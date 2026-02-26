S-a stins din viață actrița din „Снежная королева”, Natalia Klimova
Noi.md, 26 februarie 2026 13:30
S-a stins din viață actrița sovietică și rusă Natalia Ivanovna Klimova, cunoscută pentru rolul Снежная королева. Peste puțin timp urma să împlinească 88 de ani.Înmormîntarea Nataliei Klimova este planificată să aibă loc pe teritoriul mănăstirii Sveato-Voskresenski din Murom, pe 27 februarie, ziua ei de naștere, transmite fontanka.ru.{{862831}}Natalia Klimova s-a născut pe 27 februarie 1938
• • •
Acum 15 minute
13:30
Odnostalco a venit cu o inițiativă care va contribui la alocarea compensațiilor pentru cetățeni # Noi.md
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a venit cu o inițiativă de redistribuire a cheltuielilor bugetare, afirmînd că proiectul nu necesită alocarea unor fonduri suplimentare, dar poate ajuta cetățenii.Potrivit acestuia, este vorba despre o distribuire mai rațională a fondurilor bugetare și o schimbare a priorităților cheltuielilor de stat.{{866770}}În special, deputatul a propus reducerea bug
13:30
13:30
Guvernul Munteanu s-a ales cu note dure din partea cetățenilor, în ultimul sondaj, realizat de IMAS pe parcursul lunii februarie și prezentat astăzi. Aproape 40 la sută dintre respondenți i-au acordat note de la 1 la 4. Totodată, moldovenii consideră, în mare parte (61%) că, noul Cabinet de miniștri nu a adus nicio schimbare în țară.„Actualul Guvern nu ne oferă o agendă de activități prea boga
13:30
În Franța, ultimele zile ale iernii au fost marcate de o vreme anormal de caldă, în extremitatea sudică a țării, coloana termometrului apropiindu-se, în unele zone, de 30 °C.În Franța, în ultimele zile, o mare parte a teritoriului a înregistrat o vreme anormal de caldă, cu temperaturi aproape de cele de vară, atingînd nivelul maxim miercuri, 25 februarie. Pe teritoriul țării au fost înregistra
13:30
Mașina care s-a prăbușit luni, 16 februarie 2026, sub gheața Lacului Ghidighici nu a fost încă scoasă.Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de către purtătoarea de cuvînt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu.„Automobilul nu a fost scos. Acum nu este posibil, atîta timp cît este pod de gheață pe iaz”, a declarat Pușcașu, informează Noi.md.
Acum o oră
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 26 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 27 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,67 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 20,59 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
13:00
Polițiștii de patrulare și cei ai BPRO au stopat în trafic un automobil, care se deplasa neuniform pe strada Prieteniei din comuna Grătiești.Mașina era condusă de un bărbat de 33 de ani, vizibil în stare de ebrietate cu grad avansat.{{867205}}În urma testării alcoolscopice, rezultatul a indicat 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul expirat – o concentrație extrem de periculoasă.Conducăto
13:00
Administraţia Națională a Drumurilor anunță că echipele de drumari sînt în teren, unde desfășoară lucrări de plombare cu mixtură asfaltică la rece pe drumurile afectate de gropi.Intervențiile sînt temporare și specifice acestei perioade, avînd drept scop asigurarea circulației în condiții de siguranță pînă la demararea lucrărilor ample de reabilitare.Potrivit instituției, se lucrează pe ur
Acum 2 ore
12:30
În Polonia se închid tot mai multe școli pe fondul crizei demografice și al lipsei de finanțare, părinții și profesorii trag semnale de alarmă.Se preconizează că mai multe școli și grădinițe din toată Polonia vor fi închise în acest an din cauza numărului insuficient de elevi și copii mici. Pînă la sfîrșitul lunii februarie, autoritățile locale trebuie să ia deciziile corespunzătoare. {{85
12:30
Secretarul de stat al MAE Carolina Perebinos a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag.Discuțiile au vizat evoluțiile actuale ale relațiilor moldo-franceze, precum și principalele acțiuni de pe agenda bilaterală și multilaterală pentru perioada următoare.În cadrul discuțiilor, a fost remarcată dinamica pozitivă a dialogului politic bilateral
12:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează înscrierea la o serie de sesiuni de formare pentru autorii și potențialii autori de manuale școlare. Instruirile au loc în contextul reformei curriculare planificate pentru anul 2026. {{865987}}Programul de formare va include trei module, desfășurate pe parcursul anului:Bune practici în elaborarea și editarea manualelor școlare;Inte
