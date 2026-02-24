Maia Sandu: Ucraina merită o pace dreaptă

10:10

Buget este și să nu mai apară întrebări, dragi tovarăși și nestimați domni! Lucrul ista-i așa de clar, că nu mai poate fi tăinuit de nimenea. La orice oră și oriunde te-ai porni, veți buget în troleibuze și autobuze, pe stradă și prin parcuri, la piață și prin bolnițe că buget este. Dacă ești surdo-mut, o să vezi, și, dacă ești orb, o să auzi, cum s-ar mai numi. După ce ziua te plimbi printre omii vii din Chișinău, noaptea îți șoptesc și fantomele prin somn: nu te teme, dormi liniștit, buget este.