Sondaj IMAS: Șase formațiuni ar intra în Parlament, PAS conduce detașat în preferințele alegătorilor
SafeNews, 26 februarie 2026 10:00
Dacă alegerile parlamentare anticipate ar avea loc duminica viitoare, noul Legislativ ar fi format din șase actori politici. Datele reies dintr-un sondaj realizat de compania sociologică IMAS, la comanda portalului Independent News din România. Potrivit cercetării, Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 40,8% din voturile alegătorilor deciși, menținând o distanță considerabilă față de celelalte formațiuni.
Acum 5 minute
10:20
Un bărbat de 33 de ani a fost stopat de polițiștii de patrulare și ofițerii BPRO, după ce conducea neuniform un automobil Renault pe strada Prieteniei din comuna Grătiești. La verificări, șoferul prezenta semne evidente de ebrietate. Testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,74 mg/l vapori de alcool în aerul expirat, un nivel foarte
10:20
Un bărbat din Moldova, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru abuz asupra a două minore # SafeNews
Un bărbat de 67 de ani a fost condamnat la 20 de ani de detenție, după ce instanța l-a găsit vinovat de comiterea unor infracțiuni grave împotriva a două minore. Potrivit Procuraturii, pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip închis. Totodată, judecătorii au dispus plata unui prejudiciu moral în valoare de 600.000 de lei
Acum 15 minute
10:10
Moldova și Franța își intensifică cooperarea, noi proiecte și forumuri economice pe agendă # SafeNews
Republica Moldova și Franța își extind cooperarea politică, economică și europeană. Subiectele au fost discutate la întrevederea dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Oficialii au constatat o creștere a dialogului politic și a colaborării sectoriale, care începe să producă rezultate concrete. Un pas important
10:10
Opțiunile geopolitice ale moldovenilor rămân împărțite. Aderarea la Uniunea Europeană adună cel mai mare nivel de susținere, în timp ce ideea Unirii cu România și aderarea la NATO continuă să divizeze societatea. Potrivit unui sondaj realizat de compania sociologică IMAS, la comanda portalului Independent News din România, 44% dintre cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii
Acum 30 minute
10:00
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 februarie 2026.
Acum o oră
09:50
Producătorul de cipuri Nvidia a publicat miercuri rezultate mai bune decât se estima pentru trimestrul al patrulea, încheiat în luna ianuarie, și a prognozat venituri pentru trimestrul curent peste așteptările pieței, mizând pe cheltuielile care vor înregistra „o creștere exponențială" din partea marilor companii de tehnologie pentru procesoarele sale de inteligență artificială, notează Reuters și
09:40
Deputatul PAS, Dinu Plîngău, susține că, deocamdată, nu intenționează să părăsească fracțiunea parlamentară, invocând colaborarea eficientă din cadrul comisiei de specialitate din care face parte. Parlamentarul a menționat că activitatea în cadrul Comisiei pentru integrare europeană este una constructivă, ceea ce îl determină să rămână în actuala formulă parlamentară. „Trebuie să recunosc, am o conlucrare
Acum 2 ore
09:10
Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 26 februarie 2026.