12:30
Consumul de energie electrică în rețelele operate de Premier Energy Distribution a crescut semnificativ la începutul anului 2026, pe fondul temperaturilor scăzute și al utilizării intense a sistemelor electrice de încălzire. Datele companiei indică valori record atît la consumul total, cît și la vîrfurile de sarcină.În luna ianuarie 2026, consumul total a atins 365.246 MWh, în creștere cu apro
12:00
În topul politicienilor care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor pe primul loc rămîne președinta Maia Sandu, urmată de primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, Igor Dodon. Așa arată datele Barometrului socio-politic, prezentat astăzi de IMAS.Iată cum arată clasamentul pe notele acordate privind activitatea politicienilor:„Au loc schimbări interesante: Maia
12:00
Adriana Ochișanu a făcut acuzații grave la adresa familiei Cuciuc, susținînd că aceștia au mușamalizat informații legate de starea fetiței lor și au încercat să arunce vina asupra altor persoane. „Spune la toată lumea că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, toată viața a fost o mincinoasă şi minte în continuare”, a declarat Adriana Ochișanu.„Am să pun la dispoziția oam
12:00
Direcția Educație Chișinău a desfășurat ședința organizatorică cu directorii instituțiilor de învățămînt primar și secundar (ciclul I și II), în vederea consolidării cadrului managerial și asigurării implementării unitare a politicilor educaționale municipale.În cadrul agendei au fost abordate următoarele subiecte prioritare:-Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a clasel
12:00
Un nou sondaj realizat de IMAS în februarie 2026 arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat în intențiile de vot, în cazul organizării unor alegeri parlamentare anticipate duminica viitoare.Potrivit datelor, în totalul eșantionului de 1113 respondenți, PAS ar acumula 29,8% din voturi, fiind urmat de PSRM cu 14,3%. Pe locurile următoare se clasează Democrația Acasă – 7,2%,
12:00
Fracțiunea PSRM, împreună cu deputați ai opoziției parlamentare, a înaintat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, condus de Natalia Plugaru. Anunțul a fost făcut în plen, în cadrul ședinței de astăzi.Socialiștii acuză ministerul de „trei eșecuri grave”: ignorarea crizei demografice, creșterea sărăciei și eliminarea compensațiilor energetice
12:00
Ședința de astăzi a Parlamentului a fost marcată de schimburi dure de replici și de respingerea mai multor inițiative ale opoziției privind crearea unor comisii de anchetă.Deputatul PCRM Andrei Godoroja a propus constituirea unei comisii de anchetă privind presupusa divulgare a datelor cu caracter personal ale deținătorilor de patentă. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară.
12:00
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, la împlinirea a patru ani de la declanșarea a războiului. Proiectul de hotărîre, inițiat de un grup de deputați din fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 de parlamentari.Prin documentul adoptat, Legislativul onorează curajul popor
12:00
Scandal la intrare în satul Căplani din raionul Ștefan Vodă, mai mulți șoferi s-au adunat în dimineața zilei de miercuri și s-au arătat revoltați de starea drumului care leagă localitatea cu traseul central.Oamenii spun că în ultimii 12 ani sînt investiți milioane de lei în prundiș, care la fiecare ploaie se transformă în mocirlă.{{866621}}În această iarnă din cauza stării proaste aua drum
12:00
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu # Noi.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați.Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției
12:00
Parlamentul a simplificat și consolidat sistemul de contestare în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor # Noi.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați. Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni a fost elaborat de
Acum 4 ore
11:30
Centrul de Sănătate Pîrjolteni, raionul Călărași a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de peste 230 de mii de lei.Lucrările de izolare termică a instituției medicale au inclus rep
11:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale, pregătită să meargă în Parlament și să răspundă la întrebările deputaților # Noi.md
Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva activității sale și i-au cerut demisia. {{866803}}„Reprezint un domeniul foarte complex care vizează viața, veniturile oamenilor, pensiile, salariile lor. Avem ce spune despre rezultatele guve
11:30
Un nor uriaș de foc s-a ridicat în cer din cauza unei erupții vulcanice puternice în municipiul San Juan de Urabá, din nord-vestul Columbiei.În apropierea locului accidentului se află satul Siete Vueltas, o închisoare și stații de epurare.{{866985}}Martorii oculari de pe rețelele sociale afirmă că, la cîțiva kilometri de locul erupției, au descoperit crăpături impresionante în pămînt și as
11:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut un discurs în plen cu prilejul comemorării victimelor conflictului armat de pe Nistru, subliniind importanța memoriei colective și a unității naționale.„La 34 de ani distanță avem datoria să ne amintim și să construim punți”, a declarat șeful Legislativului, referindu-se la necesitatea consolidării coeziunii sociale și a dialogului.În debu
11:30
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tîlhării. Un al treilea suspect, cu vîrsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională.Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, avînd fețele acoperite, ar fi pătruns în locuința unei femei de 66 de ani din localitatea Micl
11:30
Schimb de replici în Parlament pe tema presupuselor delapidări: Batrîncea cere audieri, PAS respinge inițiativa # Noi.md
Declarații tensionate în ședința de astăzi a Parlamentului, unde vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, a solicitat audierea Procuraturii și a Guvernului în legătură cu presupuse delapidări de fonduri în proporții deosebit de mari.„Vedem starea drumurilor, am aflat de la CNA și despre harta ‘otkaturilor’. Vorbim despre delapidări în proporții deosebit de mari. Cerem audierea Procurat
11:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a trimis o „scrisoare deschisă” președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în care acuză Kievul că ar influența alegerile viitoare.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Twitter-ul prim-ministrului Ungariei.„De patru ani, dumneavoastră lucrați pentru a forța Ungaria să intre în război între țara dumneavoastră și Rusia. În acest timp, ați obținut
11:00
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător în orașul Lipcani, notează Noi.md.Persoana respectivă este suspectată de păstrarea și comercializarea produselor din tutun, fără acte de proveniență și fără autorizație legală.{{867132}}Oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliul bărbatului de 55 de ani, unde au fost găsite și ridicat
11:00
Șoferii din Chișinău spun că au cheltuit mii de lei pentru repararea autoturismelor avariate în gropile apărute pe străzile capitalei, înainte ca autoritățile să înceapă intervențiile de remediere. Între timp, service-urile auto și vulcanizările sînt supraaglomerate, iar mecanicii afirmă că lucrează la capacitate maximă, înlocuind anvelope și reparînd jante deteriorate.Mariana Goroh susține că
11:00
Cîți cetățeni din Republica Moldova consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită # Noi.md
Peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Datele reies din sondajul IMAS realizat în februarie 2026. Potrivit cercetării, 53% dintre respondenți cred că direcția este greșită, în timp ce 38% sînt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună. Tendința se menține relativ stabilă în ultimele luni, cu fluctuații minore,
10:30
În cadrul întrevederii cu cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing, președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping a declarat că în negocierile de pace în Ucraina este nevoie să se asigure participarea egală a tuturor părților.Astfel, el a sugerat necesitatea implicării Europei în procesul de pace.Acest lucru este menționat în comunicatul privind rezultatele negocierilor dintre li
10:30
Șor s-a concentrat pe „rețeaua” de ocolire a sancțiunilor internaționale. Cine va moșteni „plasa” lui din Moldova? # Noi.md
Încă nu demult, Ilan Șor era în topul celor mai populari politicieni, iar formațiunile lui politice (Partidul Șor, apoi blocul Победа) rivalizau cu Partidul Socialiștilor în sondajele de opinie pentru popularitatea pe flancul stîng.{{856678}}Astăzi în Moldova despre afaceristul fugar se vorbește doar ca despre un figurant în dosare penale ce implică finanțarea ilegală a partidelor politice.
