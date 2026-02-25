Două femei din Moldova, trimise în judecată în Italia pentru exploatarea unei conaționale și reținerea salariului acesteia
25 februarie 2026
O femeie din Republica Moldova a reclamat că, după ce a ajuns în sudul Italiei pentru un loc de muncă, a fost obligată să îngrijească o vârstnică fără pauze și că i s-ar fi reținut integral salariul. În urma anchetei, o mamă și fiica ei, originare tot din Moldova, au fost trimise în judecată pentru
• • •
„Patru ani de suferință și durere nemărginită în Ucraina". Jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco au lansat cel de-al doilea documentar de pe linia frontului
Lacrimi, neputință, durere, revoltă și compasiune – sunt emoțiile pe care le-au trăit peste 300 de spectatori la premiera filmului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă". Documentarul, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, a fost lansat exact în ziua în care s-au împlinit patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
13:50
Incident rușinos la Napoli: Vasile Costiuc, documentat de poliția italiană după ce ar fi refuzat să plătească biletul de autobuz
Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, este protagonistul unui scandal de proporții în Italia. Acesta ar fi fost debarcat cu forța dintr-un mijloc de transport public din Napoli, după ce a refuzat să achite călătoria și ar fi încercat să scape de sancțiune invocând imunitatea parlamentară prin prezentarea pașaportului diplomatic. Incidentul ar fi
Extrădare internațională: un bărbat cercetat pentru abuz sexual asupra minorilor va fi judecat în Moldova
Un bărbat de 41 de ani a fost extrădat din Germania la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind învinuit de abuzarea a doi copii din Moldova, fapte comise în perioada 2013–2014. Extrădarea a fost realizată prin intermediul Direcției cooperare polițienească internațională a Poliției, după ce bărbatul fusese anunțat în căutare
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general" al armelor nucleare din Coreea de Nord
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit-o pe fiica sa de 13 ani, Kim Ju-ae, să supravegheze forțele nucleare ale țării, a relatat The Chosun Daily, citând serviciile de informații sud-coreene. Conform serviciilor de informații, Kim Ju-ae deține funcția de „director general al programului de rachete al Coreei de Nord". În acest rol, ea a participat
Sute de facturi și saci cu tizic, aduse în fața Guvernului: MAN a încheiat campania de protest „Plătește tu!"
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a încheiat astăzi campania de protest „Plătește tu!" printr-o acțiune de amploare în fața sediului Executivului. Peste o sută de cetățeni din diverse localități ale țării s-au adunat pentru a cere revizuirea tarifelor la resursele energetice și asumarea răspunderii politice pentru situația din sectorul energetic. Participanții la flashmob au adus
Atacuri tâlhărești în Chișinău: victime lovite cu bâte și agresiuni în spații publice, inculpații condamnați
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanțele de judecată au pronunțat două sentințe de condamnare în dosare de tâlhărie. În primul caz, trei bărbați, cu vârstele de 31, 38 și 71 de ani, ultimul originar din Georgia, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 7 și 9 ani, cu executarea în penitenciar de tip
Fiica lui Kim Jong Un, numită „director general pentru rachete" și inclusă oficial în linia de succesiune la doar 13 ani
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, în vârstă de aproximativ 13 ani, a fost numită în funcția simbolică de „director general pentru rachete", primind autoritate asupra rapoartelor transmise de generali și fiind implicată în decizii legate de programul nuclear al Coreei de Nord, potrivit publicațiilor The Chosun Daily și The Sun. Fetița, cunoscută anterior sub
Șoferi prinși cu laptopuri, telefoane și console de jocuri nedeclarate la frontieră
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au depistat mai multe bunuri nedeclarate la controlul vamal pe traseul M1, în apropierea localității Suruceni, și la postul vamal Leușeni. În primul caz, un camion DAF care tracta un container cu automobile a fost stopat pentru verificări. În timpul controlului fizic, în habitaclul automobilelor transportate au fost descoperite
