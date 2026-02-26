Cum ar arăta Parlamentul dacă duminică ar avea loc alegeri: datele unui sondaj
Noi.md, 26 februarie 2026 12:00
Un nou sondaj realizat de IMAS în februarie 2026 arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat în intențiile de vot, în cazul organizării unor alegeri parlamentare anticipate duminica viitoare.Potrivit datelor, în totalul eșantionului de 1113 respondenți, PAS ar acumula 29,8% din voturi, fiind urmat de PSRM cu 14,3%. Pe locurile următoare se clasează Democrația Acasă – 7,2%,
Acum 10 minute
12:00
În topul politicienilor care se bucură de cea mai mare încredere din partea cetățenilor pe primul loc rămîne președinta Maia Sandu, urmată de primarul capitalei, Ion Ceban și liderul PSRM, Igor Dodon. Așa arată datele Barometrului socio-politic, prezentat astăzi de IMAS.Iată cum arată clasamentul pe notele acordate privind activitatea politicienilor:„Au loc schimbări interesante: Maia
12:00
Adriana Ochișanu a făcut acuzații grave la adresa familiei Cuciuc, susținînd că aceștia au mușamalizat informații legate de starea fetiței lor și au încercat să arunce vina asupra altor persoane. „Spune la toată lumea că noi am plătit, am mituit și am băgat bani. Este o mincinoasă, toată viața a fost o mincinoasă şi minte în continuare”, a declarat Adriana Ochișanu.„Am să pun la dispoziția oam
12:00
Direcția Educație Chișinău a desfășurat ședința organizatorică cu directorii instituțiilor de învățămînt primar și secundar (ciclul I și II), în vederea consolidării cadrului managerial și asigurării implementării unitare a politicilor educaționale municipale.În cadrul agendei au fost abordate următoarele subiecte prioritare:-Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a clasel
12:00
12:00
Fracțiunea PSRM, împreună cu deputați ai opoziției parlamentare, a înaintat în Parlament o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, condus de Natalia Plugaru. Anunțul a fost făcut în plen, în cadrul ședinței de astăzi.Socialiștii acuză ministerul de „trei eșecuri grave”: ignorarea crizei demografice, creșterea sărăciei și eliminarea compensațiilor energetice
12:00
Ședința de astăzi a Parlamentului a fost marcată de schimburi dure de replici și de respingerea mai multor inițiative ale opoziției privind crearea unor comisii de anchetă.Deputatul PCRM Andrei Godoroja a propus constituirea unei comisii de anchetă privind presupusa divulgare a datelor cu caracter personal ale deținătorilor de patentă. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară.
12:00
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, la împlinirea a patru ani de la declanșarea a războiului. Proiectul de hotărîre, inițiat de un grup de deputați din fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost votat de 65 de parlamentari.Prin documentul adoptat, Legislativul onorează curajul popor
12:00
Scandal la intrare în satul Căplani din raionul Ștefan Vodă, mai mulți șoferi s-au adunat în dimineața zilei de miercuri și s-au arătat revoltați de starea drumului care leagă localitatea cu traseul central.Oamenii spun că în ultimii 12 ani sînt investiți milioane de lei în prundiș, care la fiecare ploaie se transformă în mocirlă.{{866621}}În această iarnă din cauza stării proaste aua drum
12:00
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu # Noi.md
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu.Un proiect de hotărîre care prevede acest lucru a fost votat de 55 de deputați.Comisia juridică, pentru numiri și imunități a recomandat Comisiei parlamentare de profil efectuarea controlului parlamentar asupra activității lui Alexei Gherțescu în exercitarea funcției
12:00
Parlamentul a simplificat și consolidat sistemul de contestare în domeniul achizițiilor publice și al concesiunilor # Noi.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați. Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni a fost elaborat de
Acum o oră
11:30
Centrul de Sănătate Pîrjolteni, raionul Călărași a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de peste 230 de mii de lei.Lucrările de izolare termică a instituției medicale au inclus rep
11:30
Ministra Muncii și Protecției Sociale, pregătită să meargă în Parlament și să răspundă la întrebările deputaților # Noi.md
Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, se declară pregătită să se prezinte în Parlament, după ce deputații Partidului Socialiștilor au anunțat inițierea unei moțiuni simple împotriva activității sale și i-au cerut demisia. {{866803}}„Reprezint un domeniul foarte complex care vizează viața, veniturile oamenilor, pensiile, salariile lor. Avem ce spune despre rezultatele guve
11:30
Un nor uriaș de foc s-a ridicat în cer din cauza unei erupții vulcanice puternice în municipiul San Juan de Urabá, din nord-vestul Columbiei.În apropierea locului accidentului se află satul Siete Vueltas, o închisoare și stații de epurare.{{866985}}Martorii oculari de pe rețelele sociale afirmă că, la cîțiva kilometri de locul erupției, au descoperit crăpături impresionante în pămînt și as
11:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut un discurs în plen cu prilejul comemorării victimelor conflictului armat de pe Nistru, subliniind importanța memoriei colective și a unității naționale.„La 34 de ani distanță avem datoria să ne amintim și să construim punți”, a declarat șeful Legislativului, referindu-se la necesitatea consolidării coeziunii sociale și a dialogului.În debu
11:30
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tîlhării. Un al treilea suspect, cu vîrsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională.Potrivit materialelor cauzei penale, în noiembrie 2024, pe timp de noapte, cei trei, avînd fețele acoperite, ar fi pătruns în locuința unei femei de 66 de ani din localitatea Micl
11:30
Schimb de replici în Parlament pe tema presupuselor delapidări: Batrîncea cere audieri, PAS respinge inițiativa # Noi.md
Declarații tensionate în ședința de astăzi a Parlamentului, unde vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, a solicitat audierea Procuraturii și a Guvernului în legătură cu presupuse delapidări de fonduri în proporții deosebit de mari.„Vedem starea drumurilor, am aflat de la CNA și despre harta ‘otkaturilor’. Vorbim despre delapidări în proporții deosebit de mari. Cerem audierea Procurat
Acum 2 ore
11:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a trimis o „scrisoare deschisă” președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în care acuză Kievul că ar influența alegerile viitoare.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Twitter-ul prim-ministrului Ungariei.„De patru ani, dumneavoastră lucrați pentru a forța Ungaria să intre în război între țara dumneavoastră și Rusia. În acest timp, ați obținut
11:00
Polițiștii din Briceni documentează un caz de practicare ilegală a activității de întreprinzător în orașul Lipcani, notează Noi.md.Persoana respectivă este suspectată de păstrarea și comercializarea produselor din tutun, fără acte de proveniență și fără autorizație legală.{{867132}}Oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliul bărbatului de 55 de ani, unde au fost găsite și ridicat
11:00
Șoferii din Chișinău spun că au cheltuit mii de lei pentru repararea autoturismelor avariate în gropile apărute pe străzile capitalei, înainte ca autoritățile să înceapă intervențiile de remediere. Între timp, service-urile auto și vulcanizările sînt supraaglomerate, iar mecanicii afirmă că lucrează la capacitate maximă, înlocuind anvelope și reparînd jante deteriorate.Mariana Goroh susține că
11:00
Cîți cetățeni din Republica Moldova consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită # Noi.md
Peste jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Datele reies din sondajul IMAS realizat în februarie 2026. Potrivit cercetării, 53% dintre respondenți cred că direcția este greșită, în timp ce 38% sînt de părere că lucrurile merg într-o direcție bună. Tendința se menține relativ stabilă în ultimele luni, cu fluctuații minore,
10:30
În cadrul întrevederii cu cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing, președintele Republicii Populare Chineze Xi Jinping a declarat că în negocierile de pace în Ucraina este nevoie să se asigure participarea egală a tuturor părților.Astfel, el a sugerat necesitatea implicării Europei în procesul de pace.Acest lucru este menționat în comunicatul privind rezultatele negocierilor dintre li
10:30
Șor s-a concentrat pe „rețeaua” de ocolire a sancțiunilor internaționale. Cine va moșteni „plasa” lui din Moldova? # Noi.md
Încă nu demult, Ilan Șor era în topul celor mai populari politicieni, iar formațiunile lui politice (Partidul Șor, apoi blocul Победа) rivalizau cu Partidul Socialiștilor în sondajele de opinie pentru popularitatea pe flancul stîng.{{856678}}Astăzi în Moldova despre afaceristul fugar se vorbește doar ca despre un figurant în dosare penale ce implică finanțarea ilegală a partidelor politice.