08:50
Peste 40 de mii de traversări la frontieră într-o singură zi. Aeroportul Chișinău, cel mai aglomerat punct # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un flux intens de călători și mijloace de transport. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, pe 25 februarie 2026 au fost consemnate 40.367 de traversări ale persoanelor și 10.815 traversări ale mijloacelor de transport. Cel mai solicitat a fost Punctul de
08:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o deplasare în raionul Nisporeni, unde are programate întrevederi cu autoritățile locale, antreprenorii și beneficiarii proiectelor finanțate de Guvern. Șeful Executivului participă la o ședință de lucru cu primarii, conducătorii instituțiilor publice și reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile vizează prioritățile de dezvoltare ale raionului, stadiul proiectelor aflate în derulare și principalele
08:30
Patru persoane, ucise după ce o ambarcațiune din SUA a fost atacată de grănicerii cubanezi # SafeNews
Patru persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite într-un schimb de focuri între grănicerii cubanezi și o ambarcațiune civilă din Florida. Grănicerii cubanezi au deschis focul asupra unei ambarcațiuni rapide care a intrat în apele teritoriale ale țării dinspre Statele Unite. În urma incidentului produs miercuri, 25 februarie, patru persoane aflate la
Acum 4 ore
08:10
FBI-ul a concediat agenţi care au avut legătură cu reţinerea de documente clasificate de către Trump # SafeNews
FBI a concediat cel puţin şase agenţi implicaţi într-o anchetă din 2022 privind reţinerea de către Donald Trump a unor documente clasificate la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, a relatat miercuri presa americană. Donald Trump s-a confruntat cu acuzaţii federale pentru păstrarea documentelor clasificate după primul său mandat, în loc să le predea Arhivelor Naţionale, aşa
08:00
Acreditarea ambasadorului Rusiei, care adoptă un „comportament provocator", este puțin probabil să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, scrie IPN. În cadrul emisiunii „Территория Свободы" de la RealitateaTV, șeful legislativului a menționat că, în viitorul apropiat, nu există premise pentru reluarea colaborării cu Rusia
08:00
Bill Gates recunoaşte, într-o reuniune internă cu angajaţi ai Fundaţiei Gates, că legăturile sale cu Epstein au fost o ”greşeală uriaşă”, dar neagă orice implicare, dezvăluie WSJ # SafeNews
Cofondatorul Microsoft Bill Gates a dat asigurări că şi-a "asumat responsabilităţile" cu privire la relaţia sa trecută cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care se află în centrul unui scandal internaţional de mai mulţi ani, şi a prezentat scuze, într-o reuniune internă cu angajaţi ai fundaţiei sale, pentru că a întreţinut contactul cu cel care a
08:00
Tănase critică anularea grațierii lui Șepeli: Decizia trebuie confirmată printr-o nouă sentință # SafeNews
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, afirmă că anularea unui astfel de act nu poate produce efecte juridice. Pentru ca persoana vizată să fie reîncarcerată, a subliniat el, este necesară o nouă sentință de condamnare. Declarațiile constituționalistului vin după ce președinta Maia Sandu a revocat decretul de grațiere emis pe numele lui Nicolae Șepeli.
07:50
Vremea rămâne rece și instabilă în Republica Moldova. În nord sunt posibile precipitații slabe sub formă de lapoviță, iar în centrul și sudul țării cerul va fi predominant noros. Potrivit datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime din timpul zilei vor varia între 0 și +5 grade Celsius. În nord, valorile vor fi
07:50
Raport OpenAI: Conturi legate de forțe de ordine din China au folosit ChatGPT pentru a căuta date despre americani. Sute de e-mailuri generate cu ajutorul chatbotului # SafeNews
OpenAI a anunțat că a suspendat mai multe conturi asociate forțelor de ordine din China, unor escroci specializați în înșelătorii romantice și unor operațiuni de influență, inclusiv unei campanii de denigrare îndreptate împotriva primei femei premier din Japonia, potrivit unui raport care detaliază modul în care tehnologia ChatGPT a fost utilizată în mod abuziv. Compania
07:40
În timp ce diplomații americani și iranieni negociază la Geneva viitorul programului nuclear al Teheranului, Pentagonul are deja pe masă trei planuri militare distincte pentru a forța capitularea regimului iranian. Potrivit Bloomberg, administrația condusă de președintele Donald Trump analizează opțiuni care merg de la război invizibil până la o campanie aeriană de amploare. Mesajul transmis
07:40
FOTO | Stephen Hawking, pe șezlong între femei în bikini, într-o imagine din dosarele Epstein # SafeNews
Stephen Hawking, care s-a stins din viață în 2018, la vârsta de 76 de ani, apare în una dintre imaginile din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA în privința infractorului sexual Jeffrey Epstein, așa-numitele dosare Epstein, potrivit The Telegraph. În fotografia respectivă, renumitul om de știință este pe un șezlong, ținând în mână un
07:30
