusia, pretinde "legături frățești" cu vecinii săi și unitatea aspirațiilor de integrare europeană.
Ultima oră! Președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, demis de Parlament, în baza cererii # UNIMEDIA
Parlamentul a acceptat cererea de demisie a președintelui Plenului Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați PAS. Ce motive a invocat Gherțescu în cererea sa.
(video) Parlamentul a votat Declarația de sprijin pentru Ucraina, la 4 ani de la declanșarea invaziei militare ruse # UNIMEDIA
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre a fost votat de 65 de deputați.
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
Moldovenii nu mai cred că țara noastră va adera la UE până în 2028 și nici până în 2030: Datele ultimul sondaj IMAS # UNIMEDIA
Marea majoritate a moldovenilor privesc cu rezervă perspectivele de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în următorii ani. Potrivit unui nou sondaj realizat de IMAS, 68,2% dintre respondenți nu cred că țara va deveni stat membru al UE până în 2028.
(live) CSP, în ședință. Ex-procuror, în fața membrilor Consilului: Nu am zis-o eu, au zis-o oameni mai deștepți ca mine. Rog să păstrăm albia legalității # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
„Este o mincinoasă”. Adriana Ochișanu a răbufnit și o atacă dur pe Diana Cuciuc, după scandalul dintre cele două familii # UNIMEDIA
Adriana Ochișanu a făcut acuzații grave la adresa familiei Cuciuc, susținând că aceștia au mușamalizat informații legate de starea fetiței lor și au încercat să arunce vina asupra altor persoane. „Spune la toată lumea că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, toată viața a fost o mincinoasă şi minte în continuare”, a declarat Adriana Ochișanu.
(live/update) Ședința Parlamentului, cu scandal pe grațierea traficanților de droguri. PAS a refuzat și audieri pe „otkaturile” din fondurile europene în dosarul Satul European # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Sloane Stephens, în vârstă de 32 de ani și aflată în prezent pe locul 775 WTA, a anunțat despărțirea de soțul său, fostul fotbalist american Jozy Altidore, 36 de ani, relatează Can Can.
Topul politicienilor cu cea mai mare încredere din partea moldovenilor: Revenire pentru Ion Ceban și creștere pentru Vasile Costiuc # UNIMEDIA
Liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a urcat spectaculos în topul politicienilor care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor. În același timp, pe primul loc în clasament rămâne președinta Maia Sandu, urmată de primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, Igor Dodon. Așa arată datele Barometrului socio-politic, prezentat astăzi de IMAS.
(live) CSP, în ședință: Djulieta Devder, desemnată pentru interimatul de procuror șef al Procuraturii de Circumscripție Centru # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 26 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 9 subiecte, printre care și 3 contestații.
(live/update) Ședința Parlamentului: Ministra de Interne, la raport pe problema drogurilor. PAS a refuzat audieri pe „otkaturile” din fondurile europene în dosarul Satul European # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
Sondaj IMAS. Unele partide scad, altele cresc: Cum ar arăta Parlamentul, dacă duminică am ieși la vot # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe voturi în cazul organizării unor alegeri parlamentare anticipate, însă nu ar acumula suficiente mandate pentru a forma singur o majoritate în Parlament, arată un nou sondaj realizat de IMAS.
(live/update) Ședința Parlamentului: Codul Educației, la aprobare. Ministra de Interne, așteptată la raport pe problema drogurilor # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință plenară. Aceștia vor aproba Codul Educației în lectura a doua și vor audia raportul ministrei de Interne pe combaterea traficului și consumului de droguri. Urmărește ședința live, doar pe UNIMEDIA.
(video) Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030. Ce spun despre Guvernul Munteanu, unire și „o alterantivă” pentru actuala guvernare # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS a prezentat rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026.
Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului ucrainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția. Rămâne neclar dacă Moscova împărtășește același calendar ambițios – și, mai ales, dacă liderul de la Kremlin a fost informat despre această intenție, scrie adevarul.ro.
(live) Sondaj IMAS: Aproape jumătate dintre moldoveni nu cred că RM va adera la UE până în 2030 # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Atenție, călători: Circulația troleibuzelor, afectată după o pană de curent într-o intersecție din centrul capitalei # UNIMEDIA
Un deranjament la rețeaua de contact s-a produs la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni cu M. Kogălniceanu, anunță RTEC.
Sport, comunitate, performanță. Kaufland devine Partener Principal Echipa Țării și Partener Oficial FMF # UNIMEDIA
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal (FMF). Anunțul a fost făcut pe 25 februarie, în cadrul unui eveniment de semnare a contractului de parteneriat, organizat într-un magazin Kaufland din Capitală. Acest pas marchează începutul unei colaborări dedicate susținerii fotbalului și promovării unui stil de viață activ în Republica Moldova.
(video) Trei polițiști, filmați cum astupă gropile de pe podul Ismail: „Ceban, adu 2 găleți de asflat”. Imaginile au devenit virale # UNIMEDIA
Trei polițiști au fost filmați pe podul de pe strada Ismail, nu dirijând traficul, ci astupând gropile. Imaginile au fost filmate de martori și postate pe rețelele de socializare.
Expertiză financiar-contabilă în dosarul Plahotniuc: De ce instanța trebuie să dispună efectuarea acesteia # UNIMEDIA
Dosarul în care este judecat Vlad Plahotniuc ridică o problemă care depășește cazul concret și ține de modul în care justiția gestionează cauzele complexe cu componente financiare. În cadrul audierilor, au fost demonstrate lipsa soldurilor la zi, lipsa unor extrase pentru anumite perioade și erori aritmetice exprimate prin neconcordanțe între sumele prezentate de acuzare și cele care ar rezulta din documentele prezentate, scrie telegraph.md
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, februarie 2026. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