10:30
Peste 500 de băieți și fete din Asia, America și Europa, din categoriile de vîrstă U15, U17 și U19, au participat la tradiționalul turneu internațional, care s-a desfășurat în perioada 16-22 februarie, la Ploiești (România), transmite boxing.md.Printre boxerii U15, învingîndu-și adversarii din Israel, România și Ungaria, medalia de aur la categoria de greutate 52 kg a fost cîștigată de David Ș
Acum 4 ore
10:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni.Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate în raion și provocările cu care se confruntă aleșii locali. Agenda mai include vizite la cîteva proiecte realizate cu sprijinul fina
10:00
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, pe 25 februarie, 31 de medicamente, inclusiv 17 în premieră.Printre produsele avizate se regăsește un preparat indicat pentru tratarea mai multor tipuri de cancer la pacienții adulți, altul estinat terapiei hipertensiunii arteriale pulmonare, precum un medicament recomandat adulților pentru
10:00
Un cutremur slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs la adîncimea de 119.9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31km V de Focșani, 61km N de Buzău, 80km E de Sf
09:30
În țara noastră, consumul de droguri ia amploare. Anul trecut, autorităţile aveau în evidenţă peste 12.200 de consumatori.Din cauza multiplelor surse de livrare, consumul de droguri a luat amploare în R. Moldova. Mai ales în Chişinău, narcoticele se pot procura foarte uşor. Traficanţii folosesc magazinele online de pe rețelele sociale și propun tot felul de substanţe interzise.{{865985}}Şe
09:30
Circulația pe șoselele din țară s-a transformat într-un adevărat test al atenției și răbdării. Gropile apărute după topirea zăpezii îi obligă pe șoferi să manevreze riscant, pentru a-și proteja mașinile, iar unii chiar intră pe contrasens.Președintele Asociației Drumarilor Antreprenori, Boris Gherasim, a declarat că situația, într-adevăr, este alarmantă. Din cei aproape 6.000 de kilometri de d
09:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu exclude un parcurs treptat al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană.„Nu aș exclude o astfel de abordare”, a spus politicianul, subliniind că cel mai important este ca procesul să continue fără întreruperi. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la Realitatea TV.Șeful Legislativului a menționat că cetățenii Repu
09:00
Blocul „Alternativa” și PSRM anunță că nu vor vota candidatura lui Herman von Hebel la Comisia Vetting # Noi.md
Candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor nu va fi susținută de Blocul „Alternativa” și de fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Reacțiile au venit după ce majoritatea parlamentară PAS a înaintat oficial propunerea către plenul Parlamentului.Ion Chicu, unul dintre lid
08:30
La Ungheni, în cadrul Centrului pentru seniori, am desfășurat o nouă activitate dedicată incluziunii digitale a persoanelor în etate, parte a inițiativei Digital Inclusion for Adults & Seniors in Moldova.Un grup de 25 de seniori a participat la o sesiune practică în care au învățat să utilizeze laptopul, să navigheze pe internet, să creeze și să folosească un email, precum și să acceseze infor
08:30
Alertă în România: două aeronave F-16 ridicate de la sol după noi atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Noi.md
Ministerul Apărării Naționale al României (MApN) a anunțat că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol, în contextul unor noi atacuri aeriene lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.Potrivit comunicatului oficial, radarele MApN au detectat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național,
08:30
Scalp iritat sau mătreață? De ce este peelingul pentru scalp esențial într-o rutină corectă # Noi.md
Dacă te confrunți cu mâncărime, disconfort sau mătreață, scalpul tău încearcă să-ți transmită că nu este în echilibru. La fel ca pielea feței, și scalpul are nevoie de îngrijire corectă pentru a rămâne sănătos. De cele mai multe ori, aceste probleme apar din cauza acumulării de celule moarte, a excesului de sebum sau a reziduurilor lăsate de produsele de styling. În timp, scalpul devine încărcat,
08:30
Zelenski, după discuția cu Trump: Întâlnire trilaterală Ucraina–SUA–Rusia, planificată pentru începutul lunii martie # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că o nouă rundă de discuții în format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia este programată pentru începutul lunii martie, în contextul continuării negocierilor pentru încheierea războiului. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică avută cu președintele SUA, Donald Trump, la care au participat și reprezentanți ai administrației america
Acum 6 ore
08:00
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene circa 0,5 bani, iar dolarului american - aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 26 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1800 lei pentru un euro (+0,43 bani) și 17,1380 lei pentru un dolar (+1,31 bani), în
08:00
Republica Moldova va participa pentru prima dată la cea de-a 61-a Expoziție Internațională de Artă – La Biennale di Venezia, cu proiectul „În a mia și a doua noapte” al artistului Pavel Brăila, curatoriat de Adelina Luft. Potrivit Ministerului Culturii, inițiativa va crește vizibilitatea culturală a țării și va deschide noi oportunități de dialog artistic la nivel internațional.„Dacă ne dori
07:30
