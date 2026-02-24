Maia Sandu: Ucraina merită o pace dreaptă
Veridica.md, 24 februarie 2026 09:50
Președinta R. Moldova Maia Sandu a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, la patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
Pe 24 februarie 2022, trupele ruse au declanşat o invazie la scară largă asupra teritoriului ucrainean.
Parlamentul Republicii Moldova iluminat în culorile drapelului Ucrainei, la patru ani de război # Veridica.md
Președintele Legislativului, Igor Grosu ,a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean.
Tensiunile Kievului cu Budapesta și Bratislava se amplifică.
E triplu față de Produsul Intern Brut pe anul trecut al țării invadate de armata rusă.
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu a fost numit reprezentant pentru reconstrucția Ucrainei, a anunțat ambasadorul ucrainean, afirmând că R. Moldova ar putea deveni un hub regional.
Ministrul Dorin Junghietu se află într-o vizită de lucru în Statele Unite, unde participă la Transatlantic Gas Security Summit și are întâlniri cu oficiali americani.
România a adoptat declaraţia ministerială privind un coridor care-o leagă de Italia, prin Balcani # Veridica.md
Acesta îmbunătăţeşte mobilitatea militară, contribuind la eforturile de consolidare a Flancului Estic şi la cooperarea NATO – Uniunea Europeană.
Coreea de Sud a cerut îndepărtarea acestuia și a condamnat, încă o dată, invazia din Ucraina.
Senatul României dezbate și votează o moţiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu # Veridica.md
Inițiatorii spun că diplomația de la București e ruptă de realitatea economică a țării.
DEZINFORMARE: UE finanțează ONG-urile din Republica Moldova pentru ca acestea să acționeze împotriva Rusiei # Veridica.md
Uniunea Europeană oferă granturi societății civile pentru a pregăti o armată de rezervă de activiști gata să iasă în stradă în orice moment ca să protesteze și să acționeze împotriva Rusiei, susține propaganda pro-Kremlin.
Inițiatorii spun că nu e un gest simbolic, ci un proiect instituţional concret, orientat spre cooperare efectivă.
La scurt timp după Forumul de la Davos, a avut loc o nouă întrunire a elitei politice globale pe o altă platformă, neoficială – Conferința de securitate de la Munchen. Această reuniune urma să consemneze începutul schimbării ordinii internaționale, căruia i s-a dat start la Davos, dar și să testeze încă o dată relația transatlantică, una foarte complicată în ultimul an. Subiectului războiului din Ucraina i s-a atribuit un rol important în cadrul discuțiilor conferinței, dar nu central cum s-a întțmplat în anii precedenți. În acest an relațiile dintre SUA și Europa și viitorul Uniunii Europene la nivel global au dominat agenda conferinței.
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi va participa la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și la reuniunea OSCE # Veridica.md
R. Moldova va prezenta la OSCE prioritățile mandatului său la Consiliul Europei
Europa trebuie să își construiască propria putere militară și să pună la punct un nou cadru se securitate european, aceasta ar fi una din concluziile Conferinței de Securitate de la Munchen. Mesajul liderilor europeni este distorsionat de propaganda rusă, care vorbește despre iminența unui atac al Europei asupra Rusiei. România este și ea ținta dezinformării Kremlinului – țara noastră s-ar pregăti de război, sub autoritatea unei puteri militare străine.
Marea dezvăluire: Putin, acest cavaler al copiilor? - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu
Ministerul Culturii invită mitropoliile la consultări după violențele de la o biserică din Dereneu # Veridica.md
Autoritățile caută soluții legale după conflictul dintre mitropolii.
Mai multe persoane au fost rănite de loviturile rusești în regiunile Zaporojie și Odesa din sudul țării, și Harkov, Herson și Dnepropetrovsk din est.
Un bărbat grațiat în 2022 pe motiv că ar fi fost victimă a traficului de persoane a rămas fără clemență prezidențială, după ce autoritățile au invocat informații noi privind o posibilă implicare într-un complot.
Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în insula arctică, teritoriu pe care a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia.
Budapesta acuză oprirea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul ucrainean Drujba.
Moldova și Cipru pregătesc un acord de securitate socială, care să garanteze dreptul la pensie și la prestații sociale # Veridica.md
Semnarea unui astfel de acord va permite cetățenilor moldoveni care muncesc în Cipru cumularea perioadelor de muncă la stabilirea pensiei.
Pe 2 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Memoriei și Recunoștinței, când sunt omagiați eroii care au luptat în războiul ruso-moldav din 1992.
Diplomația de la București le-ar fi cerut autorităţilor din Ucraina să menţină actuala reţea de şcoli şi licee cu predare în limba română # Veridica.md
Românii din nordul Bucovinei apreciază că „e un demers foarte bun”.
Autoturismele au prioritate faţă de traficul greu.
Rugăciuni speciale pentru pace în Ucraina au fost înălţate în toate unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române # Veridica.md
Marți se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei rusești.
A fost declarată alertă aeriană generală.