Primăria Municipiului Chișinău anunță că au demarat lucrările de pregătire pentru asfaltarea străzilor, utilizând materiale adecvate condițiilor actuale. Intervențiile vor fi realizate etapizat, în funcție de importanța drumurilor și starea acestora. Conform informațiilor transmise de autorități, temperaturile din următoarele zile permit efectuarea unor lucrări de amploare pe toate arterele Capitalei. Echipele municipale vor începe cu
Tentativă de tâlhărie în timpul unui transport ilegal de migranți, dejucată de autorități
Patru persoane din raionul Hâncești au fost trimise în judecată, fiind acuzate de implicare într-o schemă de migrație ilegală care ar fi degenerat într-o tentativă de tâlhărie, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Conform anchetei, în decembrie 2025, suspecții, cu vârste între 32 și 58 de ani, ar fi încercat să transporte
Ucraineancă amendată cu peste 84 de mii de lei pentru tentativă de contrabandă pe Aeroportul Chișinău
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 33 de ani a fost condamnată pentru tentativă de contrabandă, după ce a încercat să scoată din țară o sumă considerabilă de bani fără a o declara autorităților vamale. Potrivit hotărârii instanței, inculpata, originară din Ucraina, a fost găsită vinovată de tentativa scoaterii bunurilor de pe teritoriul
Ministerul Mediului anunță că va desfășura, în lunile martie, aprilie și mai, controale la spălătoriile auto din întreaga țară, pentru a verifica respectarea normelor de protecție a mediului. Autoritățile vor inspecta dacă spălătoriile dispun de echipamente adecvate și dacă apa uzată este tratată corespunzător, pentru a preveni poluarea solului și a cursurilor de apă. Potrivit
Violonista originară din Republica Moldova, Rusanda Panfili, a susținut sâmbătă seară un recital la Casa Albă, în cadrul Cinei Anuale a Guvernatorilor, eveniment care reunește liderii statelor americane și reprezentanți ai administrației de la Washington. Artista a fost prezentată de președintele Donald Trump, care a descris-o drept „cea mai bună violonistă din lume". Liderul american
Un bebeluș a decedat în dimineața zilei de 23 februarie la bordul unui avion Air France care efectua cursa Nairobi – Paris, în ciuda intervenției mai multor medici aflați printre pasageri. Potrivit companiei aeriene, copilul suferea de o afecțiune cardiacă gravă și se deplasa din Kenya în Franța pentru tratament. Operatorul a precizat că au
Sesizare la Agenția Achiziții Publice privind proiectul de 100 de milioane de lei din Chișinău
Consilierii municipali ai fracțiunii MAN din Consiliul Municipal Chișinău, Valentin Cebotari și Dmitrii Mitioglo, au înaintat o sesizare oficială către Agenția Achiziții Publice, prin care cer examinarea legalității contractelor încheiate în cadrul proiectului „Curtea Europeană", precum și a respectării procedurilor legale în procesul de implementare. Proiectul, inițiat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, are un
După o așteptare de aproape trei ani și multiple blocaje birocratice, porțiunea străzii 31 August 1989, cuprinsă între străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, va intra în reparație. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că proiectul a primit în sfârșit avizele necesare, iar licitația publică va fi lansată la începutul lunii martie. Edilul
Luni seara, 23 februarie, două femei au fost transportate la spital după ce au fost accidentate de un automobil la intersecția străzilor Alexandru Hajdeu și Vasile Alecsandri din Chișinău. Potrivit informațiilor furnizate de poliția municipiului Chișinău, un bărbat de 39 de ani, conducând o Toyota, a surprins și accidentat cele două pietoni care traversau strada
China impune restricții la export pentru 20 de entități japoneze, escaladând tensiunile comerciale și militare
China a interzis exportul de produse cu dublă utilizare către 20 de companii japoneze despre care susține că aprovizionează armata Japoniei, a anunțat Ministerul Comerțului de la Beijing. Măsura reprezintă o nouă escaladare a disputelor comerciale și politice dintre cele două țări. Printre companiile vizate se numără diviziile de construcții navale și motoare aeronautice ale
Un deținut în vârstă de 50 de ani a fost găsit decedat vineri, 20 februarie, în jurul orei 17:50, în Penitenciarul nr. 4 – Cricova, potrivit informațiilor apărute în presă, care citează surse din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor. Conform surselor, bărbatul a fost descoperit în celulă, iar la fața locului a intervenit medicul legist.
