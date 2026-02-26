FT: Iranul încearcă să atragă companiile americane cu investiții majore pentru a evita un conflict cu SUA
Ziua, 26 februarie 2026 15:00
Iranul analizează oferirea unor oportunități economice semnificative companiilor americane, inclusiv acces la vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a convinge administrația președintelui Donald Trump să accepte un acord nuclear și să evite o escaladare militară, potrivit Financial Times. Surse familiarizate cu discuțiile au descris perspectiva drept o posibilă „mană comercială", Teheranul
Acum 10 minute
15:10
Premierul Danemarcei convoacă alegeri parlamentare anticipate pe 24 martie: „Trebuie să definim relația cu SUA” # Ziua
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat organizarea alegerilor parlamentare anticipate pe 24 martie, afirmând că scrutinul va fi decisiv pentru poziționarea țării într-un context geopolitic tot mai tensionat. „Aceste alegeri vor fi decisive, deoarece în următorii patru ani noi, danezii și europenii, va trebui cu adevărat să ne bazăm pe propriile forțe. Trebuie să definim
Acum 30 minute
15:00
FT: Iranul încearcă să atragă companiile americane cu investiții majore pentru a evita un conflict cu SUA # Ziua
Iranul analizează oferirea unor oportunități economice semnificative companiilor americane, inclusiv acces la vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a convinge administrația președintelui Donald Trump să accepte un acord nuclear și să evite o escaladare militară, potrivit Financial Times. Surse familiarizate cu discuțiile au descris perspectiva drept o posibilă „mană comercială", Teheranul
Acum o oră
14:20
Complicele omorului de pe terasa din Chișinău, turcul Hassan Toper, revine în penitenciar. Decizia, luată de Curtea de Apel # Ziua
Curtea de Apel Chișinău a dispus ca cetățeanul turc Hassan Toper, învinuit de complicitate în omorul, din 2024, al unui interlop de pe o terasă din Chișinău, să fie plasat din nou în penitenciar. Astfel a fost anulată hotărârea Judecătoriei Chișinău prin care, recent, inculpatul a fost plasat în arest la domiciliu. Hassan Toper urmează
Acum 2 ore
14:00
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9. La eveniment participă Mark Rutte și Volodimir Zelenski # Ziua
România se pregătește pentru Summitul B9+, care va avea loc pe 13 mai, la București. Potrivit unor surse de la Cotroceni, președintele american Donald Trump este invitat la reuniune, alături de alți lideri importanți din spațiul euroatlantic. Sursele citate spun că există posibilitatea ca Donald Trump să nu participe personal la summit și să îl
13:30
Primele parcări periferice la intrările în Chișinău. Municipalitatea pregătește, pentru început, peste 1200 de locuri # Ziua
În acest an va începe amenajarea pe etape a primelor parcări periferice la intrarea în Chișinău. Primarul Ion Ceban anunță că, în cadrul proiectelor, sunt pregătite locațiile și dosarele cu actele necesare. În primă fază, cea mai mare parcare de tip „park/ride", cu 525 de locuri, va fi amplasată în sectorul Ciocana, în zona intersecției
Acum 4 ore
13:00
Orban a publicat o scrisoare deschisă pentru Zelenski în care lansează acuzații grave la adresa Ucrainei: „Redeschideți imediat Drujba” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care îl acuză că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei și îi cere să redeschidă conducta de petrol „Drujba". Mesajul, publicat pe rețeaua X, vine pe fondul tensiunilor regionale legate de tranzitul petrolului prin Ucraina. Orban susține că, de patru
12:30
Blocaj în Parlament pentru numirea candidatului Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Igor Grosu: Vom găsi o soluție # Ziua
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, admite că în Parlament există un blocaj în numirea candidatului Herman von Hebel în Comisia pentru evaluarea procurorilor, pentru care sunt necesare cel puțin 61 de voturi în legislativ. Grosu subliniază însă că, în scurt timp, va veni cu „o soluție pentru a debloca acest proces". „Candidatul din Olanda, dimpotrivă,