10:30
Peste 500 de băieți și fete din Asia, America și Europa, din categoriile de vîrstă U15, U17 și U19, au participat la tradiționalul turneu internațional, care s-a desfășurat în perioada 16-22 februarie, la Ploiești (România), transmite boxing.md.Printre boxerii U15, învingîndu-și adversarii din Israel, România și Ungaria, medalia de aur la categoria de greutate 52 kg a fost cîștigată de David Ș
10:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni.Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la cîteva proiecte realizate cu sprijinul fina
10:00
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 25 februarie, 31 de medicamente, inclusiv 17 în premieră.Printre produsele avizate se regăsește un preparat indicat pentru tratarea mai multor tipuri de cancer la pacienții adulți, altul estinat terapiei hipertensiunii arteriale pulmonare, precum un medicament recomandat adulților pentru
10:00
Un cutremur slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs la adîncimea de 119.9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31km V de Focșani, 61km N de Buzău, 80km E de Sf
Acum 6 ore
09:30
În țara noastră, consumul de droguri ia amploare. Anul trecut, autorităţile aveau în evidenţă peste 12.200 de consumatori.Din cauza multiplelor surse de livrare, consumul de droguri a luat amploare în R. Moldova. Mai ales în Chişinău, narcoticele se pot procura foarte uşor. Traficanţii folosesc magazinele online de pe rețelele sociale și propun tot felul de substanţe interzise.{{865985}}Şe
09:30
Circulația pe șoselele din țară s-a transformat într-un adevărat test al atenției și răbdării. Gropile apărute după topirea zăpezii îi obligă pe șoferi să manevreze riscant, pentru a-și proteja mașinile, iar unii chiar intră pe contrasens.Președintele Asociației Drumarilor Antreprenori, Boris Gherasim, a declarat că situația, într-adevăr, este alarmantă. Din cei aproape 6.000 de kilometri de d
09:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu exclude un parcurs treptat al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană.„Nu aș exclude o astfel de abordare”, a spus politicianul, subliniind că cel mai important este ca procesul să continue fără întreruperi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la Realitatea TV.Șeful Legislativului a menționat că cetățenii Repu
09:00
Blocul „Alternativa” și PSRM anunță că nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel la Comisia Vetting # Noi.md
Candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor nu va fi susținută de Blocul „Alternativa” și de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Reacțiile au venit după ce majoritatea parlamentară PAS a înaintat oficial propunerea către plenul Parlamentului.Ion Chicu, unul dintre lid
08:30
La Ungheni, în cadrul Centrului pentru seniori, am desfășurat o nouă activitate dedicată incluziunii digitale a persoanelor în etate, parte a inițiativei Digital Inclusion for Adults & Seniors in Moldova.Un grup de 25 de seniori a participat la o sesiune practică în care au învățat să utilizeze laptopul, să navigheze pe internet, să creeze și să folosească un email, precum și să acceseze infor
08:30
Alertă în România: două aeronave F-16 ridicate de la sol după noi atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Noi.md
Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) a anunțat că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol, în contextul unor noi atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.Potrivit comunicatului oficial, radarele MApN au detectat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național,
08:30
Scalp iritat sau mătreață? De ce este peelingul pentru scalp esențial într-o rutină corectă # Noi.md
Dacă te confrunți cu mâncărime, disconfort sau mătreață, scalpul tău încearcă să-ți transmită că nu este în echilibru. La fel ca pielea feței, și scalpul are nevoie de îngrijire corectă pentru a rămâne sănătos. De cele mai multe ori, aceste probleme apar din cauza acumulării de celule moarte, a excesului de sebum sau a reziduurilor lăsate de produsele de styling. În timp, scalpul devine încărcat,
08:30
Zelenski, după discuția cu Trump: Întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia, planificată pentru începutul lunii martie # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o nouă rundă de discuții în format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia este programată pentru începutul lunii martie, în contextul continuării negocierilor pentru încheierea războiului. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică avută cu președintele SUA, Donald Trump, la care au participat și reprezentanți ai administrației america
08:00
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,5 bani, iar dolarului american - aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1800 lei pentru un euro (+0,43 bani) și 17,1380 lei pentru un dolar (+1,31 bani), în
08:00
Republica Moldova va participa pentru prima dată la cea de-a 61-a Expoziție Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, cu proiectul „În a mia și a doua noapte” al artistului Pavel Brăila, curatoriat de Adelina Luft. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa va crește vizibilitatea culturală a țării și va deschide noi oportunități de dialog artistic la nivel internațional.„Dacă ne dori
Acum 8 ore
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii cerul va fi variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei nu se prevăd precipitații semnificative.În nordul țării, din cauza precipitațiilor nocturne, izolat pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +1...+3°C
07:30