VIDEO | Liderul „Democrația Acasă” spune că a fost sancționat la sesizarea lui Igor Grosu # SafeNews
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, afirmă că a primit o amendă de 3.000 de lei, în baza unei plângeri depuse de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit acestuia, sancțiunea a fost aplicată după ce s-a prezentat la poliție pentru întocmirea actelor. Costiuc susține că măsura ar avea motivație politică și a declarat că
07:20
Bitcoin traversează una dintre cele mai slabe luni din ultimii ani și riscă să încheie februarie cu cea mai accentuată scădere lunară din iunie 2022. De la începutul lunii, criptomoneda a pierdut aproximativ 24% din valoare, marcând a cincea lună consecutivă de declin – cea mai lungă serie de pierderi din 2018. Pe 24 februarie,
07:10
Un dosar penal al unui pensionar care l-a catalogat pe Merz drept ”Pinocchio”, clasat de parchet, care consideră că a criticat puterea în mod legitim # SafeNews
Un pensionar german care l-a catalogat pe cancelarul german Friedrich Merz drept "Pinocchio" a criticat puterea în mod legitim, iar dosarul a fost clasat de către Parchetul Heilbronn, în landul Baden-Württemberg, relatează Die Welt. Faptele au avut loc în octombrie, în tmpul unei vizite la Heilbronn a şefului Guvernului german. Poliţia germană a fost aprig criticată
07:00
MAI va stabili direct normele de dotare: intervenții mai rapide pentru structurile de ordine și salvare # SafeNews
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor putea primi mai repede echipamentele și tehnica necesară, după ce Guvernul a simplificat procedura de asigurare materială a instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Noua decizie oferă Ministerului Afacerilor Interne competența de a aproba direct normele de dotare pentru subdiviziuni. Până acum, aceste reguli erau stabilite prin hotărâri de
06:50
Avertisment de la Palatul Elysee: „Trăim într-o perioadă care favorizează proliferarea nucleară” # SafeNews
Există riscul proliferării nucleare în lumea de astăzi, a avertizat miercuri un oficial de la Palatul Elysée înaintea discursului foarte aşteptat al preşedintelui Emmanuel Macron despre doctrina nucleară a Franţei, programat pentru luni, 2 martie, scrie Politico. „Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară", a declarat miercuri oficialul de la Elysee, adăugând că
06:40
Cristina Gherasimov, dialog cu tinerii despre integrarea europeană: „Implicarea voastră contează” # SafeNews
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat cu peste 30 de elevi și studenți despre parcursul european al Republicii Moldova și rolul pe care îl pot avea tinerii în acest proces. Întâlnirea a reunit membri ai mai multor asociații și organizații de tineret, interesați de evoluțiile politice și de direcția europeană a țării. Oficiala
06:30
Turiștii care vizitează Barcelona ar putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul și a ajuta la finanțarea construcției de locuințe accesibile, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Parlamentul regional din
Acum 6 ore
06:20
Unii dintre cele nouă persoane din stânga Nistrului, cărora li s-a retras cetățenia Moldovei, s-au născut în Rusia. Alții au făcut studii în Rusia, la Academia de pe lângă președinte. Toți ei sunt funcționari de rang înalt, unii în sovietul suprem, iar alții în instituțiile autoproclamate. Igor Buga este militar de carieră. A luptat în
06:10
Prima fabrică de drone ucrainene a fost deschisă în Marea Britanie. Ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnii, a precizat că uzina este un complex de producție al companiei private ucrainene Ukrspecsystems. Potrivit lui, dronele acestei companii au demonstrat deja o eficiență remarcabilă în condițiile unui război de înaltă tehnologie. Valerii Zalujnii a subliniat că inginerii
06:00
Întrebată de HotNews, Administrația Prezidențială a răspuns cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului a călătorit pentru a participa la summitul Consiliului de Pace prezidat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Administrația Prezidențială a transmis, în răspunsul dat HotNews, că avionul închiriat de președintele Nicușor Dan pentru
Acum 12 ore
22:50
Coaliția de guvernare din Germania va reduce valoarea acordului-cadru pe termen lung pentru achi
Acum 24 ore
19:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, miercuri, afirmaţiile făcute săptămâna aceasta de către Kremlin cu privire la presupusele planuri ale Marii Britanii şi Franţei de a livra arme nucleare Ucrainei, atribuind această acuzaţie unei încercări a Moscovei de a distrage atenţia de la situaţia de pe front. „De obicei, când Rusia nu obţine victorii pe […] Articolul Reacția lui Zelenski la acuzațiile Kremlinului privind armele nucleare în Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:30
Deputații se întrunesc joi, 26 februarie, în ședința plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care și audierea ministrului afacerilor interne, Daniella Misail-Nichitin, privind politicile și măsurile întreprinse de MAI în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Potrivit unui comunicat al legislativului, în cadrul ședinței, deputații vor […] Articolul Parlamentul se convoacă joi, drogurile, prioritate pe agenda deputaților apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:20