12:10
Peskov: Întâlnirea liderilor Rusiei, SUA și Ucrainei are sens doar pentru finalizarea unui acord # Ziua
O eventuală reuniune la nivel înalt între președinții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite ar avea sens doar pentru parafarea înțelegerilor deja negociate, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând afirmațiile anterioare ale lui Steve Witkoff, potrivit cărora Washingtonul vede posibilă o întâlnire directă între cei trei lideri. „Probabil că aici merită să
11:50
„Partidul Nostru” și Blocul Alternativa nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de vetting a procurorilor # Ziua
„Partidul Nostru" și Blocul Alternativa au anunțat că nu vor susține în Parlament candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de vetting a procurorilor. „Ieri, la Comisia juridică, pentru numiri și imunități au fost examinate 6 dosare pentru 2 funcții vacante în Comisia de vetting a procurorilor. Este foarte stranie abordarea
11:20
PAS se opune unei anchete parlamentare în scandalul grațierii. Doina Gherman: O diversiune FSB-istă, nu susținem această inițiativă prostească # Ziua
Fracțiunea PAS s-a opus creării unei comisii de anchetă în Parlament în scandalul grațierii, de acum patru ani, a lui Nicolai Șepeli, tânărul reținut recent pentru pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești. Doina Gherman, vicepreședintele Parlamentului și membru al Comisiei de grațiere pe lângă Președinție, califică scandalul drept o „fumigenă"
Acum 6 ore
10:50
Fico amenință Kievul cu noi măsuri după blocarea petrolului prin conducta „Drujba”: „Slovacia nu este slujitorul Ucrainei” # Ziua
Slovacia este pregătită să adopte noi măsuri împotriva Ucrainei dacă tranzitul petrolului către rafinăria Slovnaft nu va fi reluat, a avertizat premierul Robert Fico, acuzând Kievul de un comportament „neserios și neprietenos". Declarațiile vin după ce Bratislava a suspendat deja livrările de electricitate către Ucraina, prima măsură de retorsiune anunțată de guvernul slovac pe fondul
10:20
Statele Unite și Iranul reiau joi, la Geneva, o nouă rundă de negocieri menite să rezolve disputa nucleară de lungă durată și să evite eventuale lovituri militare americane, pe fondul unei mobilizări militare masive în Orientul Mijlociu. Discuțiile, relansate în această lună, vizează programul nuclear al Teheranului, pe care Washingtonul, alte state occidentale și Israelul
09:50
SONDAJ IIMAS | Alegerea directă a preşedintelui este dorită de majoritatea covârşitoare a alegătorilor # Ziua
Majoritatea cetățenilor moldoveni își dorește să-și aleagă președintele prin vot direct, arată datele unui sondaj efectuat și prezentat de IMAS Moldova. Peste 90 la sută aleg această opțiune. În același timp, 5 la sută vor ca șeful statului să fie ales în Parlament, iar 3 la sută nu sunt deciși. Sondajul a fost realizat
09:50
SONDAJ IMAS | La anticipate, PAS tot ar obține cele mai multe mandate. Formațiunea, pe primul loc în intențiile de vot # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține cele mai multe mandate în Parlament și în eventualitatea organizării unor alegeri anticipate. Formațiunea este cotată cu un scor de aproximativ 30% într-un nou sondaj IMAS Moldova făcut public azi. Pe locul al doilea, cu o pondere de 14,3 la sută, se află Partidul Socialiștilor. Pe locul al treilea
09:50
SONDAJ IMAS | 44% din moldoveni ar vota pentru aderarea la UE, în cazul unui referendum, iar 30% ar spune DA pentru unirea cu România # Ziua
Dacă duminica viitoare s-ar organiza un referendum pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 44 la sută dintre cetățenii moldoveni ar vota pentru, iar numărul celor care ar spune NU este cu aproximativ zece puncte procentuale mai mic, mai exact 35%. Asta arată sondajul IMAS din februarie 2026. În același timp, fiecare al treilea cetățean
09:50