Limba ucraineană, promovată în comunitățile de ucraineni și de refugiați în R. Moldova # Veridica.md
Acțiuni de promovare a limbii și integrare a comunității ucrainene și a refugiaților de război în R. Moldova sunt prevăzute în planul de acțiuni, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării pentru anul 2026.
Liderul de la Tiraspol, decorat de Patriarhul Kirill, cel care a binecuvântat războiul Rusiei în Ucraina # Veridica.md
Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a primit o distincție a Bisericii Ortodoxe Ruse „pentru dezvoltarea relațiilor dintre stat și biserică”.
Aceasta e situată la aproximativ 1400 kilometri de Ucraina.
Forţele Kievului ar fi încercat să atace cu drone instalații de producție din regiunea Tatarstan.
Serbia și Suedia și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul, de teama unor posibile atacuri aeriene americane # Veridica.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că-și va acorda puţin timp înainte de a decide dacă va recurge la forță contra regimului islamic de la Teheran.
Escrocii utilizează imagini, videoclipuri sau documente false, inclusiv clone ale unor site-uri oficiale.
Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională, un nou cadru strategic de cooperare între Ucraina, România și R. Moldova # Veridica.md
Scopul alianței este de a facilita schimbului de informații și acordarea de asistență reciprocă în protejarea valorilor democratice și a infrastructurilor critice, precum și consolidarea mecanismelor de răspuns coordonat la incidente cibernetice cu impact transfrontalier.
Fotbal: selecţionerul Mircea Lucescu continuă, la 80 de ani, pe banca tehnică a României # Veridica.md
Avizul medical primit de la o clinică din Bruxelles confirmă că e apt.
România urmează să primească un răspuns oficial din partea Comisiei Europene asupra fondurilor aferente jalonului din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă privind pensiile magistraţilor.
Dorin Junghietu va avea întrevederi cu oficiali americani, instituții financiare internaționale și parteneri din sectorul energetic.
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.
Încă un suspect reținut la Chișinău, în complotul de asasinare a unor oficiali ucraineni # Veridica.md
Este a cincea persoană reținută în R. Moldova, suspectată de implicare în pregătirea complotului. Astfel numărul grupului se ridică la 12 persoane.
Autoritățile de la Kiev și Chișinău au reținut 11 persoane implicate în schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina.
Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, îi cere guvernului de la Ankara să-l elibereze pe jurnalistul Alican Uludag, de la Deutsche Welle # Veridica.md
Omul ar fi fost închis pentru „insulte repetate la adresa președintelui” Recep Tayyip Erdogan.
Igor Grosu, despre reforma APL: Avem timp până în toamnă. Din toamnă începe numărătoarea inversă până la alegerile locale # Veridica.md
Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent, astfel încât să existe suficient timp pentru pregătirile de alegerile locale conform normelor electorale, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu,
O nouă condamnare a Rusiei la CEDO: Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului # Veridica.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat pe 19 februarie 2026, hotărârea în cauza Zubco v. Republica Moldova și Rusia, prin care a constatat că interdicția de intrare impusă în 2014 de regimul de la Tiraspol împotriva unui apărător al drepturilor omului a încălcat mai multe drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Suspectul principal în dosarul pregătirii asasinatelor în Ucraina a fost grațiat în 2022 (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Pe fondul descinderilor în cazul pregătirii asasinatelor împotriva unor persoane publice ucrainene, președinta Maia Sandu a anulat grațierea unui tânăr condamnat în Rusia pentru fabricarea și traficul de droguri. El este cel care a contractat zece persoane să omoare șefi de întreprinderi strategice și ofițeri în Ucraina.
Trei persoane recrutate să comită omoruri în Ucraina și recrutorul acestora, reținute în R. Moldova # Veridica.md
În total, 11 bănuiți au fost reținuți în Moldova și Ucraina, în schemă de asasinare a unor persoane importante din Ucraina.
Cel mai mult îi îngrijorează corupția și creșterea prețurilor.
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Veridica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor.
Buget este și să nu mai apară întrebări, dragi tovarăși și nestimați domni! Lucrul ista-i așa de clar, că nu mai poate fi tăinuit de nimenea. La orice oră și oriunde te-ai porni, veți buget în troleibuze și autobuze, pe stradă și prin parcuri, la piață și prin bolnițe că buget este. Dacă ești surdo-mut, o să vezi, și, dacă ești orb, o să auzi, cum s-ar mai numi. După ce ziua te plimbi printre omii vii din Chișinău, noaptea îți șoptesc și fantomele prin somn: nu te teme, dormi liniștit, buget este.
Dorin Junghietu: Discuțiile de transmiterea unei lungi liste de întreprinderi energetice ale Moldovei către Gazprom, în contul așa-zisei datorii de gaz, au fost destul de reale # Veridica.md
Documente care ar indica tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul unor pretinse datorii la gaz, și de tergiversare a proiectelor energetice au fost descoperite în arhiva Ministerului Energiei, a declarat ministrul Dorin Junghietu în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterilor moțiunii simple asupra politicii statului în domeniul energetic
Premierul Munteanu: Pe 27 februarie, FMI va negocia un nou program cu Republica Moldova # Veridica.md
Șeful Guvernului a spus că noul program nu presupune un acord de finanțare.