Dosarul de corupţie în cadrul programului „Satul European”: Patru persoane au fost plasate în arest # SafeNews
Patru dintre cele cinci persoane reținute în dosarul de corupție și delapidare a fondurilor publice în cadrul programului „Satul European” au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Bălți, după examinarea demersurilor procurorilor, transmite Nord News. Printre cei arestați se numără și agentul economic Dumitru Axenti, vizat […] Articolul Dosarul de corupţie în cadrul programului „Satul European”: Patru persoane au fost plasate în arest apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
17:30
Începând cu 25 februarie, vizitatorii din 85 de țări, inclusiv R. Moldova, România, SUA, Canada și statele UE, trebuie să prezinte o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul Regatului Unit. Potrivit Ambasadei R. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, sistemul ETA va funcționa exclusiv în format […] Articolul De astăzi, intrarea în Marea Britanie se face doar cu autorizație electronică apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
17:10
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai riguroase. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de protecția consumatorului […] Articolul Moldova reia treptat importurile de carne de pasăre din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
17:10
Foști șefi ai serviciilor secrete poloneze, puși sub acuzare în scandalul privind spyware-ul Pegasus # SafeNews
Piotr Pogonowski, fost șef al Agenției poloneze de securitate internă (ABW), și Maciej Materka, fost șef al Serviciului polonez de contrainformații militare (SKW), au fost inculpați pentru conduită necorespunzătoare în exercitarea funcției publice, într-o investigație legată de folosirea controversatului software de spionaj Pegasus de către fostul guvern de la Varșovia, potrivit The Guardian. Cu ajutorul Pegasus, […] Articolul Foști șefi ai serviciilor secrete poloneze, puși sub acuzare în scandalul privind spyware-ul Pegasus apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 25 februarie un decret prin care cetățenia moldovenească este retrasă în cazul a nouă persoane implicate în activități considerate contrare intereselor statului. Potrivit Președinției, persoanele vizate au ocupat sau ocupă funcții în cadrul structurilor neconstituționale din regiunea transnistreană. Doi dintre aceștia au participat de partea separatiștilor în […] Articolul DOC | Maia Sandu a retras cetățenia pentru nouă persoane apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
17:00
„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector # SafeNews
Generalul Wieslaw Kukula a reclamat ritmul de „modernizare tehnică” a forțelor armate ale Poloniei, avertizând că Rusia „rămâne o amenințare existențială” pentru cea mai mare țară din flancul estic al NATO, potrivit AFP. Polonia, cea mai mare țară din flancul estic al NATO, cheltuie cel mai mult din alianță pentru apărare, în termeni relativi. Pentru […] Articolul „Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:50
VIDEO | Daniel Vodă: Sprijinul SUA întărește securitatea energetică și economică a Republicii Moldova # SafeNews
Republica Moldova trebuie să mențină un dialog activ și pragmatic cu Statele Unite, pentru a-și consolida securitatea și pentru a atrage investiții strategice. Declarația a fost făcută de expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Daniel Vodă, într-o intervenție pentru Radio Chișinău. Potrivit expertului, parteneriatul cu Washingtonul aduce beneficii concrete, în special în contextul […] Articolul VIDEO | Daniel Vodă: Sprijinul SUA întărește securitatea energetică și economică a Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:50
Turcia, în alertă la granița cu Iranul: „Sunt evaluate toate scenariile negative” în cazul unui conflict cu SUA # SafeNews
Ankara analizează opțiunile de securitate la frontiera estică, în contextul în care Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Turcia evaluează toate aspectele măsurilor care ar putea fi luate în cazul unui conflict între Iran și Statele Unite, a declarat miercuri o sursă diplomatică turcă, citată de Reuters. „Sunt evaluate toate […] Articolul Turcia, în alertă la granița cu Iranul: „Sunt evaluate toate scenariile negative” în cazul unui conflict cu SUA apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:20
Drumurile afectate de iarnă intră în reparații urgente, autoritățile mobilizează toate echipele # SafeNews
Rețeaua rutieră națională, afectată de temperaturile scăzute și ciclurile repetate de îngheț-dezgheț, va fi reparată în regim de urgență. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe operative la care au participat directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, precum și conducerea Administrației Naționale a […] Articolul Drumurile afectate de iarnă intră în reparații urgente, autoritățile mobilizează toate echipele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