SONDAJ IMAS | Aproape două treimi dintre moldoveni nu văd nicio schimbare după venirea premierului Munteanu la Guvern # Ziua
61 la sută dintre cetățenii moldoveni nu sesizează vreo schimbare după cele 100 de zile de la preluarea funcției de premier de către Alexandru Munteanu. Mai mult, 13,6 la sută dintre respondenți că lucrurile în R. Moldova s-au înrăutățit. Cel puțin asta arată datele unui sondaj, publicat astăzi de către IMAS Moldova. În același timp,
09:40
SONDAJ IMAS | După patru ani de război, o treime dintre moldoveni cred că nu Putin este vinovat de izbucnirea războiului din Ucraina # Ziua
Aproape o treime dintre moldoveni cred că vinovați pentru izbucnirea războiului din Ucraina este NATO, Occidentul și Volodimir Zelenski. 32 la sută sunt de această părere, potrivit unui sondaj publicat joi, 25 februarie, de IMAS Moldova. În același timp, 25 la sută îi atribuie vina exclusivă președintelui rus, Vladimir Putin. În același timp, puțin peste
09:30
SONDAJ | Aproape 70 la sută dintre moldoveni nu cred că R. Moldova va adera la UE până în 2028, iar jumătate nu cred că vom fi membri nici în 2030 # Ziua
Cetățenii moldoveni nu cred că R. Moldova va adera la Uniunea Europeană până în 2028. 68,2 la sută sunt de această părere, iar 48,1 la sută nu cred că vom adera nici în 2030. În același timp, 32 la sută cred că vom fi în UE până în la sfârșitul acestui deceniu. Cifrele au fost
09:30
SONDAJ IMAS | Rusia și UE își dispută întâietatea, în percepția moldovenilor, privind relațiile economice și cele de securitate # Ziua
Numărul cetățenilor care consideră că Republica Moldova ar trebui să dezvolte relații economice cu Federația Rusă s-a redus puțin față de acum câteva luni, însă oricum aceștia sunt cei mai mulți. Potrivit sondajului IMAS, 32,2% vor ca Moscova să fie principalul partener comercial, cu aproximativ 8 la sută mai puțini față de acum câteva luni.
09:30
SONDAJ IMAS | Moldovenii, nemulțumiți și pesimiști. Mai mult de jumătate din populație crede că R. Moldova se află pe o cale greșită # Ziua
Aproximativ 53 la sută dintre cetățenii moldoveni consideră lucrurile în Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce peste 38 la sută cred contrariul. Datele se regăsesc sondajul IMAS, realizat în luna februarie 2026 și făcut public astăzi. În același timp, peste 40 la sută dintre respondenți se declară nemulțumiți de felul în
09:30
SONDAJ | Guvernul Munteanu „pică” examenul în ochii moldovenilor. Cei mai mulți îi dau o notă de la 1 la 5 # Ziua
Aproape 55 la sută dintre cetățenii moldoveni nu îi dau Guvernului Munteanu o notă „de trecere". Potrivit unui sondaj făcut public de IMAS Moldova, 21 la sută dintre respondenți au notat cu 1 activitatea Guvernului, 7 la sută i-au dat nota 2, puțin peste 10 la sută i-au dat nota 3 și 4, iar aproape
Acum 8 ore
09:00
Incident sângeros în apele Cubei. Patru morți după ce paza de coastă a deschis focul asupra unei ambarcațiuni din SUA # Ziua
Patru persoane au murit după un schimb de focuri între agenții de frontieră cubanezi și o ambarcațiune înregistrată în statul american Florida, a anunțat Ministerul de Interne al Cubei. Autoritățile de la Havana susțin că au acționat pentru a-și proteja apele teritoriale. Potrivit comunicatului oficial, incidentul a avut loc miercuri dimineață, în largul insulei-barieră Cayo
08:40
Trump și Zelenski au discutat la telefon înaintea negocierilor de la Geneva. SUA vor ca războiul să se încheie într-o lună # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unei convorbiri telefonice, care a avut loc miercuri seara, că ar dori ca războiul din Ucraina să se încheie în aproximativ o lună, relatează Axios, citând surse familiarizate cu discuția. Convorbirea de aproximativ 30 de minute a fost prima discuție dintre Trump
08:30
Atac masiv al Rusiei cu drone și rachete asupra Ucrainei. Zeci de răniți la Zaporojie și Harkov # Ziua