Grup specializat în escrocherii cu investiții online, destructurat de polițiști. Prejudiciu de aproape un milion de lei
Polițiștii sectorului Rîșcani, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au destructurat activitatea unui grup criminal specializat în escrocherii cu investiții online. Potrivit autorităților, prejudiciul cauzat victimelor se ridică la aproape un milion de lei. În cadrul operațiunii, doi bărbați în vârstă de 23 și 35 de ani
Substanțe vegetale și doze de droguri ridicate de polițiști în urma unei operațiuni # Subiectul Zilei
Oamenii legii din Strășeni au documentat activitatea ilegală a doi bărbați, în vârstă de 42 și 65 de ani, originari din Sireți și Micăuți, suspectați de implicare în circulația drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, polițiștii au ridicat semințe și substanțe vegetale cu miros specific, doze pregătite pentru comercializare (preliminar marijuana), telefoane mobile, […] Articolul Substanțe vegetale și doze de droguri ridicate de polițiști în urma unei operațiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciul Vamal, în colaborare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni și sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur provenite din România. Șoferul autovehiculului marca Mercedes a declarat, la […] Articolul Tentativă de contrabandă cu șapte lingouri de aur, dejucată la Leușeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
hișinău, Ion Ceban, a reiterat condamnarea Primăriei față de agresiunea militară și a subliniat implicarea administrației locale în sprijinirea refugiaților ucraineni. Potrivit edilului, municipalitatea a mobilizat resurse materiale, logistice și umane ,inclusiv medici, asistenți sociali și psihologi, pentru a veni în ajutorul celor care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Primul centru de cazare pentru […] Articolul Ion Ceban: Chișinăul, un oraș al solidarității pentru cei afectați de război apare prima dată în Subiectul Zilei.
Percheziții și bănuiți în cazul unei fraude de milioane în sectorul geamurilor termopan # Subiectul Zilei
O presupusă schemă de evaziune fiscală, legată de livrări fictive de materie primă și accesorii pentru producerea geamurilor termopan, a fost documentată de procurori și inspectori fiscali. Valoarea tranzacțiilor suspecte depășește 40 de milioane de lei. Acțiunile au fost desfășurate de procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în colaborare cu ofițerii Serviciul […] Articolul Percheziții și bănuiți în cazul unei fraude de milioane în sectorul geamurilor termopan apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un polițist a murit, iar alți doi colegi au fost răniți grav după ce o bombă a explodat în apropierea gării Saviolovo, în nordul Moscovei, în noaptea de 24 februarie. Autoritățile susțin că ținta atacului ar fi fost un vehicul al poliției rutiere. Victima, locotenent-major Denis Bratușcenko, în vârstă de 34 de ani, lucra în […] Articolul Atac cu bombă la Moscova: un polițist ucis, alți doi răniți grav apare prima dată în Subiectul Zilei.
Crimă la Fălești: un bărbat reținut după ce și-ar fi ucis consăteanul și și-ar fi agresat soția # Subiectul Zilei
Un bărbat de 31 de ani din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat că și-ar fi omorât un consătean în urma unui conflict izbucnit pe fond de gelozie. Ulterior, acesta și-ar fi agresat și soția. Tragedia s-a produs în seara de 21 februarie, aproape de miezul nopții, transmite Știri.md. […] Articolul Crimă la Fălești: un bărbat reținut după ce și-ar fi ucis consăteanul și și-ar fi agresat soția apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) propune introducerea integrității academice ca criteriu obligatoriu în evaluarea tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Noile reglementări urmăresc prevenirea plagiatului și a fraudelor academice și fac parte dintr-un proiect de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității educației, aflat în consultare publică. Măsurile se aplică tuturor programelor de […] Articolul MEC introduce politici stricte anti-plagiat în instituțiile de învățământ apare prima dată în Subiectul Zilei.