PLDM respinge acuzațiile privind frauda bancară și cere reluarea anchetei asupra uzurpării puterii în stat # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova declară că nu poartă responsabilitate pentru frauda bancară și acuză existența unor noi tentative de manipulare a opiniei publice în jurul dosarului „furtului miliardului”. Într-o declarație publică, formațiunea susține că, la zece ani de la producerea fraudei, continuă să fie vizată de acuzații „nefondate”, deși investigațiile jurnalistice, rapoartele internaționale și […] Articolul PLDM respinge acuzațiile privind frauda bancară și cere reluarea anchetei asupra uzurpării puterii în stat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
O posibilă urmă de glonţ a fost descoperită pe fuzelajul unui avion al American Airlines care a venit din Columbia # SafeNews
Un posibil impact de glonţ a fost descoperit pe fuzelajul unui avion al companiei American Airlines care făcea legătura între Medellín, în Columbia, şi Miami, relatează miercuri presa americană. Compania aeriană a declarat că echipele sale au identificat „o perforaţie” în exteriorul aeronavei în timpul unei inspecţii de rutină la întoarcerea sa la Miami, a […] Articolul O posibilă urmă de glonţ a fost descoperită pe fuzelajul unui avion al American Airlines care a venit din Columbia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani # SafeNews
Zeci de înregistrări cu audierea martorilor FBI din ancheta referitoare la Jeffrey Epstein par să lipsească din volumul masiv de fişiere publicate de Departamentul de Justiţie (DOJ) luna trecută, potrivit unei analize CNN – inclusiv trei interviuri cu o femeie care l-a acuzat pe preşedintele Donald Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci […] Articolul CNN: Zeci de documente FBI par să lipsească din dosarele Epstein, inclusiv interviuri cu o femeie care îl acuză pe Trump că a agresat-o sexual în urmă cu zeci de ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Industria textilă și a confecțiilor din România intră într-o nouă etapă de transformare, axată pe sustenabilitate și eficiență. Autoritățile anunță măsuri pentru adaptarea sectorului la cerințele europene privind produsele durabile și reducerea impactului asupra mediului. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează aplicarea principiilor economiei circulare pe întregul lanț de producție. Accentul cade pe utilizarea […] Articolul Industria textilă se schimbă: România accelerează tranziția către producția sustenabilă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Moldova își intensifică eforturile pe agenda drepturilor omului: Popșoi, discuții la Geneva cu șeful ONU pentru Drepturile Omului # SafeNews
Republica Moldova își consolidează poziția pe plan internațional în domeniul protecției drepturilor omului. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut la Geneva o întrevedere cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk. Discuțiile s-au concentrat pe extinderea cooperării dintre Republica Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, dar și pe provocările […] Articolul Moldova își intensifică eforturile pe agenda drepturilor omului: Popșoi, discuții la Geneva cu șeful ONU pentru Drepturile Omului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Cercetarea judecătorească în dosarul penal, în care fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, este acuzat de îmbogățire ilicită, se află la etapa finală. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Procuratura Anticorupție, care a precizat că inculpatul este cercetat în stare de libertate. La ultima ședință de judecată au fost examinate probele […] Articolul Fostul director SIS, judecat pentru îmbogățire ilicită. Procesul ajunge în etapa finală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a fost documentat de polițiștii italieni după ce a refuzat să achite călătoria cu autobuzul în orașul Napoli. Mai mult, pentru a scăpa de pedeapsă, acesta ar fi prezentat pașaportul diplomatic, invocând imunitatea parlamentară. Incidentul ar fi avut loc pe 15 februarie. Pe adresa redacției Deschide.MD a fost expediată o […] Articolul FOTO | Costiuc, implicat într-un incident în Italia după ce nu ar fi plătit transportul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
VIDEO | FOTO | Două încercări de scoatere ilegală a banilor și aurului, dejucate pe Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două tentative de scoatere ilicită din țară a unor bunuri de valoare au fost depistate de funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, în cooperare cu polițiștii de frontieră, în urma controalelor efectuate asupra pasagerilor curselor externe. Primul caz a fost înregistrat pe cursa Chișinău–Baku. O femeie de 42 de ani, cetățeană a Armeniei, transporta […] Articolul VIDEO | FOTO | Două încercări de scoatere ilegală a banilor și aurului, dejucate pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