În noaptea de 26 februarie, forțele ruse au lansat un nou atac de amploare asupra mai multor orașe din Ucraina, folosind drone de atac și rachete balistice, potrivit autorităților ucrainene și armatei. Canalele de monitorizare au indicat că printre posibilele ținte s-au aflat substații energetice, un aerodrom, precum și obiective din sectorul energetic și al
Acum 24 ore
19:00
Plahotniuc denunță un dosar bazat pe „supoziții”: Nu au nicio probă că aș fi condus o organizație criminală și nici dovezi legate de escrocherie sau de spălare de bani # Ziua
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat" și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa „creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii". Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii,
19:00
Comisia de politică externă a Senatului României îi cere Kievului să garanteze drepturile românilor, în cadrul negocierilor Ucraina-UE # Ziua
Comisia de politică externă a Senatul României a subliniat, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul negocierilor de aderare dintre Ucraina și Uniunea Europeană, autoritățile de la Kiev să asigure prezervarea identității naționale a etnicilor români, în conformitate cu standardele europene, informează Agenția BucPress, cu referire la Agerpres. Poziția a fost exprimată luni, 23 februarie, în
18:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că rachetele ucrainene „Flamingo" au demonstrat o eficiență ridicată în ultimele operațiuni, subliniind că toate proiectilele lansate au ajuns la țintă. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, transmite Suspilne. „Am avut lovituri precise cu rachete „Flamingo" la o
18:30
Evacuări în regiunea Smolensk după atacul cu drone asupra combinatului chimic. Bilanțul a ajuns la șapte morți # Ziua
Autoritățile din regiunea Smolensk au început evacuarea temporară a locuitorilor din raionul Dorogobuj, unde se află combinatul chimic „Dorogobuj", cuprins de incendiu după un atac cu drone atribuit Ucrainei, relatează presa rusă. Potrivit unor surse citate de Lenta.ru, primele persoane au fost deja evacuate din satul Pușkarevo, situat în apropierea uzinei. Localnicii afirmă că ar
18:20
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului vor avea prima întrevedere, după o pauză de aproape un an # Ziua
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, va avea mâine prima întrevedere, în mandatul său, cu reprezentantul politic al regiunii separatiste transnistrene, Vitali Ignatiev. Întâlnirea celor doi
17:50
Un an fără scriitorul basarabean Vladimir Beșleagă, un apărător al culturii și identității românești # Ziua
Astăzi se împlinește un an de la moartea omului de cultură și scriitorului basarabean Vladimir Beșleagă. Cunoscutul eseist și romancier s-a stins din viață în 25 februarie 2025, la vârsta de 93 de ani. Scriitorul a fost înmormânat în 28 februarie 2025, care a fost declarată zi de doliu în R. Moldova, în semn de omagiu pentru […] Articolul Un an fără scriitorul basarabean Vladimir Beșleagă, un apărător al culturii și identității românești apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Prețurile petrolului ating maximele ultimelor șapte luni pe fondul riscului unui conflict SUA–Iran # Ziua
Prețurile petrolului s-au menținut în apropierea celor mai ridicate niveluri din ultimele șapte luni, pe fondul temerilor investitorilor privind un posibil conflict militar între Statele Unite și Iran, care ar putea perturba aprovizionarea globală. Informația a fost relatată de Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 43 de cenți (0,6%), ajungând la 71,20 […] Articolul Prețurile petrolului ating maximele ultimelor șapte luni pe fondul riscului unui conflict SUA–Iran apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Germania își avertizează cetățenii din Orientul Mijlociu privind riscul unui conflict SUA-Iran # Ziua
