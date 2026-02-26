Patru persoane, ucise după ce o ambarcațiune din SUA a fost atacată de grănicerii cubanezi

08:00

Cofondatorul Microsoft Bill Gates a dat asigurări că şi-a "asumat responsabilităţile" cu privire la relaţia sa trecută cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care se află în centrul unui scandal internaţional de mai mulţi ani, şi a prezentat scuze, într-o reuniune internă cu angajaţi ai fundaţiei sale, pentru că a întreţinut contactul cu cel care a