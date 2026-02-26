„Ne bucurăm să fim la Tiraspol, R. Moldova”. Cele două maluri ale Nistrului au reluat dialogul „unu la unu”
Europa Libera Moldova, 26 februarie 2026 16:30
„Ne bucurăm să fim la Tiraspol, R. Moldova”. Cele două maluri ale Nistrului au reluat dialogul „unu la unu”
[Carte de] Identitate anulată. Povestea moldovenilor rămași fără acte românești # Europa Libera Moldova
Atunci când s-au cunoscut, s-au împrietenit, iar apoi au făcut și nuntă, doi juriști din Chișinău, Alina și Vadim, au aflat unul despre celălalt nu doar că sunt ambii și cetățeni ai României, dar că aveau, de câțiva ani, și aceeași adresă – strada Moș Ion Roată, sector 3, București. Povestea este cunoscută. Mulți moldoveni cu cetățenie română și-au declarat reședințe fictive în România – uneori înregistrându-se cu miile în aceeași casă – pentru a putea obține cărți de identitate românești. Acum...
16:50
Bărbat înarmat, ucis când încerca să intre ilegal pe proprietatea lui Trump din Florida # Europa Libera Moldova
Trump se afla la Washington în momentul incidentului, care, potrivit oficialilor, a avut loc în jurul orei 1:30 dimineața (08:30 dimineață, ora Moldovei). „Un bărbat înarmat a fost împușcat și ucis de agenții Serviciului Secret al SUA și de @PBCountySheriff după ce a pătruns ilegal în perimetrul de securitate al Mar-a-Lago în această dimineață”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, într-o postare pe X. Suspectul, un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani,...
„Noi suntem acasă, nu ne trimiteți în Siberia” Povestea lui Mihai Peicov din Taraclia care a ales Moldova și UE în locul propagandei ruse # Europa Libera Moldova
Cât a fost elev în satul Corten, raionul Taraclia, în catalog era trecut Mihail și era strigat Mișa, deși prenumele lui din acte este Mihai. Astăzi pentru el este important să se prezinte anume așa – Mihai Peicov: „Mihai este un prenume românesc, iar Peicov e un nume bulgăresc. Țin foarte mult la asta, să arăt că am sânge românesc și sânge bulgar. Atunci însă realitatea în care trăiam era alta”. Se referă la copilăria și adolescența petrecute în satul de baștină, unde, ca în multe alte localităț...
10:00
Povestea lui Mihai Peicov din Taraclia care a ales Moldova și UE în locul propagandei ruse # Europa Libera Moldova
A crescut într-un sat bulgar din sudul R. Moldova, convins că viitorul lui este în altă țară. În școala rusă și de la posturile TV rusești a învățat admirația pentru Putin și neîncrederea față de propriul stat. Azi, Mihai Peicov luptă pentru integrarea minorităților etnice și combate dezinformarea....
În noua ediție „Istorii care contează” descoperim medici de familie din sate. Valeria Trancalan s-a întors la Mihăileni, Râșcani, după nouă ani de studii la oraș. Lidia Tofan, de 65 de ani, deservește patru sate din Drochia, iar Vasile Filimon, de 70 de ani, are în grijă trei sate din Căușeni, la care ajunge fie pe jos, fie cu mașina, fie cu bicicleta....
„În casă-i ca afară”. O femeie de 83 de ani din Kiev rezistă de o lună fără încălzire # Europa Libera Moldova
La Kiev, peste o mie de blocuri de locuințe rămân fără încălzire de mai bine de o lună. În unele case, nu există nici apă, nici electricitate. Asistenții sociali le propun pensionarilor să se mute temporar la pensiuni din afara orașului. Printre aceștia se află și Ludmila, în vârstă de 83 de ani, care s-a refugiat la Kiev din orașul Kosteantinivka, de lângă linia frontului....
Negru și Boțan, despre presupusele asasinate ale unor ucraineni, pregătite în Moldova # Europa Libera Moldova
Era de așteptat ca R. Moldova să fie folosită de Rusia ca un cap de pod împotriva Ucrainei. Așa au comentat invitații podcastului „Dincolo de Știri” reținerea unui grup de moldoveni care ar fi pregătit asasinate împotriva unor persoane publice ucrainene, la ordinul serviciilor speciale rusești....
Medicul rus care i-a salvat viața lui Navalnîi, respins la angajare în Letonia din motive de securitate # Europa Libera Moldova
Letonia a concediat zeci de lucrători medicali după amendarea legii privind securitatea națională, care interzice cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în „infrastructura critică”. Printre cei vizați - doctorul Aleksandr Polupan, cel care l-a salvat pe opozantul rus Aleksei Navalnîi după otrăvirea cu Noviciok în 2020, insistând ca acesta să fie transferat urgent în Germania, în ciuda opoziției autorităților ruse. Ulterior, Polupan a criticat public condițiile de detenție ale lui Navalnîi, a co...
Poliția ucraineană: Grup de presupuși „asasini” moldoveni reținuți în operațiunea Enigma 2.0 # Europa Libera Moldova
Într-un comunicat de presă difuzat pe 20 februarie, poliția ucraineană i-a descris drept „agenți și combatanți”, dar nu a dat numărul celor reținuți. Aceștia ar fi fost recrutați de serviciile speciale rusești și trimiși în Ucraina pentru operațiuni de lichidare. „S-a stabilit în mod credibil că printre persoanele care urmau să fie eliminate se numărau un jurnalist cunoscut, trecut în Rusia ca «extremist» și căutat”, se spune în comunicatul Poliției Naționale a Ucrainei. Printre țintele presupuș...
Beneficiile includ șansa de a crește profesional într-o organizație media internațională cu o vastă rețea de jurnaliști și cu standarde editoriale solide. Criterii: Aveți fler jurnalistic și abilități excelente de scriere în română; Dați dovadă de acuratețe și precizie, punând accentul pe o documentare riguroasă și o prezentare convingătoare; Comunicați eficient, clar și deschis în echipă; Aveți capacitate de analiză și sinteză pentru a reda subiecte complexe într-un mod ușor de urmărit și capti...
Temperaturile scăzute din ultima perioadă și ninsorile alternate cu ploi au dus la apariția gropilor pe mai multe artere din Chișinău. Cele mai afectate sunt șos. Muncești și Hâncești, bd. Dacia și str. Gh. Asachi. Primăria a mobilizat 15 echipe de drumari pentru a le cârpi, deocamdată, provizoriu....