Ministerul german de Externe a emis un avertisment pentru cetățenii germani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul riscului unei eventuale confruntări militare între Statele Unite și Iran. Autoritățile de la Berlin au îndemnat cetățenii germani din regiune să ia măsuri de precauție, în contextul speculațiilor privind o posibilă lovitură americană asupra Iranului. Potrivit evaluărilor, în […] Articolul Germania își avertizează cetățenii din Orientul Mijlociu privind riscul unui conflict SUA-Iran apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane. Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în […] Articolul Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru nouă persoane apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Ministrul Apărării, despre cele două decese ale soldaților: Nu s-a depistat încălcarea mânuirii armei din dotare # Ziua
Cercetările interne ale Ministerului Apărării nu a depistat încălcarea mânuirii armelor din dotare în cazul celor două decese ale soldaților Armatei Naționale, tragedii înregistrate în lunile ianuarie și februarie. Despre acest lucru a anunțat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. „Cercetarea desfășurată de Ministerul Apărării nu a depistat cazuri de încălcare a măsurilor tehnicii securității, precum și […] Articolul Ministrul Apărării, despre cele două decese ale soldaților: Nu s-a depistat încălcarea mânuirii armei din dotare apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Telegram, amendat cu 7 milioane de ruble în Rusia pentru refuzul de a restricționa accesul la conținut # Ziua
Un tribunal din Moscova a amendat aplicația de mesagerie Telegram cu 7 milioane de ruble (echivalentul a aproximativ 70.000 de euro) pentru neîndeplinirea repetată a obligațiilor de monitorizare a conținutului și de limitare a accesului la informații interzise. Potrivit materialelor prezentate în instanță, procesul-verbal contravențional a fost întocmit de Roskomnadzor. Autoritatea susține că Telegram nu […] Articolul Telegram, amendat cu 7 milioane de ruble în Rusia pentru refuzul de a restricționa accesul la conținut apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
După ce i-a „pre-vetting-uit” pe judecători, olandezul Herman von Hebel este ales de PAS să „vetting-uiască” procurorii # Ziua
Olandezul Herman von Hebel, care a condus anterior Comisia de Pre-Vetting pentru judecători, se va ocupa și de evaluarea procurorilor. Decizia a fost luată de deputații PAS din Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, care au votat pentru ca acesta să fie numit în Comisia de Vetting. Potrivit deputatului Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi, în […] Articolul După ce i-a „pre-vetting-uit” pe judecători, olandezul Herman von Hebel este ales de PAS să „vetting-uiască” procurorii apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Primăria Capitalei anunță că va moderniza, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău # Ziua
Primăria Capitalei anunță că va moderniza și eficientiza energetic, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, care a adăugat că au fost selectate cele mai mari grădinițe din toate sectoarele municipiului. Prima etapă vizează reabilitarea a 30 de instituții. Lucrările presupun reabilitarea clădirilor, a pereților, […] Articolul Primăria Capitalei anunță că va moderniza, începând cu 2026, alte 52 de grădinițe din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Bill Gates a recunoscut că a avut relații extraconjugale și „și-a asumat responsabilitatea” pentru legăturile cu Jeffrey Epstein # Ziua
Bill Gates și-a asumat responsabilitatea pentru relațiile sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein, a transmis un purtător de cuvânt al Fundației Gates, după o reuniune internă cu angajații, relatează Reuters. Declarația vine ca reacție la un material publicat de The Wall Street Journal, potrivit căruia cofondatorul Microsoft și-ar fi cerut scuze angajaților […] Articolul Bill Gates a recunoscut că a avut relații extraconjugale și „și-a asumat responsabilitatea” pentru legăturile cu Jeffrey Epstein apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Autocarele și microbuzele de pe cursele naționale, supuse controalelor în cadrul unor razii organizate de ANTA # Ziua