Șofer prins cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat, riscă până la trei ani de închisoare # Subiectul Zilei
Un bărbat de 30 de ani din Bălți se confruntă cu consecințe legale după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc duminică, 22 februarie, când polițiștii au observat comportamentul neadecvat al autovehiculului pe străzile orașului. Conducătorul auto a fost oprit pentru a preveni producerea unui accident și a fost supus […] Articolul Șofer prins cu 0,42 mg/l alcool în aerul expirat, riscă până la trei ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat # Subiectul Zilei
Chișinău, 23 februarie 2026 – Wizz Air va întrerupe temporar accesul la platformele sale de rezervări și servicii digitale pentru clienți, pentru a efectua un upgrade programat al sistemelor, menit să îmbunătățească fiabilitatea, stabilitatea și experiența generală a clienților.Perioada planificată pentru întrerupere este:26 februarie, 00:00 – 09:00 ora MoldoveiÎn acest interval, clienții nu vor putea […] Articolul Wizz Air va întrerupe temporar serviciile sale digitale pentru un upgrade programat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban acuză Guvernul de sabotaj: Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, blocată de „pretenții scumpe” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, critică dur Ministerul Culturii și Consiliul Național al Monumentelor Istorice (CNMI), acuzându-i de sabotarea proiectului de modernizare a Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”. Potrivit edilului, autoritățile centrale refuză avizarea lucrărilor, condiționând proiectul de utilizarea unor plăci de granit „extrem de costisitoare”. Ceban susține că municipalitatea deține întreaga documentație necesară […] Articolul Ion Ceban acuză Guvernul de sabotaj: Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, blocată de „pretenții scumpe” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal. 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți # Subiectul Zilei
Tragedie în Nepal: 19 morți și 25 de răniți după ce un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, pe malul unui râu. Potrivit autorităților locale, citate de Kyodo și Reuters, un autocar turistic care făcea legătura între stațiunea Pokhara și capitala Kathmandu a părăsit carosabilul și a căzut de la sute […] Articolul Un autocar cu turiști s-a prăbușit 200 de metri într-o prăpastie, în Nepal. 19 oameni au murit pe loc și 25 au fost răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
Vlad Plahotniuc susține în fața judecătorilor că procesul său este influențat politic # Subiectul Zilei
Vlad Plahotniuc s-a prezentat luni, 23 februarie, în fața instanței de judecată, unde a făcut declarații în dosarul cunoscut public drept „Furtul miliardului”. Potrivit relatării publicate de ziua.md, fostul lider democrat a contestat acuzațiile aduse de procurori și a invocat mai multe presupuse erori și neconcordanțe în calculele financiare incluse în dosar. În timpul audierilor, […] Articolul Vlad Plahotniuc susține în fața judecătorilor că procesul său este influențat politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ceban: Situația grațierilor unor persoane implicate în scheme de droguri reprezintă un motiv de anchetă parlamentară # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a comentat decizia Președintelui Republicii Moldova de a acorda grațieri unor persoane implicate în coordonarea unor presupuse scheme de amploare legate de droguri. Într-o declarație publică, edilul a subliniat că, în opinia sa, responsabilitatea pentru aceste situații revine instituțiilor centrale și nu poate fi trecută asupra comisiilor prezidențiale. „Există […] Articolul Ceban: Situația grațierilor unor persoane implicate în scheme de droguri reprezintă un motiv de anchetă parlamentară apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoturisme și autocare verificate de Serviciul Vamal: motoare, piese auto și aparate electronice ridicate pentru nedeclarare # Subiectul Zilei
Într-o serie de controale efectuate recent, Serviciul Vamal a depistat mai multe bunuri transportate fără documente legale sau nedeclarate autorităților, în diferite puncte de trecere și pe traseele principale ale țării. Potrivit informațiilor oficiale, primul caz a avut loc pe traseul M1, în apropierea localității Suruceni, unde ofițerii Echipelor Mobile au oprit pentru verificări un […] Articolul Autoturisme și autocare verificate de Serviciul Vamal: motoare, piese auto și aparate electronice ridicate pentru nedeclarare apare prima dată în Subiectul Zilei.