Astăzi, pe întreg teritoriul republicii cerul va fi variabil. Conform datelor meteorologilor, în timpul zilei nu se prevăd precipitații semnificative.În nordul țării, din cauza precipitațiilor nocturne, izolat pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +3... +5°C.În centru se așteaptă +1...+3°C
07:30
07:00
În atenția persoanelor cu dizabilități: Cum pot beneficia de serviciul "Echipa mobilă" # Noi.md
Persoanele cu dizabilități severe și accentuate din municipiul Chișinău, care întîmpină probleme de deplasare sau nu pot accesa servicii specializate, pot beneficia de sprijin direct la domiciliu prin intermediul serviciului social „Echipa mobilă”.Serviciul este prestat de Direcția Generală Asistență Medicală și Socială și are drept obiectiv creșterea autonomiei personale a beneficiarilor, îmb
07:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a ieșit cu o reacție publică în contextul alegerilor pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, preconizate pentru 3 martie 2026.Acesta afirmă că scrutinul reprezintă mai mult decît o competiție electorală, fiind „o miză” pentru viitorul celei mai importante instituții de învățămînt superior și cercetare din țară.{{862326
07:00
Primăria Chișinău pregătește un program amplu pentru marcarea a 590 de ani de la prima atestare a orașului # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău va organiza un șir de manifestări cultural-artistice și proiecte editoriale dedicate împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului.Informația se regăsește în răspunsul oficial transmis redacției Noi.md de către Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a Consiliului municipal Chișinău.{{865321}}Principalul eveniment aniversar va f
06:30
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi consideră că, în urma tuturor războaielor, crizelor și conflictelor, au de suferit în primul rînd cetățenii de rînd. Potrivit lui, în ultimii ani, nivelul tensiunii în societate a crescut la maximum, în timp ce elitele știu să manevreze și să-și păstreze pozițiile.{{866778}}„Numiți-mi măcar un conflict, un război – intern sau extern – în care elitele s-
06:30
Nagacevschi, despre cazul Șepeli: Este grațierea traficanților de droguri o politică de stat? # Noi.md
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, s-a pronunțat cu privire la cazul penal al lui Nicolai Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă pentru trafic de droguri și acuzat de pregătirea unor asasinate la comandă în Ucraina. Reamintim că, în aprilie 2022, președinta Maia Sandu a semnat un decret privind grațierea acestuia.Nagacevschi a menționat că societate își pune întrebarea dacă
Acum 8 ore
06:00
Vladimir Cioban: „De mult timp a apărut nevoia unei discuții ample privind revizuirea activității poliției” # Noi.md
Ultima discuție amplă privind problemele poliției și revizuirea activității acesteia a avut loc în Moldova în 2013, iar de mult timp se impune necesitatea unui nou dialog pe această temă.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției Antidrog, colonelul Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.
05:30
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu Turki Abdulla Zaid Al-Mahmoud, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statul Qatar în Republica Moldova.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stînga Nistrului și mun. Bender, problemele de actualitate, precum și măsurile întreprinse de autoritățile naționale în vederea sol
05:30
Medicul terapeut Iana Botezat, despre testele obligatorii pentru un control medical regulat # Noi.md
Medicul terapeut Iana Botezat a explicat ce teste trebuie incluse în mod obligatoriu într-un control medical regulat pentru menținerea sănătății. Ea a declarat acest lucru în cadrul emisiunii „Главное” cu Nina Dimoglo.Potrivit medicului, setul de bază de analize recomandate în cadrul controlului include: hemoleucograma, glicemia, lipidograma, hemoglobina glicată.{{865050}}În cazul femeilor
05:00
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a fost supusă presiuneiidupă ce s-a aflat că deputații partidului de guvernămînt au primit cataloage cu cadouri cu ocazia victoriei lor în alegerile din 8 februarie.Potrivit premierului, fiecăruia dintre cei 315 deputați ai partidului i s-au acordat aproximativ 30.000 de yeni (aproximativ 190 de dolari) pentru a comanda cadouri din catalogul partidului.
04:30
Depunerea declarației de avere și interese personale reprezintă o obligație legală esențială pentru asigurarea transparenței, prevenirea conflictelor de interese și consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor publice.În acest context, Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI, cu sprijinul experților din cadrul Autorității Naționale de Integritate, a desfășurat o sesiune de in
Acum 12 ore
04:00
Despre aceasta s-a discutat în cadrul întîlnirilor și negocierilor pe care președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, le-a avut în timpul vizitei sale în Statele Unite cu mari corporații internaționale și instituții financiare, axate pe investiții pe termen lung, localizarea producției și integrarea Kazahstanului în lanțurile globale de creare a valorii.Unul dintre rezultatele cheie al
03:30
Republica Moldova va participa, în premieră oficială, la prestigioasa La Biennale di Venezia, în cadrul celei de-a 61-a Expoziții Internaționale de Artă din 2026.Țara noastră va fi reprezentată prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, semnat de artistul Pavel Brăila.{{866439}}Decizia marchează prima prezență instituțională oficială a Republicii Moldova la cel mai vechi și unul dintre ce