Autocarele și microbuzele de pasageri de pe cursele locale și naționale vor fi supuse unor verificări în trafic, organizate de inspectorii Agenției Naționale pentru Transport Auto. Raziile vor începe joi, 26 februarie și vor continua până în 12 martie. ANTA precizează că a decis să organizeze controalele în urma mai multor sesizări transmise de pasageri. […] Articolul Autocarele și microbuzele de pe cursele naționale, supuse controalelor în cadrul unor razii organizate de ANTA apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:00
Șapte cetățeni moldoveni, judecați la Paris pentru „demoralizarea” armatei franceze. Procurorii cer între 18 luni și trei ani de închisoare # Ziua
Procurorii francezi au cerut, pe 23 februarie, unui tribunal din Paris să condamne șapte cetățeni moldoveni la pedepse cuprinse între 18 luni și trei ani de închisoare, acuzați că au desenat sicrie pe clădiri publice, făcând referire la războiul din Ucraina. Verdictul tribunalului este așteptat pe 16 aprilie. Potrivit presei franceze, astfel de graffitiuri au […] Articolul Șapte cetățeni moldoveni, judecați la Paris pentru „demoralizarea” armatei franceze. Procurorii cer între 18 luni și trei ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
SUA mizează pe un summit Zelenski–Putin: „Am încercat să rezolvăm majoritatea celorlalte probleme, iar liderilor le revine chestiunea teritoriilor” # Ziua
Trimisul special al președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul crede în posibilitatea unei întâlniri directe între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care ar urma să abordeze, printre altele, chestiunea teritoriilor și garanțiilor de securitate. Declarația a fost făcută online, pe 24 februarie 2026, în cadrul reuniunii […] Articolul SUA mizează pe un summit Zelenski–Putin: „Am încercat să rezolvăm majoritatea celorlalte probleme, iar liderilor le revine chestiunea teritoriilor” apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Orban acuză Ucraina că pregătește noi acțiuni împotriva sistemului energetic și desfășoară militari pentru protecția infrastructurii critice # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că a convocat Consiliul de Apărare din cauza a ceea ce a numit o „blocadă petrolieră ucraineană”, susținând că Budapesta nu mai primește țiței prin conducta „Drujba” din 27 ianuarie. „Din 27 ianuarie nu mai ajunge petrol în Ungaria prin conducta Drujba. Datele arată clar că această oprire fără […] Articolul Orban acuză Ucraina că pregătește noi acțiuni împotriva sistemului energetic și desfășoară militari pentru protecția infrastructurii critice apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Odihna de vară pentru copii și adolescenți se va scumpi în 2026. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului privind organizarea sezonului estival, tarifele orientative pentru o zi de tabără vor crește, în medie, cu aproximativ 4,7% față de anul trecut, pe fondul inflației și al majorării prețurilor la alimente și servicii, scrie bani.md. Astfel, […] Articolul Vacanță mai scumpă pentru copii. Guvernul scumpește biletele pentru taberele de vară apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Dinu Plîngău, deranjat de „tăcerea” PAS în cazul unor șefi de instituții: Cât de drag ar fi omul pentru partid, clemența nu trebuie să prevaleze # Ziua
Deputatul Dinu Plîngău, ales pe listele PAS, este deranjat de „reticența” și lipsa de acțiune a colegilor de fracțiune și a partidului de la putere în cazul unor șefi de instituție, plătiți cu zeci de mii de lei lunar, dar care „dorm în funcție”. Parlamentarul face trimitere la recenta demisie a șefului Consiliului Concurenței, Alexei […] Articolul Dinu Plîngău, deranjat de „tăcerea” PAS în cazul unor șefi de instituții: Cât de drag ar fi omul pentru partid, clemența nu trebuie să prevaleze apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Briefing secret la Washington pe dosarul Iranului. Marco Rubio a prezentat Congresului planurile „clasificate” ale administrației Trump # Ziua