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord l-a reales pe liderul Kim Jong-Un pentru un nou mandat în funcția de secretar general, consolidându-i astfel poziția în fruntea statului. Această realegere este văzută ca o confirmare a autorității sale și a stabilității politice interne, potrivit agenției Reuters. În cadrul congresului partidului, au fost desemnați noi membri ai […] Articolul Kim Jong-Un rămâne la conducerea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord apare prima dată în Subiectul Zilei.
Capitala va fi inclusă într-o campanie de refacere a drumurilor după două luni de vreme severă # Subiectul Zilei
Primarul Ion Ceban a anunțat că, începând din această săptămână, municipalitatea va demara intervenții ample pentru repararea drumurilor afectate de condițiile meteorologice din ultimele două luni. Ceban a subliniat că situații similare se înregistrează nu doar în Chișinău, ci și în alte localități din țară, precum și în regiunea vecină. Lucrările vor fi desfășurate simultan […] Articolul Capitala va fi inclusă într-o campanie de refacere a drumurilor după două luni de vreme severă apare prima dată în Subiectul Zilei.
CNA investighează modul de execuție al proiectelor finanțate prin Programul „Satul European” # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Bălți desfășoară acțiuni extinse de urmărire penală într-un dosar ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. Astăzi, ofițerii și procurorii au efectuat percheziții și au ridicat documente în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării, precum și la […] Articolul CNA investighează modul de execuție al proiectelor finanțate prin Programul „Satul European” apare prima dată în Subiectul Zilei.
„O cresc să-mi fie femeie”: Declarația șocantă a unui bărbat de 77 de ani, condamnat pentru că a violat o copilă de 7 ani # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de violarea unei minore. Sentința vine după un proces în care inculpatul a negat cu vehemență acuzațiile, în ciuda probelor și a mărturiilor șocante administrate de […] Articolul „O cresc să-mi fie femeie”: Declarația șocantă a unui bărbat de 77 de ani, condamnat pentru că a violat o copilă de 7 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un cetățean al Uzbekistan, în vârstă de 53 de ani, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Sentința, emisă de instanța municipiului Chișinău, prevede executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, conform informațiilor transmise de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în […] Articolul Cetățean uzbek condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență în familie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Peste 40 de percheziții în raioane și la Chișinău într-o anchetă ce vizează achiziții publice # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție și procurorii efectuează acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții și ridicări de documente, în mai multe primării din zona centrală, nordică și sudică a țării, precum și la un agent economic, într-un dosar ce vizează presupuse delapidări ale fondurilor naționale și externe alocate pentru infrastructura rutieră și pentru construcția rețelelor de apeduct […] Articolul Peste 40 de percheziții în raioane și la Chișinău într-o anchetă ce vizează achiziții publice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Reținere la Odesa: un antreprenor a încercat să transporte ilegal o persoană în Moldova # Subiectul Zilei
Un bărbat din Odesa a fost reținut sub acuzația că ar fi încercat să scoată ilegal din Ucraina o persoană supusă mobilizării, contra unei sume de 18.500 de dolari. Autoritățile susțin că antreprenorul promitea să ocolească controalele vamale și de frontieră, oferind un așa-numit „coridor verde” până în Republica Moldova. Potrivit anchetei, suspectul, care a […] Articolul Reținere la Odesa: un antreprenor a încercat să transporte ilegal o persoană în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a recomandat ministrului Apărării să își dea demisia, invocând situația din sistem și cazurile tragice înregistrate în rândul tinerilor care își satisfac serviciul militar obligatoriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova. Berlinschii a subliniat că, deși ministrul beneficiază de susținerea majorității parlamentare, […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii: Recomand ministrului Apărării să își dea demisia, după exemplul colegilor săi de la București apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fermierii din Moldova pot folosi asigurări subvenționate pentru a se proteja de pierderi cauzate de calamități naturale sau alte probleme. Statul plătește 70% din costul asigurării, iar fermierul contribuie cu 30%. Cererile se depun la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Asigurările acoperă atât culturile, cât și animalele. În agricultură, se pot primi despăgubiri […] Articolul Fermierii pot primi despăgubiri de la stat pentru pierderile din agricultură apare prima dată în Subiectul Zilei.
