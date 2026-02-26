Un dosar penal al unui pensionar care l-a catalogat pe Merz drept ”Pinocchio”, clasat de parchet, care consideră că a criticat puterea în mod legitim

11:10

O sută douăzeci şi nouă de jurnalişti şi lucrători din mass-media au fost ucişi în întreaga lume în 2025, potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ), care dă vina pe statul Israel pentru două treimi din cazuri. „Armata israeliană a comis acum mai multe ucideri ţintite ale membrilor presei decât orice altă armată guvernamentală de până […] Articolul Număr record de jurnalişti ucişi în 2025. Israelul este responsabil pentru două treimi din decese