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a susținut un briefing clasificat pentru principalii lideri ai Congresului privind situația din Iran, cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să avertizeze, în discursul despre Starea Națiunii, că Teheranul nu va fi lăsat să obțină arma nucleară. Potrivit The Guardian, briefingul a fost prezentat așa-numitului […] Articolul Briefing secret la Washington pe dosarul Iranului. Marco Rubio a prezentat Congresului planurile „clasificate” ale administrației Trump apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Kievul și Washingtonul reiau mâine negocierile la Geneva. Posibilă reuniune trilaterală cu Rusia la începutul lui martie # Ziua
Negociatorii ucraineni se vor întâlni joi cu oficialii americani pentru a discuta „pachetul de prosperitate” și reconstrucția postbelică a Ucrainei, a anunțat miercuri președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Întrevederea va fi prima în format bilateral SUA–Ucraina după mai multe runde de discuții trilaterale SUA–Ucraina–Rusia desfășurate la Abu Dhabi și Geneva. Zelenski le-a transmis jurnaliștilor, […] Articolul Kievul și Washingtonul reiau mâine negocierile la Geneva. Posibilă reuniune trilaterală cu Rusia la începutul lui martie apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
„Partidul Nostru” denunță externalizarea actului de guvernare către societatea civilă a apropiată puterii: „Asta nu este reformă” # Ziua
Deputatul „Partidului Nostru”, Alexandr Berlinschii, critică modul în care actuala guvernare gestionează reformele, acuzând o „externalizare” a actului de guvernare către organizații neguvernamentale apropiate puterii. Potrivit unui comunicat de presă, „în timp ce cetățenii așteaptă soluții concrete pentru problemele economice, creșterea prețurilor și lipsa locurilor de muncă”, Cancelaria de Stat semnează memorandumuri cu organizația „Parteneriate […] Articolul „Partidul Nostru” denunță externalizarea actului de guvernare către societatea civilă a apropiată puterii: „Asta nu este reformă” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Patru morți după un atac cu drone asupra unui combinat chimic din Rusia. Autoritățile analizează evacuarea locuitorilor din apropiere # Ziua
Patru persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra combinatului chimic PАО „Dorogobuj” din orașul Dorogobuj, regiunea Smolensk, a anunțat guvernatorul Vasili Anohin. Potrivit oficialului rus, armata ucraineană ar fi atacat întreprinderea în noaptea de miercuri. În urma loviturii, patru angajați ai uzinei au murit, iar alți zece au fost răniți și transportați […] Articolul Patru morți după un atac cu drone asupra unui combinat chimic din Rusia. Autoritățile analizează evacuarea locuitorilor din apropiere apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Circuitul onegiștilor pe timpul guvernării PAS pare veșnic. Unul vine, altul pleacă, iar cel care pleacă știe că poate veni oricând, până la primul grant. Pentru că reziliența nu se întărește singură, iar buzunarele trebuie lărgite continuu. Totu-i bine. La ei. Noi mai așteptăm, că nu avem unde ne grăbi. Până în 2028 mai este. […] Articolul SCURT PE DOI | Perpetuum mobile al onegiștilor de stat apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Procurorii cer plasarea în arest a patru suspecți în dosarul delapidării fondurilor din programul „Satul European” # Ziua
Procurorii solicită mandate de arestare pe numele a patru persoane reținute de Centrul Național Anticorupție în dosarul privind delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură realizate în cadrul Programului „Satul European”. Demersurile au fost înaintate instanței după ce, în 23 februarie, CNA și Procuratura municipiului Bălți au anunțat reținerea a cinci persoane în […] Articolul Procurorii cer plasarea în arest a patru suspecți în dosarul delapidării fondurilor din programul „Satul European” apare prima dată în ZIUA.md.