Jurnalistul Dmitri Gordon și șefi din serviciile secrete ucrainene, țintele asasinilor recrutați în Moldova! # Subiectul Zilei
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon și Andrei Iusov, reprezentant al Agenției de informații militare din Ucraina (GUR), ar fi fost principalele ținte ale grupării de asasini destructurate recent în cadrul unei operațiuni comune moldo-ucrainene. Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, rețeaua condusă de un bărbat din Chișinău planifica atacuri și asupra unui conducător al unei întreprinderi strategice […] Articolul Jurnalistul Dmitri Gordon și șefi din serviciile secrete ucrainene, țintele asasinilor recrutați în Moldova! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17 al unui bloc din Thailanda # Subiectul Zilei
Quentin Griffiths, cofondator al retailerului britanic de modă online ASOS, a murit după ce a căzut de la balconul apartamentului său din stațiunea Pattaya, Thailanda, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc pe 9 februarie, când bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a căzut de la etajul al 17-lea al unui […] Articolul Cofondatorul ASOS, Quentin Griffiths, a murit după ce a căzut de la etajul 17 al unui bloc din Thailanda apare prima dată în Subiectul Zilei.
O jurnalistă din stânga Nistrului, implicată într-un dosar de omoruri la comandă în Ucraina # Subiectul Zilei
O jurnalistă din stânga Nistrului ar fi implicată într-un dosar privind planificarea unor omoruri la comandă vizând oficiali, persoane publice, jurnaliști, activiști civili și personal militar din Ucraina, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Conform autorităților ucrainene, inculpații ar fi plănuit atacurile folosind metode variate, de la focuri de armă până la accidente auto, iar serviciile […] Articolul O jurnalistă din stânga Nistrului, implicată într-un dosar de omoruri la comandă în Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
Scandal de 47.000€ între Costețchi și „Anonymous”: Cum a ajuns numele Iulianei Beregoi în cel mai mare dosar de estorcare digitală? # Subiectul Zilei
Comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova este scena unui scandal de proporții, care a scos la iveală o rețea de șantaj ce ar fi estorcat sume colosale de la bloggeri cunoscuți. Totul a pornit de la dezvăluirile Danielei Costețchi, care a declarat că a fost terorizată timp de mai mulți ani de un grup […] Articolul Scandal de 47.000€ între Costețchi și „Anonymous”: Cum a ajuns numele Iulianei Beregoi în cel mai mare dosar de estorcare digitală? apare prima dată în Subiectul Zilei.
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au descoperit mai multe loturi de biscuiți, în total 2.439,4 kilograme, care nu respectau standardele de siguranță. Produsele au fost fabricate cu ulei de palmier ce conținea niveluri ridicate de 3-MCPD, un contaminant strict reglementat internațional, care poate avea efecte adverse asupra sănătății pe termen lung. Toate loturile […] Articolul ANSA retrage peste 2.400 kg de biscuiți cu ulei de palmier contaminat apare prima dată în Subiectul Zilei.
VIDEO// Dezbateri aprinse pe energie: Usatîi acuză tarife mari și promisiuni neîndeplinite # Subiectul Zilei
„Ascultând declarațiile ministrului și ale unor deputați de la guvernare, ai impresia că trebuie să începem calendarul din momentul în care PAS a venit la guvernare și a «adus lumină» în țară — nu de la nașterea lui Isus Hristos!”, a declarat, în glumă, președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul dezbaterilor pe marginea moțiunii […] Articolul VIDEO// Dezbateri aprinse pe energie: Usatîi acuză tarife mari și promisiuni neîndeplinite apare prima dată în Subiectul Zilei.
